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15 швів, тріщини в хребцях і струс мозку: туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в Шарм-ель-Шейху. ВIДЕО

У Шарм-ель-Шейху (Єгипет) туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковано на сторінці пабліку I love Dahab у Facebook.

"Шарм Ель Шейх. 01.07.2021. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінг) у представника готелю Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 *. Канат випадково обірвався і її понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт", - йдеться в повідомленні.

У підсумку жінці наклали 15 швів, розірвано вухо, тріщини в хребцях, також вона зазнала струсу мозку.

У повідомленні також зазначається, що представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція лише знизує плечима.

"Жодних компенсацій ніхто не пропонує. Навіть нові авіаквитки потрібно купувати за свій рахунок. Це вже другий випадок пригод на парасейлінг за останні 10 днів. Перший був за участю акули в Йорданії", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пляжі в курортній Кирилівці працівника пункту водних розваг вбило електрострумом, - ЗМІ

Водночас у коментарях під дописом повідомляється, що постраждалій нібито оплатили лікування, проживання в готелі, квиток додому і виплатили компенсацію в сумі 25 000 фунтів (приблизно 1344 євро).

15 швів, тріщини в хребцях і струс мозку: туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в Шарм-ель-Шейху 01

Автор: 

Єгипет (392) нещасний випадок (274)


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Топ коментарі
+30
Спасатели от бога.
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07.07.2021 12:37
+24
Пипец дебилы. Ну несёт ее к берегу там и ловите.
Нет они тупо таранят катером человека. Все разговоры кстати на русском. Ну и само действо в классическом русском стиле. Сначала делают, а потом "о ужас". Подумать перед дествием никто не пробовал.
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07.07.2021 12:46
+19
То це керувальник лодки наробив таке, став як баран по курсу
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07.07.2021 12:40
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Акула в Иордании, надеюсь не пострадала?
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07.07.2021 12:37 Відповісти
Коммент смешной получился. Но ситуация нет. Хотя если какая-то тухлодырая мажорка - то пофиг...
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07.07.2021 13:15 Відповісти
звучить як субмарина в Сахарі
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07.07.2021 19:16 Відповісти
Акулу вроде поймали через пару дней. Здоровая, больше двух метров длиной. Но перед этим она успела такому-же парню-парашютисту откусить лодыжку.
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08.07.2021 02:43 Відповісти
Спасатели от бога.
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07.07.2021 12:37 Відповісти
Нє, Зорян із Шкіряком значно краще...
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07.07.2021 13:45 Відповісти
не инструтируют чтоб парашут отстегивали если что ?
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07.07.2021 14:33 Відповісти
Конечно нет. Где потом парашют искать? Убытки же.
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07.07.2021 15:58 Відповісти
Хуже не будет!
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07.07.2021 12:38 Відповісти
Хорошо хоть жопой в борт не ударилась
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07.07.2021 12:59 Відповісти
буде, можня ще з аквалангом
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07.07.2021 13:08 Відповісти
Если подобные идеи приходят в голову, значит точно будет. Даже рискну предположить кто следующий...
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07.07.2021 13:37 Відповісти
там ******** спасать будут динамитом, шоп быстрее всплыло
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07.07.2021 16:10 Відповісти
Хорошо что борт оказался крепким...а то еще бы и это корыто затонуло..
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07.07.2021 12:40 Відповісти
То це керувальник лодки наробив таке, став як баран по курсу
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07.07.2021 12:40 Відповісти
он надеялся, шо тётя, ловким манёвром, стрыбнёт над волнами и филигранно телепортируется на палубу под громогласные и восторженные аплодисменты с криками присутсвующего плебса
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07.07.2021 16:12 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять , просто треш.
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07.07.2021 12:42 Відповісти
Синай это таки еще Азия...
немного проплыть, можно с этим же парашютом, и будет уже Африка.)
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08.07.2021 00:19 Відповісти
Идиоты.
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07.07.2021 12:44 Відповісти
не те слово! Не зрозуміло хто їм довірив керувати таким недешевим обладнанням як катер та парашут
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07.07.2021 22:11 Відповісти
Нефиг заказывать эти дикие атракционы!! Хотите острых ощущений, будьте готовы потерять здоровье!
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07.07.2021 12:45 Відповісти
так виходить що атракціон ще нічого рятівники дебіли
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07.07.2021 13:20 Відповісти
Они просто парашют спасали, дорогой, а таких лапотников кацапня еще нарожает.
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08.07.2021 07:49 Відповісти
Пипец дебилы. Ну несёт ее к берегу там и ловите.
Нет они тупо таранят катером человека. Все разговоры кстати на русском. Ну и само действо в классическом русском стиле. Сначала делают, а потом "о ужас". Подумать перед дествием никто не пробовал.
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07.07.2021 12:46 Відповісти
"Ужас" говорит туристка. И разговоры между собой ведут туристы А катером управляют местные.
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07.07.2021 13:22 Відповісти
Немного тупо выглядит комментарий на русском о том, что там разговоры на русском, значит по определению дебилы. Сначала написал, но не подумал что.
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07.07.2021 17:27 Відповісти
на долго запомнится оттдых
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07.07.2021 12:47 Відповісти
При таких раскладах не факт что запомнится!
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07.07.2021 12:52 Відповісти
Странно, что она не пыталась сделать селфи.
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07.07.2021 13:11 Відповісти
А может все произошло потому что она как раз пыталась это сделать?
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07.07.2021 13:12 Відповісти
- Дяденька, туда не ходите, ступеньки мыло намазаны !
- ***-бать-бать-бать-бать-бать-бать...
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07.07.2021 23:47 Відповісти
Этих дебилов, что продолжали на лодке движение, нужно отдать под суд за оставление в опасности.
Девушке выздоровления, надеюсь, у нее была специальная страховка, предполагающая водные развлечения. Ибо, если страховки нет, с оплатой медуслуг будет туго...
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07.07.2021 12:53 Відповісти
Самое главное крикнул в конце ЛЕНА СНИМАЙ. Как выросло такое поколение баранов. Почогать не нужно, главное снимай
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07.07.2021 12:53 Відповісти
Кацапт Сєр!
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07.07.2021 13:22 Відповісти
Вот это контент!!! Лена снимай!!!
полная версия должна звучать так
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07.07.2021 13:49 Відповісти
полная версия должна звучать так:
- Лена, ***** её лопатой и столкни в море на бис!
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07.07.2021 16:14 Відповісти
Виноваты те, кто управлял лодкой.
Нет, чтобы несколько спасателей спрыгнули впереди по её курсу и перерезали стропы.
Или горло.
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07.07.2021 13:01 Відповісти
Дебил ! Достаточно просто нижние стропы схватить и погасить купол !
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07.07.2021 18:24 Відповісти
Якби кицька не скакала той б і ніжки не зламала.
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07.07.2021 13:04 Відповісти
ооо это интересно, сделать из человека калеку и заплатить 1340 баксов???? а я то думаю почему туры стоят по 250 баксов? потому что тупой египтянен на малом ходу не смог догнать по ходу движения и схватить девушку за жилетку??? как она ещё под вин не попала, ей крупно повезло, а так бы домой поехал фарш в пакете.
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07.07.2021 13:05 Відповісти
Фарш никуда бы не поехал - пошёл бы в пирожки для приезжих.
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07.07.2021 13:10 Відповісти
Они свой парашют ловили - на туристку им пофигу было.
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07.07.2021 13:23 Відповісти
Надо было резать стропы
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07.07.2021 13:12 Відповісти
маникюром?
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07.07.2021 13:15 Відповісти
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07.07.2021 15:49 Відповісти
Да достаточно было одну на себя хорошо потянуть. Усилие там небольшое. Точно в разы меньше веса девушки. Парашют потеряет форму/парусность и упадёт в воду. Но для этого надо чтоб девушка немного подумала, что в данном случае выглядит уже фантастикой.
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07.07.2021 13:18 Відповісти
Турок за ссал на стропы из лодки прыгнуть
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07.07.2021 13:25 Відповісти
Ну да. Мог просто утопить парашют и на этом всё завершилось.
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Там походу парашютистка думала только об одном - как бы в этих верёвках не захлебнуться нафиг. Без опыта разобраться за что дёргать, когда тебя по воде волочит, достаточно сложно.
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07.07.2021 13:52 Відповісти
тянуть можно было любую
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07.07.2021 15:51 Відповісти
Вот только эта "Мэри Попинс" об этом не знала.
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07.07.2021 16:31 Відповісти
А я бы скинул ей это видео. Еще бы и написал: "А вам слабо?!"
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07.07.2021 17:36 Відповісти
Может она уже без сознания была, поэтому и не пыталась ничего делать?Нам же не показали , как всё началось
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07.07.2021 17:50 Відповісти
Справа в тому, що дєвушкам не дано думати. Там сплошниє емоції та інстинкти.
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02.11.2021 16:32 Відповісти
Как найти эту функцию в инстаграмме?
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07.07.2021 13:55 Відповісти
надо было свистать всех наверх!!
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07.07.2021 16:15 Відповісти
Надеюсь, это была паРашинка?
Сволочь москальская, лодку повредила!
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07.07.2021 13:20 Відповісти
15 швів, тріщини в хребцях і струс мозку: туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в Шарм-ель-Шейху - Цензор.НЕТ 2817
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Какртина называется "акула жрет говно и пьет ссаки"
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08.07.2021 09:01 Відповісти
Дівчині повезло, що вона не ВАНА з яйцями.
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02.11.2021 16:35 Відповісти
И зачем было врезаться? Для инстаграмма? Я бы не стал, голову жалко.
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07.07.2021 13:44 Відповісти
рожденный ползать летать не может
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07.07.2021 13:52 Відповісти
Планка контента поднята на новый уровень, подписчики повалят. Такой пранк не каждому тиктокеру под силу.
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07.07.2021 13:52 Відповісти
Я вас умоляю ,какое катание ? Видно же что ловля на живца !
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07.07.2021 13:58 Відповісти
Ох и дибилы чуркестанские... Начнем с того что они должны были проинструктировать пассажира как парашут отстегивать. Да и спасали они парашют а не туристку. Если бы он намок да еще и в соленой воде то это уже на выброс по хорошему. Хотя не удивлюсь если они и на утопышах людей катают.
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07.07.2021 13:59 Відповісти
Ей еще повезло, что на винт не намотало...
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07.07.2021 14:01 Відповісти
15 швов и это без винта? Хорошая лодка!!!
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Посему на морях - токо в воду і з води на пісочок.
Оці всі ваші пара-аква-сосіско планінги йдуть в жопу. Винним завжди будеш ти.
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07.07.2021 14:03 Відповісти
Золотые слова. Море ошибок не прощает, как человек проработавший в морях более 30 лет , подтверждаю. Да и ехать в Египет в июле просто жесть, там сейчас +40. Девушке - скорейшего выздоровления.
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07.07.2021 14:12 Відповісти
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07.07.2021 17:58 Відповісти
глупость людская не имеет границ, на ровном месте покалечили женщину.. желаю скорейшего выздоровления!
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07.07.2021 14:17 Відповісти
женщина - друг человека! не надо путать...
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07.07.2021 15:55 Відповісти
шта?
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07.07.2021 16:30 Відповісти
..імєют право на ошІбку(с)..(
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07.07.2021 14:46 Відповісти
лично мне "вечно отдыхающих" не жалко ... жаль только раненых на востоке.
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07.07.2021 15:14 Відповісти
Скажімо чесно, весь єгипетський персонал - тупі селюки.
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07.07.2021 15:31 Відповісти
Какое еще сотрясение мозга , если его нет . Были бы мозги не каталась бы на такой херне
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07.07.2021 15:41 Відповісти
а могла и головой под винт, пипиец, чем они думают вообще?
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07.07.2021 15:46 Відповісти
А якби гвинтом мотора на додачу отримала?
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07.07.2021 15:50 Відповісти
Запомнил из инструктажа по парашютным прыжкам, что если парашют уже на земле начинает тянуть парашютиста то нужно потянуть на себя одну из строп. Такие действия погасят купол. Интересно, здесь хоть минимальный инструктаж проводили?
Лодочник - красава. Как еще он не догадался перед парашютом поднять гребной винт в воздух и тем самым создать противоположное движение воздуха.
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07.07.2021 15:56 Відповісти
Единственный инструктаж, который они проводят: не трогать руками стропы.
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07.07.2021 19:34 Відповісти
Она решила, что катание на парашюте, как катание на банане.
Да, организаторы дебилы. Туристы похоже умом не блещут.
Так же как и дайвинг после 5 минут инструктажа.
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07.07.2021 16:01 Відповісти
зачем эта древняя новость здесь? читал еще неделю назад это.
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07.07.2021 16:11 Відповісти
довы...лась с жиру
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07.07.2021 16:14 Відповісти
куда гнали??, идиоты....
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07.07.2021 16:21 Відповісти
А поїхала б в село на огород-і засмагла б безкоштовно і користь для урожаю! А то понти понти!
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07.07.2021 19:19 Відповісти
Ну нах было так далеко ехать - такие незабываемые впечатления можно было получить намного дешевле в Затоке ...
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07.07.2021 21:36 Відповісти
Ото нічого куди попало на відпочинок пертися ))))) на наших пляжах щодня з парашутом прямо на відпочивальників гепаються і ні у кого ні швів , ні тріщин хребців(((((( P.S. Загальнодержавна новина твою ж маму (((( в Україні за цей рік мало не триста потопельників , про це пишіть , у дзвони бийте де рятувальники , а ви плач над силіконом накачаною мажоркою розвели (((((
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07.07.2021 22:18 Відповісти
Арабы. Случаев, когда лодки снимались с якоря и уходили, оставляя аквалангистов в море масса.
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07.07.2021 22:19 Відповісти
У меня так и было. Сказали у вас время поплавать с масочкой и ластами. Меня, жену и ещё 7 туристов за борт и свалили минут на 30! Оказывается дать поплавать туристам с сертификатом аквалангистов в более красивом месте. Как там не потонули хрен его знает. Но капитан катера в нос получил смачно
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08.07.2021 00:33 Відповісти
Вообще-то это не страховой случай для туризма. Дайвинг, парасейлинг, квадроциклы в пустыне, маунтбайкинг, альпинизм, горные лыжи и тому подобный экстрим - your own risk.
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08.07.2021 02:58 Відповісти
Когда выбираешь себе любое экстремальное развлечение, то ты кандидат на премию Дарвина. Так что пенять нужно только на себя.
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08.07.2021 08:57 Відповісти
Катать научили, а подтянуть нижние стропы нет...
Я тоже по грязи покатался в свое время метров 30 проехал по пахате раскисшей после дождя разок
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08.07.2021 09:04 Відповісти
Уся провина лежить на ціх..."рятівниках".
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08.07.2021 09:29 Відповісти
 
 