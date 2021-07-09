Для лікарень у районі проведення ООС прибув гуманітарний вантаж із Франції на 3 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід", з Франції в Краматорськ вчергове прибув автопоїзд із гуманітарним вантажем медичного призначення вартістю понад 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

За словами засновника ініціативи "Допомога Схід", командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж призначено для закладів охорони здоров’я, що розташовані у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Допомогу отримають міські та дитячі лікарні Краматорська, Маріупольський військовий госпіталь та лікарня міста Торецьк, - повідомив Наєв.

Водночас, він додав, що для потреб медичних закладів надійшли 84 багатофункціональні ліжка. Це високоспеціалізовані ліжка для реанімаційних та хірургічних відділень, спеціалізовані ліжка з магнітним захистом для людей з проблемами орієнтації у просторі, ортопедичні матраци та медичні розхідники.

"Попереднє вивчення наявних проблем лікарень та шпиталів, підбір і доправлення до закладів необхідного обладнання — є характерною рисою нашої стратегічної ініціативи, - підкреслив командувач.

Нагадаємо, що Наєв започаткував гуманітарну ініціативу "Допомога Схід" у квітні 2018 року. У 2019 році її проведення схвалив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

На сьогодні партнерами гуманітарного проєкту є Асоціація "Медична та Благодійна Допомога Франція - Україна (керівник Діана Дольс), Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченко та ТОВ "Санагро Україна" (директор Олександр Скрипка).



Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України