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Депутатка Київради Михайлова опублікувала відео оплати послуг учасників мітингу проти знесення МАФів. ВIДЕО

Депутат Київради від "Голосу" Аліна Михайлова оприлюднила відео, де зафіксовано підкуп учасників мітингу "підприємців", які протестували проти знесення МАФів під КМДА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"Чесні люди. Чесні люди за свої гроші. Я б саме так назвала нинішній мітинг біля Київради. Ви хотіли доказів? Ось вони, спеціально для крикунів, які весь день стрибали мені "в обличчя", добре зафіксовані", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.

Михайлова зазначила, що "учасники протесту" отримали від організаторів гроші за те, щоб створити видимість незгоди зі знесенням МАФів у столиці.

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"Протестували люди проти проєкту рішення щодо МАФів, який сьогодні не включили до порядку денного сесії. Пряма демократія "в ділі". Колись ми прийдемо все ж до свідомого громадянського суспільства. Але не сьогодні", - обурилася депутатка від "Голосу".

Нагадаємо, напередодні Михайлова опублікувала уривки розмов учасників мітингу, з яких випливало, що вони отримають по 250 гривень за участь.

Автор: 

КМДА (2372) підкуп (279) МАФи (94) Голос партія (512)


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Праця смєтунів,як будь-яка праця,має бути оплачена !!!)))
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08.07.2021 20:05 Відповісти
Депутат Киевсовета Михайлова опубликовала видео оплаты услуг участников митинга против сноса МАФОв - Цензор.НЕТ 5306
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08.07.2021 20:07 Відповісти
а то ютуб блогер митинги снимает))
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08.07.2021 20:19 Відповісти
все митинги каждый день проплаченные а вы не знали..это же смешно и наивным надо быть чтобв это верить))
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08.07.2021 20:20 Відповісти
Киев из-за МАФов и стихийки превратился в огромный базар.
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08.07.2021 20:27 Відповісти
повнюстю підтримаю знести усі МАПи і розігнати торгівлю в переходах!
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08.07.2021 20:46 Відповісти
У бизнесменов есть деньги, почему они не могут массовку нанять?
Хотя денег у них мало, не хватает видимо занести куда надо, чтобы не трогали, Виталькины замы такую мелочь не берут.
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08.07.2021 20:28 Відповісти
Интересно, а ублюдок Кулик там засветился?
Надо будет етому гомосексуалисту ето видео показать.
Перед тем как оно канет в небьітие
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08.07.2021 20:37 Відповісти
ну шо за митинг без бояна??? принцип прост работает на всех уровнях общественно-политэко
номических отношений - не ******** ты ******* другие....
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09.07.2021 13:42 Відповісти
 
 