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Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

Нардеп Гео Лерос нагадав президенту Володимиру Зеленському про його обіцянку посадити до в'язниці колишнього "слугу народу" Олександра Юрченка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи ДТП з нардепом Олександром Юрченком, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Зеленський, ти ж обіцяв посадити Юрченка за те, що він з його господарем Холодовим вимагав хабар за законопроєкт щодо відходів! Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики, дивіться фото в пості. Це так вони з Тищенком форуми проводять? Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд!" - заявив Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію з нардепом Юрченком: Йому вручили підозру, він обов'язково сяде до в’язниці. ВIДЕО

"Я нагадаю, що голова твого офісу - головний корупціонер країни, а його кум торгував героїном, я це довів документально. Інший член вашої банди пан Холодов займається рейдерством, а його раб Юрченко не відповідає за скоєнні корупційні злочини та під кайфом давить людей своїм спортивним авто, бо відчуває безкарність. Нагадаю, пів року тому НАБУ зафіксувало та оприлюднило відео, де Юрченко вимагав, а потім отримав хабар, але спокійно перебуває на волі, бо голосує за будь-які ваші забаганки. Це все відбувається, через те, що всі бачать, як президент плює на закони! Ти х€рово закінчиш, Володимире Олександровичу! Тобі теж було б добре здати нарешті тест на наркотичні речовини, бо адекватності в тобі дуже мало", - резюмував Лерос.

Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім слугою народу Юрченком: Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд 01

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові.


Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім слугою народу Юрченком: Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд 02

Нагадуємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди. Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави. В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку. Того ж дня Юрченко вийшов із фракції.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Пізніше Вищий антикорупційний суду ухвалив рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченко.

Автор: 

ВР (14999) ДТП (4473) Зеленський Володимир (23978) наркотики (1451) Холодов Андрій (80) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+95
Коли не діє законний суд - починає судити вулиця. Зелений недомірок дограється.
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09.07.2021 08:33
+48
Наркоман наркомана всегда покрывает.
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09.07.2021 08:35
+44
Если на стадионе начнут кричать "Зеля - *****", как Зеля будет реагировать?
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09.07.2021 08:36
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Господи, кто этот индус, что его каждый день цитируют? Да ты никто и звать тебя никак- пролез в ВР на горбу Зеленского, а теперь его же помоями обливаешь? Не нравится Зеленский- сложи мандат! А то сидит на подкорме олигархического ворья и гавкает!
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10.07.2021 13:34 Відповісти
Зеленскому, который наполнил весь парламент, подобными подозрительными "новыми лицами" следует поступить политически смело, распустить его и объявить новые выборы, как он это сделал под свое президентство, но и вы и я понимаем, что он этого не сделает, ибо он трусишка
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10.07.2021 14:27 Відповісти
Не сміши. Це лайно буде триматися до останнього. Брехун,неадекват і серло ось кого обрало тупе бидло.
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11.07.2021 20:08 Відповісти
Он МРАЗЬ И НИЧТОЖЕСТВО , и ему 43 в таком возрасте 🤢💩 оно не изменится !
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11.07.2021 14:24 Відповісти
Да горбатого могила исправит...
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11.07.2021 20:31 Відповісти
ЗЄ вживає наркоту?є собачки (навчені),які реагують на наркоту.далі ваша фантазія,що можна зробити.
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11.07.2021 16:07 Відповісти
Бендер Бей, сново на пиарится.
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11.07.2021 20:00 Відповісти
Да я как погляжу, в "слугах народа" большее количество находятся под кайфом. Вот такая "власть" управляет народом, создаёт законы и т.д. и т.п. Просто страшно представить, что будет дальше?
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11.07.2021 20:29 Відповісти
МОР- це позитивний на морфій (фактично будь-який опіоїд). Ппц
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12.07.2021 09:31 Відповісти
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