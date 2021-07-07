"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів. ВIДЕО
В окупованому Криму після сильних дощів, що призвели до масових підтоплень, спостерігається велика кількість комарів.
Відео нашестя комарів на окупованому півострові опублікував блогер Рустем Адагамов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це у нас за ніч стільки комарів надохло ... Якась навала. Аж кишить", - розповіла автор ролика за кадром.
"У Криму спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова. Окупанти пояснюють це рясними опадами і оголосили про роботу дезінфекторів. Вчені зазначають, що регулювання чисельності комах за допомогою хімікатів негативно позначиться на біоті півострова. Личинки комарів служать кормовою базою для багатьох видів риб і птахів, не буде їх - не буде ні риб, ні птахів, застерігає він. Раніше Россільгоспцентр спрогнозував нашестя сарани в Криму в 2021 році", - пишуть Крим.Реалії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
....
....
так, як китайці у 1950-х закуповували горобців, перебитих здуру
а может как в Библи 10 казней Египетских ?
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма крымская ).
Смерть первенцев.
- То есть?
- Это пиндосы посредством использования климатического оружия вызвали ливни и наводнения в Крыму Затем они забросили в Крым возбудителей холеры и комаров со встроенной программой агрессивности Её включил при помощи направленного излучения британский корабль "Дефендер" Не исключается что комары запрограммированы быть переносчиками "КОВИД-19"!
понятно про какай скот идет речь
1)Наказание кровью
2)Нашествие жаб
3)Нашествие кровососущих насекомых
4)Наказание пёсьими мухами
5)мор скота скота
6)язвы и нарывы
7)гром . молнии и огненный град
8)Нашествие саранчи
9)Необычная темнота (тьма египетская)
10) Смерть первенцев.
по ходу крысчане на третьем уровне
Може й не за списком...
Помните эту историю? Ну вот, началось. Параллельно с учениями "Sea Breeze" США проводит учения боевых комаров в Крыму
А так би були солдати НАТО!!!
Хоча комарі не так страшні як подібне нашестя наприклад гедзів
Фараону який не відпускав евреїв з Моїсеєм з Єгипта було 10 кар від Бога.
Кацапам буде не менше - остання кара це смерть всіх кацапських первістків