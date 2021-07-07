Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах спільних батальйонно-тактичних навчань підрозділів угруповання військ, яке виконує завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ОС ЗСУ у Facebook.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій, в ході висування була атакована авіацією умовного противника.

"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах, максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", - зазначив Наєв.

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За його словами, особовий склад також відпрацював низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях.

"Водночас підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - підкреслив Наєв.



Слід зазначити, що в ході комплексного тренування відпрацьовувались питання заняття і маскування позицій, організації системи зв'язку і управління, приведення техніки з похідного положення в бойове тощо.





Фото: Командування ОС ЗСУ/Facebook