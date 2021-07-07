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Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран. ВIДЕО

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав туфлі на підборах, було ухвалено ще 2017 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Щодо рішень Міністерства оборони стосовно взуття для жінок-військовослужбовців. Після того, як окремі політичні сили роздули це питання, зробивши з мухи слона, я вжив деяких заходів з метою нейтралізації цих наїздів і вважаю, що цей наїзд був інспірованим і безпідставним. Зокрема, наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав саме такі туфлі, було ухвалено ще в 2017 році. Це звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу", - сказав міністр.

Він зазначив, що таке взуття справді незручне. З огляду на це у Міноборони розроблено новий зразок туфель, які мають шнурівку, що дає змогу враховувати різні форми стопи. Також у нових туфлях підбор буде набагато меншим.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику в Києві курсантки маршируватимуть у взутті на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду. ФОТОрепортаж

Пізніше народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування щодо рішення про необхідність курсанткам марширувати у взутті на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, а загалом відомство закупило 5 тисяч пар такого взуття.

Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна також висловили обурення цим рішенням, зазначивши, що "прусський" крок на параді в такому взутті - це умисне завдання шкоди здоров'ю жінок-солдатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання підборів для жінок-військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таран на зустрічі з курсантками висунув пропозицію використовувати для параду польову форму, яка включає в себе берці, однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що за підсумками проведеного серед учасниць параду опитування 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму.

Пізніше Таран доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовців спеціально для параду на честь Дня Незалежності.

Автор: 

День Незалежності (701) жінки (627) Міноборони (7401) парад (380) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+36
Але при Пороху не додумались в парадній формі крокувати))

Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 2257
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07.07.2021 14:46
+30
Баран, смотри как надо 2018
Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 2100
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07.07.2021 14:44
+29
Баран зеленый, - парадная форма не означает что в ней должны маршировать.
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07.07.2021 14:50
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І тут Порох винен...
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07.07.2021 14:42 Відповісти
Але при Пороху не додумались в парадній формі крокувати))

Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 2257
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07.07.2021 14:46 Відповісти
Изменения в указ от 2017 были внесены в 2020 именно по обуви. Так что, Порох здесь действительно ни при чем.
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07.07.2021 14:59 Відповісти
Это все оно

Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран - Цензор.НЕТ 1869
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07.07.2021 15:36 Відповісти
Конечно же он здесь ни при чём.
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07.07.2021 14:50 Відповісти
При том, что на фото от этой формы только туфли. А к тем брюкам, что на фото, идут ботинки.
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07.07.2021 14:42 Відповісти
Каждый день в течении полугода!
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07.07.2021 14:48 Відповісти
врет гнида
приказ 2017 года не предусматривал обувь на каблуках
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07.07.2021 14:44 Відповісти
Баран, смотри как надо 2018
Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 2100
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07.07.2021 14:44 Відповісти
Це не парадна форма одягу. А взуття з підборами передбачає саме парадна.
Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 5357
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07.07.2021 14:47 Відповісти
и....? Ты что сказать то хотел?!
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07.07.2021 14:48 Відповісти
Про взуття для жінок розкажи, згідно 606 наказу.
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07.07.2021 14:55 Відповісти
Ну і?
А як тренуються марширувати всі інші?
Мехвод танку теж на каблуках і з аксельбантами в танк полізе?
А пілот сушки?
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07.07.2021 14:57 Відповісти
Каблук якої висоти перередбачені нормами?
Чи можна і лабутени, аби чорні?
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07.07.2021 15:04 Відповісти
Кращій варіант - чорні пуанти.
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07.07.2021 16:24 Відповісти
Да хватит оправдываться! Уберите с глаз этот зелебенин позор! И не вздумайте опять этих зайцев, сердючек и прочих тьоток с тарелками на голове под управлением вилящего *опой бадоева! Пздец вам будет от АТОвцев!
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07.07.2021 14:49 Відповісти
Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 5575
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07.07.2021 14:49 Відповісти
Чм підігрує Зєлєнскому. Тому треба шоу на лабутенах. От і сипажться дкбоголоаий хєнєрал. Парадно-вихідна форма - це для виходу в першу чергу. Св'яткового виходу. Офіцерських балів, можливо, щоб танцювати, передбачено туфлі. Для маршу туфлі можуть використовувати лише такі вояки, як сам Таран і його грінбос.
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07.07.2021 14:49 Відповісти
Але ж э парадна форма і парадна для строю. І, якщо, це не було відокремлене, треба зробити. Так це ж думати треба...
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07.07.2021 14:50 Відповісти
Форма для парада определяется в приказе. Хоть в трусах
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07.07.2021 16:03 Відповісти
Як зараз - треба читати.
Коли я служив, була парадно-вихідна і парадно-стройова.
І це були різні форми, у тому числі по взуттю (при тих самих кітелі і брюках в парадно-вихідній туфлі, сорочка, галстук і фуражка, в парадно-стройовій чоботи, тільняшка, берет).
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07.07.2021 17:10 Відповісти
До цього Барана дійде, що нарікань до парадних форми ( урочистої) - немає!! Виглядить вона нормально!!!! Нарікання є до того що ви довбні змусили на підборах крокувати стройовим!!!!!
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07.07.2021 14:50 Відповісти
Всі проти всіх: Таран проти Хомчака, "опПозІція" проти "правлячої" партії, різні групи впливу між собою... Любий привід годиться... І все об'єктивно на користь Порошенко і Путіну - чим гірше тим ліпше. А так все ніби на захист жінок...
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07.07.2021 14:50 Відповісти
Министр Обороны НЕ ЗНАЕТ УСТАВ И ФОРМУ ОДЕЖДЫ!
А вы хотите, что бы это тупое чмо эффективно работало на своей должности!
Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран - Цензор.НЕТ 8145
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07.07.2021 14:50 Відповісти
Баран зеленый, - парадная форма не означает что в ней должны маршировать.
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07.07.2021 14:50 Відповісти
А почему она называется "парадная"?
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07.07.2021 14:55 Відповісти
Для того щоб ходити на всілякі урочистості та дивитись на парад.
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07.07.2021 14:58 Відповісти
Понял.
Значит, чтобы в ней ходить смотреть на парад.
Картина маслом.
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07.07.2021 15:00 Відповісти
Те, що форма парадна - не значить, що в ній треба саме марширувати... У нас жінки беруть участь у парадах з часів Кучми, але ж ніколи вони на каблуках не йшли Хрещатиком!
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07.07.2021 15:01 Відповісти
У нас на парадах и Смердючка не выступал и другие обсосы с чмошницами не выступали, как вот это при фигляре
Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран - Цензор.НЕТ 3392
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07.07.2021 15:21 Відповісти
Я надіюсь на це.
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07.07.2021 15:05 Відповісти
А к парадному входу в здание Вы подходите только строевым шагом и только в составе "коробочки"... А иначе какой же он парадный?
А еще интересней, как Вы выходите через парадный вход... По ступенькам маршируете?
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07.07.2021 15:26 Відповісти
"по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.Источник: https://censor.net/ru/v3275674"
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07.07.2021 15:30 Відповісти
Весь вопрос в том, что начальство хочет видеть женщин без оружия, иначе они маршировали бы как и при "нехорошей власти" - в полевой форме. То что называется парадной формой - ношение оружия не предусматривает и прохождение строевым шагом в коробке тоже.
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07.07.2021 14:53 Відповісти
Взагалі-то жінки-військові ходили на каблуках ще при Ющенку і навіть Кучмі (у нас викладачки на воєнці були), АЛЕ ж ніхто не додумався їх в такому взутті на парад виводити!
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07.07.2021 14:56 Відповісти
Але ж не марширувати по булижниках???
Ми у воюючій країні, люди бажають бачити воюючу армі , у польовій формі зі зброєю в руках, а зеленим подобається паркетний вапіант, бо ж відосіки і бубочка лякається зброї - гикавка нападає...
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07.07.2021 14:56 Відповісти
І сциться до того ж.
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07.07.2021 21:57 Відповісти
Опередили.
В TC A01XJ30338-185:2019 туфли не были прописаны.
Есть ДОДАТОК до Наказу от 04.11.2020.
Туфли туда в картинку тупо дорисовали.
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07.07.2021 15:01 Відповісти
Это приказ дополнили картинками, а не приняли форму.
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07.07.2021 15:59 Відповісти
До парадки дійсно - пасують туфлі на підборах . Все вірно затвердили у 2017 р ,, і до цього претензій нема жодних .

Але розкажи пан - министр , якому одноклєточному дебілу , спало на думку , заставляти жінок-військових , проходити на параді - церемоніальним кроком , у взутті на підборах . ??? ..
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07.07.2021 14:59 Відповісти
. Я передбачив подібні репліки , тому для таких як ти , своє запитаня я навмисно виділив жирним шрифтом .
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07.07.2021 15:07 Відповісти
Ну ти й тупий)))
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07.07.2021 15:33 Відповісти
Цей дебілізм зеленої влади вже навіть на Заході висміяли - надрукували статті низка відомих ЗМІ, серед них - і топовий CNN!!!
https://edition.cnn.com/2021/07/05/europe/ukraine-female-soldiers-heels-scli-intl/index.html?utm_term=link&utm_source=fbCNNi&utm_content=2021-07-05T19%3A00%3A38&utm_medium=social&fbclid=IwAR2DwrvANzWwU3QFuflKChErAimu1QWC3YfQvL5puW5WGsbLpa414kdosBo
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07.07.2021 15:00 Відповісти
Почему все упёрлись именно в парадную форму? .... насколько я понимаю парадная форма для ТОРЖЕСТВ , а если предусматривается проход войск с оружием, то причём тут ПОЛНАЯ парадная форма?
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07.07.2021 15:00 Відповісти
парадная форма для ТОРЖЕСТВ )) саме так ,, але ж телепні думають що парадна форма одягу , виключно - для ходіння стройовим маршем на парадах ..
Бо називається - парадною . .
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07.07.2021 15:47 Відповісти
Маніпулює, бреше пліснява гнида, як завжди.
Від чого ця погань відволікає увагу зараз? Ось у чому питання
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07.07.2021 15:01 Відповісти
Это тебе Аферистович сказал? =)
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07.07.2021 15:09 Відповісти
Мне нравиться как бесхитростно зебилы манипулируют. Был парад 2018 года. Самая красивая коробка была женской. Милые девочки прошли в красивой форме с таланами, автоматами и вплетенными в косами сине-желтыми ленточками.
...И вот появляется старое замшелое совковое чучело министр Баран и начинает, - "каблуки ввели в 2017 году". Старое замшелое дерьмо, с чего ты взял что они ДОЛЖНЫ в парадной форме маршировать? Откуда эта подмена? Старик Моисей спустился с небес и высек тебе на крижалях, - "парадная форма"? Или Старик Фройд прошептал, что не стоит так унижать четырежды уклониста и стоит пообрезать бырышня милитаризму? Гниды, вы понимаете, что Зе-лох не вечен? Более того, - он очень скоро не вечен...
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07.07.2021 15:04 Відповісти
Каблук,скорее,требование Киркорова.Никаких Сердючек,конечно в этот раз не будет.
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07.07.2021 15:05 Відповісти
а зайчик?
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07.07.2021 15:15 Відповісти
Будет сценическая мама Сердючки и мама Римма
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07.07.2021 16:20 Відповісти
И Сердючка будет в строю идти?
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07.07.2021 15:20 Відповісти
Тот случай когда фраза "переобулся на ходу" как раз в тему!!! Посмотрел бы я на наших генералов как бы они в туфельках на плацу бы прошлись!!! ВОТ БЫ СМЕХУ БЫЛО!!!
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07.07.2021 15:27 Відповісти
Нарешті дочекався почути, що Порох винен в котрий раз)
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07.07.2021 15:41 Відповісти
Ага-а-а, нашли крайнего!
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07.07.2021 15:47 Відповісти
баран, ось твоє особисте взуття для парадів..
Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран - Цензор.НЕТ 4962
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07.07.2021 15:55 Відповісти
наденьте на тарана лабутены....
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07.07.2021 15:57 Відповісти
Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран - Цензор.НЕТ 57
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07.07.2021 15:59 Відповісти
Таран соврал и глазом не моргнул.
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07.07.2021 16:00 Відповісти
Баран не врет, - он просто идиот!
Он думает, что МВФ ЗСУ финансирует, - дистиллированный зебилоид.
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07.07.2021 16:05 Відповісти
Развели базар эксперды... Строевой устав и изменения к нему утверждаются в Верховной Раде. Почему курицы из ВР устроили этот позор с каблуками Министру Обороны в лицо? Чтобы над нами поржали из-за поребрика? Вносите изменения и голосуйте за них.
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07.07.2021 16:02 Відповісти
Уже сто раз обьяснили министру, что проблема в том, что МАРШИРОВАТЬ в строевой коробке по площади в туфлях неудобно ) Вот и всё. Видимо нужно объяснить в сто первый раз.
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07.07.2021 16:03 Відповісти
Тем кто в танке разъясняю: В СА для рядового и сержантского состава было два варианта парадной формы, которые использовались исходя из обстоятельств и в подавляющем числе случаев не для парада.
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07.07.2021 16:16 Відповісти
Возвращайтесь в тему!
Еще не всё обговорили.
Подолью масла в огонь:
https://www.youtube.com/watch?v=m3V_hM4Zgkc
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07.07.2021 16:38 Відповісти
В странах НАТО и в США в частности никто не ходит "прусским шагом".
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07.07.2021 16:57 Відповісти
опять седлоголовый исполняет мля таран совок от и до устав и прочее
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Ощущение что большинству не нравятся женские ноги в туфлях но маршировать да неудобно
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07.07.2021 16:49 Відповісти
Выглядит нелепо, не в обиду девушкам.
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07.07.2021 16:56 Відповісти
Я так і знав, що винні попередники. Але і в 2017 році встановлена і білизна для жінок, яка має, але це не означає, що потрібно було шагати в білизні без верхнього одягу. Подивися дурік, що на параді при Порошенко дівчата йшли в берцях.
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07.07.2021 16:59 Відповісти
Міністр оборони України Андрій Таран - дебіл. Тому що туфлі, хай які, хоч зі шнурочками, хоч з бантиками - НЕ ДЛЯ МАРШИРУВАННЯ на плацу чи на параді! У парадній формі військовослужбовиця може пройтись містом у святковий день, або навіть потанцювати.
Міністр оборони України Андрій Таран - дебіл. І накази у них дебільні. І це стосується не тільки "туфель на підборах".
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07.07.2021 17:00 Відповісти
І не лише він дебіл....... Там їх сила-силенна. На жаль.
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07.07.2021 19:18 Відповісти
Туфли на каблуках, дополненные камуфляжными штанами - последний тренд высокой моды!
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07.07.2021 17:37 Відповісти
От дурбеники......
За часів Радянського Союзу коли доводилось крокувати строєм - одягали чоботи. Навіть під парадну форму. А так "парадка" була з черевиками.
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07.07.2021 19:17 Відповісти
Ну и? Парадная форма она не подразумевает шагать в ней на параде. Ссут людям в уши по заветам 95 квартала,мрази.
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07.07.2021 19:54 Відповісти
А Арестович сказал, что они сами её выбрали. Кто-то точно пписс дит.
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07.07.2021 23:32 Відповісти
Все верно Таран заявил.
Зраду выковыряли из ничего.
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08.07.2021 05:12 Відповісти
 
 