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Новини Відео Убивство Шеремета
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"Коли сядуть фальсифікатори?": Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 липня, активісти пікетували Шостий апеляційний адміністративний суд з вимогою переглянути рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування дисциплінарного покарання експертам КНДІСЕ Юрію Ірхіну й Андрію Семенцю.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Переслідування Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь відбувається без реальних доказів. Щоб дати системі хоча б видимість підстав для репресій, звинувачення провело "експертизу", в якій навіть методологія вигадана. Її авторам призначили дисциплінарне стягнення, але одіозний ОАСК скасував це рішення. Тепер на нього подали апеляцію, і вона розглядається в суді. Своїм рішенням ОАСК від 1 квітня 2021 р. зайвий раз продемонстрував, що нічого спільного з правосуддям він не має. ОАСК покриває виконавців і організаторів фальсифікацій так званої "справи Шеремета", сприяючи продовженню політичних репресій в країні. Ми як громадськість повинні домогтися через суд скасування неправового рішення ОАСК", - заявили організатори акції.

Також читайте: Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані

Нагадаємо, що в серпні 2020 р. Дисциплінарна палата Мін'юсту ухвалила рішення про дисциплінарне покарання експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методики при підготовці "портретно-психологічної експертизи" в справі Шеремета.

Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 01
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 02
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 03
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 04
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 05
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 06
Коли сядуть фальсифікатори?: Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

апеляція (502) суд (11699) Окружний адмінсуд Києва (539) КНДІСЕ (13)


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Топ коментарі
+7
Принцип зеленой пошести: своим все, остальным беспредел.
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07.07.2021 12:19
+6
Це отака судова реформа... Сидять вдома (слава Богу, вже вдома, а не в камері) Антоненко, Кузьменко і Дугарь завдяки фальшивому експертному "висновку"...
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07.07.2021 12:20
+4
А як же бубочка с авякяном на пресконференції?
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07.07.2021 12:44
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Принцип зеленой пошести: своим все, остальным беспредел.
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07.07.2021 12:19 Відповісти
До Нового года надо поставить точку в этом деле и на фальсификаторах его же. При чём так же, в прямом эфире с обысками, арестами и прессухой. Чтобы башкой своей тупой соображали немного
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07.07.2021 12:20 Відповісти
А як же бубочка с авякяном на пресконференції?
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07.07.2021 12:44 Відповісти
Це отака судова реформа... Сидять вдома (слава Богу, вже вдома, а не в камері) Антоненко, Кузьменко і Дугарь завдяки фальшивому експертному "висновку"...
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07.07.2021 12:20 Відповісти
есть метод один. при подозрении на повторение - повторить
"Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 2532
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07.07.2021 12:21 Відповісти
Камбиз пишут, сделал с Сисамном, который своего друга прикрыл ибо его пара солдиков задержались в отпуске, а был поход(опять кавотазащищале), солдики потом вернулись, но Камбиз(Поехавший) был суров... и заставил сына Сисамна - сидеть вна кресле, обтянутом кожей евойного отца... и лучше раба не имел Камбиз ибо мог это кресло напр. сжечь, а мог и сделать что не смог))
нам то смешно, но представить такое
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07.07.2021 12:25 Відповісти
когда клоуна посодют? Скоро.
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07.07.2021 12:22 Відповісти
Маркози вроде уже дали срочок, тупо как и наш этот.... премьер был - обосрался легкими миллионами и отсидел на вилле "срок". шоп все так "сидели" то
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07.07.2021 12:27 Відповісти
Все помнят эту прессконференцию, на которой кукарекал бубочка, Рюкзаков и Рябошапка. Вот этих и надо садить.
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07.07.2021 16:53 Відповісти
 
 