"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У прямому ефірі Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва - про головні події останніх днів.

О 20:45 на Цензор.НЕТ заплановано суперінформативний прямий ефір.

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва будуть говорити про велике облизування президента Зеленського на каналі Ріната Ахметова "Україна 24" і про "плюшки", які Ахметов за це отримує.

Дуже болюча і небезпечна тема - як Зе-влада продалася Китаю і чому це дуже і дуже небезпечно.

Ще більший зашквар - як міністр освіти Сергій Шкарлет ламає все, до чого дотягуються його загребущі рученята: реформу освіти, Мистецький Арсенал і навіть зазіхає на Національний фонд досліджень.





Неприємна історія - про сексуальні домагання у Збройних силах України. І про те, як нинішнє керівництво намагається все це приховувати.

Але буде і трошки оптимізму - навчання "Сі-Бриз 2021" і як від них палає у російської пропаганди.

Буде жарко, включайтеся! 🔥🔥🔥