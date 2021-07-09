Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? ВIДЕО

Як правильно реагувати на російську культурну експансію? Богдан Буткевич аналізує, як солісти ансамблю ЗСУ гучно пішли з українського телешоу через участь в ньому Валерія Меладзе. І що взагалі робити з хитрими лисами, подібними до нього.

Анастасія та Олексій Шпортько, солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ повідомили, що не братимуть участі в шоу на телеканалі "Україна", тому що в ньому з’явиться російський співак Валерій Меладзе.

Олексій Шпортько у на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, що Валерій Меладзе "не знає відповіді на питання "Чий Крим".

"Ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля", - написав Шпортько.

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