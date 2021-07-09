Делегація забороненого в РФ руху "Талібан" провела пресконференцію в Москві: Обіцяють ненапад на сусідні країни. ВIДЕО

Представники забороненого в Росії терористичного руху "Талібан" провели пресконференцію в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Расстрига", інформує Цензор.НЕТ.

"До Росії прилетіла делегація визнаного терористичним і забороненого в Росії руху "Талібан". Візит відбувається на тлі посилення натиску талібів на урядові сили в Афганістані після відходу з країни американських військових. Багато районів вже перейшли під контроль Талібану, там бойовики встановлюють свої порядки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таліби вже карають жінок, що вийшли з будинку без супроводу чоловіків.

Крім того, повідомляється, що цього тижня афганські військові перейшли кордон з Таджикистаном, щоб врятуватися від наступу талібів.

Водночас, сьогодні представники Талібану дали пресконференцію в Москві. Вони пообіцяли не нападати на сусідні країни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня. Після цього в Афганістані зросла напруга.

Пізніше в Талібані стверджували, що вже контролюють 80% території Афганістану.

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