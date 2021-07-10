УКР
Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ. ВIДЕО

За якісно і оперативно проведену пошуково-рятувальну операцію екіпаж катера Морської охорони Держприкордонслужби нагороджено спеціальними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час відпрацювання парашутного десантування з вертольота на острів Зміїний на навчаннях Sea Breeze одного з парашутистів різким поривом вітру віднесло від острова. Йому довелося спуститися на воду.

Дивіться також: Навчання "Sea Breeze-2021" офіційно завершилися в Одесі

Всі сили морського і повітряного компоненту, які перебували поблизу, було скеровано в район пошуку, також залучено пост технічного спостереження і наглядову вахту маяка острова.

Погода ускладнювала пошук: йшов проливний дощ, швидкість північного вітру перевищувала 10 м/с, море штормило (3-4 бали).

Катер Морської охорони проєкту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони за підказками спостерігачів на острові виявив парашутиста.

"Бійця понад дві години тримали на воді спеціальні засоби порятунку, якими він був споряджений перед десантуванням, і впевненість, що побратими не залишать його в небезпеці. Почувався він задовільно. Врятованого парашутиста екіпаж гостинно напоїв теплим чаєм, допоміг упорядкувати майно і обсохнути, а після прибуття у пункт базування потерпілого передали медикам для ретельного обстеження", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рівень співпраці та інтеграції учасників Sea Breeze-2021 був найвищим. Українці дуже спроможні, - капітан ВМС США Бауман

Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував Морській охороні за співпрацю і злагоджену взаємодію.

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) Зміїний (165) Сі-Бриз (88) військові навчання (2794) парашут (28)
Українці - своїх не кидають !
Считай, повезло... И слава Богу.
я бы озаглавил проще...- "про переваги над кацапським аусвайсом"..
Українці - своїх не кидають !
Считай, повезло... И слава Богу.
На ремонт кровли денег нет, поголовье снижается, удои падают, а тут еще єтот долбаний парашютист!
***
- я хочу прыгнуть с парашютом.
- очень смелое и самонадеянное решение для человека,
который подвернул ногу просто перешагивая через кота.
