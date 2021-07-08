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Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі. ВIДЕО

Величезний затор на Об'їзній дорозі Одеси утворився сьогодні вранці через тисячі прихожан Московського патріархату, що йдуть проїжджою частиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".

Як розповіли застряглі в заторі водії, транспортний колапс спостерігався аж до Дніпропетровської дороги.

Частина траси перекрили. Вірян супроводжує поліція, рятувальники і медики швидкої.

У пресслужбі Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату повідомляють, що люди йдуть у село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Стартували вони рано-вранці від храму Володимирської ікони Божої Матері на Добровольського.

Далі вірян очікує всенічне бдіння, яке митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, керуючий Одеською єпархією Української Православної Церкви (Московський патріархат).

Також читайте: ПЦУ виграла в суді більшість позовів через приєднання релігійних громад УПЦ МП, - Епіфаній

Автор: 

дороги (3065) Одеса (5476) УПЦ МП (1209)


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Топ коментарі
+56
"православие" головного мозга
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08.07.2021 13:12
+48
Долбодятлы прокацапские
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08.07.2021 13:20
+45
Почему эта террористическая организация все еще не запрещена и не выдворена из Украины?
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08.07.2021 13:13
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«Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.» Источник: https://censor.net/ru/v3275874
Все комфортные условия для этих баранов создали , а полиция их бережёт ! 😡
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09.07.2021 01:09 Відповісти
21-й век и такая ибо Нина!
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08.07.2021 14:08 Відповісти
Идиотизм + проблема нормальным водителям.
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08.07.2021 14:08 Відповісти
этих баранов уже не исправить
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08.07.2021 14:12 Відповісти
А де ж браві "націоналісти" з нацкорпусу, січі тощо? Чому вони такі активні проти, наприклад, ЛГБТ-прайдів, але ніяк не реагують на це? В чому принципова різниця?
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08.07.2021 14:13 Відповісти
Вони за лгбт ганяють, тих можна безкарно лупцювати.
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08.07.2021 20:59 Відповісти
та і тебе там не щось не видно
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09.07.2021 06:11 Відповісти
А ты за них голосовал на выборах? Они тебе ничего не должны, сам как-нибудь, с кварталом 95 или порошенкой...
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09.07.2021 09:09 Відповісти
Жах, скільки розумово хворих в країні.... важко з такими будувати нормальне життя.
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08.07.2021 14:14 Відповісти
Одесса, всегда была Украинским городом, и говор и язык были Украинскими, пока не влезла рассейская шушера. Высерки этой шушеры и швендяют по объездной и провоцируют людей и скандалы. Отребье, одним словом.
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08.07.2021 14:14 Відповісти
кто все эти люди и куда идут?
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08.07.2021 14:22 Відповісти
то зомби - а путь в никуда....
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08.07.2021 16:02 Відповісти
"Шагают барани в ряд. Бьют барабани.
Кожу для ніх дают самі барани".
Зачєм вообщє спрашивать куда барани ідут?
Барани всєгда ідут туда куда іх козли вєдут.
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08.07.2021 16:29 Відповісти
в напрямку села Маринівка.
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08.07.2021 19:49 Відповісти
Слабенько,так грехи ватные не спишутся,повторить весь путь раком,на коленях...
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08.07.2021 14:24 Відповісти
Боже, скільки ж ціх та дебілів вівць заблукавших..
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08.07.2021 14:26 Відповісти
Схоже Новінський оптом скуповує...
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08.07.2021 14:29 Відповісти
дустом их, дустом
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08.07.2021 14:27 Відповісти
Не понятно, почему Московскую бесовскую секту ещё не закрыли
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08.07.2021 14:28 Відповісти
Спитайте у Баканова, що ходить до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"...
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08.07.2021 14:31 Відповісти
В Грузии опять разогнали гей-парад. Множество раненых. Избито 50 журналистов. А по Украине мракобесы по улицам бродят. Новые европейские страны, да конечно.

Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі - Цензор.НЕТ 6654
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08.07.2021 14:30 Відповісти
геи не так страшны как толпа верующих
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08.07.2021 15:09 Відповісти
Ну так, звісно.
Мирні акції громадянського суспільства - це набагато краще за побиття журналістів.
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08.07.2021 16:30 Відповісти
Стадо баранов.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Де тільки-нопочуєш: мацква,мацковский-там срань,бардак і люта ненависть!
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08.07.2021 14:50 Відповісти
Благодаря зажопам и их ментальным братьям Слугам, суки православные ,эти прорасейские твари до сих пор топчут украинскую землю.

У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекреститься
А не то в лицо ударю
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08.07.2021 14:38 Відповісти
Сивочолий гетьман почему-то тоже их не трогал,хотя поводов прикрыть эту лавочку было предостаточно.
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08.07.2021 16:36 Відповісти
Сивочолий обеспечил получение Томоса, что положило начало переходу местных епархий в ПЦУ.
Это и было началом конца московской церкви у Украине.
А выбор 2 года назад таких вот тупорылых "ходоков", этот процесс затормозил.
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08.07.2021 17:11 Відповісти
Невже ти такий дурень, що не розумієш? Треба було робити саме так, як і зробив Порошенко. Ти хочеш підставу для початку розгорнутої війни? Саме так рашка і розпочинала всі свої імперські війни в 18-19 століттях. Нібито захист кривославних громадян.
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09.07.2021 12:11 Відповісти
При гетьмане вся свора не отсвечивала, а кое-кто убег за пределы.
Судить эту свободу очень сложно, долго.В разгар войны было не до этого.
Вот понаблюдайте за тем как судят Мудачука и каков будет результат
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10.07.2021 13:08 Відповісти
Дико извиняюсь, коллеги, но если представить одну (одна) протяжную очередь из ДШК по участникам антиукраниского мероприятия под эгидой РПЦ, то уже никогда РПЦ и ФСБ таких масштабных пиар акций устраивать не будут. Можно и нужно без очередей из ДШК от третей силы, но для этого нам необходима волевая украниская Власть, которая пока даже на горизонте не просматривается. Третья сила , к сожалению, более вероятный вариант, чем нормальный выбор украинцев.
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Так.
Але хто ж буде на пенсіонерів свої набої витрачати.
Вони і самі собою мруть як мухи.
Головне, щоб молодь до МП не ходила.
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08.07.2021 16:32 Відповісти
Навіщо? Інтернувати попів в ********* і по всьому. Або громадяни повинні на побутовому рівні створити для кацапських попів умови несумісні з (нормальним) життям. Я так роблю. Це легко, але таки дає відчуття корисності для країни. Остракізм "придумали" древні греки ще три тисячі років назад. І це працює...
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09.07.2021 01:04 Відповісти
Достаточно принять соответствующие законы и их строго применять.
Но для зеленой власти это ж свои люди и они им помогают.
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10.07.2021 13:11 Відповісти
Кабмин дает деньги на ремонт Печерской Лавры (где продолжает сидеть РПЦ)
19.07.10
https://www.unian.net/society/381524-kabmin-daet-dengi-na-remont-pecherskoy-lavryi.html
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10.07.2021 13:14 Відповісти
А палЬОмница марченко тоже с ними или в холодочке дома отлеживается ?
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08.07.2021 14:43 Відповісти
на яхте проплывала мимо...
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08.07.2021 16:07 Відповісти
Потрібно підігнати фури з нацгвардією- погрузи цих тварин - відвезти на передок - нехай там, на мінних полях, "крєстні походи" роблять.
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08.07.2021 14:46 Відповісти
креативненько...
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08.07.2021 17:12 Відповісти
не надо никаких минных полей - солнышко свое сделает - на солнышке + 50 градусов
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08.07.2021 20:49 Відповісти
Нііііі! там теж буде сонечко, але хот якась польза від них буде
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09.07.2021 08:28 Відповісти
не понимаю почему эти имбецилы не ковыляют по камышам, а идут по проезжей части? Их духовный пастырь призывал их страдать и терпеть
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08.07.2021 14:49 Відповісти
правильно паства должна бродить по водам а то както не натурально и нипанятна чему
учатся
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08.07.2021 14:51 Відповісти
пустите их в Крым с мироточащим бюстиком целоваться только назад не пускайте
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08.07.2021 14:50 Відповісти
в сторону Мацквы ехайте
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08.07.2021 15:11 Відповісти
Давно пора этих фсбшных попов отправить на родину.
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08.07.2021 15:21 Відповісти
Потім дивуються, чого у Одеській області Ковід гуляє.
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08.07.2021 15:42 Відповісти
Боже, скільки в Україні сектантів московського сатанізму. Але влада бореться не з ворогами, а з ПЦУ.
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08.07.2021 16:43 Відповісти
И.Маск на Марс лететь собирается, а эти юродивые все ходят за трупами попов "русский дух" вынюхивают.

Слабо Авакову хотя-бы админ. протокол на упырей в рясах составить за нарушение ПДД.
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08.07.2021 17:24 Відповісти
Счас…, аВаков разбежался составлять на них что-то …
Полиция и медики этих сатанистов ещё и охраняет !
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.Источник: https://censor.net/ru/v3275874
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09.07.2021 01:19 Відповісти
Вудсток твою мать.
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08.07.2021 17:33 Відповісти
я считаю таких верущих нужно как в библии... чтобы поставляли втроую щеку.
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08.07.2021 17:39 Відповісти
А ЧЕГО ВОДА НЕ РАССТУПИЛАСЬ !? ЗНАЧИТ ЭТО ЛЖЕ ВЕРУЮЩИЕ !!! НА ОГОНЬ ИХ !!!
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08.07.2021 17:41 Відповісти
Этот Афигенгел уже совсем охренел что-ли ? Пусть лесами и оврагами пробираются если так приспичило, а не проезжую часть занимают ...
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08.07.2021 18:15 Відповісти
барани гребаные ..... СОРОМ перед усім світом : іде віїна , а вони москальським попам зад ліжуть , за шо так ненавядять землю де живуть ,плодять , ростять дітей ... ЯКИХ ДІТЕЙ ??? для москальского царства ?????
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08.07.2021 19:03 Відповісти
Вот она - колонна - гордость ввх и рф + у власти гордость 73% украинцев. Так кто же был на Майдане, где украинцы-патриоты. Такое впечатление, что и не было Достоинства, не было Добробатов в тапочках на голую ногу, не было погибших украинцев в войне с рашей - и это только прошло 2 года. Звиздец Украине и поздно господин бутусов гнать, что в офисе пи - измена - ни один канал росийский в украине это не показывает.
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08.07.2021 19:03 Відповісти
Сатанисты..
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08.07.2021 19:28 Відповісти
Зверніть увагу на дитячий візочок на 0:51-0:53 хв. Там же соціальній службі пласт роботи!
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08.07.2021 19:53 Відповісти
а якби їм по сапці в руки і на поля бурян полоти, може і з голови б московський бурян зник
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08.07.2021 21:08 Відповісти
В мене ідея - розігнати кацапський патріархат в Мосоквію, цим фсб шним шакалам не місце в Україні
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08.07.2021 21:51 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3275920/na_odeschine_posle_livneyi_i_jary_nashestvie_komarov_videofotoreportaj

ще ось.
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08.07.2021 22:54 Відповісти
А менты и медики сопровождали, чтобы от стада никто не отбился и не скопытился ....
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08.07.2021 23:22 Відповісти
*******
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08.07.2021 23:52 Відповісти
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 66
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09.07.2021 07:01 Відповісти
А почему полиция их не повернула на 2-х столбах в сторону Тирасполя? Шли бы и шли себе в ПМР
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09.07.2021 08:01 Відповісти
нужно было давить ходунов грузовиками
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09.07.2021 08:13 Відповісти
кстати это для них полезно было бы - если ссущество подохло, расхваливая Яхве, то после врезания дуба = прямо в "рай" вечно дудеть на флейте и расхваливать Яхве))
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12.07.2021 08:29 Відповісти
Сірість, вузьколобість, обмеженість. Ці людиноподібні організми перестали еволюціонувати ще в Середні віки. Я про кацапів і малоросів
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09.07.2021 09:43 Відповісти
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