Делегація забороненого в РФ руху "Талібан" провела пресконференцію в Москві: Обіцяють ненапад на сусідні країни. ВIДЕО
Представники забороненого в Росії терористичного руху "Талібан" провели пресконференцію в Москві.
Про це повідомляє Telegram-канал "Расстрига", інформує Цензор.НЕТ.
"До Росії прилетіла делегація визнаного терористичним і забороненого в Росії руху "Талібан". Візит відбувається на тлі посилення натиску талібів на урядові сили в Афганістані після відходу з країни американських військових. Багато районів вже перейшли під контроль Талібану, там бойовики встановлюють свої порядки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таліби вже карають жінок, що вийшли з будинку без супроводу чоловіків.
Крім того, повідомляється, що цього тижня афганські військові перейшли кордон з Таджикистаном, щоб врятуватися від наступу талібів.
Водночас, сьогодні представники Талібану дали пресконференцію в Москві. Вони пообіцяли не нападати на сусідні країни.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня. Після цього в Афганістані зросла напруга.
Пізніше в Талібані стверджували, що вже контролюють 80% території Афганістану.
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Москва / Лубянка - штаб-квартира ближневосточного и мирового террора.
Ливанская война. Израиль был снова атакован советским оружием: калашниковыми, катюшами, ракетами, противотанковыми ракетами AT-5 Spandrel и противотанковыми ракетами Kornet.
Отжившее свой срок советское и российское оружие является главным хитом на параде террористов повсюду в мире, и «плохие ребята» знают, где его можно достать. Ящики из-под оружия, брошенные Хизбаллой, имели метки: «Клиент: Министерство Обороны Сирии. Поставщик: KBP, Tula, Russia."
Сегодняшний международный терроризм был замыслен в лубянских кабинетах КГБ сразу после шестидневной войны, в 1967 году. В качестве генерала разведки, я был свидетелем рождения этого дитяти, в моей прошлой жизни. Тогда израильская победа опозорила режимы Сирии и Египта, стран, неуклюже раздутыми правительствами которых заправляли «советники» советской разведки; вот тогда-то Кремль и решил вооружить враждебных Израилю палестинцев и вовлечь их в террористическую войну против еврейского государства.
Генерал Александр Сахаровский, создавший разведывательные структуры коммунистической Румынии и поднявшийся до уровня главы всей зарубежной разведки СССР, часто пояснял мне: «В сегодняшнем мире, где ядерное оружие сделало невозможным употребление военной силы, терроризм должен стать нашим главным оружием».
Между 1968 годом и 1978-ым, когда я порвал с коммунизмом, только разведслужбы Румынии дважды в неделю отправляли самолёт с военными грузами палестинским террористам в Ливан. После падения коммунизма в Восточной Германии, разведывательные архивы Stasi открыли, что в одном только 1983 году германская разведка отправила в Ливан патронов для АК-47 на сумму 1877600 долларов. Как сообщил Вацлав Гавел, коммунистическая Чехословакия отгрузила тысячу тонн лишённой запаха взрывчатки Semtex-H исламским террористам (эта взрывчатка не может быть обнаружена собаками) - этого количества террористам вдоволь хватит на 150 лет.
Террористическая война как таковая была развязана в конце 1968 года, когда КГБ впервые превратило кражу пассажирских самолётов в инструмент террора - избранное оружие и для событий 11 сентября 2001 года. Только в 1969 году в мире было похищено 82 самолёта; эти акты были совершены ПЛО, которое финансировалось из кассы КГБ. В 1971 году, когда я посетил Сахаровского в его лубянском офисе, он привлёк моё внимание к морю красных флажков, пришпиленных к карте мира, висевшей на стене кабинета. Каждый флажок обозначал захваченный террористами самолёт. «Захват самолётов - моё изобретение», - похвастался он.
Политический «успех», связанный с похищением израильских самолётов, послужил для 13-го Отдела КГБ, известного в разведывательном жаргоне как «Отдел Мокрых Дел», возможностью расширения операций за счёт организации «публичных казней» евреев в аэропортах, на вокзалах и в других публичных местах. В 1969 году Джордж Хабаш, марионетка КГБ, объяснял: «Убийство одного еврея вдалеке от основного места сражений является более эффективным методом, чем убийство сотни евреев на поле боя, поскольку это привлекает больше внимания».
К концу 1960-х годов КГБ был глубоко вовлечён в массовый террор против евреев, выполняемый руками разнообразных палестинских организаций-клиентов. Вот некоторые из террористических актов, которые следует отнести на счёт КГБ, за то время, когда я всё ещё находился в Румынии: ноябрь 1969 года - вооруженная атака на контору израильской авиакомпании Ел-Аль в Афинах (один убитый, 14 раненных); 30 мая 1972 года - атака на тель-авивский аэропорт Бен Гуриона (22 убитых, 76 раненных); декабрь 1974 года - взрыв тель-авивского кинотеатра (2 убитых, 66 раненных); март 1975 года - нападение на тель-авивский отель (25 убитых, 6 раненных); май 1975 года - организация взрыва в Иерусалиме (1 убит, 3 раненных); 4 июля 1975 года - организация взрыва на Площади Сиона в Иерусалиме (15 убитых, 62 раненных); апрель 1978 года - нападение на Брюссельский аэропорт (12 раненных); май 1978 года - нападение на самолёт Ел-Аль в Париже (12 раненных).
В 1971 году КГБ начало осуществление операции «Тайфун», направленной на дестабилизацию Западной Европы. Банда Баадер-Майнхоф, Фракции Красных Бригад (RAF) и другие марксистские организации-клиенты КГБ развязали волну анти-американского террора, который потряс Западную Европу. Ричард Уэлш, заведовавший офисом ЦРУ в Афинах, был застрелен в Греции 23 декабря 1975 года. Генерал Александр Хэйг, командовавший силами НАТО в Брюсселе, был ранен взрывом бомбы, уничтожившей его бронированный Мерседес. Генерал Фредерик Кроусен, командовавший силами США в Европе, остался чудом жив после ракетной атаки в сентябре 1981 года. Альфред Херрхаузен, глава Немецкого Банка, благожелательно настроенный по отношению к Америке, был убит взрывом гранаты в ноябре 1989 года. Ганс Нёйсель, министр внутренних дел Западной Германии, был ранен во время террористического акта в июле 1990 года.
В 1972 году Кремль принял решение обратить весь мусульманский мир против Израиля и Соединённых Штатов. Как говорил мне Юрий Андропов, миллиард врагов могут нанести Америке гораздо больший ущерб, чем несколько миллионов. Нам предписывалось внедрить в мусульманский мир ненависть к евреям, сходную с той, которую разжигали нацисты, и использовать эту ненависть в качестве оружия массового кровопролития против Израиля и его главного партнёра - Соединённых Штатов. План заключался в том, чтобы никто "в американо-сионистской сфере влияния" не мог больше чувствовать себя в безопасности.
Согласно Андропову, мир ислама был питательным раствором, в который следовало внести и вырастить бациллу смертельной анти-американской ненависти, взращённую на дрожжах марксизма-ленинизма. И действительно, антисемитизм глубоко привился в естественной для него питательной среде ислама. Мусульманам привычен вкус национализма, джингоизма и жертвенности. Их безграмотные, подавленные массы несложно возбудить до точки истерии.
Терроризм и акты насилия против Израиля и его хозяина, Соединённых Штатов, проповедывал Андропов, будут проистекать естественным образом из религиозного усердия мусульман. Нам останется только повторять для них знакомые темы - что США и Израиль «фашистские, империалистические сионистские страны», находящиеся в зависимости от еврейского капитала. Ислам помешан на предотвращении захвата нечестивыми территорий Ближнего Востока; он воспримет с готовностью наши лозунги о Конгрессе США как о злобном орудии сионистов, превращающих весь мир в свои владения.
Код этой операции был СИГ (Сионистские Государства, или ZIG - "Zionist Governments"), и находился в сфере моих служебных обязанностей, поскольку был направлен на Ливию, Ливан и Сирию. СИГ был очень серьёзной партийной/государственной операцией. Нами были созданы специальные компании для постройки госпиталей, домов и дорог в этих странах, мы отправляли туда тысячи докторов, инженеров, техников, профессоров и даже преподавателей танца. Всем давалось задание внедрять в сознание людей образ Соединённых Штатов как наглого и жадного захватчика, финансируемого еврейскими деньгами и управляемого еврейскими политиканами, целью которых является подчинение всего исламского мира.
В середине 1970-х КГБ приказало моей службе, DIE, наряду с аналогичными службами других восточно-европейских разведок, прочесать страну в поисках надёжных активистов партии, принадлежавших к различным мусульманским этническим группам, обучить их искусству дезинформации и террористическим операциям и внедрить в страны «нашей сферы влияния». Их задачей был экспорт бешеной ненависти к "Американскому Сионизму" с помощью манипулирования вековой неприязнью к евреям, свойственной людям в этом регионе. До того, как я навсегда покинул Румынию в 1978 году, мой отдел отправил около пятисот таких скрытых агентов в мусульманские страны. Согласно грубой оценке, полученной из Москвы, разведками восточного блока в исламский мир было заслано в общей сложности около четырёх тысяч таких агентов влияния.
В середине 1970-х мы также начали засыпать мусульманский мир копиями арабского перевода Протоколов Сионских Мудрецов, русской фальшивки ещё царских времён, которую с успехом использовал Гитлер для разработки своей антисемитской философии. Мы также распространяли сфабрикованную КГБ статью на арабском языке, где говорилось, что Израиль и его главный спонсор США - сионистские страны, намеревающиеся обратить весь исламский мир в еврейскую колонию.
Мы старались завоевать умы людей, понимая, что нам не светит выиграть открытую войну. Трудно сказать наверняка, каковы длительные результаты операции СИГ. Но кумулятивный эффект распространения сотен тысяч копий Протоколов Сионских мудрецов в исламском мире и изображения Израиля и США смертельными врагами ислама наверняка были конструктивной мерой для достижения наших целей.
После распада СССР Россия оказалась трансформированной беспрецедентным образом, но широко распространённая вера в то, что советское наследие было так же искоренено в конце холодной войны, как искоренён был нацизм в конце Второй Мировой войны, не соответствует действительности.
В 1950-х годах, будучи главой румынской разведывательной службы в Западной Германии, я мог воочию наблюдать, как методично разрушался гитлеровский Третий Райх, как проходили суды над военными преступниками, как распускались и объявлялись вне закона военные и полицейские организации Райха, и как нацистам запрещался доступ к любым государственным работам. Ничего подобного никогда не произошло в бывшем Советском Союзе. Никого не судили, хотя советский режим повинен в уничтожении более ста миллионов людей. Большая часть советских институтов осталась нетронутой, на них просто повесили новые вывески, и теперь ими руководят
І ЦІ КРЕМЛЯДІ ЩЕ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80 Хізб ут Тахрір У КРИМУ.
Кремляндія це країна содомитів - сатаністів
думаю дьявол кроется в деталях.
значит мы даем типа честное порошковое слово, что ненападаем.
а вы закрываете глаза на зверства внутри страны. капец женщинам.
думаю все кто грешил в Украине в этой жизни, родятся женщинами в Афганистане.Алаху Акбар.
Тому такі москвичі продають квартири і виїжджають кілометрів за сто.
Зате в мацкве повно типів з середньої Азії з валізами грошей - вони скуповують квартири.
(Судячи з усього готуються, до захоплення середньої азії - талібами).