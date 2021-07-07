Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У межах спільних батальйонно-тактичних навчань підрозділів угруповання військ, яке виконує завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ОС ЗСУ у Facebook.
Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій, в ході висування була атакована авіацією умовного противника.
"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах, максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", - зазначив Наєв.
За його словами, особовий склад також відпрацював низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях.
"Водночас підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - підкреслив Наєв.
Слід зазначити, що в ході комплексного тренування відпрацьовувались питання заняття і маскування позицій, організації системи зв'язку і управління, приведення техніки з похідного положення в бойове тощо.
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невже не можна поставити ДжиПиС із компютером на кожну машину та стріляти розсереджено?
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не вспомнились, может я их не смотрю? ох это хриплое гудение в микрофон.... настоящее упражнение для махохистов.
тисяча цілей за день - це одна ціль в півхвилини - та ствол довше охолоджуєтся після черги. шо ви написав? (шо за брєд?)
Пишу для того щоб ця вся бравурна риторика, як вони знищили всі цілі під час навчань кумарить. Навів приклад як ми знищували цілі! Але оскільки ЗУ 23 доїжджала до місця стрільби своїм ходом, тобто силами розрахунку, бензин та солярку списати не було можливості. Хоча може на папері ми і виїжджали і це все списувалось.
ну але навіть в ГШ - хто би так написав шо розрахунок там Петі Іванова знищив 1000 цілей. просто цілі - то теж фіксуються - расход-приход?
тут видео же было то. вы правильно сказал шо если расположились, то занять позиции так как бы против тя идет грубо говоря танковая дивизия русни, а они чуть там ли не шашлычки жарили - и да, кто ответил за это? ну если там капитан погиб даже - а послал их туда кто? хотя тут то же - скажет/сказал бы - я думал шо будут как всех учили - окопаться, а они.... эх, они
но армяне обосрались знатно.
кстати Азербайджан потерял только убитыми за 44 дня - как у нас за всю эту кампанию Путина. но там победили, а мы увязли
Что не "учения", то imagine that ...
Як ми "будєм всєх бамбіть" без літаків?!