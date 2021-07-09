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Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі фінансової піраміди B2B. Організатор лохотрону Гонта на свободі, - ЗМІ. ВIДЕО

Магазини фінансової піраміди B2B відновили свою роботу, а організатор лохотрону Микола Гонта перебуває на волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проекту BIHUS info. Більш того, за даними журналістів, Гонта розвиває ще один подібний проєкт під назвою Cancri, який позиціонується в соцмережах як ювелірний дім у Стамбулі.

"Через рік після пред'явлення резонансних звинувачень у Гонти і його рідних все в порядку. Але як так сталося? Чому він не під арештом або заставою?.. Чому і як Гонті та його оточенню вдалося так послабити запобіжний захід?.. Відповіді на ці питання можна було б знайти, якби судді опублікували рішення з цього приводу. Але судді Печерського суду свої рішення не опублікували. Вони повинні бути опубліковані, але їх немає. Більш того, з судового реєстру зникли деякі раніше опубліковані рішення про арешт майна і запобіжний захід. Сталося це за рішенням Офісу Генпрокурора - там раптом вирішили засекретити ці рішення. сталося це в червні 2021 року", - йдеться в сюжеті.

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Автор: 

афера (55) ГПУ (4385) коштовності (39)


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Топ коментарі
+15
" СкажитЄ кАнкретно, пАчІмУ ми не в НАТА?"
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09.07.2021 13:14
+12
Сейчас вообще золотое время для мошенников и лохотронщиков ! Мусарам все это до спины , так пощипают немного и отойдут , суды коррумпированны еще больше стали ! Так что покручу , поверчу , вас запутать захочу......
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09.07.2021 13:12
+12
… когда страной управляет клоун-наркоман на цепи узавхоза с карманными прокурорами, СБУ и судами
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09.07.2021 13:13
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Коллеге по ремеслу этого гонты чепушиле нечего бояться со своим мммским прошлым. Пусть только в печерский "суд" заглянет. Заодно и террористическую деятельность спишут. Для наших "судов" принципиальна лишь сумма.
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09.07.2021 13:11 Відповісти
Сейчас вообще золотое время для мошенников и лохотронщиков ! Мусарам все это до спины , так пощипают немного и отойдут , суды коррумпированны еще больше стали ! Так что покручу , поверчу , вас запутать захочу......
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09.07.2021 13:12 Відповісти
Это золотое время было, есть сейчас и будет в дальнейшем. Не зависит от того кто у власти. Ну как могут взрослые люди вестись на пирамиды, звонки от мошенников и тд и тп? Ну это жопа просто, особенно в наше информационное время.
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09.07.2021 13:40 Відповісти
В очередь стоят чтобы их обманули.
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09.07.2021 14:52 Відповісти
… когда страной управляет клоун-наркоман на цепи узавхоза с карманными прокурорами, СБУ и судами
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09.07.2021 13:13 Відповісти
" СкажитЄ кАнкретно, пАчІмУ ми не в НАТА?"
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09.07.2021 13:14 Відповісти
Генпрокуратура засекретила решения судов по делу финансовой пирамиды B2B. Организатор лохотрона Гонта на свободе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4464
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09.07.2021 13:14 Відповісти
Разумков?)
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09.07.2021 13:14 Відповісти
патаму шо падєлілісь!
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09.07.2021 13:24 Відповісти
Сакральный наш зеленый луч
ЗЕ - лидЕр **********!
Заведем еще долги

Мы с Китаем в частности.
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09.07.2021 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Китайская пресса не скрывает удовлетворения от подписания «прагматичной сделки между правительствами КНР и Украины». В интервью Global Times президент Исследовательского института современной китайско-российской региональной экономики Сунь Куй заявил: «Если Киев сможет осознать ситуацию и избавиться от зависимости страны от Запада, перспективы китайско-украинского сотрудничества будут хорошими». На шарже Зеленский в моторке с надписью «Украина» отплывает от корабля с надписью «антикитайский лагерь». На парусе надпись «права человека»
.Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі фінансової піраміди B2B. Організатор лохотрону Гонта на свободі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3735
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09.07.2021 14:48 Відповісти
Когда презедент страны - клоун, то и судебное решение можно засекретить под чутким руководством чисто своего прокурора.
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09.07.2021 13:45 Відповісти
А нічого дивного і не сталось. Гроші,як всім відомо, не пахнуть.
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09.07.2021 14:28 Відповісти
а B2B Jewelry вже є навіть у Wiki !!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/B2B_Jewelry B2B Jewelry
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09.07.2021 16:03 Відповісти
пані огпу може "засєкрєтіть" виключно свої приватні справи.
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09.07.2021 16:10 Відповісти
Алгоритм работы судов:
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 3 миллиона!
- Вы признаете себя виновным?
- Нет!
- На нет и суда нет.
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09.07.2021 16:46 Відповісти
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 3 миллиона, и ни копейки больше!
- Суд удаляется на совещание...
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09.07.2021 17:37 Відповісти
Не те щоб раніше такого не було, з Насіровим, наприклад, чи з Альперіним.
Але теперішні теж нічим не гребують.
Без зовнішнього управління якогось британського суду, мабуть, ніяк.
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09.07.2021 17:46 Відповісти
Ну так не безплатно ж! С занєсєнієм!
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09.07.2021 19:14 Відповісти
Магазини працюють, гроші виплачують в чому проблема, що їх не закрили і не послали інвесторів лісом?
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09.07.2021 21:35 Відповісти
мєнти ввійшли в долю і тепер лохотрон можна вже продовжувати без всяких ризиків і страхів
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10.07.2021 05:31 Відповісти
Хто ж його посадить, коли він видурив в людей 200 млн грн? З такими грошима в Україні в тюрму не сядеш.
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10.07.2021 11:45 Відповісти
все правильно, ермак ермака видит издалека, посоны встретились, перетерли и решили что вместе стричь лохов пушистых гораздо эффективнее
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10.07.2021 15:56 Відповісти
Щось, у мене склалося таке враження, що керівництво В2В, зокрема, той Гонта у партію Слуг народа вступив.
У В2В своя піраміда на ювелірці, у Зелених - своя на "Великому будівництві" та ін. Споріднені душі, і, напевно, Гонта зелених іще і консультує
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11.07.2021 11:08 Відповісти
Бабло рулить......
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11.07.2021 11:28 Відповісти
Теперь мы все презе.... рвативы
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11.07.2021 11:49 Відповісти
Зеля в доле
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11.07.2021 13:35 Відповісти
 
 