Українець намагався ввезти в Угорщину контрабандні сигарети, а коли не вийшло - спробував втекти і потрапив у ДТП. ВIДЕО
Затримати 37-річного громадянина України намагалися відразу кілька співробітників митниці. Ні перед одним з них він не зупинився.
Про це повідомляє прокуратура Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 2 липня на пункті пропуску Загонь. Митники виявили в моторному відсіку автомобіля українські сигарети. Коли наш співвітчизник зрозумів, що його розкрили, то спробував втекти.
Зупинити його намагалися двоє співробітників митниці. Один схопився за ручку водійських дверей і пробіг так кілька метрів, інший ледь відскочив з-під коліс.
Виїхавши за межі митного поста, українець не впорався з керуванням, і автомобіль перекинувся.
Чоловіка затримали. Тепер його можуть посадити за насильство щодо посадової особи.
Топ коментарі
+4 Злий Грицько
показати весь коментар09.07.2021 17:39
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.07.2021 17:52
+2 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.07.2021 17:51
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В Китае коррупционеров стреляют, но они там не переводятся. В США местный цветной нарид поколениями живёт на соцпомощь, но тем не менее преступность там не исчезла. Хотя казалось бы - не хочешь работать , то тебя будут кормить и одевать и жильё дадут и нахрена вообще кого грабить?
И контрабас есть везде, где есть государственные границы.