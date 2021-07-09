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Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування "Схем". ВIДЕО

Уряд Угорщини протягом багатьох років систематично фінансує Закарпатті, вкладаючи в прикордонний регіон мільярди гривень і нарощуючи вплив в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Журналісти у своєму розслідуванні "Орбан. Гроші. Закарпаття" проаналізували базу даних, яка містить детальну інформацію про розподіл угорської допомоги через один з основних державних фондів – імені Бетлена Габора – за десятирічний період до 2020 року і виявили, що загалом через цей фонд переважно закарпатські угорці отримали понад три мільярди гривень у вигляді грантів. Про масштабну кампанію угорської політики, яка поширюється не лише на Закарпаття, але й на майже всі прикордонні до Угорщини країни, а також наслідки цього.

За підрахунками "Схем", Закарпаття отримало від угорського уряду майже 36 мільярдів форинтів – це понад 3 мільярди гривень або 115 мільйонів євро. Гранти надходили до прикордонного регіону регулярно – у період з 2011 по 2020 роки.

Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування Схем 01

Доступ до бази даних розподілу безповоротної угорської допомоги надали Сербський центр журналістських розслідувань та словацький – імені Яна Куцяка, запросивши "Схеми" до співпраці. В межах проєкту "Hungarian money: вплив Орбана" журналісти-розслідувачі зі Словаччини, Хорватії, Румунії, Сербії та Словенії опублікували дослідження про справжні мотиви фінансової політики угорського уряду, очолюваного прем’єр-міністром Віктором Орбаном, і його вплив у сусідніх до Угорщини країнах.

Гранти на Закарпаття надходили з урядового фонду Бетлена Габора, офіційна мета якого – "сприяння реалізації цілей, пов’язаних з національною політичною стратегією угорського уряду".

Як йдеться у розслідуванні "Схем", гранти розподіляли за різними напрямками і надходили як окремим особам, так і організаціям. Так, за 10 років закарпатські парафії отримали з фонду понад 6,8 мільярдів форинтів – це майже 22 мільйони євро. Більше половини угорських державних грантів в Закарпатті – а це щонайменше 62 мільйони євро – були витрачені на утримання освітніх установ, освітні програми і подорожі, підручники та зведення шкіл і дитсадків.

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Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування Схем 02

Крім того, уряд Угорщини також доплачує соціальним працівникам, серед яких вчителі, медики, бібліотекарі, які володіють угорською мовою. На початку 2021-го року це стало причиною скандалу: угорські журналісти повідомили – понад 100 таких закарпатців не отримали доплат. Це пов’язали з їхньою політичною позицією, адже на минулорічних виборах вони підтримували не угорські партії. Офіційно влада Угорщини це не коментувала. Заступник голови "КМКС" Йосип Борто повідомив "Схемам", що після резонансу соцпрацівникам зрештою частково компенсували виплати.

На розвиток культури у Закарпатті від угорського фонду за останні 10 років надійшло щонайменше 2,5 мільйони євро. З нього фінансуються також угорськомовні газети або видання на угорську тематику, які напряму отримали щонайменше 187 тисяч євро.

Найбільшу суму угорських грантів – 34 мільйони євро – отримав Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці у місті Берегове.

Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування Схем 03

Якщо проаналізувати усі виплати з урядового фонду Бетлена Габора, то найбільше фінансування Закарпаття отримало в 2017-му та 2019-му роках.

"Це може бути і збігом обставин, але 2019-ий – це рік парламентських виборів в Україні. Наприклад, на початку 2019 року угорський уряд надав гроші і на виготовлення рекламних щитів "КМКС" – угорської партії Василя Брензовича. Про які конкретно рекламні щити йдеться – не зазначено, проте в той період, коли в Україні тривав виборчий процес, громадянська мережа "Опора" помітила кілька білбордів з символікою партії", йдеться у розслідуванні.

При цьому угорці заперечують, що бюджетні гроші сусідньої країни йдуть на політичну діяльність. У коментарі "Схемам" глава офісу прем’єр-міністра Орбана Ґерґелі Ґуляш заявив: "Це дійсно важливе завдання угорської держави – підтримувати наші меншини. Це наш конституційний обов’язок. І я думаю, що це не тільки можливості для Угорщини, але й гарний привілей для України та інших країн, які можуть отримувати вигоду від підтримки угорської держави". Він також заперечив, що Угорщина таким чином розповсюджує свою юрисдикцію на сусідні країни, про що говорять деякі аналітики.

Журналісти також поспілкувалися з кількома отримувачами допомоги від фонду Бетлена Габора. На думку цих підприємців, підтримка закарпатських угорців платниками податків Угорщини – це, в тому числі, і "підтримка економіки всієї України". Опитані "Схемами" експерти вбачають, що таким чином уряд сусідньої країни може здійснювати вплив на погляди закарпатських угорців і політичне життя регіону.

"Таким чином створюються структури паралельної держави, – вважає закарпатський письменник Андрій Любка. – Тобто, є паралельна адміністрація, яка проникла в усі сфери, і по суті не просто їх контролює, а й задає їм тон, фінансово утримує, на відміну від неповороткої української бюрократичної машини. Ця паралельна держава, вона формує свою політику. Ремонти шкіл, забезпечення лікарів, виплати угорських пенсій, виплати цих всіх грантів, поїздки дітей, будь-що, куди б ми не копнули – воно цементує цю спільноту і дозволяє нею керувати".

Зокрема, напередодні угорських виборів 2018 року до прикордонних сіл Угорщини організовано привозили українців з угорськими паспортами. Офіційний Будапешт це ніяк не коментував.

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Раніше в СБУ повідомляли про можливу причетність кількох іноземних благодійних фондів та його функціонерів – зокрема, лідера партії "КМКС" Василя Брензовича – до "діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України". Відкрите кримінальне провадження за статтями "державна зрада", а також "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні". Деякі опитані "Схемами" експерти, як і сам Брензович, вважають справу "політично вмотивованою", а Угорщина викликала для пояснень посла України у Будапешті.

Також у судовому реєстрі України є провадження, датовані 2018-2021 роками, в яких йдеться про ймовірну підробку реєстраційних документів для отримання грантів, а також несплату податків. У провадженнях фігурує і угорський урядовий фонд Бетлена Габора. У самому фонді це ніяк не коментували.

Автор: 

Угорщина (2295) розслідування (2273) Віктор Орбан (563) Закарпатська область (2055)


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Топ коментарі
+8
В Украине нету нормальных спецслужб, которые бы остановили экспансию в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье и т.д. Нужно создать нормальные спецслужбы, которые будут всех арестовывать с корнями! Потому что с теми спецслужбами, что есть, то скоро и Украины не останется. Спецслужбы Украины - работают против Украины. Бывшее КГБ с вражеской агентурой работает все годы независимости. Я про паспорта в Крыму русские слышал еще наверное в 90-е и ничего не было сделано. А после оккупации Крыма РФ - СБУ Крыма всем составом перешло в ФСБ РФ. СБУ себя декретировало уже миллион раз! На Донбассе тоже все СБУ перешло всем составом в ФСБ. А как СБУшник в москву сбежал и давал там большую пресконференцию, что у него был доступ ко всему секретному и он на всех секретных заседаниях был и все докладывал в ГРУ РФ. Та ты шо, эту КГБшную движухууже давно следует закрыть и там арестовать надо кишло агентов русских. И нужно новые спецслужбы создавать и нужно создавать новые обучающие академии и нужно набирать новых и чистых людей в новую спецслужбу и желательно с заслугами большими в борьбе с преступностью и врагами на фронте. И нужно дать юрисдикцию США и Великобритании на работу их спецслужб в Украине по помощи в зачистке страны от вражеской агентуры. РФ столько гигантских сил бросило на Украину, что Украина сама хер очистится от этой орды агентурной.
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09.07.2021 14:12
+6
******* проводят системную политику в этом регионе. Как стервятник ждет пока жертва умрет, так и они окучивают население Закарпатья и в случае глобального кипиша присоединят территорию к себе.
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09.07.2021 13:43
+6
В Закарпатті вже ДАВНО видано 100 000 + паспортів, продовжуються курси угорської мови. Підприємці отримують до 10000 долларів сша допомоги.
Ніби не все так і погано, але це все нагадує експансію. Вже не раз і не два всякі йовбікі були піймані на сепаратизмі, навіть "випадково" Закарпаття показали в складі угорщини.
Сепаратистам тупо і просто треба давати від 5 років. Це тим хто буде мукати "це була угорщина". Організаторам - пожиттєво потрібно давати. Іншим заборонити вїзд.
показати весь коментар
09.07.2021 20:22
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Какое нахер может быть благосостояние от страны иждивенца ЕС?
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09.07.2021 13:41 Відповісти
На мое усмотрение Мадьяров гнать надо что с ЕС что тем более с НАТО !
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09.07.2021 14:17 Відповісти
"...правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, которые владеют венгерским языком."

В дополнение к зебильным 4000 евро это уж слишком круто.
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09.07.2021 13:21 Відповісти
Типа мы этого не знаем)
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09.07.2021 13:24 Відповісти
******* проводят системную политику в этом регионе. Как стервятник ждет пока жертва умрет, так и они окучивают население Закарпатья и в случае глобального кипиша присоединят территорию к себе.
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09.07.2021 13:43 Відповісти
Слухайте,я одна ці цифри не розумію?Спочатку пишуть,що 36 мільярдів форинтів-це 115тис.євро,а потім,що 6,8 мільярдів форинтів-це вже майже 22 мільйони євро.Як розуміти статтю?
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09.07.2021 13:45 Відповісти
Найшла помилку:36мільярдів форинтів-це 115мільйонів євро.
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09.07.2021 14:23 Відповісти
а куди Балоги із Забаложжя провалилися?..
чи вже поділили годівну територію?
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09.07.2021 13:57 Відповісти
ОЙ, ЗНАЛИ БЫ ВЫ, СКОЛЬКО ОДИН СБУ-ШНИК НАГРЁБНЫЙ Б. ЗАКАЧАЛ ГРАНТОВ В "КРОВАВЫХ МАЛЬЧИКОВ", С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ПЫТАЛ МЕНЯ НА ДОМУ (КОЛОТИЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ КОЛОТИТЬ В ПОТОЛОК, СТРЕМЯСЬ ПРИЧИНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПОТОМ И ГОЛОВУ ПЫТАЛИСЬ ПРОЛОМИТЬ, У МЕНЯ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА), ЧТОБЫ ВЫБИТЬ ИЗ МЕНЯ МОЮ КВАРТИРУ,ВЫ СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ СТАНЕТЕ ОЦЕНИВАТЬ И ГЕРОЕВ-ВОЛОНТЁРОВ,И ГЕРОЕВ-ОФИЦЕРОВ, И ИХ "ПРОБЛЕМЫ"
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09.07.2021 14:08 Відповісти
В Украине нету нормальных спецслужб, которые бы остановили экспансию в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье и т.д. Нужно создать нормальные спецслужбы, которые будут всех арестовывать с корнями! Потому что с теми спецслужбами, что есть, то скоро и Украины не останется. Спецслужбы Украины - работают против Украины. Бывшее КГБ с вражеской агентурой работает все годы независимости. Я про паспорта в Крыму русские слышал еще наверное в 90-е и ничего не было сделано. А после оккупации Крыма РФ - СБУ Крыма всем составом перешло в ФСБ РФ. СБУ себя декретировало уже миллион раз! На Донбассе тоже все СБУ перешло всем составом в ФСБ. А как СБУшник в москву сбежал и давал там большую пресконференцию, что у него был доступ ко всему секретному и он на всех секретных заседаниях был и все докладывал в ГРУ РФ. Та ты шо, эту КГБшную движухууже давно следует закрыть и там арестовать надо кишло агентов русских. И нужно новые спецслужбы создавать и нужно создавать новые обучающие академии и нужно набирать новых и чистых людей в новую спецслужбу и желательно с заслугами большими в борьбе с преступностью и врагами на фронте. И нужно дать юрисдикцию США и Великобритании на работу их спецслужб в Украине по помощи в зачистке страны от вражеской агентуры. РФ столько гигантских сил бросило на Украину, что Украина сама хер очистится от этой орды агентурной.
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09.07.2021 14:12 Відповісти
Нехай собі вкладають, це краще, ніж красти, як робить зелена влада. Інша справа, що за цим має наглядати СБУ, але вона там зайнята кришуванням контрабанди.
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09.07.2021 14:13 Відповісти
сбу занята всем-где есть бабло), как в Кріму)
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09.07.2021 20:56 Відповісти
https://ua-reporter.com/news/*******************-128-y-brigady-iz-zakarpatya-na-samom-dele-pokonchila-zhizn-************* Зверніть увагу як закарпатці коментують загибель наших військових
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09.07.2021 14:31 Відповісти
ОРБАН ФАШИСТ !!! ПОРА С НИМ КОНЧАТЬ !!!
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09.07.2021 16:42 Відповісти
"Окремої уваги варта берегівчанка, етнічна угорка, яка живе у Берегові, але є депутаткою від угорської партії фідес у Європарламенті від увага... національних меншин! Цікаво, яку національну меншину чиєї держави вона представляє? Маючи 2 паспорти. Представляючи у Європарламенті країну Євросоюзу, у якій не народилася і ніколи не жила. Ну, бо виходить справді парадокс: або вона представляє угорську національну меншину України, що просто неможливо, бо Україна- не член Євросоюзу. Або тоді вона представляє українську меншину Угорщини?!? Тоді це так можна розцінювати, ніби Угорщина уже має представника від Закарпаття, яке є у складі України. Ну, хіба це уже не територіальні претензії?! Отут справді величезне питання до СБУ, а також до МЗС, які з відповідними претензіями не звертаються до Європарламенту. Натомість десь була стаття у Європейській правді, нібито українка тепер буде представляти інтереси українців у Європарламенті. Ви хіба самі над собою смієтеся." Femke Helios
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09.07.2021 17:13 Відповісти
Дивно що немає жодного коментаря від марічки дуглас))) вона дуже ******** мадярську тематику у Закарпатті)) хоча сама на заробітках у Словаччині...))))))))
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09.07.2021 19:59 Відповісти
В Закарпатті вже ДАВНО видано 100 000 + паспортів, продовжуються курси угорської мови. Підприємці отримують до 10000 долларів сша допомоги.
Ніби не все так і погано, але це все нагадує експансію. Вже не раз і не два всякі йовбікі були піймані на сепаратизмі, навіть "випадково" Закарпаття показали в складі угорщини.
Сепаратистам тупо і просто треба давати від 5 років. Це тим хто буде мукати "це була угорщина". Організаторам - пожиттєво потрібно давати. Іншим заборонити вїзд.
показати весь коментар
09.07.2021 20:22 Відповісти
Понимаю что субъективное мнение, но лично для меня это самая конченая страна из всех европейских. Она выбивается из общего ЕС образа также как если бы в ЕС был Туркменистан. Сучье правительство, варвары полиция и пограничники, мерзкий язык и кухня (настоящий гуляш перченый до отвращения). Много раз проезжал как турист, кроме архитектуры Будапешта ничего нет, хоть и грязно. Балатон не впечатлил. Туризм так себе, а переезжать и жить по их законам вообще маразм. Что эти недоимперцы хотят дать Закарпатью не понятно. Расчет на нищее быдло, которое за подачку и маму продаст.
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10.07.2021 12:08 Відповісти
Судя по тому, как украинцам промывают голову пропагандой ЕС, то уже этого будет достаточно.
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11.07.2021 15:28 Відповісти
Це справа часу, Закарпаття відійде скоро Угорщині! Венгри молодці, дбають про Закарпаття більше ніж Київ!
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10.07.2021 14:13 Відповісти
Пару залпів і не буде венгрів із їх карликовою недоімперією. При наявності Угорщини в НАТО ніхто Угорщині анексувати території не дозволить, но і існувати вона буде продовжувати.
При виході Угорщини із НАТО її ліквідовують за борзоту її ж сусіди, які всі на неї озлоблені, бо угорська влада таку дич із провокаціями робить не тільки в Україні, а взагалі в усіх сусідніх країнах.
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10.07.2021 15:04 Відповісти
По хорошему если, так их нужно за Урал загнать, откуда они собственно и припёрлись. Они - не европейцы.
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11.07.2021 07:17 Відповісти
Зараз це фантастика. Тай часу стільки пройшло що вони вже давно асимілювались.
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11.07.2021 16:55 Відповісти
Закарпаття відійде скоро Угорщині!



що ти плетеш? два райони хiба що? та й того не буде.
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10.07.2021 16:47 Відповісти
Тим часом самі угорці живуть на порядок гірше чим якісь поляки за німців я навіть не згадую.
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10.07.2021 15:00 Відповісти
Надо проверить местное СБУ, вдруг их там уже всех перекупили, как в Крыму и Донбассе.
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11.07.2021 17:21 Відповісти
 
 