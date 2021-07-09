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Стрибав по поліцейському автомобілю, розбив скло і погнув капот: п'яний влаштував дебош у Фастові. ВIДЕО

Тепер чоловік може сісти на 5 років за насильство щодо поліцейського, адже він ще й ударив копа.

Інцидент стався минулої ночі в Фастові Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео того, що сталося, опубліковано в Telegram-каналі "Київ оперативний".

На цих кадрах видно, як чоловік несподівано застрибує на службовий патрульний автомобіль. Він пом'яв капот і розбив лобове скло, а потім ще й вдарив поліцейського.

Чоловіка затримали. Проти нього відкрили провадження за напад на поліцейського. Максимальне покарання за ст. 345 КК - до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським. ФОТОрепортаж

Автор: 

дебош (10) Київська область (4048) Нацполіція (15208) пияцтво (580) Фастів (31)


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Топ коментарі
+18
знову якийсь слуга урода, тільки місцевого пошибу?
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09.07.2021 16:28
+4
"Хто не скаче, той маскаль"?
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09.07.2021 17:51
+3
Андрюша, зеспермотоксикоз у таких, як ти, невиліковний.
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09.07.2021 17:04
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знову якийсь слуга урода, тільки місцевого пошибу?
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09.07.2021 16:28 Відповісти
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Скакал по полицейскому автомобилю, разбил стекло и погнул капот: пьяный устроил дебош в Фастове

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****, якийсь екстремальний флешмоб! Чувака нормально накрило так..Мо від спеки А автівка йому чим не догодила?
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09.07.2021 17:32 Відповісти
так нюхнул наверное лишнего
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09.07.2021 17:33 Відповісти
Однозначно.
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09.07.2021 16:29 Відповісти
Та ні... так скакав, наче пальмової олії переїв. Із соєю
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Андрюша, зеспермотоксикоз у таких, як ти, невиліковний.
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09.07.2021 17:04 Відповісти
И просрался ЗЕлёным поносом?
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09.07.2021 17:06 Відповісти
Цирк на дроті
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Поймут и простят. Парень просто подумал не то и поступил не так.
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Мне в названии нравится слово - "скакал".
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09.07.2021 16:30 Відповісти
"Хто не скаче, той маскаль"?
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09.07.2021 17:51 Відповісти
Похулиганил просто, как по мне.
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09.07.2021 16:43 Відповісти
Точно "злодій в законі", тоб то, депутат якийсь.
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Имущество народное. Надо было шутнику прострелить ногу.
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09.07.2021 16:53 Відповісти
калєнку
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09.07.2021 18:39 Відповісти
Напишем в характеристике: - "решительный и бесстрашный ; характер аравийский стойкий; достоин звания нардеп от СН." Ждем утверждения от покорителя Сибири. Или самого......
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09.07.2021 17:11 Відповісти
Фастівська гопота вона така... Ніколи не переведеться.
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09.07.2021 17:17 Відповісти
На тюрьме будет ему респект и уважуха)))
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09.07.2021 18:23 Відповісти
Где нибудь в США он бы уже по кладбищу в гробу скакал. А наших полицейских только ленивый не бьет.
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09.07.2021 18:39 Відповісти
Так а на этого есть инструмент влияния?
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09.07.2021 20:28 Відповісти
Брагар чи юрченко?
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09.07.2021 20:31 Відповісти
Вот это я понимаю перформанс!)
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30.09.2021 20:47 Відповісти
 
 