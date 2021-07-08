Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі. ВIДЕО
Величезний затор на Об'їзній дорозі Одеси утворився сьогодні вранці через тисячі прихожан Московського патріархату, що йдуть проїжджою частиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".
Як розповіли застряглі в заторі водії, транспортний колапс спостерігався аж до Дніпропетровської дороги.
Частина траси перекрили. Вірян супроводжує поліція, рятувальники і медики швидкої.
У пресслужбі Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату повідомляють, що люди йдуть у село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Стартували вони рано-вранці від храму Володимирської ікони Божої Матері на Добровольського.
Далі вірян очікує всенічне бдіння, яке митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, керуючий Одеською єпархією Української Православної Церкви (Московський патріархат).
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Все комфортные условия для этих баранов создали , а полиция их бережёт ! 😡
Кожу для ніх дают самі барани".
Зачєм вообщє спрашивать куда барани ідут?
Барани всєгда ідут туда куда іх козли вєдут.
дебіліввівць заблукавших..
Мирні акції громадянського суспільства - це набагато краще за побиття журналістів.
У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекреститься
А не то в лицо ударю
Это и было началом конца московской церкви у Украине.
А выбор 2 года назад таких вот тупорылых "ходоков", этот процесс затормозил.
Судить эту свободу очень сложно, долго.В разгар войны было не до этого.
Вот понаблюдайте за тем как судят Мудачука и каков будет результат
Але хто ж буде на пенсіонерів свої набої витрачати.
Вони і самі собою мруть як мухи.
Головне, щоб молодь до МП не ходила.
Но для зеленой власти это ж свои люди и они им помогают.
19.07.10
https://www.unian.net/society/381524-kabmin-daet-dengi-na-remont-pecherskoy-lavryi.html
учатся
Слабо Авакову хотя-бы админ. протокол на упырей в рясах составить за нарушение ПДД.
Полиция и медики этих сатанистов ещё и охраняет !
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.Источник: https://censor.net/ru/v3275874
ще ось.
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