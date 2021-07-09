У національному парку на Одещині загинули майже 2 млн сонечок: "Їм не пощастило. Це природа і круговерть у біосфері". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області загинуло майже 2 млн сонечок.

Про це 9 липня повідомив у Facebook начальник науково-дослідного відділу заповідника Іван Русєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч [сонечок], які змогли долетіти через "Тузлівські лимани" до суші, оселилися на піщаному пересипі, на луках і степових ділянках нацпарку і навить в очереті. Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць - основної їжі сонечок. Після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі "Тузлівських лиманів" було нараховано майже 2 млн загиблих яскраво забарвлених жуків", - написав він.

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Русєв вважає, що "їм не пощастило".

"Це природа і круговерть у біосфері. Така величезна кількість загиблих сонечок стає їжею для інших тварин, особливо для бокоплавів, яких у солоних лиманах безліч", - розповів учений.

Він зазначив, що жук є споконвічним мешканцем України і "здавна мав велику повагу серед людей, які займаються сільським господарством, завдяки тому, що його личинки і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах".

"Коли попелиць стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі. В цьому випадку можна побачити величезні скупчення цих комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху", - пояснив співробітник національного парку. Дорослі жуки зимують в захищених місцях поблизу дикої природи, де вони харчуються і розмножуються.

Користувачі соцмереж активно почали повідомляти під постом Русєва про те, що на пляжах у районі Одеси також масово хвилі виносять на берег сонечок.

















