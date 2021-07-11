Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17. ВIДЕО
На честь встановлення ігрового автомата в Офісі Президента, реверансів у бік Китаю і виходу книжки Юлії Мендель починаємо роздачу свиненяток від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
Неймовірно, але сьогодні – без Миколи Тищенка та Іллі Киви!
🔴 Зеленський, Татаров і луна-парк
Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення заступника керівника його офісу Олега Татарова. І очікувано відмовився звільняти ката Майдану. Це ж так довго, складно, та й купа справді важливих справ відволікає Гаранта. Наприклад, ігровий автомат, встановлений на третьому поверсі ОПУ...
🟢 Комуняка Арахамія
Наступне наше підсвинятко летить до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії – він пишним скандалом відсвяткував сотий день народження Комуністичної партії Китаю!
🟠 Арестович, зад Гітлера і Мендель
А наступних двійко підсвинків у нас із вереском біжать до одразу двох радників Єрмака із комунікації - Олексія Арестовича та Юлії Мендель. За вміння віртуозно застосовувати матюки для спілкування із громадянами і за намагання задом Гітлера виправдати відмову від української мови на користь насадженої окупантами російської.
🟡 Паспорт Кіри Рудик
Наступне свиненятко рушає до лідерки фракції "Голос" Кіри Рудик, яка тричі не змогла відповісти на питання, чи є в неї американський паспорт.
🔴 Кулиняком по Арсеналу
Наступний підсвинок вирушає до Михайла Кулиняка – це такий колишній міністр культурки та розваг часів Януковича. І його ледве не обрали гендиректором комплексу "Мистецький Арсенал"!
🟢 Телеканалізація
А в рубриці "телеканалізація" в нас сьогодні - Дмитро Гордон, який узяв інтерв’ю... в Дмитра Гордона! Тепер маємо подвійного Гордона. У шоколаді, звісно ж.
🟡 Облтрешпостач
А в рубриці "Облтрешпостач" у нас для вас сьогодні... підсвинки! Три справжні енергійні свинки, яких у місті Енергодар зафільмували при спробі жорстокого штурму запорізької атомної електростанції. Як вам таке?
