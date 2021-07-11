УКР
10 655 26

Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17. ВIДЕО

На честь встановлення ігрового автомата в Офісі Президента, реверансів у бік Китаю і виходу книжки Юлії Мендель починаємо роздачу свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Неймовірно, але сьогодні – без Миколи Тищенка та Іллі Киви!

🔴 Зеленський, Татаров і луна-парк

Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення заступника керівника його офісу Олега Татарова. І очікувано відмовився звільняти ката Майдану. Це ж так довго, складно, та й купа справді важливих справ відволікає Гаранта. Наприклад, ігровий автомат, встановлений на третьому поверсі ОПУ...

🟢 Комуняка Арахамія

Наступне наше підсвинятко летить до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії – він пишним скандалом відсвяткував сотий день народження Комуністичної партії Китаю!

🟠 Арестович, зад Гітлера і Мендель

А наступних двійко підсвинків у нас із вереском біжать до одразу двох радників Єрмака із комунікації - Олексія Арестовича та Юлії Мендель. За вміння віртуозно застосовувати матюки для спілкування із громадянами і за намагання задом Гітлера виправдати відмову від української мови на користь насадженої окупантами російської.

🟡 Паспорт Кіри Рудик

Наступне свиненятко рушає до лідерки фракції "Голос" Кіри Рудик, яка тричі не змогла відповісти на питання, чи є в неї американський паспорт.

🔴 Кулиняком по Арсеналу

Наступний підсвинок вирушає до Михайла Кулиняка – це такий колишній міністр культурки та розваг часів Януковича. І його ледве не обрали гендиректором комплексу "Мистецький Арсенал"!

🟢 Телеканалізація

А в рубриці "телеканалізація" в нас сьогодні - Дмитро Гордон, який узяв інтерв’ю... в Дмитра Гордона! Тепер маємо подвійного Гордона. У шоколаді, звісно ж.

🟡 Облтрешпостач

А в рубриці "Облтрешпостач" у нас для вас сьогодні... підсвинки! Три справжні енергійні свинки, яких у місті Енергодар зафільмували при спробі жорстокого штурму запорізької атомної електростанції. Як вам таке?

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (441)
Топ коментарі
+16
Интересно, арахамия восторгаясь китайскими коммунистами, готов к смертной казни за коррупцию?
11.07.2021 15:16 Відповісти
11.07.2021 15:16 Відповісти
+15
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 7580
11.07.2021 15:40 Відповісти
11.07.2021 15:40 Відповісти
+12
Знову в штани насрав?
11.07.2021 16:15 Відповісти
11.07.2021 16:15 Відповісти
Интересно, арахамия восторгаясь китайскими коммунистами, готов к смертной казни за коррупцию?
11.07.2021 15:16 Відповісти
11.07.2021 15:16 Відповісти
или хотя бы в лагерь к уйгурам как мусульманин, даже латентный. читал рассказ уйгурки шо выманили ее из Парижа и бросили в лагерь - жесть, тупо ломают психику так шо даже после лагеря трудно забыть шо коммунисты хорошие, а она - виновата сама и т.д.
12.07.2021 13:00 Відповісти
12.07.2021 13:00 Відповісти
Він "всєгда готов" як піонєр😜.
11.07.2021 15:19 Відповісти
11.07.2021 15:19 Відповісти


Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 3694
11.07.2021 15:24 Відповісти
11.07.2021 15:24 Відповісти
Так хай живе КПЗ !!! Ком Партія Зеараманідів . Але анал табу .🤣🤣
11.07.2021 15:26 Відповісти
11.07.2021 15:26 Відповісти
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 7580
11.07.2021 15:40 Відповісти
11.07.2021 15:40 Відповісти
В АП говорят что украинцы стали жить лучше, чем во всём Китае китайцы
11.07.2021 17:14 Відповісти
11.07.2021 17:14 Відповісти
Для довідки: В Україні, з загального числа у 3343 державних підприємств, тільки 947 принесли державі хоч якийсь прибуток у 2020 році. Про це свідчать дані управління об'єктами державної власності, які були оприлюднені Міністерством економіки 10-го липня 2021 року.
11.07.2021 17:45 Відповісти
11.07.2021 17:45 Відповісти
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 8090
11.07.2021 15:42 Відповісти
11.07.2021 15:42 Відповісти
И только недоторканий гетьман вне юмора на Цензоре ... .
11.07.2021 15:43 Відповісти
11.07.2021 15:43 Відповісти
Знову в штани насрав?
11.07.2021 16:15 Відповісти
11.07.2021 16:15 Відповісти
або хороше або нічого
11.07.2021 18:51 Відповісти
11.07.2021 18:51 Відповісти
то кричат что Буткевич слишком обсерает "Пороха", ты кричишь что ваще не обсерает - что за народ то? не угодишь то(((
12.07.2021 12:57 Відповісти
12.07.2021 12:57 Відповісти
Сегодня на Уэмбли состоится финал Евро-2020, где сойдутся команды сборных Италии и Англии. Счёт будет 3 - 2 в пользу Англии. Вряд ли кто мне за это заплатит время сейчас 16-56
11.07.2021 16:55 Відповісти
11.07.2021 16:55 Відповісти
Полюбому игра будет очеь напряеной.Инересно сколько будет болельщиков у сторон на стадионе?
11.07.2021 17:05 Відповісти
11.07.2021 17:05 Відповісти
Virgin Galactic сегодня отправляет на орбиту первого в мире комического туриста - основателя компании, миллиардера, Ричарда Брэнсона. Онлайн-трансляция события запланирована сегодня, 11 июля, в 16:00 по Киеву. Однако из-за погодных условий время может меняться.

https://www.youtube.com/watch?v=3KI2_cpR9Ek&ab_channel=NASASpaceflight
11.07.2021 17:50 Відповісти
11.07.2021 17:50 Відповісти
Додано: https://www.youtube.com/watch?v=Oi2XLij4NbI&ab_channel=CNBCTelevision
11.07.2021 17:52 Відповісти
11.07.2021 17:52 Відповісти
слабенький із тебе провидець , тому і не платять (((( але щось таки наснилося хоча і навиворіт ))
12.07.2021 01:20 Відповісти
12.07.2021 01:20 Відповісти
Главное что счёт угадал Если бы предложили денег ,то сказал бы точнее
12.07.2021 09:21 Відповісти
12.07.2021 09:21 Відповісти
Возраждайся и расширяйся старый союз Украина-Одэрбэйджан-Грузия.В 1920г.союзники Грузия и Одэрбэйджан встречали огнем красную армию.Нам нужны новые члены в Союз-он будет будущим мировым порядком.Страна Огней (Огня) и Ангела Сна сторона УЖЕ ОГРОМНАЯ СИЛА В МИРЕ,где сыпятся все идеалы.Вперед с НАЧАЛОМ!
11.07.2021 17:12 Відповісти
11.07.2021 17:12 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Банковские ячейки должников будут вскрывать и пускать ценности с молотка 11 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 5178 Открывать будут только в присутствии должника, взыскателя, исполнителя и работников банка…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#more-137152 Читать далее
11.07.2021 18:49 Відповісти
11.07.2021 18:49 Відповісти
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 316
11.07.2021 20:38 Відповісти
11.07.2021 20:38 Відповісти
почему тижня?
11.07.2021 23:04 Відповісти
11.07.2021 23:04 Відповісти
 
 