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Брифінг іспанського прем'єра і литовського президента на авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт для перехоплення двох російських Су-24. ВIДЕО

Брифінг прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Наудеди на литовській авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт винищувачів для перехоплення двох російських Су-24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас.

Брифінг іспанського премєра і литовського президента на авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт для перехоплення двох російських Су-24 01

У соцмережах опубліковано відео, на якому зафіксовано момент вимушеної паузи в пресконференції, яка проходила в одному з ангарів авіабази Шяуляй.

На записі видно, що військові раптово починають підготовку до вильоту літака, перед яким виступали іспанський прем'єр і литовський президент.

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Автор: 

ВПС (177) Іспанія (914) Литва (2414) росія (65379) літак (2915)


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Топ коментарі
+15
Брудні свині російські пруться навкруги де їх не запрошують
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08.07.2021 16:26
+14
та не бздите - путлер сам бздит ...
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08.07.2021 16:17
+13
от этой падали и так смрад... так оно еще и бздит
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08.07.2021 16:20
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та не бздите - путлер сам бздит ...
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08.07.2021 16:17 Відповісти
от этой падали и так смрад... так оно еще и бздит
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08.07.2021 16:20 Відповісти
Старческий поток...
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08.07.2021 16:38 Відповісти
...ботоксний...
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08.07.2021 18:26 Відповісти
Брудні свині російські пруться навкруги де їх не запрошують
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08.07.2021 16:26 Відповісти
з тих часів, як пєтро-перший прорубав кацапам вікно в Європу - от вони і лізуть
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08.07.2021 16:28 Відповісти
Що цікаво: на цьому брифінгу були присутні,як європейькі,так і американскі державні високопосадовці,був там і наш президент.! Отже паРаша в черговий раз обісралась,показавши усьому світові свій "миролюбний" характер. Що на оцеє випендрювання вати тепер збрешуть товариш пуйло унд г-н лошадь?
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08.07.2021 19:02 Відповісти
а хто ваш президент?
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08.07.2021 21:58 Відповісти
Короче, кацапы в очередной раз решили посмотреть на нормальные самолёты!
Свой авиахлам их уже задрал!
Интересно, а у них до сих пор навигатор изолентой прикручен к приборной панели ?
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08.07.2021 16:29 Відповісти
Звісно... Міг би й не запитувати...
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08.07.2021 16:44 Відповісти
..не знаю, какой навигатор там у них прикручен, но унитаз с украинского корабля у кацапов уже есть и у "народа-победителя" он без дела не простаивает..
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08.07.2021 16:40 Відповісти
Та зараз "прастаіваєт", ти ж бачиш,як у них пукани рве.
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08.07.2021 20:54 Відповісти
догнать хоть кацапа успели, чи как обычно...
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08.07.2021 16:50 Відповісти
озабоченість раз, озабоченість два, озабоченість три, договором про мир жопу підітри.
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08.07.2021 17:22 Відповісти
А надо было прессуху проводить не в ангаре с боевым самолётом, а как Зе на фоне частей фюзеляжа и рассказывать о грандиозных планах авиапрома. И тогда бы никакой враг не помешал!
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08.07.2021 17:24 Відповісти
СТАРАЯ ПРОСТИТУТКА РОССИЯ ПРОСИТСЯ ОПЯТЬ !)
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08.07.2021 17:27 Відповісти
Самолет один на всей авиабазе ?
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08.07.2021 18:19 Відповісти
Один на все НАТО
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08.07.2021 20:38 Відповісти
в твоем колхозе и такого нет...
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09.07.2021 18:03 Відповісти
в такому випадку непогано діяв ердоган- бац і роги в землю
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08.07.2021 20:57 Відповісти
Зачем их перехватывать, Эрдоган пустил ракету и забыл о русских самолётах, даже близко не появляются.
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09.07.2021 01:28 Відповісти
 
 