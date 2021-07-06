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"У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. ВIДЕО

У київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався уникнути стусанів і ляпасів, використовуючи швабру, але потім був змушений втекти.

"Сталася така ситуація: На переході між станціями "Площа Льва Товстого" та "Палац спорту" о 00:10 здоровий мужик підійшов до дівчини, ляснув її по дупі і сказав: "Яка жопа!" Вона відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім розпочалася бійка", - пишуть автори відео в коментарі.

Відео Київ оперативний

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Автор: 

бійка (740) Метрополітен (1418)


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Топ коментарі
+59
Мужик конечно обнаглел, но у барышни такая неадекватная реакция что омерзение берет. Не знаю кто из них более неадекватен синий дедок или истеричное существо
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06.07.2021 17:49
+38
За такое нужны заоблачные штрафы.
В Германии, если полиция поймает чувака, то штраф будет где-то 3000 евро.
Понятно, что желание шлёпнуть по жопе за такие бабки сходит на нет.
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06.07.2021 17:43
+34
Ага, мы видели, как в Кёльне ваша полиция действовала. Очень впечатлило...

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/01/160105_ru_s_cologne_new_year_assaults_women
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06.07.2021 17:45
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верно, закутать в парнажу шоб всякое быдло неумытое не провоцировать. А то шо то быдланы стали легко провоцируемые... а ещё лутше вобще всех баб в гареме закрыть и не выпускать на улицу..ну шоб быдляков тип тебя уже наверняка не провоцировать.
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07.07.2021 10:20 Відповісти
Да никто не говорит о парандже,должны какие-то рамки приличия ,одеваться и вести себя сромнее.Если идёт шалава в шортах а по ходу то трусы светит сракой ,курит,нет пиво в прозрачной блузочке то отношение к ней соответственно как к шалава!
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07.07.2021 12:08 Відповісти
Бидло любе розповідати іншим людям про те як на думку бидла їм тра вдіватися.
Також бидло любе жінок за дупи лапати.
А нормальні люди просто б'ють бидло.
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07.07.2021 12:23 Відповісти
Когда читаю про вот голые ходят есть только дин вопрос- скажи, ты считаешь себя дебилом в медицинском смысле? Какая разница как они ходят? Тебе то что? Пусть хоть совсем голые ходят - тебе что, заставляют подходить и трогать? Или все же ответ на вопрос да, ты не способен мыслить самостоятельно и делаешь все на рефлексах, как животное?
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07.07.2021 12:28 Відповісти
От цікаво,навіщо у заголовку цитувати всю матерщину???
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07.07.2021 09:24 Відповісти
перегляди.
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07.07.2021 09:32 Відповісти
Щоб заходили читати. Вони завжди так роблять.
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07.07.2021 10:17 Відповісти
Оказывается голая женщина сама виновата. Ахаха. Откуда вообще берутся читатели этого сайта, даже представить страшно.
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07.07.2021 09:31 Відповісти
есть исключение - Идет Шуфрич - и что? Правильно))
"У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися - Цензор.НЕТ 3711
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07.07.2021 10:17 Відповісти
Если б она была одетая то покацапленный скот написалл бы что то типа..она же женщина.. ..вон как накрасилась..быдланы всегда найдут себе оправдание.
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07.07.2021 10:22 Відповісти
Та то ті 73% які пишуть російським правописом і Зеленського обирають.
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07.07.2021 12:22 Відповісти
Всюди треба політику приплести, умапалата...
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26.12.2021 13:31 Відповісти
Господи, а делов то, блльше крика
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07.07.2021 10:31 Відповісти
Случай из жизни...лет 10 тому мой сосед отмечал день рождения, выходя из ресторана какой то бухой поц шлёпнул его жену по заду, сосед тоже под градусом одни ударом завалил шлепальшика, тот упал и головой ударившись об асфальт....умер. Дали соседу Юре 8 лет, отсидев 3, вышел, ну что это ему стоило....
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07.07.2021 10:38 Відповісти
То йому суддя-вилупок трафився. Таке буває. Але це не привід не захищати людство від збочинців. Все ж таки витратити 3 роки життя на те щоб зайвохромосомний землею не ходив - гідний вчинок.
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07.07.2021 12:21 Відповісти
Отсюда вывод только в том, что надо думать как бить. Так как упал и умер не такое уж редкое явление. Значит надо как то коленом, чтобы падал аккуратно.
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07.07.2021 12:29 Відповісти
если кто-то из защищающих думает что в роли жены и матери она ведет себя по другому, то он глубоко ошибается...
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07.07.2021 11:08 Відповісти
Звісно ж.
В ролі жінки вона також не допустить відносно себе примусу і харасту.
І дітей навчить захищатися від збочинців.
Отже, суто плюси. І як жінки, і як матері.
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07.07.2021 12:19 Відповісти
У мене таке враження, що під ніком цього "антихарасментного Василя"
Сховалася якась "Света звезда мі....та"
По якій колись проскакав ескадрон гусар ябулетучих,
А зараз вона вирішила повернути собі цноту
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07.07.2021 14:57 Відповісти
Яскрава у тебе хвантазія.
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08.07.2021 09:15 Відповісти
Дівчині треба ударку поставити, щоб рубила як кувалдою.
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07.07.2021 11:13 Відповісти
шолавы идите рельсы класть а не в тиктоке дупы выложивать...
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07.07.2021 11:36 Відповісти
Все говорят что она здесь чуть не голая. А где? В штанах черных. По-моему на ней побольше одежды, чем на многих других девках летом. Как еще надо было прикрыть жопу чтобы не было соблазна за нее хватать. А то что матом укрыла - так быдло по другому бы не поняло. А если бы не разоралась то оно бы за ней до дома шло.
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07.07.2021 11:56 Відповісти
Людина розмовляла з вилупком на його мові. Отже - освічена людина.
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07.07.2021 12:18 Відповісти
Рюсскіє люлі.... який з їх запит?
То добре що люсі арєстовіч там не було ще
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07.07.2021 12:09 Відповісти
Мало дала.
Я якби поряд був то цього вилупка з ескалатору б спустив.
Просто тому що посягає на чужу свободу.
А відносно постів інших вилупків про те як жінка одягнута, тощо таке скажу:
Це її дупа, і її святе право одягати свою дупу як їй заманеться. І не ваше зайвохромосомне діло в чому чужа вам жінка одягнута.
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07.07.2021 12:17 Відповісти
Ця бабіще в ліфіку видно вакцинована.
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07.07.2021 12:39 Відповісти
Где видно, что к этому убоищу приставали?
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07.07.2021 14:38 Відповісти
Самі уї кацапські....
Бридко слухати. От чесно. Мат на маті. І вже не цікавить хто там правий.
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07.07.2021 15:32 Відповісти
Рузькій мір нагадує
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07.07.2021 15:50 Відповісти
любовь по киевски
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07.07.2021 16:31 Відповісти
Мужик,то такое. А вот у баб воспитание ещё то. Черноротые блатные профуры,русского мира.
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07.07.2021 17:09 Відповісти
Так он еще и уборщицу за швабру трогал!?
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07.07.2021 17:17 Відповісти
Даже не знаю...
А как надо было правильно? Сумочкой по башке? Звать полицию?
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07.07.2021 17:33 Відповісти
ГУСАР. И БАРЫШНЯ. Только бедолага ,не в её вкусе…ИЛИ лесбиянка ,такая мужика за такое фривольное поведение в клочья раздерёт 😳🥺 злые на нашего брата…
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07.07.2021 18:19 Відповісти
Это он *******, пусть научится разрешения спрашивать перед тем как женщин трогать. А то ж следуя этой логике, если кому-то захочется его резиновой дубинкой трахнуть без спроса, а он начнет сопротивляться, это же не значит, что он фргигидный?
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08.07.2021 13:14 Відповісти
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