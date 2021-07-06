"У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. ВIДЕО
У київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався уникнути стусанів і ляпасів, використовуючи швабру, але потім був змушений втекти.
"Сталася така ситуація: На переході між станціями "Площа Льва Товстого" та "Палац спорту" о 00:10 здоровий мужик підійшов до дівчини, ляснув її по дупі і сказав: "Яка жопа!" Вона відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім розпочалася бійка", - пишуть автори відео в коментарі.
Відео Київ оперативний
Топ коментарі
+59 Propan
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+38 Харьков Сумской
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+34 Randall Flag #387882
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Також бидло любе жінок за дупи лапати.
А нормальні люди просто б'ють бидло.
В ролі жінки вона також не допустить відносно себе примусу і харасту.
І дітей навчить захищатися від збочинців.
Отже, суто плюси. І як жінки, і як матері.
Сховалася якась "Света звезда мі....та"
По якій колись проскакав ескадрон гусар
ябулетучих,
А зараз вона вирішила повернути собі цноту
То добре що люсі арєстовіч там не було ще
Я якби поряд був то цього вилупка з ескалатору б спустив.
Просто тому що посягає на чужу свободу.
А відносно постів інших вилупків про те як жінка одягнута, тощо таке скажу:
Це її дупа, і її святе право одягати свою дупу як їй заманеться. І не ваше зайвохромосомне діло в чому чужа вам жінка одягнута.
Бридко слухати. От чесно. Мат на маті. І вже не цікавить хто там правий.
А как надо было правильно? Сумочкой по башке? Звать полицию?