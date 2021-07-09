Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ. ВIДЕО

ЗМІ опублікували відео стрілянини в Голосіївському районі Києва, під час якої чоловік роздробив поліцейському кисть руки.

Це відео з нагрудної камери одного зі співробітників приватної охоронної фірми, які також були присутні на місці квартирного конфлікту. Його опублікував телеканал ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як одягнений у цивільний одяг чоловік ріже болгаркою двері. До дверей підходить співробітник Національної поліції і закриває вічко. З квартири лунає постріл.

За даними телеканалу, поранень внаслідок стрілянини зазнали троє - поліцейський, новий власник квартири і співробітник приватної охоронної фірми.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали. Суд відправив його в СІЗО на 2 місяці.