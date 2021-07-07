15 швів, тріщини в хребцях і струс мозку: туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в Шарм-ель-Шейху. ВIДЕО

У Шарм-ель-Шейху (Єгипет) туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковано на сторінці пабліку I love Dahab у Facebook.

"Шарм Ель Шейх. 01.07.2021. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінг) у представника готелю Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 *. Канат випадково обірвався і її понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт", - йдеться в повідомленні.

У підсумку жінці наклали 15 швів, розірвано вухо, тріщини в хребцях, також вона зазнала струсу мозку.

У повідомленні також зазначається, що представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція лише знизує плечима.

"Жодних компенсацій ніхто не пропонує. Навіть нові авіаквитки потрібно купувати за свій рахунок. Це вже другий випадок пригод на парасейлінг за останні 10 днів. Перший був за участю акули в Йорданії", - наголошується в повідомленні.

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Водночас у коментарях під дописом повідомляється, що постраждалій нібито оплатили лікування, проживання в готелі, квиток додому і виплатили компенсацію в сумі 25 000 фунтів (приблизно 1344 євро).





