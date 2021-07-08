Колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові, - ЗМІ. ВIДЕО

Депутат виїжджав із парковки і пошкодив автомобіль, який рухався головною дорогою, а потім спробував утекти з місця події.

Про це пише місцеве видання "Варта ", інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ посилається на користувача фейсбуку Всеволода Боровця, який нібито постраждав у ДТП і повідомив про неї на своїй сторінці. У публічному доступі на сторінці Боровця повідомлень про ДТП немає.

За даними "Варти", ДТП сталася на площі Міцкевича в центрі Львова. Юрченко на автомобілі Mustang виїжджав заднім ходом і в'їхав в автомобіль Volkswagen Jetta. А коли його водій спробував зняти те, що відбувається, на відео - вибив у нього з рук і відібрав смартфон.

"У народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп'яніння", - стверджує "Варта".

В YouTube оприлюднено відео, на якому водій виходить з автомобіля Mustang і вибиває з рук чоловіка, який його знімає, телефон. Водія в темних окулярах видно на записі впродовж 1 секунди.





