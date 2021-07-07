"Коли сядуть фальсифікатори?": Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 липня, активісти пікетували Шостий апеляційний адміністративний суд з вимогою переглянути рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування дисциплінарного покарання експертам КНДІСЕ Юрію Ірхіну й Андрію Семенцю.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Переслідування Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь відбувається без реальних доказів. Щоб дати системі хоча б видимість підстав для репресій, звинувачення провело "експертизу", в якій навіть методологія вигадана. Її авторам призначили дисциплінарне стягнення, але одіозний ОАСК скасував це рішення. Тепер на нього подали апеляцію, і вона розглядається в суді. Своїм рішенням ОАСК від 1 квітня 2021 р. зайвий раз продемонстрував, що нічого спільного з правосуддям він не має. ОАСК покриває виконавців і організаторів фальсифікацій так званої "справи Шеремета", сприяючи продовженню політичних репресій в країні. Ми як громадськість повинні домогтися через суд скасування неправового рішення ОАСК", - заявили організатори акції.
Нагадаємо, що в серпні 2020 р. Дисциплінарна палата Мін'юсту ухвалила рішення про дисциплінарне покарання експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методики при підготовці "портретно-психологічної експертизи" в справі Шеремета.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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