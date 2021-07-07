"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів. ВIДЕО

В окупованому Криму після сильних дощів, що призвели до масових підтоплень, спостерігається велика кількість комарів.

Відео нашестя комарів на окупованому півострові опублікував блогер Рустем Адагамов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це у нас за ніч стільки комарів надохло ... Якась навала. Аж кишить", - розповіла автор ролика за кадром.

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"У Криму спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова. Окупанти пояснюють це рясними опадами і оголосили про роботу дезінфекторів. Вчені зазначають, що регулювання чисельності комах за допомогою хімікатів негативно позначиться на біоті півострова. Личинки комарів служать кормовою базою для багатьох видів риб і птахів, не буде їх - не буде ні риб, ні птахів, застерігає він. Раніше Россільгоспцентр спрогнозував нашестя сарани в Криму в 2021 році", - пишуть Крим.Реалії.