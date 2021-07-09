14-річний велосипедист загинув під час переїзду через аварійний міст на Рівненщині. ВIДЕО
У селі Чудель Сарненського району Рівненської області 14-річний хлопчик загинув після того, як впав із велосипеда, проїжджаючи через аварійний міст.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє TVRivne1.
На міст через річку Случ місцеві жителі скаржилися давно. Конструкції моста лежать нерівно і "грають" під ногами. Деякі плити випирають, створюючи небезпеку для перехожих.
Підліток помер, ударившись об металеву конструкцію. Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок".
Топ коментарі
+6 Hanka Panyanka
показати весь коментар09.07.2021 11:30
+5 Лаур
показати весь коментар09.07.2021 11:50
+3 Юрий Петров #225294
показати весь коментар09.07.2021 11:44
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https://youtu.be/lT9Q8CkjAhs
...
временный или постоянный мост в таком состоянии - это поправимое безобразие (за него кто-то должен отвечать)...
ребенка не вернуть... но предотвратить другие прецеденты наверное стоит...