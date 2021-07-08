Депутатка Київради Михайлова опублікувала відео оплати послуг учасників мітингу проти знесення МАФів. ВIДЕО
Депутат Київради від "Голосу" Аліна Михайлова оприлюднила відео, де зафіксовано підкуп учасників мітингу "підприємців", які протестували проти знесення МАФів під КМДА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.
"Чесні люди. Чесні люди за свої гроші. Я б саме так назвала нинішній мітинг біля Київради. Ви хотіли доказів? Ось вони, спеціально для крикунів, які весь день стрибали мені "в обличчя", добре зафіксовані", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.
Михайлова зазначила, що "учасники протесту" отримали від організаторів гроші за те, щоб створити видимість незгоди зі знесенням МАФів у столиці.
"Протестували люди проти проєкту рішення щодо МАФів, який сьогодні не включили до порядку денного сесії. Пряма демократія "в ділі". Колись ми прийдемо все ж до свідомого громадянського суспільства. Але не сьогодні", - обурилася депутатка від "Голосу".
Нагадаємо, напередодні Михайлова опублікувала уривки розмов учасників мітингу, з яких випливало, що вони отримають по 250 гривень за участь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя денег у них мало, не хватает видимо занести куда надо, чтобы не трогали, Виталькины замы такую мелочь не берут.
Надо будет етому гомосексуалисту ето видео показать.
Перед тем как оно канет в небьітие
номических отношений - не ******** ты ******* другие....