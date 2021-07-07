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Новини Відео Затримання Протасевича
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Протасевич з'явився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче. ВIДЕО

Опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом в Білорусі, записав відеозвернення у своєму новому Twitter-акаунті і почав спілкуватися з користувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Романа Протасевича.

Привет, чат! Я снова с вами!

Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z

— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або щось прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти", - говорить Протасевич.

Пізніше він повідомив, що старий його twitter-акаунт заблоковано, його разом із дівчиною Софією Сапегою утримують у приватному будинку під Мінськом і дозволяють гуляти у дворі.

Протасевич зявився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче 01
Протасевич зявився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче 02
Протасевич зявився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче 03

Tut.by  нагадує, що домашній арешт у Білорусі це - ізоляція обвинуваченого від суспільства, але перебуває він вдома або на зйомній квартирі.

Видання зазначає, що, як правило, обвинуваченого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, зокрема, щоб він не зміг обмінюватися інформацією у кримінальній справі.

Читайте також: Адвокат Сапеги підтвердив інформацію про її переведення під домашній арешт: "Вона вже зустрічалася з батьками"

Наводиться приклад інших політв'язнів, яким під домашнім арештом забороняли навіть підходити до вікна. Також повідомляється, що Франак Вечерко, який спілкувався з батьками Протасевича, повідомляв, що поряд із Романом на зйомній квартирі постійно перебували оперативники.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7938) Мінськ (828) домашній арешт (197) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+24
Прирученную собачку выводят на прогулку на поводке.
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07.07.2021 19:42
+21
А з товаріщєм майором за рюмахою вже сидите чи ні?
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07.07.2021 19:38
+21
Так это сам товаришЧ майор и пишет..идиотов вылавливает...на живца..
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07.07.2021 19:42
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А з товаріщєм майором за рюмахою вже сидите чи ні?
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07.07.2021 19:38 Відповісти
Звичайно сидять, майор з рюмахою, а Протасевіч з прив'язаними проводами до статевого органу і майор, хильнув рюмаху читає коментарі в Твиттері та починає крутити польовий телефон за ручку індуктора і 180 вольт змінного струму від польового телефону ТА-57 провокують сердцеві напади у допитуємого. Якщо майор добрий то крутить ручку індуктора повільно, а якщо майор злий, то у допитуємого йде піна з рота як на електричному стільці.
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07.07.2021 20:15 Відповісти
Ти такі жахіття розповідаєш...
Ще трохи і буде страждальцем як і Надя Савченко.

І на фото видно що від тортур та голоду...
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07.07.2021 20:20 Відповісти
У Протасевіча чорна футболка під шию, а не пляжна майка, не зважаючи на літню спеку, отже тримають Протасевіча в холодному підвалі. На обличчі Протасевіча немає характерного загару, що говорить про те що він не буває на сонці, крім випадків коли ведеться запис відео терористами лукашенки! На Протасевічі немає слідів від головного убору, немає характерних білих плям там де головний убор прилягає до голови, руки Протасевіча також не мають загару. Все говорить про те що відео знімалось так щоб максимально приховати сліди злочинів терористів лукашенки! Якщо це правда, що лукашенка особисто катував Протасевіча, то живим Протасевіча не випустять поки лукашенко не вб'ють.
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07.07.2021 20:31 Відповісти
веселая на Беларуси оппозиция)
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07.07.2021 19:40 Відповісти
Эта белорусская оппозиция всегда были конченными г*ндонами, БНФ до сих пор на Манхэттене ряхи отъедают в тоске по родине и пишут рекомендательные инструкции по борьбе с крЫвавЫм рЫжЫмом. Как ленин из Швейцарии на деньги таварисчей
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08.07.2021 01:06 Відповісти
Протасевич уже столько понарассказывал ВСЕГО, что может быть стоит уже помолчать немного, особенно когда рядом "товарищи майоры" стадами пасутся и фиксируют "общающихся"?
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07.07.2021 19:40 Відповісти
Савченко, Навальный, Протасевич: не из одного ли гнезда птицы? Видео - https://youtu.be/RHj9_8ax6DE
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07.07.2021 19:41 Відповісти
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07.07.2021 20:20 Відповісти
Навальный пока держится
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08.07.2021 08:32 Відповісти
Прирученную собачку выводят на прогулку на поводке.
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07.07.2021 19:42 Відповісти
Мне не нравится,что говорит Протасевич,НО оказавшись в плену бел.гестапо у меня нет уверенности,что мое поведение отличалось бы...и ваше,к стати, тоже...
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08.07.2021 09:45 Відповісти
так зачем идти в политику если нет "железных" яиц?! чтобы выглядеть таким же опущенным, как этот протасевич?!
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08.07.2021 10:33 Відповісти
Можно сломаться, во всем признаться, но не так себя вести, как этот крендель. Он всем видом показывает, как ему хорошо и вообще он благодарен судьбе за то, что усатый фашист принудительно посадил самолет с ним на борту.
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08.07.2021 10:55 Відповісти
Так это сам товаришЧ майор и пишет..идиотов вылавливает...на живца..
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07.07.2021 19:42 Відповісти
а всего то надо было покаяться (чтоб не били), кое-кого заложить (чтоб не били сильнее), преклонить колено (чтоб не сломали оба) и поцеловать бульбофюреру (ну или кто там за него) руку (чтоб еще пожить не инвалидом)...
а может все совсем не так? и "товарищ майор" в загородном доме... тому подтверждение?
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07.07.2021 19:43 Відповісти
Вася! Якщо "НЕКСТА"(як у Росії так і в Білорусі) фінансується громадянином Росії, то "угадай з трьох разів", "чиї вуха там стирчать"? У нас "Гадя" взагалі була "великомученицею тюремною"!!! Її навіть "з камери не випускали"!!! "Жанна д"Арк ХХІ століття!"...
Чи ти хочеш сказать, що Путін - це "Микола ІІ", ФСБ - царське "охоронне відділення", а "фінансуватель" - "Сава Морозов"?...
(У "товаріща майора" просто прізвище зараз інше і форма не така - а "господар" все одно той самий - у Кремлі сидить Я не здивуюся, коли з часом "спливе", що уся "революція вихідного дня" в Білорусі - грандіозна провокація ФСБ з метою пришвидшить прийняття Лукою рішення про злиття з Росією Дуже вже вся та "клоунада була схожа на "хабаровські протести")
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08.07.2021 04:02 Відповісти
таварисч майор он и приласкает и пулю в затылок пустит "если чо"
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07.07.2021 19:50 Відповісти
Щось притихли запеклі захисники цього протасевича....
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07.07.2021 19:50 Відповісти
" ..счастливчик проживает по адресу : ..."
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07.07.2021 19:51 Відповісти
Все,что нужно знать о беларусской "ливаруции"Поэтому ни Протасевич,ниТихановская не интересуют,от слова "вообще"Единственное,что стоит упомянуть-это погибшие...Просто тупо ни за что...Вся эта грязь от начала до конца срежиссировал в кацапии,и исполнена кацапскими агентами...У меня все.
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07.07.2021 19:55 Відповісти
Вы правы только наполовину.Первая часть белорусской, как Вы говорите, "ливаруции", таки, была подготовлена из Москвы с целью ослабить Лукашенко, чтобы он так не упирался по поводу "интеграции". Все ее лидеры: Бабарико, Тихановские, Цепкало либо приехали из Москвы, либо тесно с ней связаны. Эта (московская) фаза продлилась 3 дня со столкновениями, а потом резко был дан отбой - цель была достигнута. Но тут протесты подхватили западные структуры и ориентированная на Запад часть белорусского общества.и пошла уже "другая пьянка".
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07.07.2021 20:14 Відповісти
А "другая" - это какая?
Западные шлюхи подключились помогать путлеру загонять Лукашенко в стойло?
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07.07.2021 20:22 Відповісти
в стойло к путлеру..
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07.07.2021 20:22 Відповісти
Ну, вроде бы они стремились (и стремятся) принести в Беларусь демократию и права человека. Но по факту загоняют Луку в Расею от чего он много лет хитроумно увиливал.
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07.07.2021 20:33 Відповісти
Я в цьому вже давно не сумніваюся! Підняли натовп, налякали Луку ,"попередили" - будеш "викобенюваться" - організуєм "румунську революцію" От "Лука" і "бздиконув""
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08.07.2021 04:05 Відповісти
Ой, Кале Холодний! Добре, що там тебе не було.
Ти б дристонув)))
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08.07.2021 11:30 Відповісти
Времена самоотверженных героев давно прошли.. сейчас в основном везде рулят приспособленцы в силу обстоятельств оказавшиеся на той или иной стороне.
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07.07.2021 19:57 Відповісти
Рулят в основном агенты и осведомители спецлужб .
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07.07.2021 20:08 Відповісти
Ну иными словами - приспособленцы.
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07.07.2021 20:12 Відповісти
Гнилой пацанчик . Арестованные оппозиционеры больше года в предварительной изоляции гниют ,а этот борцун в частном доме да еще с доступом в инернет . сразу видно из лубянской команды по дрессировке лукашенко для московского зоопарка .
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07.07.2021 19:58 Відповісти
Не-а. Конкретно этот из "польской" команды. Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. Поэтому он на них и зол. Ну, и конечно, грозящий ему срок очень сильно сбавил.
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07.07.2021 20:17 Відповісти
Та ні... Писали ж, що російські спецслужби і його батько, з ними пов'язаний, створили цей інтернет-канал Нехта, для антибілоруської пропаганди.
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07.07.2021 22:26 Відповісти
А в РОсії такий самий канал ким і для чого створений? Він у "хабаровських протестах" теж засвітився!
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08.07.2021 04:08 Відповісти
Mark Rabkin
Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. его Батьке как использованную стеклотару.
----------------------------------------------
Кто "свои" сдали - конкретно ФИО???
И для протокола: никакой синепалый ублюдок беларусам не батька!,если,конечно, под вашим логином не пишет бастард-Коля.
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08.07.2021 10:09 Відповісти
і скільки там майорів нижче поверхом?
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07.07.2021 20:40 Відповісти
On uze stal igruskoj dlia rezima,odna komanda
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07.07.2021 20:45 Відповісти
КГБ Белоруси ловят на живца?
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07.07.2021 21:01 Відповісти
Важко щось тут казати...Зламали хлопця...А може сам був готовий до співпраці... Не воїн. Дуже шкода...
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07.07.2021 23:12 Відповісти
когда я написал что это фсбшный гандон, меня зацыкали. ешьте
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07.07.2021 23:32 Відповісти
Не тільки тебе "цькували" за це! Я ще з минулого року писав, що вся ця "ліворуція" - "всебеларусский праздник непослушания", москалями організований, так став тут трохи не "кацапським наймитом"!Особливо білоруси "тутєйшиє" мене проклинали
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08.07.2021 04:13 Відповісти
короче говоря, гебешник он.
Настоящие беларусские оппозиционеры живут в тюрьме.
этот - какой-нибудь пригоженский, наверное
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07.07.2021 23:52 Відповісти
Ахахахахх ) ... помножили на ноль ... беларусы - отписывайтесь там уже - ВСЁ!
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08.07.2021 00:04 Відповісти
Потрачено. Гуляй по двору.
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08.07.2021 01:52 Відповісти
Странный мальчик.
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08.07.2021 07:28 Відповісти
Меньше дивиться софкоїдні хфільми про героїчних розвідників , яким пальці дроблять в лабетах а вони стогнуть , втрачають свідомість але героїчно мовчать . Мій батько був топографічній розвідці , не він брав язика , а лише на мапу наносив об"єкти . Потім був перекладником з німецького у штабі . Так ось , він лише сміявся з фільмів де язики мовчать . Бо не пальці ломали й дробили , а штик-ніж в дупу сували ... Й це були не професійні кати з НКВС , а лише дрібні військові офіцери й солдати ...

А в НКВС то там взгалалом любили в дупу совати пляшки , по яйцях молотком бити .
Ціль катів не зробити героїчний аріол , а максимально принизити будь яким чином .

Тому для мене "странний" не той , хто спробує будь яким засобом вижити в руках канібалів , а самі канібали . Це погляд з 21 століття в ранній палеоліт .
Странно мені особисто , що вважаючи себе нібито ********* людиною хтось берется судити закатованну гомінідами людину ...
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08.07.2021 08:06 Відповісти
А ты что-бы делала в такой ситуации,сказали бы тебе что сейчас в камеру зайдут три мужика и отымеют тебя,и так будет каждые день пока не скажешь всё что им надо,возможно я ошибаюсь и у тебя сильно храбрая задница.Ну мне что-то кажется что ты бы ещё не такое "запела",я не прав?
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08.07.2021 08:50 Відповісти
Я би не іронізував на цю тему ...

Це тільки в дешевих софкоїдних хфільмах існували "стійки" розвідники , яким пальці дробили , а вони мовчать й мовчать й не погоджуються на співпрацю .

В усіх розвинутих країнах світу вже давно вчать бійців й навіть розвідників , що для держави головна цінність , то їх життя й здороввя . Й що їх ціла голова дорожча за якісь хімерні "присяги" , "секрети" , чи то принципи неадекватної стійкості від катування й що в полоні ворога головне вижити будь якою ціною ...

Те аж не як не характерізує погано самого Романа . Призирство навпаки визиває спроби сидячи теплою дупою в м"якому дивані щось іронізвати над його положенням .

Огиду визива виключно такий низький рівень інтелекту самого вусатого вурдалака , та його радників й виконавсців в погонах . Ось це реально рівень канібалів кам"яного вику .
Тим більш після того , як увесь світ вже бачив й розстріл Чаушеску , й суд над Піночетом , й висячого Садама , не кажучи про штик-ніж в дупі Маумара Каддафі .

До речі усунутих диктаторів особливо ретельно вбивают тих, хто не соромився демонстурвати свої злочини в прямому ефірі . А тут не тільки кінцевий результат злочину демонструють , але як би мовити процес . Процес катування відверто демонструют . Причому не ситуативно, а перманентно й наполегливо й з розкадровкою .

Тому не тільки злочинці , не тільки збочинці , але й йще дегенерати . Самі проти себе працюють на Гаагу !
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08.07.2021 07:45 Відповісти
А сами советские разведчики рассказывали, что раскалываются все абсолютно...те кто психологически особо подготовлен. тем укольчик...
Не раскалываются только те, где система разведки построена так что информация становится бесполезной и ложной при провале...
либо такие уникальные случаи как Берестом, когда разведчиком оказался начальник краковского гестапо
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08.07.2021 08:16 Відповісти
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08.07.2021 08:25 Відповісти
Обработали до нужного состояния пацана, тепер він согласен на всьо і не такий уже й паганий Бульбулятор.
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08.07.2021 08:57 Відповісти
Пластику сделают и будет великолепная агентура.
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08.07.2021 09:06 Відповісти
Старий Твіттер заблоковано,бо "товарісч майор" не знає пароля? 😁
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08.07.2021 09:36 Відповісти
всем "зрадунам" вопрос: а где вообще гарантия, что это пишет Протасевич и что все написанное - правда???...
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08.07.2021 09:44 Відповісти
Перековался товаріщ.
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08.07.2021 10:17 Відповісти
Думаю, осуждать Протасевича не стоит - он в плену.
А вот гуманизм в отношении БульбоФюрера недопустим.
Как скинут -
следует начать с медленного отрывания причинного места сына Коленьки у него на глазах.
И это будет 0.000000000001% того, что Лука заслужил.
И Коленька - тоже...
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08.07.2021 11:33 Відповісти
 
 