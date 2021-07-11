Британський мільярдер Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані Unity. ВIДЕО

Ракетоплан Unity компанії Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно здійснив свій перший космічний політ - досягнув висоти у 90 кілометрів, де небо стає чорним, а горизонт Землі викривляється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Затримавшись на цій висоті на кілька хвилин, щоб екіпаж насолодився краєвидами Землі, апарат почав зниження.

Політ стартував над пустелею штату Нью-Мексико в США і тривав близько години.

Дивіться також: Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса. ФОТО

Як уточнює hromadske, запуск спочатку було заплановано на 16:00 за київським часом, але через погодні умови його перенесли на 1,5 години.

Літак-носій приблизно за 45 хвилин доставив Ракету VSS Unity на висоту близько 15-20 кілометрів. Далі запустилися двигуни ракети, яка і вивела екіпаж на суборбітальну висоту, тобто до кордону з космосом.

Там екіпаж провів кілька хвилин у невагомості, після чого ракетоплан почав опускатися.

Врешті він швидко знизив висоту і успішно зістикувався із Землею.

Читайте також: Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін

Компанія Virgin Galactic вела пряму трансляцію. Під час неї Бренсон встиг звернутися до глядачів, поділитися враженнями від "надзвичайно красивої Землі" і подякувати колегам за роботу над апаратом.

Після приземлення Бренсон назвав політ "екстраординарним досвідом" і оголосив перед публікою і журналістами, що влаштовує розіграш двох місць на першому комерційному рейсі Unity за допомогою фандрейзингової платформи Omaze. Перший комерційний політ Unity заплановано на наступний рік.

Бренсона супроводжувала команда з п'яти осіб.

Читайте також: Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський

70-річний бізнесмен вперше висловив намір побудувати ракетоплан ще у 2004 році, коли він заснував компанію Virgin Galactic. Бренсон тоді розраховував, що зможе почати возити космічних туристів вже у 2007 році.

Йому завадили, зокрема, технічні проблеми, як от катастрофа прототипу апарата у 2014 році, яка призвела до загибелі пілота і важких травм його помічника.

Unity - суборбітальний ракетоплан. Це означає, що він не може досягти швидкості і висоти, необхідних для космічного польоту навколо Землі.

Єдиний конкуруючий суборбітальний проєкт наразі - це система з ракети і капсули New Shephard, що належить засновнику інтернет-гіганта Amazon Джеффу Безосу.

Читайте також: Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Капсула Безоса має піднятися на висоту близько 100 кілометрів над Землею - трохи вище порівняно з апаратом Virgin Galactic. Крім Безоса, пасажирами New Shephard стануть ще три людини: брат бізнесмена Марк, поки невідомий чоловік, який заплатив за квиток 28 млн доларів, і 82-річна астронавтка Уоллі Фанк.

За словами Бренсона, полетіти до кордону з космосом на його апараті чекають своєї черги 600 людей, які вже заплатили перший внесок за квитки. Безос поки не поширювався про те, як він планує експлуатувати свій апарат у майбутньому.