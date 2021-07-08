Брифінг іспанського прем'єра і литовського президента на авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт для перехоплення двох російських Су-24. ВIДЕО

Брифінг прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Наудеди на литовській авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт винищувачів для перехоплення двох російських Су-24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас.

У соцмережах опубліковано відео, на якому зафіксовано момент вимушеної паузи в пресконференції, яка проходила в одному з ангарів авіабази Шяуляй.

На записі видно, що військові раптово починають підготовку до вильоту літака, перед яким виступали іспанський прем'єр і литовський президент.

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