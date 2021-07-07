"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У прямому ефірі Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва - про головні події останніх днів.
О 20:45 на Цензор.НЕТ заплановано суперінформативний прямий ефір.
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва будуть говорити про велике облизування президента Зеленського на каналі Ріната Ахметова "Україна 24" і про "плюшки", які Ахметов за це отримує.
Дуже болюча і небезпечна тема - як Зе-влада продалася Китаю і чому це дуже і дуже небезпечно.
Ще більший зашквар - як міністр освіти Сергій Шкарлет ламає все, до чого дотягуються його загребущі рученята: реформу освіти, Мистецький Арсенал і навіть зазіхає на Національний фонд досліджень.
Неприємна історія - про сексуальні домагання у Збройних силах України. І про те, як нинішнє керівництво намагається все це приховувати.
Але буде і трошки оптимізму - навчання "Сі-Бриз 2021" і як від них палає у російської пропаганди.
Буде жарко, включайтеся! 🔥🔥🔥
Будь ласка, зачекайте...
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішень
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1412827809127534596 27 мин Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішеньhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72223
Говорили шапкокраду, що нам треба у Европу. Не почув, попер на Північ... В результаті опинився у Ростові.
Нам у Европу, зє-блани, ви чуєте?
Не треба перти на Схід...
Ему типа песта...
Как были ничем, так и остаются.
Не тратьте на неадекватов время
...
На етом все их словоблудие построено
ps до речі, нагадаю: саме китайське спеціяльне судно прокладало т.зв. "енергоміст" до криму, коли ми припинили постачати туди електрику. про це теж варто нагадати громадянам