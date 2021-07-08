Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ. ВIДЕО

У розкішної 5-палубної яхти, якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктора Медведчука, змінився власник. Це сталося саме в період накладення санкцій на майно і активи політика і його сім'ї. Однак, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою.

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти з'ясували, що яхта Royal Romance, яка до недавнього часу була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар - дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах, в березні змінила власника.

Яхта Віктора Медведчука Royal Romance.

За даними ресурсу equasis.org, 31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Віктора Медведчука немає.

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Переоформлення яхти сталося у період між накладенням санкцій на майно Віктора Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна.

19 лютого РНБО наклала санкції на бізнес та майно Медведчука, зокрема, на літаки, які бували у Росії. У квітні Офіс генпрокурора та Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука "Романс-1" накладено арешт, бо вона заходила до портів тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв’язку з родиною Медведчука.

Водночас, за допомогою ресурсу Marine Traffic ми з’ясували, що вже після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй Інстаграм-сторінці фото з геолокацією "Хорватія". Це може свідчити, що родина Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

"Слідство.Інфо" звернулося до НАЗК з проханням надати роз’яснення щодо ймовірного переоформлення яхти родини Віктора Медведчука. На момент публікації матеріалу ми не отримали відповіді.

Про саму яхту Віктора Медведчука вперше написав на той екснардеп Сергій Лещенко у 2015 році. Він зазначав, що кум Путіна заплатив за судно 200 мільйонів доларів. Яхта, за інформацією екснардепа, має великий басейн, ліфт та номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.