"У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. ВIДЕО

У київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався уникнути стусанів і ляпасів, використовуючи швабру, але потім був змушений втекти.

"Сталася така ситуація: На переході між станціями "Площа Льва Товстого" та "Палац спорту" о 00:10 здоровий мужик підійшов до дівчини, ляснув її по дупі і сказав: "Яка жопа!" Вона відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім розпочалася бійка", - пишуть автори відео в коментарі.

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