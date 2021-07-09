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Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? ВIДЕО

Як правильно реагувати на російську культурну експансію? Богдан Буткевич аналізує, як солісти ансамблю ЗСУ гучно пішли з українського телешоу через участь в ньому Валерія Меладзе. І що взагалі робити з хитрими лисами, подібними до нього.

Анастасія та Олексій Шпортько, солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ повідомили, що не братимуть участі в шоу на телеканалі "Україна", тому що в ньому з’явиться російський співак Валерій Меладзе.

Олексій Шпортько у на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, що Валерій Меладзе "не знає відповіді на питання "Чий Крим".

"Ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля", - написав Шпортько.

Підтримуєте солістів ансамблю ЗСУ?

Дивіться проект "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

росія (65394) Меладзе (3) артисти (216) ЗСУ (7590) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+3
Ці валєрії взагалі нічим не заморочуються. Жінки, коханки, купа дітей потребують грошей. Його ані Грузія, ані Україна не цікавлять. Ну дає рашка бабло на його табор заробити, ну той добре. Шлюхи безродні. Що з них взяти?!
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09.07.2021 16:06
+2
Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? - Цензор.НЕТ 1228
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09.07.2021 16:42
+1
Судя по количеству зрителей на подобных концертах становится не очень понятно, какую такую "громадськість" представляют те самые "поважні громадські організації".
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09.07.2021 16:06
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Судя по количеству зрителей на подобных концертах становится не очень понятно, какую такую "громадськість" представляют те самые "поважні громадські організації".
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Кинути пару гранат у чергу на такі концерти, на наступні вже будуть менше ходити.
Якось так це і має працювати, людей же теж треба перевчати
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10.07.2021 01:56 Відповісти
Ці валєрії взагалі нічим не заморочуються. Жінки, коханки, купа дітей потребують грошей. Його ані Грузія, ані Україна не цікавлять. Ну дає рашка бабло на його табор заробити, ну той добре. Шлюхи безродні. Що з них взяти?!
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Эти спиваки - не надо "хороший", не надо "плохой".
Закон нарушил или нет.
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09.07.2021 16:23 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? - Цензор.НЕТ 1228
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09.07.2021 16:42 Відповісти
Якщо він скаже шо Крим український, то за паребріком йому світить стаття. Якщо скаже шо кацапський, то не пустять в Україну. Куди подітись йому?
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09.07.2021 18:59 Відповісти
Невзорова не трогают, хотя теперь чет страшно за него - озверевает от ненависти к Путину и его картофельной кукле "сусами"))
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12.07.2021 13:37 Відповісти
 
 