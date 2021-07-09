Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі фінансової піраміди B2B. Організатор лохотрону Гонта на свободі, - ЗМІ. ВIДЕО

Магазини фінансової піраміди B2B відновили свою роботу, а організатор лохотрону Микола Гонта перебуває на волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проекту BIHUS info. Більш того, за даними журналістів, Гонта розвиває ще один подібний проєкт під назвою Cancri, який позиціонується в соцмережах як ювелірний дім у Стамбулі.

"Через рік після пред'явлення резонансних звинувачень у Гонти і його рідних все в порядку. Але як так сталося? Чому він не під арештом або заставою?.. Чому і як Гонті та його оточенню вдалося так послабити запобіжний захід?.. Відповіді на ці питання можна було б знайти, якби судді опублікували рішення з цього приводу. Але судді Печерського суду свої рішення не опублікували. Вони повинні бути опубліковані, але їх немає. Більш того, з судового реєстру зникли деякі раніше опубліковані рішення про арешт майна і запобіжний захід. Сталося це за рішенням Офісу Генпрокурора - там раптом вирішили засекретити ці рішення. сталося це в червні 2021 року", - йдеться в сюжеті.

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