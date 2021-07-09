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14-річний велосипедист загинув під час переїзду через аварійний міст на Рівненщині. ВIДЕО

У селі Чудель Сарненського району Рівненської області 14-річний хлопчик загинув після того, як впав із велосипеда, проїжджаючи через аварійний міст.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє TVRivne1.

На міст через річку Случ місцеві жителі скаржилися давно. Конструкції моста лежать нерівно і "грають" під ногами. Деякі плити випирають, створюючи небезпеку для перехожих.

Підліток помер, ударившись об металеву конструкцію. Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок".

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Автор: 

велосипед (121) діти (5096) нещасний випадок (274) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+6
так, це вбивство, є винні, котрі очевидно не раз крали гроші, виділені на ремонт, або їх не виділяли..., вони і повинні відповідати, і ось коли прийде час і вони будуть відповідати, ось тоді, напевне, і вирішиться питання про наш вступ до ЕС
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09.07.2021 11:30
+5
ну видно ж шо переправа аварийная ну какого не слезть с велосипеда и не перейти опасный мост... и такая же куйня на пешеходных переходах...
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09.07.2021 11:50
+3
Казалось бы причем тут коррупция. Все что должно было быть отремонтировано, модернизировано и т.д. осело в карманах зеленых ган..ов. Бараны и дальше не пойму, а причем тут ЗЕ
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09.07.2021 11:44
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так, це вбивство, є винні, котрі очевидно не раз крали гроші, виділені на ремонт, або їх не виділяли..., вони і повинні відповідати, і ось коли прийде час і вони будуть відповідати, ось тоді, напевне, і вирішиться питання про наш вступ до ЕС
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09.07.2021 11:30 Відповісти
это временный мост? или...как бы нет ?
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09.07.2021 11:33 Відповісти
главное что б был мост луганский - по нему падлы-кормильцы в поисках пенсий снуют...
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09.07.2021 14:36 Відповісти
мало того...еще и лавку скоммуниздили )))
https://youtu.be/lT9Q8CkjAhs

14-річний велосипедист загинув під час переїзду через аварійний міст на Рівненщині - Цензор.НЕТ 3371

...
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09.07.2021 14:52 Відповісти
Да какая разница, временный, не временный, - ребёнок погиб.
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15.12.2021 20:58 Відповісти
ребенок погиб - это непоправимое горе...
временный или постоянный мост в таком состоянии - это поправимое безобразие (за него кто-то должен отвечать)...
ребенка не вернуть... но предотвратить другие прецеденты наверное стоит...
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15.12.2021 21:10 Відповісти
Казалось бы причем тут коррупция. Все что должно было быть отремонтировано, модернизировано и т.д. осело в карманах зеленых ган..ов. Бараны и дальше не пойму, а причем тут ЗЕ
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09.07.2021 11:44 Відповісти
Бараны и дальше не пойму, а причем тут ПОП.
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09.07.2021 12:05 Відповісти
ну видно ж шо переправа аварийная ну какого не слезть с велосипеда и не перейти опасный мост... и такая же куйня на пешеходных переходах...
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09.07.2021 11:50 Відповісти
У нас очень низкая культура безопасности водителей двухколесного транспорта. Велошлем считается уделом додиков и лохов. Ночью все ездят без огней. 99 % ездунов старше 55 лет садятся за руль навеселе.
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09.07.2021 13:36 Відповісти
велике будивництво в действии...
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09.07.2021 14:22 Відповісти
 
 