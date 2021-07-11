УКР
22 331 114

Британський мільярдер Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані Unity. ВIДЕО

Ракетоплан Unity компанії Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно здійснив свій перший космічний політ - досягнув висоти у 90 кілометрів, де небо стає чорним, а горизонт Землі викривляється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Затримавшись на цій висоті на кілька хвилин, щоб екіпаж насолодився краєвидами Землі, апарат почав зниження.

Політ стартував над пустелею штату Нью-Мексико в США і тривав близько години.

Дивіться також: Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса. ФОТО

Як уточнює hromadske, запуск спочатку було заплановано на 16:00 за київським часом, але через погодні умови його перенесли на 1,5 години.

Літак-носій приблизно за 45 хвилин доставив Ракету VSS Unity на висоту близько 15-20 кілометрів. Далі запустилися двигуни ракети, яка і вивела екіпаж на суборбітальну висоту, тобто до кордону з космосом.

Там екіпаж провів кілька хвилин у невагомості, після чого ракетоплан почав опускатися.

Врешті він швидко знизив висоту і успішно зістикувався із Землею.

Читайте також: Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін

Компанія Virgin Galactic вела пряму трансляцію. Під час неї Бренсон встиг звернутися до глядачів, поділитися враженнями від "надзвичайно красивої Землі" і подякувати колегам за роботу над апаратом.

Після приземлення Бренсон назвав політ "екстраординарним досвідом" і оголосив перед публікою і журналістами, що влаштовує розіграш двох місць на першому комерційному рейсі Unity за допомогою фандрейзингової платформи Omaze. Перший комерційний політ Unity заплановано на наступний рік.

Бренсона супроводжувала команда з п'яти осіб.

Читайте також: Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський

70-річний бізнесмен вперше висловив намір побудувати ракетоплан ще у 2004 році, коли він заснував компанію Virgin Galactic. Бренсон тоді розраховував, що зможе почати возити космічних туристів вже у 2007 році.

Йому завадили, зокрема, технічні проблеми, як от катастрофа прототипу апарата у 2014 році, яка призвела до загибелі пілота і важких травм його помічника.

Unity - суборбітальний ракетоплан. Це означає, що він не може досягти швидкості і висоти, необхідних для космічного польоту навколо Землі.

Єдиний конкуруючий суборбітальний проєкт наразі - це система з ракети і капсули New Shephard, що належить засновнику інтернет-гіганта Amazon Джеффу Безосу.

Читайте також: Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Капсула Безоса має піднятися на висоту близько 100 кілометрів над Землею - трохи вище порівняно з апаратом Virgin Galactic. Крім Безоса, пасажирами New Shephard стануть ще три людини: брат бізнесмена Марк, поки невідомий чоловік, який заплатив за квиток 28 млн доларів, і 82-річна астронавтка Уоллі Фанк.

За словами Бренсона, полетіти до кордону з космосом на його апараті чекають своєї черги 600 людей, які вже заплатили перший внесок за квитки. Безос поки не поширювався про те, як він планує експлуатувати свій апарат у майбутньому.

Автор: 

Велика Британія (5741) космос (872) мільярдери (243)
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
11.07.2021 21:59 Відповісти
+22
Батутом...другого ничего в паРаше нет..
показати весь коментар
11.07.2021 21:15 Відповісти
+9
Бренсону почти 71 год... Молодец, что тут сказать. Это вам не петухов их говна лепить, лапти.
Британський мільярдер Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані Unity - Цензор.НЕТ 4592
показати весь коментар
11.07.2021 21:46 Відповісти
Народ нагло наийоббывают, утверждая, что достигли "космической невесомости".
Аппарат резко снижается, и у наивных пассажиров иллюзия невесомости.
Дайте им ещё еду в тюбиках.
показати весь коментар
12.07.2021 00:03 Відповісти
Брэнсон известный жулик. С большой вероятностью он зиц-председатель от британской аристократии. Как вовочка у бени, только на более высоком идейно-художественном уровне
показати весь коментар
12.07.2021 00:08 Відповісти
Посоны, с парашЮта маслануть вроде 500 грн стоит, прыгни, повесь значек капельку на грудь с гордой цифрой 1 и , нах кому надо этот безос, космос или пылесос вообще.521, 522,523, кольцо, рывок , купол, не забудьте вытащить красную нитку из замка запаски на д6, бо на двух парашЮтах потом геморно управлятся.
показати весь коментар
12.07.2021 00:11 Відповісти
сенс ризикувати навіть з парашутом? коли на землі достатньо ризику. просто його не всі помічають. хочеш ризику - іди в окоп на сході. там і міни, і снайпера. а ось нещодавно і артилерія навідувала.
показати весь коментар
12.07.2021 04:19 Відповісти
Їхні міліардери вкладаються в науку, іновації в прогрес, в екологію, а наші - скуповують дорогі корита, старезні халупи, дорогезне шмаття і золоті унітази. Хоча міліардери, але ментальність залишається жебрацькою : розбагатіти щоб добре нажертися і висратися.
показати весь коментар
12.07.2021 08:52 Відповісти
Це тому що на науці можна зробити гроші і славу, а нажертися і висратися на золотому унітазі цікаво тільки перших десять разів.
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
Их миллиардеры начинают с торговли жвачкой, мытья посуды или разноски газет, а не с гос.службы где доступен к распилу хоть какой-нибудь бюджет. Поэтому и вложения разные.
показати весь коментар
12.07.2021 09:35 Відповісти
Вы такой наивный.
показати весь коментар
20.07.2021 22:30 Відповісти
Аффтар!!! Мать твою! "состыковался с Землей." - это перебор.
показати весь коментар
12.07.2021 09:53 Відповісти
Аффтар! вот когда тебе сильно по морде дадут - вот тогда ты состыкуешься с землей...
показати весь коментар
12.07.2021 10:59 Відповісти
о, в цивилизации еще один "батут" заработал.
показати весь коментар
12.07.2021 10:40 Відповісти
У богатых - свои причуды....
показати весь коментар
12.07.2021 11:18 Відповісти
Херня какая то. Вы готовы за этот,,полет в космос,, отвалить 250 лямов?
показати весь коментар
12.07.2021 16:59 Відповісти
Да. Но у меня их нет.
показати весь коментар
20.07.2021 22:31 Відповісти
