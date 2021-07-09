Стрибав по поліцейському автомобілю, розбив скло і погнув капот: п'яний влаштував дебош у Фастові. ВIДЕО
Тепер чоловік може сісти на 5 років за насильство щодо поліцейського, адже він ще й ударив копа.
Інцидент стався минулої ночі в Фастові Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео того, що сталося, опубліковано в Telegram-каналі "Київ оперативний".
На цих кадрах видно, як чоловік несподівано застрибує на службовий патрульний автомобіль. Він пом'яв капот і розбив лобове скло, а потім ще й вдарив поліцейського.
Чоловіка затримали. Проти нього відкрили провадження за напад на поліцейського. Максимальне покарання за ст. 345 КК - до 5 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+18 Ан Мур
показати весь коментар09.07.2021 16:28
+4 MyronMaG mm
показати весь коментар09.07.2021 17:51
+3 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар09.07.2021 17:04
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****, якийсь екстремальний флешмоб! Чувака нормально накрило так..Мо від спеки А автівка йому чим не догодила?