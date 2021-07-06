Акція на підтримку утримуваного в окупованому Криму журналіста Єсипенка відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Монумента Незалежності на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Свободу Владиславу Єсипенку!".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ініціювали захід журналісти і правозахисники, на ньому виступила дружина журналіста проєкту "Крим. Реалії" Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина.





Вона нагадала, що ФСБ РФ захопила медійника в березні цього року. "Владислав ледь пережив катування, погрози вбивством і зараз він платить своїм життям і здоров'ям за те, що захищав інтереси України і виконував свою професійну журналістську діяльність", - підкреслила Катерина Єсипенко.





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Вона констатувала, що за політв'язнів у Криму борються правозахисники і колеги, але не влада.

"І зараз я хочу звернутися до Офісу президента, до тих, хто ставив підписи на листах-відповідях мені - Єрмак, Кокарев, Остафійчук - будь ласка, не перенаправляйте мої звернення до вас в СБУ. СБУ вже втомилися відповідати мені, що ці питання не в їхній компетенції. Вчора на форумі "Україна. 30" Володимир Олександрович (Зеленський) зазначив, що держава повинна діяти чітко, швидко і злагоджено, звільняючи з полону наших громадян. Я з цим погоджуюся, але, Володимире Олександровичу, це не працює", - заявила вона.







Колишній бранець ОРДЛО Станіслав Асєєв підкреслив, що те, що Єсипенко перебуває в "офіційному" місці ув'язнення, означає, що інформація про акції підтримки може дійти до нього. Він також переконаний, що тільки міжнародний тиск може допомогти у звільненні журналіста.





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Зазначимо, що також проводиться онлайн-флешмоб: потрібно опублікувати своє фото з портретом Владислава Єсипенка в соцмережах разом із хештегом #FreeYesypenko і ​​#CrimeaisUkraine і написати, в якому населеному пункті зроблено фото. Електронні листи для політв'язня-журналіста можна надсилати на пошту: [email protected].







Фото, відео: Олег Богачук

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

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6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.