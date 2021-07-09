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Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ. ВIДЕО

ЗМІ опублікували відео стрілянини в Голосіївському районі Києва, під час якої чоловік роздробив поліцейському кисть руки.

Це відео з нагрудної камери одного зі співробітників приватної охоронної фірми, які також були присутні на місці квартирного конфлікту. Його опублікував телеканал ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як одягнений у цивільний одяг чоловік ріже болгаркою двері. До дверей підходить співробітник Національної поліції і закриває вічко. З квартири лунає постріл.

За даними телеканалу, поранень внаслідок стрілянини зазнали троє - поліцейський, новий власник квартири і співробітник приватної охоронної фірми.

Читайте також: Забарикадований стрілець запевняє, що відкрив вогонь через спроби забрати квартиру. Відбувається штурм, з вікон валить дим. Викликали газовиків. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали. Суд відправив його в СІЗО на 2 місяці.

Автор: 

Нацполіція (15208) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+56
Спалились мусора. Нічого граблями розмахувать при рейдерстві.
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09.07.2021 21:09
+50
А продажня Тонька Геращенко ліпила тут героя з мєнта позорного! Сволота мєнтовська!
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09.07.2021 21:09
+49
То все фигня...
Тут самое интересное...а на основании чего дверь резали болгаркой?? Портили частную собственность и пытались ворваться в жилище человека..
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09.07.2021 21:11
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Дядя, он возможно не владелец. Сперва докажи обратное.И да, если он не владелец, суд не нужен.
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10.07.2021 17:19 Відповісти
Дай ссылку, где копы при попытке проникнуть в квартиру зачитали права человека, которого они пытаются захватить и где они показывают ДОКУМЕНТ (или ПИСЬМЕННО разрешение ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ) позволяющее им войти в квартиру !!!
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10.07.2021 17:32 Відповісти
Болван, квартиру не обязательно продавать, чтобы выгнать из неё бомжа который сожительствовал с собственником и ишачил на него.
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10.07.2021 16:44 Відповісти
Тебе, дебилу, ответил више с ссылкой на видео, где сказано, что "это ЕГО квартира"
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10.07.2021 16:50 Відповісти
Болван, спрашивают у такого же как ты брехунка - обывателя и заинтересованного лица, который не может подтвердить слова документами государственного образца. Вывод - ты звиздишь в отсутствии государственных документов на имущество.
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10.07.2021 16:55 Відповісти
Дай ссылку, где копы при попытке проникнуть в квартиру зачитали права человека, которого они пытаются захватить и где они показывают ДОКУМЕНТ (или ПИСЬМЕННО разрешение ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ) позволяющее им войти в квартиру !!!

Даже если этот мужик (из квартиры), у копов должны били быть и предъявлены указанные выше документы ! А вообще прочти ссылку которую я давал !!!
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10.07.2021 17:34 Відповісти
чтобы выселить террориста

мирный обыватель становится "террористом", когда у него отнимают квартиру
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10.07.2021 11:34 Відповісти
А это не его квартира. Он прыймак, возможно пахал на дырку, а та устранилась, то ли умерла то ли нового лоха нашла.
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10.07.2021 14:31 Відповісти
Чертила с нассаным в мозги, подтверди свои слова ссылкой на источник !
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10.07.2021 15:28 Відповісти
Брехать начал ты, поэтому ты и подтверждай ссылкой, что менты якобы "вломились незаконно".
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10.07.2021 16:35 Відповісти
Болван, докажи что менты вломились незаконно. Пока что у тебя один трёп вместо документов.
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10.07.2021 16:49 Відповісти
Мне не нужно этого доказывать, достаточно что ты ты-дебил открыл КПК и прочел основания для проникновение в частную собственность !
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10.07.2021 16:52 Відповісти
Вот именно, у этого чертилы не было прав проникать в эту квартиру.
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10.07.2021 16:56 Відповісти
Балобол - докажи все свои высеры , чертила ты конченый !))
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10.07.2021 16:57 Відповісти
Болван, я заявлений не делал, поэтому доказывать тебе. У меня всего лишь предположения, так понятней?
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10.07.2021 17:09 Відповісти
Укажи ГДЕ ты писал, что всего лишь "ПРЕДПОЛАГАЕШЬ" !?
а РАЗ ТЫ "ПРЕДПОЛАГАЕШЬ", ТО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ НАСТАИВАЕШЬ НА СВОЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИИ !?
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10.07.2021 17:21 Відповісти
везде. Я пишу возможно, может быть а если.И да, я ни на чём не настаиваю. А ты должен доказать свои побрехушки и выучить наконец понятие "презумпция невиновности".
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10.07.2021 17:24 Відповісти
А что насчет невиновности человека из квартиры !?
Почему у тебя выборочное отношение к невиновности !?
Я настаиваю на вене копов, так как НИГДЕ они НЕ УПОМЯНУЛИ и не предъявляли (а в момент их попытки проникнуть - велась видео съемка) документов на право проникнуть в ту квартиру !!! А ОБЯЗАНЫ БЫЛИ !!!
Оббязаны - ТЫ ЗНАЕШЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ТЕРМИНА !?
НИКТО НА СЛОВО им верить не должен !!!!
Они ОБЯЗАНЫ зачитать права и аргументы - позволяющие им проводить те действия , которые они проводили !!!
Дай ссылку, где это было ! ИМЕНО ТОГДА, а не то, что они могу состряпать задним числом !
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10.07.2021 17:30 Відповісти
Квартира освобождена от бомжей по заяве владельца жилья. Это и есть право на проникновение. И зачитывать бомжам они его не обязаны, так как это не бомжарня.
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10.07.2021 17:33 Відповісти
Основания законное - освобождение жилья от посторонних лиц по просьбе владельца жилья. Так понятнее?
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10.07.2021 16:59 Відповісти
И ты можешь подтвердить что было ПИСЬМЕННАЯ просьба владельца жилья ?!
Так как ДРУГОЙ просьбы в законодательстве не предусмотрено !
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10.07.2021 17:00 Відповісти
сперва документально докажи что копы ломились незаконно. Это ты начал тут вонять, не я.
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10.07.2021 17:08 Відповісти
Ты ПОЛНЫЙ И КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
Это у КОПОВ должны быть ДОКУМЕНТЫ на проникновение, а не наоборот !!
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10.07.2021 17:25 Відповісти
В случае проникновения постороннего в жильё никаких документов на проникновение не нужно, кроме заявы и согласия владельца.
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10.07.2021 17:30 Відповісти
Ссылку на "ПИСЬМЕННУЮ заяву владельца" , ДЕБИЛ ТЫ КОНЧЕНЫЙ!
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10.07.2021 17:36 Відповісти
Заявление собственника о постороннем в его квартире не является обязательным к публичному оглашению, так как нет состава преступления. Человек в квартире мог просто перепутать адрес, уснуть по пьяне. С лёгким паром кино пересмотри а потом сопли пускай.
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10.07.2021 17:39 Відповісти
Ну так дай ссылку где упоминается о том, что была ПИСЬМЕННАЯ "просьба" владельца жылтя на вход копов в его квартиру !?
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10.07.2021 17:24 Відповісти
Я ничего не обязан давать, я не обвинитель, я просто допускаю обратное. . Давать докази должен ты. Пока что я вижу только вой гиены про "незаконность".
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10.07.2021 17:27 Відповісти
Болван, доказательства требуют с обвинения, а я никого не обвинял и не утверждал ничего, кроме версий и предположений. Посему доказывай что копы проникли незаконно. Пока что только вой гиены от тебя.
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10.07.2021 17:38 Відповісти
Заявление собственника о постороннем в его квартире не является обязательным к публичному оглашению, так как нет состава преступления. Человек в квартире мог просто перепутать адрес, уснуть по пьяне. С лёгким паром кино пересмотри а потом сопли пускай.
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10.07.2021 17:36 Відповісти
Письменное заявление от собственника должен быть в материалах дела ! Копы - будь он у них - именно с него бы и начали - подтверждения законности своих действий ! А его НЕТ !
Нет и быть не может, так как квартира под арестом, и уже только по этой причине не могла сменить собственника !
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10.07.2021 17:38 Відповісти
Никакого "дела" быть не должно при проникновении бомжа к собственнику, даже если он ведёт судебную тяжбу с третьим лицом.
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10.07.2021 17:45 Відповісти
Заявление возможно есть, а так как ты не предъявил документы с отсутсвием в них заявления собственника, то это твои домыслы, как и то что копы "незаконно" вломились.
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10.07.2021 17:54 Відповісти
Володар квпартири відстріллювався. Конституція і Верховний Суд ДАЄ право непускати в житло приміняючи ВСІ методи! Ці хитро...і любого можуть вигнать з хати! Чоловік абсолютно ПРАВ, то нехай рішення кінцеве, судів і виконавча служба приходить з документами. Завтра до вас прийдуть ханиги... Некуй там бовтаться було придуркам. Тепер однією буду махать... Наука другим рейдерам! Дати розснення що захищав своє житло!
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11.07.2021 10:53 Відповісти
Вот https://kku.com.ua/ru/st-162 тебе в догонку, для самообразования ...
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10.07.2021 16:54 Відповісти
Болван, я ссылы без описания не открываю.Чепуху, не относящуюся к существу вопроса читай сам.
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10.07.2021 16:57 Відповісти
Потому что ты КОНЧЕНЫЙ БОТ, который здесь сидит что бы срать на ветках !
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10.07.2021 16:58 Відповісти
Потому что у арестованного тела нет прав на жильё. Его могли например элементарно развести жулики, продав нотариально нечистую квартиру. А тело на видео всего лишь разносит слухи.
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10.07.2021 17:08 Відповісти
Это только подтверждает мою правоту !
Раз ты предполагаешь, что "Его могли например элементарно развести жулики, продав нотариально нечистую квартиру", а по новостям говорили и показывали, что идут судебные споры... - то это гражданско-правовые отношения ! И КОПЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА в них вмешиваться !
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10.07.2021 17:23 Відповісти
В новостях говорили что Расея наш стратегический партнёр, твои ссылки на "новости" неуместны. К тому же новости не успевают за событиями - арест мог истечь именно ночью, когда журналюги спят.
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10.07.2021 17:26 Відповісти
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо.

ПОСЛЕ этого злоумышленник закрылся в указанной квартире. Источник: https://censor.net/ru/n3275610

Кого в отставку за некомпетентность??))
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09.07.2021 21:51 Відповісти
Частная охранная фирма ето типо легализованные бандюки как в 90-х.
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09.07.2021 21:52 Відповісти
Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ - Цензор.НЕТ 8335
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09.07.2021 21:55 Відповісти
навіщо було закривати глазок, коли ти поліцейський і дієш по закону?
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09.07.2021 21:53 Відповісти
Щоб окалиною від різака скло не забризгало, мабуть)))
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09.07.2021 21:55 Відповісти
хотел свинтить, маленькая зряплата
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10.07.2021 02:50 Відповісти
А это значит, что коп участвовал в незаконном проникновеннии в чужую частную собственность ! Незаконно "приняв" одну из сторон !
И это значит, что стрелявший ИМЕЛ полное право на защиту от неизвестных , которые путем повреждения его имущества пытаются проникнуть в его жилье !
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09.07.2021 21:55 Відповісти
Боря і Тоня снова обосравшись со своими "соколами"
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09.07.2021 22:06 Відповісти
А цей, якому в табло прилетіло, напевно вважав, що ментовська рука міцніша броні і ховався за нею? Наївний.
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09.07.2021 22:08 Відповісти
Менты не люди. (Аваков).
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09.07.2021 22:11 Відповісти
дебилу крупно повезло, что ему башку не снесло
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09.07.2021 22:21 Відповісти
....ще й має відшкодувати збитки стрілку! Я серйозно ТАК думаю! Прикинь на себе, що хамло кодлом прийшло викинути тебе на вулицю? Можна б і гранату, щоб веселіше було. Отримав би від 3 до 7 років за гранату, а врвховуючи обставини, може й умовно, но всю мразь би навчив!
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11.07.2021 11:01 Відповісти
В среду, 7 июля, в Голосеевском районе на территории ЖК "Парк Авеню" киевлянин начал стрелять из окон своей квартиры, двое людей получили ранения. Стрелок вместе с женой заблокировался в квартире, которую штурмовали правоохранители.

Злоумышленником оказался 37-летний житель Киева Иван Мартынюк.
Источник в Нацполиции сообщил, что киевлянин стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.
Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае на три года.

Скандал вокруг квартиры

Как рассказал брат жены Мартынюка, конфликт разгорелся из-за квартиры, которая, вероятнее всего, находилась под арестом. Во время локдауна, когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.

Новые жильцы вместе с коллектором и полицейским пришли по адресу, где их встретил Мартынюк. Он отказался открывать дверь и начал отстреливаться от "гостей". Двое получили ранения, пострадавшие вызвали правоохранителей.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов, мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота. Его доставили в №17 больницу.

На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, была объявлена спецоперация "Гром". Приехали руководители Национальной и киевской полиции, а также следственно-оперативные группы.

"В столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко.

В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил из охотничьего ружья в дверь.

Тем временем Мартынюк вышел на связь с журналистами, потребовал адвоката и заявил, что открыть дверь не может - полицейские так ее ломали, что дверь заклинило. Штурм удался после того, как Мартынюк разлил в квартире бензин и поджег жилье. Напомним, внутри также находилась женщина - ее освободили из уже горящей квартиры.

К слову, это не первый конфликт между Мартынюком и Лобановым. Около месяца назад на коллектора тоже напали, но, правда, не стреляли. Мужчина написал заявление в полицию, что 4 июня квартирант в ходе конфликта брызнул ему в лицо неизвестным веществом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения Лобанов получил химический ожог глаза.

В Telegram-каналах появились снимки задержанного стрелка.

задержанный ранее был фигурантом нескольких дел.

Так, в октябре 2014 года Мартынюк был задержан по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на улице Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.

А в сентябре 2013 года Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке улиц Волосская и Сковороды устроил ДТП, после чего избил водителя второго авто. В том же 2013-м на мужчину написали заявление за нанесение телесных повреждений.

С квартирами у Мартынюка плохие отношения складываются не впервые. В 2019 году он написал заявление в полицию на квартирантов, которые якобы сменили замки, отказываются покидать квартиру и требуют вызвать полицию.
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09.07.2021 22:28 Відповісти
когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.

Тобто продаж,без рішення суду, незаконний. Нові володарі квартири не є законними володарями.

В суд спочатку, а не ламати двері квартири з законом володарем!
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10.07.2021 00:09 Відповісти
а ось i поранений колектор:

Лобанов Андрей Викторович Коллектор, 15 000 грн
Полная занятость, неполная занятость.Возраст:33 года Город: Харьков

https://i.work.ua/sent_photo/7/4/b/74b68d54a37a78146ee86c50f71f994d.jpg Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9386 Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5597

Опыт работыМенед жер продаж
с 06.2016 по 02.2020 (3 года 8 месяцев)

Вип Авто, Харьков (Продажа автомобилей)
Администратор. Менеджер по работе с клиентами
ОбразованиеНТУ ХПИ
Экономический, Харьков
Неоконченное высшее, с 2004 по 2005 (4 месяца)



4 мiсяцi всього...


яке незакiнчене вище?) яке вище, придурку?
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09.07.2021 22:31 Відповісти
Мало отримав
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10.07.2021 21:45 Відповісти
Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9342
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09.07.2021 22:34 Відповісти
Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1893
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09.07.2021 22:35 Відповісти
що, тепер стрiлка на свободу? виходить, що коп таки не правий.
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09.07.2021 22:35 Відповісти
Странно что на такую операцию пришли без медиков, ещё и вызывать блин нужно ….
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09.07.2021 22:40 Відповісти
Зачем закрывать глазок, если ты представитель закона и на законных основаниях действуешь.
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09.07.2021 22:44 Відповісти
"Мусора - не люди" (с) Аваков
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09.07.2021 22:54 Відповісти
Квартира спірна , продана на торгах без рішення суда. Як таке можливо ? Це як мінімум шахрайство , хто готовив документи на продажу ? Чому в рейдерському захопленні бере участь поліція ? Це , що хлопчики по виклику для богатих чи людей при владі ? Хто новий власник квартири ? Дуже багато брехні від поліції , що наводить на певні роздуми . В країні нашій неможливо добитись справедливості ні в суді , ні в поліції . Суспільство радикалізується , і людина від несправедливості бере зброю і стріляє в злочинців ,які прийшли до нього в квартиру грабувати його , відбирати його власність незаконно !!! У нього немає виходу . І це повинно стати першим дзвінком для влади , якщо у неї є мозок.
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09.07.2021 23:02 Відповісти
Браво пані Ольга!
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09.07.2021 23:35 Відповісти
Мало того, квартира була під арештом, тобто будь які дії з таким майном є незаконими.

Ті, хто виставили її на аукціон самі є злочинцями...
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10.07.2021 01:28 Відповісти
Так , Ви правильно кажете , що це дзвінок для влади , Владою в Україні є народ України , тому це дзвінок для нас з вами , для всього суспільства , Повинен бути відкритий та публічний судовий процесс , всього скоріше там щось не так з виплатами процентів по кредиту ( на мою думку шахрайські дії банку позичальника , ну може я і помиляюсь ) , бо людина с таким завзятям захищає своє житло , то це не інакше як крок відчаю , А тих кого Ви маєте на увазі - владою , владою не є,це всього лише наймані працівники , і перлося туди багато покидьків та непотребу , в них мозку немає - лише шлунок . Вибачте , не хотів Вас образити , але Українцям треба завжди памятати що владою в країні є вони і ніхто інший , це мабуть спрацьовує психологічно.
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10.07.2021 12:38 Відповісти
Удивляюсь или просто тупые или тупые учат.разве нельзя жвачкой просто глазок залепить?
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09.07.2021 23:03 Відповісти
вероятно, начинающие преступники, только начинали разбойную карьеру
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09.07.2021 23:06 Відповісти
Удивляюсь или просто тупые или тупые учат.разве нельзя жвачкой просто глазок залепить?
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09.07.2021 23:04 Відповісти
Прокол Тоня Тарєлкіна! Не вийшло героїзувати мудака в погонах! Ай ай ай! Брехуни позорні!
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09.07.2021 23:42 Відповісти
""Супер герої" в повному складі! Позоррукраїнського народу!Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1695
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09.07.2021 23:46 Відповісти
Бандити-рейдери.
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10.07.2021 00:28 Відповісти
восемь глаз и ни в одном совести и ума
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10.07.2021 01:02 Відповісти
какие мрази поганые
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10.07.2021 15:59 Відповісти
Одним словом PDRS и
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10.07.2021 21:44 Відповісти
Так им и надо, уродам.
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10.07.2021 00:23 Відповісти
мусор хотел свинтить глазок, у него маленькая зарплата,
а двери оборонять лучше штыком сквозь отверстие,
можно здорово ублюдка с болгаркой проколоть,
бензин тоже ничего, можно огнемёт устроить,
мусора мрази
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10.07.2021 02:59 Відповісти
Мусора некуй пхать коешни куда ненужно отобтют )))
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10.07.2021 04:40 Відповісти
полицаям надо специально подготовить аперитивника, умеющего правильно закрывать глазок... иначе никак... и отправить лет на 5 обучаться этому ремеслу в Штаты...
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10.07.2021 04:54 Відповісти
Наверное этого аперитивника подготавливали каким-то хреновым аперитивом, палёным наверное
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10.07.2021 09:14 Відповісти
Якби кожен так захищав своє майно від злодіїв , в країні був би порядок .
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10.07.2021 06:42 Відповісти
Человек взял деньги и не хотелось отдавать,забирают квартиру, всё понятно.а вот что там делал патрульный?навряд ли его вызвали.
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10.07.2021 07:02 Відповісти
забирати треба законно з дотриманням процедур і прав, а не бидлота замки ріже, а поліцаї прикривають. розумію, купив, хоче скоріше перепродати гроші вернути і заробити, але знав, що купує, тому ця пісня на довго.
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10.07.2021 07:35 Відповісти
Шо знову зашквар, скільки не перетинався з цими копами копчиками поліцією якщо коротко то дебіли бл@дь
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10.07.2021 08:10 Відповісти
жаль що голову йому не відстрілив
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10.07.2021 09:14 Відповісти
милиция - это сборище лживых ублюдков которые грабят и убивают людей , прикрываясь своими вонючими погонами,
А.С.А.В
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10.07.2021 16:02 Відповісти
Юридичні підстави? Чого брехали? Де співробітники ДСНС, які повинні це робити? А головне хто "новий власник" ? Тут цікаво зовсім, заради кого це поліція рейдернула?
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10.07.2021 18:25 Відповісти
Закрывать глазок не очень удачная идея, видимо он мало смотрел боевиков, там все стреляют в глазок😁😁😁😁
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10.07.2021 20:58 Відповісти
лолка не смотрел леон киллера шоли..сначала решитишь двери гранату а потом режешь а не наоборот..))
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10.07.2021 21:25 Відповісти
На этих кадрах видно, как одетый в гражданскую одежду мужчина режет болгаркой дверь. К двери подходит сотрудник Национальной полиции и закрывает глазок. Из квартиры раздается выстрел. По данным телеканала, ранения в результате стрельбы получили трое - полицейский, новый владелец квартиры и сотрудник частной охранной фирмы. Источник: https://censor.net/ru/v3276241

КУРВА ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДОПОМАГАВ ПРИВАТНІЙ ОХОРОНІ ВІДЖИМАТИ
КВАРТИРУ У ЛЮДИНИ. ОТАКИЙ ЗАРАЗ ВИШКІЛ У РЮКЗАКЕВИЧА
Мало отримали.
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10.07.2021 21:43 Відповісти
Цей випадок прекрасно доказує , що наші люди мають мати вогнестрільну зброю !
Як для захисту свого житла .
Так і для захисту демократії та порядку в Україні.
Також для захисту України як держави від агресорів .
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10.07.2021 21:57 Відповісти
В Пилицию нормальный чел работать не пойдет,это заведомо клоака!
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11.07.2021 10:46 Відповісти
Теперь мусору нечем дрочить)))))))))) Жаль мужика, за чекиста мусорського теперь на нары.
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07.01.2022 12:41 Відповісти
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