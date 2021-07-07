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Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах спільних батальйонно-тактичних навчань підрозділів угруповання військ, яке виконує завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ОС ЗСУ у Facebook.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій, в ході висування була атакована авіацією умовного противника.

"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах, максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", - зазначив Наєв.

Розрахунки ЗРК Оса-АКМ відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки 01

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За його словами, особовий склад також відпрацював низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях.

Розрахунки ЗРК Оса-АКМ відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки 02

"Водночас підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - підкреслив Наєв.

Слід зазначити, що в ході комплексного тренування відпрацьовувались питання заняття і маскування позицій, організації системи зв'язку і управління, приведення техніки з похідного положення в бойове тощо.

Розрахунки ЗРК Оса-АКМ відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки 03
Розрахунки ЗРК Оса-АКМ відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки 04
Фото: Командування ОС ЗСУ/Facebook

Автор: 

оборона (4793) військові навчання (2777) ЗСУ (7577) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Критиканам. Радует, что даже с советским хламом учения продолжаются, поддерживается боевая подготовка. Хочешь мира - готовься к войне.
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07.07.2021 09:09
+13
когда я служил, то учения были приближены максимально к боевой обстановке, и если на учениях постоянно что то повторяется, то это вписывается в автоматизм, который применяется в реальном бою, там думать некогда, соответвенно все ошибки выработанные до автоматизма будут применены в бою.... Волноваха!!!! за считанные минуты были уничтожены несколько боевых машин, личный состав, основная причина это техника в куче и личный состав тоже в куче, отсутствие поста дозора! результат печальный в итоге... вопрос или офицерский состав, солдаты не обучались вообще, либо учения были подобными, или халатность!
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07.07.2021 09:32
+9
сори конечно, я не специалист, НО.. народ вам не кажется, что такое близкое расположение комплексов это явная угроза быть уничтоженными с большей вероятностью даже при попадании в один комплекс!? И уже это в 2014 г проходили по волновахой, да пусть не комплексы, но тоже так скучивали технику и личный состав и были уничтожены в считанные минуты!!
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07.07.2021 09:11
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Фігня якась.
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07.07.2021 08:58 Відповісти
одразу пять смерчів в одному місці - знахідка для "калібру"

невже не можна поставити ДжиПиС із компютером на кожну машину та стріляти розсереджено?

.
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07.07.2021 12:28 Відповісти
На відео ми бачимо що ці навчання це чергова показуха. ЗРК ОСА їде в колоні в транспортному положення зі згорнутими антенами, отже ніякого тренування прикриття колони від повітряних цілей не відбувається! Навіщо Генштаб знову організовує фальсифікацію навчань? Одна ЗРК ОСА не зможе знищити навіть одну ціль, тому що вирогідність влучання старих ракет 9К33М3 у маневруючу ціль складає лише 0,2-0,5, отже для гарантованого влучання навіть в одну маневруючу ціль потрібно запустити від 2 до 10 ракет!!!!! Отже прикривати батарею РСЗВ (6 одиниць) має батарея ЗРК ОСА АКМ (4 одиниці), тоді це буде реальний захист, який зможе більш-менш гарантовано прикрити від повітряного удару.
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07.07.2021 18:58 Відповісти
Дай бог. Але чомусь згадуються відосики Клоуна.
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07.07.2021 09:00 Відповісти
дам.
не вспомнились, может я их не смотрю? ох это хриплое гудение в микрофон.... настоящее упражнение для махохистов.
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07.07.2021 11:14 Відповісти
старый советский хлам, увы в современной войне это лишь жирные цели
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07.07.2021 09:04 Відповісти
Если учесть, что кацапы воюют тоже совковым хламом, то разницы особой нет.
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07.07.2021 09:57 Відповісти
надо наперед немного думать, Азербайджан тому пример
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07.07.2021 11:42 Відповісти
😂😂😂. Це як з ЗУ-23 . "Вертушка на 8 годин". " Тра- та-та- та!! Лівий порожній, правий порожній! Товариш лейтенант,- ціль на 8 годин знищено!" Ті самі яйця.тільки масштаб більший і солярки близько тони списали під виглядом навчань!
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07.07.2021 09:08 Відповісти
і солярки близько тони списали\\\\\\
Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки - Цензор.НЕТ 5841
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07.07.2021 11:15 Відповісти
Критиканам. Радует, что даже с советским хламом учения продолжаются, поддерживается боевая подготовка. Хочешь мира - готовься к войне.
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07.07.2021 09:09 Відповісти
Знаєш скільки ми цілей знищували з ЗУ 23 одним розрахунком за день навчань??? До тисячі😂😂😂.
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07.07.2021 09:13 Відповісти
а також встигали стволи замінювати, перезаряджати автомати зенітні а потім ше 5 годин на перекур.
тисяча цілей за день - це одна ціль в півхвилини - та ствол довше охолоджуєтся після черги. шо ви написав? (шо за брєд?)
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07.07.2021 11:18 Відповісти
😂😂😂😂.
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07.07.2021 11:49 Відповісти
шо? аргументов ноль? ты бы подумал прежде чем писать - каких тыща целей в одной БМ шо там стволы надо менять после вроде 2-х бк?
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07.07.2021 11:55 Відповісти
Читати вмієш??? Прочитай ще раз від початку і до кінця!
Пишу для того щоб ця вся бравурна риторика, як вони знищили всі цілі під час навчань кумарить. Навів приклад як ми знищували цілі! Але оскільки ЗУ 23 доїжджала до місця стрільби своїм ходом, тобто силами розрахунку, бензин та солярку списати не було можливості. Хоча може на папері ми і виїжджали і це все списувалось.
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07.07.2021 12:03 Відповісти
А, то на папері було?
ну але навіть в ГШ - хто би так написав шо розрахунок там Петі Іванова знищив 1000 цілей. просто цілі - то теж фіксуються - расход-приход?
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07.07.2021 12:06 Відповісти
украинские армяне...
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07.07.2021 09:11 Відповісти
сори конечно, я не специалист, НО.. народ вам не кажется, что такое близкое расположение комплексов это явная угроза быть уничтоженными с большей вероятностью даже при попадании в один комплекс!? И уже это в 2014 г проходили по волновахой, да пусть не комплексы, но тоже так скучивали технику и личный состав и были уничтожены в считанные минуты!!
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07.07.2021 09:11 Відповісти
Это всего лишь учения )))
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07.07.2021 09:24 Відповісти
когда я служил, то учения были приближены максимально к боевой обстановке, и если на учениях постоянно что то повторяется, то это вписывается в автоматизм, который применяется в реальном бою, там думать некогда, соответвенно все ошибки выработанные до автоматизма будут применены в бою.... Волноваха!!!! за считанные минуты были уничтожены несколько боевых машин, личный состав, основная причина это техника в куче и личный состав тоже в куче, отсутствие поста дозора! результат печальный в итоге... вопрос или офицерский состав, солдаты не обучались вообще, либо учения были подобными, или халатность!
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07.07.2021 09:32 Відповісти
Ось почекайте поки ми розвернемось, налаштуємось, а потім будете нападать. Ага. Тому і кажу що це профанація.
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07.07.2021 10:30 Відповісти
почитал наставление боевой работе огневых подразделений . расстояние между машинами рсзо по фронту 50-100 метров тут примерно метров по 25 не больше и таки вы правы как привыкли на учениях также и на бд будут выстраиваться
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07.07.2021 10:40 Відповісти
там тупо слили координаты, или даже русня по спутнику видела, но не окопались - как на пикнике расположились и за это огребли. кого то вроде судили за это, хотя налицо всех командиров надо судить.
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07.07.2021 11:21 Відповісти
А это не важно- слили, увидели предали и т.п... Важно правильное тактически верное принятие решений по обеспечению круговой обороны, охраны периметра, размещение техники, личного состава.... Все остальное не важно.. тем более , что там была рядом зеленка!...
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07.07.2021 14:52 Відповісти
по моему никогог не судили их положили там всех!
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07.07.2021 14:53 Відповісти
тут было - пацан в больнице после этого, вышел на перекур - грит там 2 Краза загружали останками и что еще сказал - Я не знаю шо мені за це буде(за то шо на камеру сказал)
тут видео же было то. вы правильно сказал шо если расположились, то занять позиции так как бы против тя идет грубо говоря танковая дивизия русни, а они чуть там ли не шашлычки жарили - и да, кто ответил за это? ну если там капитан погиб даже - а послал их туда кто? хотя тут то же - скажет/сказал бы - я думал шо будут как всех учили - окопаться, а они.... эх, они
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07.07.2021 15:18 Відповісти
правильно организованная оборона, не дает 100% безопасности никогда, но в разы увеличивает выживаемость.... и по ним там работали маха, рпг стрелковое.. технику сожгли остальное завершили стрелковым... считаю вина 100% офицерского состава этого подразделения, ну и солдаты тоже не отличились сообразительностью для личного спасения.... печально .. но факт, и таких фактов много... тяжело в учении легко в бою... мудрость верная
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07.07.2021 15:47 Відповісти
та ничо там не работало, градами с Засрашки накрыли. может и в том видео с Гуково - как раз и было - грады разрядились по заранее известным координатам. давай не будем размешивать тему в подобие брестской крепости(4 дня и одна дивизия захватила коммунистов)
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07.07.2021 15:54 Відповісти
Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники - Цензор.НЕТ 7874
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07.07.2021 09:36 Відповісти
как работает ОСА было видно в Карабахе... ничего она отбить не может, не нужно тратить деньги на бутафорию
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07.07.2021 10:29 Відповісти
может если радар норм, то и запустят там по лелекам ракету
но армяне обосрались знатно.
кстати Азербайджан потерял только убитыми за 44 дня - как у нас за всю эту кампанию Путина. но там победили, а мы увязли
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07.07.2021 11:23 Відповісти
Глядя на подобные "учения" невольно напрашивается вопрос: А они стрелять-то умеют?

Что не "учения", то imagine that ...
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07.07.2021 10:59 Відповісти
Спроси у псковских,как ..укры.. стреляют.....
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07.07.2021 11:12 Відповісти
Обратно тоже прилетает. Пусть на том свете дискутируют, кто был лучше. Живым это знать необязательно.
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07.07.2021 11:48 Відповісти
Это не учения а показуха!!!! Главное денег побольше списать (украсть) пока есть возможность!
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07.07.2021 12:39 Відповісти
А де літаки?!
Як ми "будєм всєх бамбіть" без літаків?!
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07.07.2021 15:51 Відповісти
 
 