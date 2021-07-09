Із загиблим на Донбасі офіцером 93-ї ОМБр Богданом Бродовським попрощалися на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Учора, 8 липня, у Дніпропетровській області відбулася церемонія прощання з Богданом Віталійовичем Бродовським, 17.04.1984 року народження, уродженцем міста Гайсин Вінницької області, мешканцем села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області, майором, заступником начальника тилу логістики 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 липня на Приазовському напрямку Донецької області внаслідок вибухового поранення, не сумісного з життям, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У четвер, 8 липня, у Дніпропетровській області попрощалися із полеглим на фронті заступником начальника тилу логістики 93 бригади "Холодний Яр" майором Богданом Бродовським.

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В автівку, в якій їхали армійці, ворог поцілив керованою протитанковою ракетою. 37-річний Богдан Бродовський загинув на місці, ще троє військових були поранені.

Церемонія прощання із загиблим відбулась у військовій частині. Поховали офіцера на цвинтарі села Вільне, там військовослужбовець мешкав із родиною: із дружиною виховував чотирьох дітей. Найменшому сину ще не виповнилося року.

"Це мій приклад був завжди по життю, я завжди хотів стати таким, як він. Перед поїздкою, чесно вам сказати, він як відчував. Він мене попросив, я сам у Києві живу, він мене попросив" Залишися з мамою". Не повернувся він більше", – каже старший син військовослужбовця Віталій Бродовський.", - зазначається в повідомленні.

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У Героя залишились дружина та четверо дітей.