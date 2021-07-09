Українець намагався ввезти в Угорщину контрабандні сигарети, а коли не вийшло - спробував втекти і потрапив у ДТП. ВIДЕО

Затримати 37-річного громадянина України намагалися відразу кілька співробітників митниці. Ні перед одним з них він не зупинився.

Про це повідомляє прокуратура Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 2 липня на пункті пропуску Загонь. Митники виявили в моторному відсіку автомобіля українські сигарети. Коли наш співвітчизник зрозумів, що його розкрили, то спробував втекти.

Зупинити його намагалися двоє співробітників митниці. Один схопився за ручку водійських дверей і пробіг так кілька метрів, інший ледь відскочив з-під коліс.

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Виїхавши за межі митного поста, українець не впорався з керуванням, і автомобіль перекинувся.

Чоловіка затримали. Тепер його можуть посадити за насильство щодо посадової особи.