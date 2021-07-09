Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі фінансової піраміди B2B. Організатор лохотрону Гонта на свободі, - ЗМІ. ВIДЕО
Магазини фінансової піраміди B2B відновили свою роботу, а організатор лохотрону Микола Гонта перебуває на волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проекту BIHUS info. Більш того, за даними журналістів, Гонта розвиває ще один подібний проєкт під назвою Cancri, який позиціонується в соцмережах як ювелірний дім у Стамбулі.
"Через рік після пред'явлення резонансних звинувачень у Гонти і його рідних все в порядку. Але як так сталося? Чому він не під арештом або заставою?.. Чому і як Гонті та його оточенню вдалося так послабити запобіжний захід?.. Відповіді на ці питання можна було б знайти, якби судді опублікували рішення з цього приводу. Але судді Печерського суду свої рішення не опублікували. Вони повинні бути опубліковані, але їх немає. Більш того, з судового реєстру зникли деякі раніше опубліковані рішення про арешт майна і запобіжний захід. Сталося це за рішенням Офісу Генпрокурора - там раптом вирішили засекретити ці рішення. сталося це в червні 2021 року", - йдеться в сюжеті.
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Заведем еще долги
Мы с Китаем в частности.
Китайская пресса не скрывает удовлетворения от подписания «прагматичной сделки между правительствами КНР и Украины». В интервью Global Times президент Исследовательского института современной китайско-российской региональной экономики Сунь Куй заявил: «Если Киев сможет осознать ситуацию и избавиться от зависимости страны от Запада, перспективы китайско-украинского сотрудничества будут хорошими». На шарже Зеленский в моторке с надписью «Украина» отплывает от корабля с надписью «антикитайский лагерь». На парусе надпись «права человека»
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https://uk.wikipedia.org/wiki/B2B_Jewelry B2B Jewelry
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 3 миллиона!
- Вы признаете себя виновным?
- Нет!
- На нет и суда нет.
- 3 миллиона, и ни копейки больше!
- Суд удаляется на совещание...
Але теперішні теж нічим не гребують.
Без зовнішнього управління якогось британського суду, мабуть, ніяк.
У В2В своя піраміда на ювелірці, у Зелених - своя на "Великому будівництві" та ін. Споріднені душі, і, напевно, Гонта зелених іще і консультує