Брифінг іспанського прем'єра і литовського президента на авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт для перехоплення двох російських Су-24. ВIДЕО
Брифінг прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Наудеди на литовській авіабазі Шяуляй перервали через екстрений виліт винищувачів для перехоплення двох російських Су-24.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас.
У соцмережах опубліковано відео, на якому зафіксовано момент вимушеної паузи в пресконференції, яка проходила в одному з ангарів авіабази Шяуляй.
На записі видно, що військові раптово починають підготовку до вильоту літака, перед яким виступали іспанський прем'єр і литовський президент.
Топ коментарі
+15 Ziu Zou
показати весь коментар08.07.2021 16:26
+14 я гражданин Украины
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+13 Debor
показати весь коментар08.07.2021 16:20
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Свой авиахлам их уже задрал!
Интересно, а у них до сих пор навигатор изолентой прикручен к приборной панели ?