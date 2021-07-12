Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається". ВIДЕО
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, який нібито скоїв ДТП у Львові, складе мандат.
Таку думку Глава ВР висловив в ефірі програми "Подробиці тижня", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Соромно за те, що відбувається, за те, що роблять деякі наші колеги. Закон має бути один для всіх і він буде таким. Я сподіваюся, що людина дійде думки, що треба полишити депутатський мандат і почати займатися чимось іншим, тому що дуже багато скандалів, пов‘язаних із цим депутатом. Я хотів би нагадати, що є кримінальна справа в НАБУ щодо підозри про хабарництво, але вона поки що не доведена до суду. Я сподіваюся, що будь-який народний депутат, якщо він порушує закон, отримає вирок. Тоді вже є механізм, згідно з яким, він може втратити мандат", – розповів Разумков.
Водночас він висловив переконання, що необхідно шукати механізми, "як змінити законодавство і, можливо, навіть Конституцію". Адже, за його словами, саме в Основному Законі зазначені підстави, на яких депутат може втратити мандат.
"Це треба для того, щоб такі народні депутати не ганьбили Верховну Раду", – підсумував спікер.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.
Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Там у вас в Раде и проституток вызывают,и даже целые кандидаты наук мастурбируют прямо на заседании,и ни один не сложил с себя полномочий добровольно,а этот всего лишь под наркотой ДТП устроил🤣Вас всех надо гнать,да некому ..
Нарік, що влаштовує аварії, чьоткій пацанчик, який не порушує ніяких норм, ні писаних, ні моральних. На думку членів Регламентного комітету.
ЗЕкраїну зробили разом.
Аааа, мертвечук сидить... Не в тюрмі?
Аааа, там за зраду по 111-тій імпічмент... Не буде?
А шо ж тоді прийняли?
Так, схоже. Причому:
1.брехливий;
2.неграмотний;
3.73/43%зебіл.
Щаз ... При відставці їхнього роботодавця Зєлі і вони довго не затримаються на своїх дуже прибуткових місцях.
Тому імпічмент для Зєлі неможливий.
Скільки депутатів згідно процедури, прописаної в законі зеленського, повинно проголосувати за початок процедури імпчменту?
зрадницького)правління на протязі двох років все одно рейтинг однотурового( патріота) 13%,от тобі і імпічмент.
вообще, стыдно должно быть тем, кто за него голосовал, и будет голосовать дальше.
да и стыдно - это не то слово.
может ли насекомому быть стыдно?
а зараз навпаки- одне-два нормальних (умовно) а інший сброд і хто попало (а попало таке...ніяке)
По городам Украины ползают обдолбанные пауки из Слуг народа.
Тот, который советовал собак продавать в уплату коммуналки, и еще один, подозреваемый в вымогании взятки в 213к долларов у мусорного бизнеса. И я сейчас не про почетного мусороведа Авакова, за которого мы с детства, а про настоящих мусорщиков.
17.09.2020 президент Зеленський, кстати, лично обещал, что Юрченко будет сидеть в тюрьме! "А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" И голосом так сыграть, раскатисто чтоб... И шо таки сидит? Нет, ползает под дозой, олицетворяет афоризм «Если ветер сдувает кокс с буферов вашей любовницы, когда вы мчитесь в кабриолете по встречке, значит жизнь удалась!»
И я тут вот напомню вам, каким прекрасным нардепам мы с вами платим за кокс, мустанги и буфера любовниц:
- *****-террорист Роман Иванисов отсидел за изнасилование малолетки. Зеленский обещал отставку. *******.
- Богдан Яременко заказывал шлюх прям на рабочем месте, всё еще член зелёной фракции.
- Игорь Васильковский был заловлен бухим за рулём. Отпустили, обвинения сняли, произошла прикра помилка.
- Про Колю Оболонского писать долго, этот просто не может даже изображать человека. Хоть иногда.
2 апреля сего года товарисч Зе заявил (можете начинать ржать), что из-за контрабанды держава теряет 300 млрд ежегодно, дал голове СБУ 2 недели на забороть контрабанду, и прилюдно отшлёпал Топ-10 контрабандюг, тем самым произведя контрольный в голову змеищу лютому.
А теперь немношко математики. До победы над контрабандой таможня несла в казну 25-30 млрд в месяц. После победы - в бюджет должно влиться дополнительно 25 млрд в месяц ( 300 / 12). Т.е. поступления от таможни должны удвоиться или хотя бы ополторашиться. Но таможня показывает виляние доходов в пределах стат.погрешности.
Таки куда делась прибыль от побежденной контрабанды?
А, ну да…Шлюхи, кокс, мустанги…Или(и) Вова тупо ******.
Группа одного из самых известных украинских диверсантов, действующая на оккупированных территориях и причастная к безвременной фрагментации гиви, моторолы и захарченка, оказывается находится под следствием. В Украине.
ГУР предоставила все доказательства необоснованности выдвинутых подозрений, но дело висит. Вам это налазит на голову? Мне - нет. Я в душе не ***, как это комментировать…
Госсекретарь США заявил, что в Украине воруется сорок миллиардов долларов ежегодно, треть ВВП страны. Треть. ВВП. Оседает по карманам. И об этом нам говорит Госсекретарь Штатов.
Он, наверное, не понимает, что наш горячо любимый президент и есть глава коррупции в стране. Вернее не глава, а зитцпредседатель Фунт, которого назначили посидеть немножко в президентском кресле, пока нормальные пацаны лавэ намутят, и которому потом очень надолго придёцца присесть в тюрьму.
Почему-то в этом у меня сомнений нет. Вова хорошо не закончит.
Понабирали в партію всілякого мотлоху щоб потім помпезно виганяти їх з ВР.
В общем, такая странная реакция вызвала у всех удивление и нардепа, который пришёл в ВР при помощи Зеленского в составе партии "Слуга народа", проверили на употребление наркотических средств. По данным медэкспертизы, нардеп совершил аварию, будучи под действием наркотиков. И это феерично. Дело не в том, что Юрченко до того, как его в политику привёл Зеленский, прославился тем, что украл в магазине 4 бутылки пива. И не в том, что НАБУ записало его и обвиняет в коррупции. И дело даже не в том, что он лжив, туп и аморален, но за него радостно вслепую проголосовали 34,73% избирателей в Голосеевском районе Киева. А проблема в том, что если бы в любой цивилизованной стране нардеп был замешан хоть в части из всего, во что вляпался Юрченко, то он бы уже не был нардепом. А в Украине такой позор сидит в ВР вместе с насильником Иванисовым, анал-табу Яременко, которых так же привёл в ВР Зеленский, и голосует за все, что скажет Зеленский и Ермак. И такая лояльность к Банковой гарантирует ему нахождение в Верховной Раде Украины.
Интересно, Банковая с ДБР и сейчас будут давать на полицию, чтоб оправдать своего верного прислужника, как она это делает все время? Но я в очередной раз понимаю, что "Слуга народа" - это не только партия лжецов, аферистов, слуг олигархов и коррупционеров, но сборище наркоманов. И они с Зеленским правят Украиной. Поэтому необходимо всю эту шоблу срочно проверить на наркотики. И не в клинике Пальчевского. Потому что наркоманы во власти - это беда для Украины. А значит этот парламент должен быть переизбран. И всех кандидатов в новую ВР проверить на наркотики. Иначе ситуацию не исправить и Зеленский опять заведёт в ВР наркоманов. А это точно, что не нужно Украине!
- https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Борислав Береза
1. Они, давно "положили" на население (да-да и нарИд тоже). И конечно считают, что это прекрасно.
2. Ну а теперь сами зеленотвари, "ложат" на них самих, а ребятки, не могут понять, почему так получается. И начинают искать виноватых вокруг.
Круг замкнулся.
Мозгов не хватает понять, что это только начало и так с ними, будет всегда.
Зеленський ввів у дію чергові санкції проти Ріната Ахметова. Згідно з указом №283/2021 було конфісковано ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова і призначено його новим прес-секретарем Офісу Президента.
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/235202951778396/ Olexiy Drone
А не по Вашему ли "зелёному" списку он стал депутаном?
Яка товщина і довжина мотузки має бути на одного "слугу" - має хтось знання?