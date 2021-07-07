УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12105 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 729 22

"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У прямому ефірі Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва - про головні події останніх днів.

О 20:45 на Цензор.НЕТ заплановано суперінформативний прямий ефір.

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва будуть говорити про велике облизування президента Зеленського на каналі Ріната Ахметова "Україна 24" і про "плюшки", які Ахметов за це отримує.

Дуже болюча і небезпечна тема - як Зе-влада продалася Китаю і чому це дуже і дуже небезпечно.

Ще більший зашквар - як міністр освіти Сергій Шкарлет ламає все, до чого дотягуються його загребущі рученята: реформу освіти, Мистецький Арсенал і навіть зазіхає на Національний фонд досліджень.


Неприємна історія - про сексуальні домагання у Збройних силах України. І про те, як нинішнє керівництво намагається все це приховувати.

Але буде і трошки оптимізму - навчання "Сі-Бриз 2021" і як від них палає у російської пропаганди.

Буде жарко, включайтеся! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5589
показати весь коментар
07.07.2021 20:56
+13
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5054
показати весь коментар
07.07.2021 21:15
+11
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 9413
показати весь коментар
07.07.2021 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему опасно? В результате получим желто-зеленый зебилоид. Прикольно, весело, креативно и даже с огоньком. Хуже, ведь, зебилу не будет. Он даже не заметит.
показати весь коментар
07.07.2021 20:49 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5589
показати весь коментар
07.07.2021 20:56 Відповісти
О,наконец-то нормальная транскрипция)...
показати весь коментар
07.07.2021 21:06 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 9413
показати весь коментар
07.07.2021 20:57 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 2345
показати весь коментар
07.07.2021 21:03 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 7090 Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішень

https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1412827809127534596 27 мин Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 7090 Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішеньhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72223
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 8923
показати весь коментар
07.07.2021 21:04 Відповісти
Мвф денег зебилам не дает просто так, так как уже знают что зебилы растащут бабло по офшорам, а желтомордые щедрая душа - бери сколько влезет и никто не будет проверять куда пошли деньги. Вот только отдавать китайские кредиты нужно будет нашим детям, а зебилы своих детей вывезут во франции и британии, чтобы те жили на украиденные у лохов бабосики. Ось така фигня малята. Если не вынести к епеням собачим кватальных шутов, то нашим детям и внукам прийдется очень много денег отдавать китайцам за то что зебилы хорошо прибарахлились
показати весь коментар
07.07.2021 21:07 Відповісти
світ прогнувся , всесвіт глобалізація (я воював за Украіну але колли мені плотять то вибачьте я вмію воювати і коли то же блек ватер ) у мене дитинкі 9 місяців Я став найманцем. якщо якась **** скаже шо я не прав я воював за Украіну 5,5 років тепер я пішов у найманці
показати весь коментар
07.07.2021 21:48 Відповісти
ну так и вагнерам плутят - вот подстрелил бы тебя такой и сказал - а че такого, мне же плутят, я ведь умею стрелять - заплутили и повезли воевать куда надо
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 281
показати весь коментар
07.07.2021 21:08 Відповісти
Ну й що тут казати?
Говорили шапкокраду, що нам треба у Европу. Не почув, попер на Північ... В результаті опинився у Ростові.
Нам у Европу, зє-блани, ви чуєте?
Не треба перти на Схід...
показати весь коментар
07.07.2021 21:08 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5054
показати весь коментар
07.07.2021 21:15 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 4906
показати весь коментар
07.07.2021 21:28 Відповісти
ကကကကဖူုငင-နနန်််််််းးးဩျျဎ!
Ему типа песта...
показати весь коментар
07.07.2021 21:38 Відповісти
Угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Зе-Ленін так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут - повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги.
показати весь коментар
07.07.2021 21:45 Відповісти
Дрочь в монитор Ермолаевой-Буткевича.
Как были ничем, так и остаются.
Не тратьте на неадекватов время
показати весь коментар
07.07.2021 21:47 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 6529

...
показати весь коментар
08.07.2021 08:45 Відповісти
"Без цензуры" делайте короче программу, по тому, что мозги плавятся.
показати весь коментар
08.07.2021 10:20 Відповісти
А ни о чем потрьіндеть "журналистам"?
На етом все их словоблудие построено
показати весь коментар
08.07.2021 20:31 Відповісти
пане буткевич, не забувайте цю тему - китай це дуже небезпечно; висвітлюйте всі аспекти цієї ганьби і злочину проти країни (так, саме злочину, і цей злочин - рівня домовленостям зеленого недоумка в омані та зливу спецоперації по вагнерівцям).
ps до речі, нагадаю: саме китайське спеціяльне судно прокладало т.зв. "енергоміст" до криму, коли ми припинили постачати туди електрику. про це теж варто нагадати громадянам
показати весь коментар
08.07.2021 19:10 Відповісти
Почему США главный торговый партнер Китая?
показати весь коментар
08.07.2021 22:17 Відповісти
 
 