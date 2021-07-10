На території зони відпочинку в Коростені виникла пожежа, три людини зазнали опіків. ВIДЕО
Поліція перевіряє обставини виникнення пожежі під час масового заходу в Коростені (Житомирська область), внаслідок якого постраждали три особи.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
"Подія трапилася близько 23:00 9 липня. Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулися троє жителів райцентру, які перебували на публічному заході під час раптової пожежі. Їм була надана необхідна допомога і призначено амбулаторне лікування", - сказано в повідомленні.
Станом на ранок 10 липня інформації про інших постраждалих внаслідок події немає.
Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) з попередньою правовою кваліфікацією за ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.
В рамках започаткованих перевірок правоохоронці встановлюють обставини події і ступінь тяжкості отриманих постраждалими травм.
За даними місцевого ЗМІ "Коростень Today", в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала пізно ввечері, 9 липня, поруч із піротехнікою стався вибух, кілька осіб постраждали.
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