Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі. ВIДЕО

Величезний затор на Об'їзній дорозі Одеси утворився сьогодні вранці через тисячі прихожан Московського патріархату, що йдуть проїжджою частиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".

Як розповіли застряглі в заторі водії, транспортний колапс спостерігався аж до Дніпропетровської дороги.

Частина траси перекрили. Вірян супроводжує поліція, рятувальники і медики швидкої.

У пресслужбі Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату повідомляють, що люди йдуть у село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Стартували вони рано-вранці від храму Володимирської ікони Божої Матері на Добровольського.

Далі вірян очікує всенічне бдіння, яке митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, керуючий Одеською єпархією Української Православної Церкви (Московський патріархат).

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