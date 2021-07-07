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"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів. ВIДЕО

В окупованому Криму після сильних дощів, що призвели до масових підтоплень, спостерігається велика кількість комарів.

Відео нашестя комарів на окупованому півострові опублікував блогер Рустем Адагамов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це у нас за ніч стільки комарів надохло ... Якась навала. Аж кишить", - розповіла автор ролика за кадром.

Також читайте: У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду

"У Криму спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова. Окупанти пояснюють це рясними опадами і оголосили про роботу дезінфекторів. Вчені зазначають, що регулювання чисельності комах за допомогою хімікатів негативно позначиться на біоті півострова. Личинки комарів служать кормовою базою для багатьох видів риб і птахів, не буде їх - не буде ні риб, ні птахів, застерігає він. Раніше Россільгоспцентр спрогнозував нашестя сарани в Криму в 2021 році", - пишуть Крим.Реалії.

Автор: 

Крим (14174) комахи (11)


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Топ коментарі
+76
"Какое-то нашествие. Аж кишат": в оккупированном Крыму после дождей жалуются на полчища комаров - Цензор.НЕТ 6366

....
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07.07.2021 10:49
+56
А комарики то со Львова!
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07.07.2021 10:47
+35
А холєра буде після повеней?))
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07.07.2021 10:48
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"Какое-то нашествие. Аж кишат": в оккупированном Крыму после дождей жалуются на полчища комаров - Цензор.НЕТ 8635
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07.07.2021 10:46 Відповісти
А комарики то со Львова!
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07.07.2021 10:47 Відповісти
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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07.07.2021 10:50 Відповісти
"Полет дружбы"
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07.07.2021 11:47 Відповісти
а может "приезжие" на лаптях принесли
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07.07.2021 11:53 Відповісти
Это крокодилы. Просто маленькие.
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07.07.2021 10:48 Відповісти
(см. ниже))))))
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07.07.2021 10:49 Відповісти
А холєра буде після повеней?))
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07.07.2021 10:48 Відповісти
буде... буде... чекай.
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07.07.2021 10:50 Відповісти
і дезінтерія з тифом грядуть - кладовища та вигрібні ями розмило
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07.07.2021 10:54 Відповісти
Там и чума бубонная...
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07.07.2021 11:12 Відповісти
Ждем малярию, лихорадку денге, вирус Западного Нила, чикунгунью, желтую лихорадку, филяриатоз, туляремию, дирофиляриоз, японский энцефалит, энцефалит Сент-Луиса...
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07.07.2021 11:12 Відповісти
Да хоть камни с неба...
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07.07.2021 11:55 Відповісти
Не, просто козломордых сильно покусают и они слегка опухнут
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 640
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07.07.2021 18:17 Відповісти
Вообще-то десять!
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07.07.2021 11:06 Відповісти
Значит будет десять...
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07.07.2021 12:39 Відповісти
побільше
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07.07.2021 13:48 Відповісти
"Какое-то нашествие. Аж кишат": в оккупированном Крыму после дождей жалуются на полчища комаров - Цензор.НЕТ 6366

....
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07.07.2021 10:49 Відповісти
Аллё, Чебурашка, ты где ?
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07.07.2021 11:10 Відповісти
воть.
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 1940
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07.07.2021 11:15 Відповісти
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 9019

....
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07.07.2021 11:18 Відповісти
«Подякуйте, шо крокодили не літають» - хотіла написати і побачила вашу картинку. Сіжу ржу.
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07.07.2021 11:25 Відповісти
Малярія наступна
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07.07.2021 10:50 Відповісти
Да хоть камни с неба!
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07.07.2021 10:54 Відповісти
Бог такой хулиган.) Вначале воду как просили, ушатами, теперь и пропитание. Остались камни. Давай Господь не подкачай )
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07.07.2021 10:51 Відповісти
Были. Загуглите "камни - Ялта"
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07.07.2021 12:07 Відповісти
Сезон вот вот начнется?)))))))
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07.07.2021 10:52 Відповісти
Судя по наплыву комаров уже небывалый бум!
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07.07.2021 10:55 Відповісти
Комары от паров "бояры" полегли ?
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Нельзя радоваться чужому горю😂
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07.07.2021 10:55 Відповісти
А кто радуется? мы слёзы вытираем ...
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07.07.2021 11:11 Відповісти
Предупреждение Господне
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07.07.2021 10:56 Відповісти
ропух пора закуповувати за валюту (найближча їх ферма у Вилково, ага)
так, як китайці у 1950-х закуповували горобців, перебитих здуру
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07.07.2021 10:57 Відповісти
комары с неба ?
а может как в Библи 10 казней Египетских ?
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма крымская ).
Смерть первенцев.
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07.07.2021 10:59 Відповісти
Зайшов, щоб побачити цей коментар))
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07.07.2021 11:00 Відповісти
Холера где??? холеру давай!!!
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07.07.2021 20:14 Відповісти
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 2374
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07.07.2021 11:02 Відповісти
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07.07.2021 11:56 Відповісти
Цікаво - а КОВІД комарі переносить вже навчилися?
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07.07.2021 11:05 Відповісти
У них в Криму як раз навчання...
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07.07.2021 11:38 Відповісти
- Все беды в Крыму - результат всепланетного заговора против России! Это непрерывная цепочка взаимосвязанных явлений!
- То есть?
- Это пиндосы посредством использования климатического оружия вызвали ливни и наводнения в Крыму Затем они забросили в Крым возбудителей холеры и комаров со встроенной программой агрессивности Её включил при помощи направленного излучения британский корабль "Дефендер" Не исключается что комары запрограммированы быть переносчиками "КОВИД-19"!
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07.07.2021 14:02 Відповісти
звездеж, климаксическое оружие есть только у мокшан, о чем жЫриновский громогласно вопил на всю планету. Хотя возможно он имел в виду старушку-космонавтку и ее подружек из госдуры.
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07.07.2021 15:33 Відповісти
ахаха из 10 казней про мор скота вспомнил и ржу ...
понятно про какай скот идет речь
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07.07.2021 11:06 Відповісти
Це не комарі, це маленькі камні.
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07.07.2021 11:08 Відповісти
Да зараз скрізь їх вал, скрізь дощі, тепло й багато вологи от вони й розмножуються.
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07.07.2021 11:08 Відповісти
так то балуваним крисчанам все не так...того мало - того занадто... і каміння ще не долетіло ))
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07.07.2021 11:12 Відповісти
А шо Вася, у твоєму Маріку комарів немає?
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07.07.2021 11:29 Відповісти
в мойому Дніпрі, що на Дніпрі їх дофіга і більше ..
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07.07.2021 11:40 Відповісти
В Бердянске просто ужас, не пройти! Как в тайге, москитку нужно одевать.
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07.07.2021 11:55 Відповісти
таж хрінь...як ніколи (але ми ж більш-менш звикли...а у крисчан то диво? ))))
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07.07.2021 11:58 Відповісти
Я когда рядом с Затокой служил, то они начинали в феврале жужжать, когда февральские "окна" появлялись...камыша много на будакском лимане
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07.07.2021 20:20 Відповісти
Эй,крымчане.В связи со срывом курортного сезона и обилием комаров-начинайте добывать мотыля.Будет чем зимой харчеваться.Не благодарите за совет.
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 3555
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07.07.2021 11:10 Відповісти
Зрозумійте кацапи.. Жопа вам вже прийшла..Зустрічайте. А краще моліться, кайтеся і виправляйте свої помилки... А то вогняний анус під вами вже почав розкриватись....
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07.07.2021 11:10 Відповісти
Медведь-гора может проснуться от спячки.
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07.07.2021 11:12 Відповісти
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 708
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07.07.2021 11:13 Відповісти
Та хоч комарі з неба.
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07.07.2021 11:15 Відповісти
Це ж подарунок долі. Збирати і консервувати, з лавровим листочком і укропчиком). Хто його знає, що там зимою буде)
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07.07.2021 11:22 Відповісти
десять казней египетских

1)Наказание кровью
2)Нашествие жаб
3)Нашествие кровососущих насекомых

4)Наказание пёсьими мухами
5)мор скота скота
6)язвы и нарывы
7)гром . молнии и огненный град
8)Нашествие саранчи
9)Необычная темнота (тьма египетская)
10) Смерть первенцев.

по ходу крысчане на третьем уровне
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07.07.2021 11:23 Відповісти
хотя и седьмой они уже проходили в 2015-ом
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07.07.2021 11:25 Відповісти
Ничего, повторение - мать учения.
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Египетский оркестр забыли. Над руинами Раши он должен исполнить ее гимн.
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07.07.2021 11:36 Відповісти
Боженька є Бог імпровізації.
Може й не за списком...
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07.07.2021 13:35 Відповісти
Это прямо как 10 кар египетских. Вода уже была, крокодилы были, а теперь комары. Дальше камни с неба?
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07.07.2021 11:26 Відповісти
так камнi тeж вжe були - вони прийшли з водою рiчок
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Это специальные комары,выведены специально для предателей
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07.07.2021 11:30 Відповісти
Круто. Я в детстве точно знал - за килограмм комаров давали волгу.
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07.07.2021 11:35 Відповісти
У крисчан попьорло з усіх боків.
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07.07.2021 11:56 Відповісти
пише комарі а хотіли камні с неба
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07.07.2021 12:10 Відповісти
камнi вжe були з рiчки повeнi принeсли
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07.07.2021 13:32 Відповісти
жесть, похоже на Библейские казни.
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07.07.2021 12:21 Відповісти
мають москалі повний комплект послуг з "Небесної канцлярії". Що просили, те й мають.
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07.07.2021 12:52 Відповісти
"Эта всё праклятыя омериканцы! Ани хатят нас убить!"
Помните эту историю? Ну вот, началось. Параллельно с учениями "Sea Breeze" США проводит учения боевых комаров в Крыму
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 8145
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07.07.2021 13:22 Відповісти
"Якась навала. Аж кишить": в окупованому Криму після дощів скаржаться на полчища комарів - Цензор.НЕТ 8706
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07.07.2021 13:25 Відповісти
Спасибi, скунсику, що ти е.
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08.07.2021 01:27 Відповісти
Природа шукає методи винищення московитів , як виду . Долбо йо би з зайвою хромосомою та скрєпою в голові , які все до чого доторкнуться , перетворюють у гімно - явно зайві у цьому світі.
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07.07.2021 13:25 Відповісти
Ой! Яка ж сумна новина!!!
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07.07.2021 13:28 Відповісти
У коментарях цілковита оргія та вакханалія!😁😁😁
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07.07.2021 13:32 Відповісти
там, щось писали, що прогнозують нашестя сарани, це що нова хвиля понаєхов буде?
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07.07.2021 13:53 Відповісти
ТакА шщ вони хтіли? РуЗЗЬГій мір суров...
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07.07.2021 14:10 Відповісти
Ти радуйся, дурепа!
А так би були солдати НАТО!!!
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07.07.2021 15:40 Відповісти
Тож я думаю , де ж це комарі?! А вони на тобі , отдихать полєтєлі в санкціоний Крим! Ну всьо ,назад не пустим.
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07.07.2021 16:56 Відповісти
какайята сплашная камаринная русафобейя...
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07.07.2021 17:49 Відповісти
япойняв! це - маскітньій флот, обіцяний прєзєдєнтом, О!
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07.07.2021 17:51 Відповісти
10 кар египетских Покарання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2 кров'ю .Нашестя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 жаб .Нашестя комах (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8 мошки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%88%D1%96 пухоїди , https://uk.wikipedia.org/wiki/Anoplura воші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8 клопи ). Рої мух. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Мор худоби.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 Виразки і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81 нариви .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC Грім , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 блискавки і вогненний град. Нашестя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 сарани .Незвичайна темрява (тьма єгипетська). Смерть первістків.
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07.07.2021 18:29 Відповісти
Рузьке туристо тебя ждут в окупированном крыму камни с неба, вода по шею и полчища комаров. Скучать точно не придется, ето вам не Турция.
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07.07.2021 20:06 Відповісти
та ні то їхні бджоли
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07.07.2021 21:49 Відповісти
нікуа собі!
Хоча комарі не так страшні як подібне нашестя наприклад гедзів
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07.07.2021 22:00 Відповісти
Ось і камні з неба.

Фараону який не відпускав евреїв з Моїсеєм з Єгипта було 10 кар від Бога.
Кацапам буде не менше - остання кара це смерть всіх кацапських первістків
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07.07.2021 22:13 Відповісти
АМIНЬ !!!
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08.07.2021 01:28 Відповісти
Конкретно смахивает на казни египетские!
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08.07.2021 00:23 Відповісти
Конкретно смахивает на победобесную скрепу - бедоносность.
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08.07.2021 01:30 Відповісти
Отстаньте от комаров! Это настоящие скрепные комары, которые чуют лишнюю хромосому!
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08.07.2021 09:25 Відповісти
А коли вже камні з неба?!.
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08.07.2021 09:52 Відповісти
 
 