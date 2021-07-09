Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

Нардеп Гео Лерос нагадав президенту Володимиру Зеленському про його обіцянку посадити до в'язниці колишнього "слугу народу" Олександра Юрченка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи ДТП з нардепом Олександром Юрченком, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Зеленський, ти ж обіцяв посадити Юрченка за те, що він з його господарем Холодовим вимагав хабар за законопроєкт щодо відходів! Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики, дивіться фото в пості. Це так вони з Тищенком форуми проводять? Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд!" - заявив Лерос.

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"Я нагадаю, що голова твого офісу - головний корупціонер країни, а його кум торгував героїном, я це довів документально. Інший член вашої банди пан Холодов займається рейдерством, а його раб Юрченко не відповідає за скоєнні корупційні злочини та під кайфом давить людей своїм спортивним авто, бо відчуває безкарність. Нагадаю, пів року тому НАБУ зафіксувало та оприлюднило відео, де Юрченко вимагав, а потім отримав хабар, але спокійно перебуває на волі, бо голосує за будь-які ваші забаганки. Це все відбувається, через те, що всі бачать, як президент плює на закони! Ти х€рово закінчиш, Володимире Олександровичу! Тобі теж було б добре здати нарешті тест на наркотичні речовини, бо адекватності в тобі дуже мало", - резюмував Лерос.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові.





Нагадуємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди. Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави. В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку. Того ж дня Юрченко вийшов із фракції.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Пізніше Вищий антикорупційний суду ухвалив рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченко.