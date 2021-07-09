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У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: "Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області загинуло майже 2 млн сонечок.

Про це 9 липня повідомив у Facebook начальник науково-дослідного відділу заповідника Іван Русєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч [сонечок], які змогли долетіти через "Тузлівські лимани" до суші, оселилися на піщаному пересипі, на луках і степових ділянках нацпарку і навить в очереті. Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць - основної їжі сонечок. Після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі "Тузлівських лиманів" було нараховано майже 2 млн загиблих яскраво забарвлених жуків", - написав він.

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Русєв вважає, що "їм не пощастило".

"Це природа і круговерть у біосфері. Така величезна кількість загиблих сонечок стає їжею для інших тварин, особливо для бокоплавів, яких у солоних лиманах безліч", - розповів учений.

Він зазначив, що жук є споконвічним мешканцем України і "здавна мав велику повагу серед людей, які займаються сільським господарством, завдяки тому, що його личинки і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах".

"Коли попелиць стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі. В цьому випадку можна побачити величезні скупчення цих комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху", - пояснив співробітник національного парку. Дорослі жуки зимують в захищених місцях поблизу дикої природи, де вони харчуються і розмножуються.

Користувачі соцмереж активно почали повідомляти під постом Русєва про те, що на пляжах у районі Одеси також масово хвилі виносять на берег сонечок.

У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 01
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 02
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 03
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 04
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 05
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 06
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 07
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 08
У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері 09

Автор: 

комахи (11) Одеса (5476) Одеська область (3243) природа (107) екологія (1355) Русєв Іван (2)


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Топ коментарі
+11
Жалко....одно из немногих полезных насекомых...
А этих полезных по пальцам пересчитать можно...пчела...шмель...и эти божьи коровки...и пожалуй вме...
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09.07.2021 14:30
+3
Глубокая мысль...
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09.07.2021 14:33
+2
А я когда маленьким на Затоке отдыхал то мы думали, что их с самолетов сбрасывают на виноградники...кошмарили ужас похуже комаров и мух
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09.07.2021 14:33
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Жалко....одно из немногих полезных насекомых...
А этих полезных по пальцам пересчитать можно...пчела...шмель...и эти божьи коровки...и пожалуй вме...
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09.07.2021 14:30 Відповісти
Погодилися - мурашка працює за інтерес , вона абсолютно бескористна !

До речі , хто запилює квіти , не нагадаєте ?!
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09.07.2021 14:51 Відповісти
дуже багато різних комах
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09.07.2021 17:13 Відповісти
Взагалі в природі все збалансовано. Харчовий ланцюг тваринного світу не можливий без комах.
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09.07.2021 16:02 Відповісти
все у вас погибает - когда падлы становятся у власти...
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09.07.2021 14:30 Відповісти
Глубокая мысль...
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09.07.2021 14:33 Відповісти
А я когда маленьким на Затоке отдыхал то мы думали, что их с самолетов сбрасывают на виноградники...кошмарили ужас похуже комаров и мух
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09.07.2021 14:33 Відповісти
Раньше тоже бывали случаи, когда в Азовском море в воде оказывалось много этих полезных насекомых.
Очень жаль.
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09.07.2021 14:35 Відповісти
я так понимаю, что считал их Разумков в своём центре соцопросов?!
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09.07.2021 14:45 Відповісти
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: "Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере" - Цензор.НЕТ 4964
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09.07.2021 14:46 Відповісти
Свистулька Керамическая "божья Коровка" Зеленая
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09.07.2021 14:50 Відповісти
відпочивав малим в Рибаковці ще в 1973 році. Пам"ятаю як зараз був день коли не було видно неба через цих комах. всі куталися в прстирадла що добігти кудись на свіжому повітрі.
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09.07.2021 14:52 Відповісти
Да просто идет уборка зерновых. А эти козявки живут на полях. Такое бывает каждый год во время уборочной. А сырое лето способствует размножению всяких жучков и комаров. Думаю по поводу комаров вопросов не будет. Многие
испытали на себе.
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09.07.2021 16:17 Відповісти
ПОДОБНО ЭТИМ СУЩЕСТВАМ БОГ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОССИЯН !!!
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09.07.2021 16:35 Відповісти
А колорады так могут ? Ну в смысле жуки.
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09.07.2021 16:45 Відповісти
треба перестати садить картошку
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09.07.2021 17:15 Відповісти
 
 