УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6845 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 920 12

Українець намагався ввезти в Угорщину контрабандні сигарети, а коли не вийшло - спробував втекти і потрапив у ДТП. ВIДЕО

Затримати 37-річного громадянина України намагалися відразу кілька співробітників митниці. Ні перед одним з них він не зупинився.

Про це повідомляє прокуратура Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 2 липня на пункті пропуску Загонь. Митники виявили в моторному відсіку автомобіля українські сигарети. Коли наш співвітчизник зрозумів, що його розкрили, то спробував втекти.

Зупинити його намагалися двоє співробітників митниці. Один схопився за ручку водійських дверей і пробіг так кілька метрів, інший ледь відскочив з-під коліс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну намагалися ввезли контрабандних сигарет на $160 тис, партію вилучено. ФОТО

Виїхавши за межі митного поста, українець не впорався з керуванням, і автомобіль перекинувся.

Чоловіка затримали. Тепер його можуть посадити за насильство щодо посадової особи.

Українець намагався ввезти в Угорщину контрабандні сигарети, а коли не вийшло - спробував втекти і потрапив у ДТП 01

Автор: 

Угорщина (2297) ДТП (4473) контрабанда (1823) українці (2540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Накурився нарешті...
показати весь коментар
09.07.2021 17:39
+4
С таким подходом можно любую срань оправдать.
показати весь коментар
09.07.2021 17:52
+2
Сегодня явно не его день.
показати весь коментар
09.07.2021 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Накурився нарешті...
показати весь коментар
09.07.2021 17:39 Відповісти
Ненавижу котрабас... Но то, мабуть, не от хорошей жизни, так рисковать из-за мелочи.
показати весь коментар
09.07.2021 17:41 Відповісти
С таким подходом можно любую срань оправдать.
показати весь коментар
09.07.2021 17:52 Відповісти
В странах, где более менее работает Закон, где чел имеет достойную зарплату и потому ксть что терять, где борьба с коррупцией поставлена на госуровень и сведена к минимуму, контрабас тоже не сильно голову поднимает - об этом вы не пытались думать. Если бы вы имели это ввиду, на шо я и намякивал, то вы бы не вменяли мне то, чавой нет... Отбросы цивилизованного мира, а это, в том числе, и *****************, как раз и богаты контрабасом, как его можно оправдать? ЗЫ... Вы подходите к пониманию этого вопрса субъективно, потому и считаете необъективно, шо зло - в еденице-тоньше писку, а не в упырях, на манер пыни, бубочки... и иже высокого ранга шакало-невеждо-гопниках.
показати весь коментар
09.07.2021 19:40 Відповісти
Та ну лажа это всё.

В Китае коррупционеров стреляют, но они там не переводятся. В США местный цветной нарид поколениями живёт на соцпомощь, но тем не менее преступность там не исчезла. Хотя казалось бы - не хочешь работать , то тебя будут кормить и одевать и жильё дадут и нахрена вообще кого грабить?
И контрабас есть везде, где есть государственные границы.
показати весь коментар
10.07.2021 00:42 Відповісти
Сегодня явно не его день.
показати весь коментар
09.07.2021 17:51 Відповісти
Так на Львовщине это без проблем))))) башляй на таможне итаможня дает добро)))
показати весь коментар
09.07.2021 17:51 Відповісти
Венгерская тюрьма ему будет в радость!
показати весь коментар
09.07.2021 18:06 Відповісти
тоже мне новость, у нас в Одессе из приднестровь румынам перекидывают. просто таможне бабла кинуть надо, а этот тип зажал.
показати весь коментар
09.07.2021 18:08 Відповісти
))) в ЕЕсти например дали Штраф и Налог на каждую сигаретку...зачем убегал?))) тока Срок себе намотал и типа авто Ауди 6 у нас по 500 евро можно купить...помойку на помойку)))
показати весь коментар
09.07.2021 18:13 Відповісти
кстати Расиянские сигареты можно подпольно в Еести купить! ...цена 2.50 до 2.70 евро!!!...но такое ГАФНО шо не покупают уже и продажа тока за счет Маргиналов из кацапского мира на Северо Востоке гдето тока)))
показати весь коментар
09.07.2021 18:17 Відповісти
какое насилие? они сами прыгали под колеса.
показати весь коментар
14.07.2021 21:15 Відповісти
 
 