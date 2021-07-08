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Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ. ВIДЕО

У розкішної 5-палубної яхти, якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктора Медведчука, змінився власник. Це сталося саме в період накладення санкцій на майно і активи політика і його сім'ї. Однак, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою.

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти з'ясували, що яхта Royal Romance, яка до недавнього часу була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар - дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах, в березні змінила власника.

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший офшор, - ЗМІ 01

Яхта Віктора Медведчука Royal Romance.

За даними ресурсу equasis.org, 31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Віктора Медведчука немає.

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший офшор, - ЗМІ 02

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Переоформлення яхти сталося у період між накладенням санкцій на майно Віктора Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна.

19 лютого РНБО наклала санкції на бізнес та майно Медведчука, зокрема, на літаки, які бували у Росії. У квітні Офіс генпрокурора та Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука "Романс-1" накладено арешт, бо вона заходила до портів тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв’язку з родиною Медведчука.

Водночас, за допомогою ресурсу Marine Traffic ми з’ясували, що вже після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй Інстаграм-сторінці фото з геолокацією "Хорватія". Це може свідчити, що родина Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

"Слідство.Інфо" звернулося до НАЗК з проханням надати роз’яснення щодо ймовірного переоформлення яхти родини Віктора Медведчука. На момент публікації матеріалу ми не отримали відповіді.

Про саму яхту Віктора Медведчука вперше написав на той екснардеп Сергій Лещенко у 2015 році. Він зазначав, що кум Путіна заплатив за судно 200 мільйонів доларів. Яхта, за інформацією екснардепа, має великий басейн, ліфт та номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) санкції (11880) яхта (152) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+27
А почему должно быть иначе? Напомню, что Мертвечук есть бизнес партнер его "папы"

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6679
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08.07.2021 11:14
+26
Неужели еще есть те кто искренне верит что клоун будет до конца бороться с этой падалью(мертвечук)???? Да и вообще с олигархами!!!
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08.07.2021 10:43
+21
Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ - Цензор.НЕТ 5822
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08.07.2021 10:44
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Неужели еще есть те кто искренне верит что клоун будет до конца бороться с этой падалью(мертвечук)???? Да и вообще с олигархами!!!
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08.07.2021 10:43 Відповісти
А почему должно быть иначе? Напомню, что Мертвечук есть бизнес партнер его "папы"

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6679
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08.07.2021 11:14 Відповісти
Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ - Цензор.НЕТ 5822
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08.07.2021 10:44 Відповісти
Утопив - будет надёжнее
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08.07.2021 10:44 Відповісти
топить вместе с мертвечукам под шоу
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08.07.2021 10:56 Відповісти
Яхту Медведчука использовать как мишень для испытания ракеты "Нептун"
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08.07.2021 11:16 Відповісти
а каким образом клоунские "санкции" влияют на собственность мудачука за границей?
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08.07.2021 10:46 Відповісти
а лохторат жеж в это верит... как и сами санкции от найвеличнейшего ))))
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08.07.2021 16:04 Відповісти
И что же на такой "уникальный" случай нам говорит закон? А НИКУЯ! Законы пишут наши неуважаемые депутаты. А они сами точно такие же. Переоформление собственности на левых людей - это реалии их жизни. Пчелы против меда не бывают.
Вот вам и вся борьба с коррупцией в Украине.
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08.07.2021 10:47 Відповісти
ууу, барига, пряче свого поддєльніка
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08.07.2021 10:51 Відповісти
Таки да

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4912
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08.07.2021 11:21 Відповісти
5 липня 2021
Заправки медведчука Glusco відновили продаж бензину і дизпалива після 4-місячної перерви.
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08.07.2021 10:51 Відповісти
Когда яхту покупает Спилберг на деньги от понятных проектов - его уважают.
А когда такие как Медведчук - их за это презирают.
Это только у чумазой совковой гебни деньги не пахнут.
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08.07.2021 10:59 Відповісти
Надо не яхту арестовывать, а Медведчука: из камеры он ею точно не попользуется.
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08.07.2021 11:01 Відповісти
ну Вы скажете...
арестовывать - это суд да дело...скучно долго и хрен могут выиграть...
а тут "санкции" ))) вроде и грозно...но для мертвечука безвредно...
и овцы целы счастливы и волк ишак не ссыт ))))
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08.07.2021 16:08 Відповісти
та не може такого буть!
пів біди коли Зеленський лиже свої яйця сам і біда коли цим займається ціле РНБО.
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08.07.2021 11:12 Відповісти
Т.е. СНБО в очередной раз тупо навешала лохам лапши? Смачного, зебильчики, не поперхнитесь.
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08.07.2021 11:12 Відповісти
Во сепары як жывуть бидняки блин
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08.07.2021 11:30 Відповісти
Все эти санкции придумали чтобы уберечь Медвечука и др. корупционеров от преследования в Украине.
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08.07.2021 11:35 Відповісти
сразу после Майдана был огромнейший шанс изменить страну....но бабло победило..))
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08.07.2021 11:49 Відповісти
Страна менялась, но плебс желал "золотую" рыбку и все на шару. И вместо мозгов включил зомбоящик. Зато теперь уже насмеялись вволю, аж до гыкавки.
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08.07.2021 11:59 Відповісти
самое страшное ,шо зеэпоха закончится большой кровью
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08.07.2021 12:07 Відповісти
Большой кровью клоунов квартала95.
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08.07.2021 12:34 Відповісти
нет, плебс оплачивал с 8грн. до 30 грн за доллар и участвовал банкротстве банков..))))
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08.07.2021 13:06 Відповісти
Участвовал, когда так-же привел к власти вора Овоща. Который так-же воровал и влазил в дикие долги. У совкового плебса всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от скушанного гумуса. Видишь-ли уколы болючие и лекарство горькое. Сами нажрались дерьма и срут, а виноват доктор.
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08.07.2021 13:16 Відповісти
Дуже художньо .. Правда не зовсім зрозуміло. Мова про доктора, ліки , діарею.. а питання стояло про бронекрейсера і їх місце в системі оборони Неньки.
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08.07.2021 13:22 Відповісти
Зато доходчиво. А ответ по бронекатерам и их необходимости для обороны морского побережья уже дали Швеция, Норвегия, Дания, США, Израиль и т.д.
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08.07.2021 13:26 Відповісти
73 проц зебуинов захотели зеленого совка --- зельцман им это устроит . а спасать страну опять будут 25 проц. нормальных . думающих людей
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09.07.2021 06:55 Відповісти
+++++++++++
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09.07.2021 06:50 Відповісти
"Зробили їх разом!" ХАХАХАХАХАХАХАХА
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08.07.2021 11:50 Відповісти
Обычная практика. В чем новость то???
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08.07.2021 11:54 Відповісти
А все думали, что медведчуки стали голыми и босыми, и просят милостыню?
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08.07.2021 12:16 Відповісти
вместе с паломницей )))
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08.07.2021 16:10 Відповісти
30 лет гебнявые воровали и безбожно лгали, что это воруют не они. Мудрый нарид, надуваясь, боролся за их власть (спасались от "националистов", от самых себя). Теперь для мудрого нарида, устроили шоу - как спрятать награбленное у всех на виду, чтоб ничего не нашли. И, этот глупейший народ, продолжает верить, что, гебнявые, поделятся с ним налогами. Нет, гебнявые, не поделятся, а надежно припрячут награбленное, и пошлют этот народ... на новые выборы. Наш любый нарид любит видеть лапшу на своих ушах.
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08.07.2021 12:27 Відповісти
Ну так бубочка и Ко позволили медведке и его другу спрятать самолеты!
Почему не позволить и яхту?
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08.07.2021 12:28 Відповісти
ну вот и фсьо.... без бумашки ты какашка.... а с бумашкой олигарх.... физкультпривет зебилы!!!
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08.07.2021 12:44 Відповісти
Народ видит имитацию и пиары власти в борьбе с коррупцией!! Зе спрашивает запад какие нужно реформы для ЕС, а ему все прямо толдычат что нужно бороться с коррупцией... но Зе команда НЕ ПОНИМАЕТ это!!! Они так и переспрашивают!!! Для них имитация и реальность одно и то же а для народа нет...
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08.07.2021 13:07 Відповісти
Оберіть ще його президентом, він боровся за українців, а тепер своє майно мусить ховати.
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08.07.2021 13:11 Відповісти
Їде Медведик на велосипедику.
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08.07.2021 13:12 Відповісти
Что-то Ковид замешкался с Медведчуком.
Оксанка хочет погулять.
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08.07.2021 13:39 Відповісти
Які,нах.... ,САНКЦІЇ ??? Побудьте хоч трохи журналістами !
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08.07.2021 14:06 Відповісти
Вообще то это наша яхта!
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08.07.2021 17:35 Відповісти
Повесить урода...
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08.07.2021 17:58 Відповісти
зеЛеНому быдлу как всегда насрал в рты зеЛя
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08.07.2021 19:01 Відповісти
Никуя мы ему не сделаем.. Этот чел просто играет снами. С такими деньгами сам начальник колонии помоет палубу с криком счастливого плаванья товарищщщщщ....
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09.07.2021 00:02 Відповісти
Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3632
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09.07.2021 00:09 Відповісти
Арестованную яхту? Как это может быть? Что за фарс разыгрывают Данилов с Зеленским?
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09.07.2021 09:27 Відповісти
 
 