Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ. ВIДЕО

За якісно і оперативно проведену пошуково-рятувальну операцію екіпаж катера Морської охорони Держприкордонслужби нагороджено спеціальними нагородами.

Під час відпрацювання парашутного десантування з вертольота на острів Зміїний на навчаннях Sea Breeze одного з парашутистів різким поривом вітру віднесло від острова. Йому довелося спуститися на воду.

Всі сили морського і повітряного компоненту, які перебували поблизу, було скеровано в район пошуку, також залучено пост технічного спостереження і наглядову вахту маяка острова.

Погода ускладнювала пошук: йшов проливний дощ, швидкість північного вітру перевищувала 10 м/с, море штормило (3-4 бали).

Катер Морської охорони проєкту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони за підказками спостерігачів на острові виявив парашутиста.

"Бійця понад дві години тримали на воді спеціальні засоби порятунку, якими він був споряджений перед десантуванням, і впевненість, що побратими не залишать його в небезпеці. Почувався він задовільно. Врятованого парашутиста екіпаж гостинно напоїв теплим чаєм, допоміг упорядкувати майно і обсохнути, а після прибуття у пункт базування потерпілого передали медикам для ретельного обстеження", - йдеться в повідомленні.

Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував Морській охороні за співпрацю і злагоджену взаємодію.