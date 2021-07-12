УКР
Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається". ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, який нібито скоїв ДТП у Львові, складе мандат.

Таку думку Глава ВР висловив в ефірі програми "Подробиці тижня", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Соромно за те, що відбувається, за те, що роблять деякі наші колеги. Закон має бути один для всіх і він буде таким. Я сподіваюся, що людина дійде думки, що треба полишити депутатський мандат і почати займатися чимось іншим, тому що дуже багато скандалів, пов‘язаних із цим депутатом. Я хотів би нагадати, що є кримінальна справа в НАБУ щодо підозри про хабарництво, але вона поки що не доведена до суду. Я сподіваюся, що будь-який народний депутат, якщо він порушує закон, отримає вирок. Тоді вже є механізм, згідно з яким, він може втратити мандат", – розповів Разумков.

Водночас він висловив переконання, що необхідно шукати механізми, "як змінити законодавство і, можливо, навіть Конституцію". Адже, за його словами, саме в Основному Законі зазначені підстави, на яких депутат може втратити мандат.

"Це треба для того, щоб такі народні депутати не ганьбили Верховну Раду", – підсумував спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, - "слуга народу" Фролов

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

ВР (15173) мандат (149) Разумков Дмитро (1528) Юрченко Олександр (109)
+37
Понавыбирали наркоманов, лишь бы не барыга. Страна скотов!
12.07.2021 08:32 Відповісти
+29
та там вся рада стыдоба, должна самораспустится...
12.07.2021 08:26 Відповісти
+28
Позор это все зеленое стадо. Пример подает главарь ,анти анализный.
12.07.2021 08:43 Відповісти
та там вся рада стыдоба, должна самораспустится...
12.07.2021 08:26 Відповісти
нема сподівань
12.07.2021 08:42 Відповісти
нема.... вони до остннього будуть чіплятися за владу, яка надає привілеї і зробила з нічого полубогів (а з лайна виходить тільки добриво (після деякого часу))))...і то не зі всякого)
12.07.2021 10:09 Відповісти
Понавыбирали наркоманов, лишь бы не барыга. Страна скотов!
12.07.2021 08:32 Відповісти
Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 1195
12.07.2021 10:16 Відповісти
Не, ОПе нужен каждый штык, так что будет и дальше ходить на голосования и получать бабло в конверте
12.07.2021 08:33 Відповісти
Ну, если...якобы совершил ДТП во Львове...то конечно, должно быть якобы стыдно!
12.07.2021 08:35 Відповісти
А чего зесрани стыдится -у них даже президент наркоман,а тут какая то сошка
12.07.2021 10:07 Відповісти
а чого Разумков розпуширився, аналізи препіздента бачив та надіється на передоз? Не вийде, бо вся набрана пі...сня із ОПушки, готова відсмоктати в такому випадку...
12.07.2021 20:13 Відповісти
Соромно тобі кацап - всього навсього соромно! А тільки соромно тобі тому що ти точно такий самий!!!
12.07.2021 08:36 Відповісти
Нам стыдно,что вы такие,но мы надеемся на вашу совесть,что вы откажетесь от всех преимуществ,денег и т.д.,и сложите депутатские полномочия.
Там у вас в Раде и проституток вызывают,и даже целые кандидаты наук мастурбируют прямо на заседании,и ни один не сложил с себя полномочий добровольно,а этот всего лишь под наркотой ДТП устроил🤣Вас всех надо гнать,да некому ..
12.07.2021 08:38 Відповісти
коли правда що депутатський корпус це точне відображення суспільства то нам соромитися треба самих себе і нарікати на себе.
12.07.2021 10:27 Відповісти
А хіба Рада не може позбавити його мандату? У зелені ж монобільшсть.
12.07.2021 08:42 Відповісти
чи не може...чи не хоче ))))... бо воно ж таке як і вся шобла... тільки спалилося...
12.07.2021 10:11 Відповісти
Позор это все зеленое стадо. Пример подает главарь ,анти анализный.
12.07.2021 08:43 Відповісти
Ага, - конечно) Сразу после Зеленского
12.07.2021 08:44 Відповісти
Главный враг Украины Демченко...эта гнида сдала все Мавзолейным ублюдкакм...
12.07.2021 08:45 Відповісти
ну звісно, треба через цього наркомана міняти конституцію. Не сподобався - Зе чи Розумкову і все. Не депутат.
12.07.2021 08:50 Відповісти
Где же он харчеватся будет ? .Он на 16 аршинах сидел и будет сидеть
12.07.2021 08:50 Відповісти
Игорь Валерьевич Коломойский может спать спокойно,Украина для него неприступная Крепость для стран Запада.... и их спецслужб...
12.07.2021 08:51 Відповісти
Він тут як в Бога за пазухою.
12.07.2021 08:55 Відповісти
Скоріше рак на вербі свисне.
12.07.2021 08:54 Відповісти
Регламентний комітет зеРади рекомендував відсторонити від участі в засіданнях Ірину Геращенко, яка сказала про зелених чоловічків в зеРаді.
Нарік, що влаштовує аварії, чьоткій пацанчик, який не порушує ніяких норм, ні писаних, ні моральних. На думку членів Регламентного комітету.
ЗЕкраїну зробили разом.
12.07.2021 08:55 Відповісти
Треба приймати закон про відклик депутатів а не сподіватись на їхню совість,бо її нема і не було.
показати весь коментар
12.07.2021 09:08 Відповісти
А закон кто будет принимать? Так ото ж
12.07.2021 09:12 Відповісти
Той хто обіцяв,хто прийняв закон про зняття недоторканності,закон про референдум ,про продаж землі,про імпічмент,хто ввів персональне голосування у раді,а не так якпапіреднікі.
12.07.2021 09:20 Відповісти
багато недоторканих з'явилося? Особливо тих, кого ловили під кайфом за кермом, чи на хабарях, чи на брехні в деклараціях...
Аааа, мертвечук сидить... Не в тюрмі?
Аааа, там за зраду по 111-тій імпічмент... Не буде?
А шо ж тоді прийняли?
12.07.2021 09:24 Відповісти
При вашій владі мудачук сидів на державному нафтопроводі прадставником у ткг,а парубій голосував по 20разів поки не впихав невпихуїме за рахунок кнопкодавів.
12.07.2021 09:29 Відповісти
Так, той нафтопровід, допоки за рішенням РНБО від 15-го року йшов суд "та діло" - був державним. Тільки та держава називалась РФ.
12.07.2021 09:34 Відповісти
Так чому ж патріотичний бульдозерист не забрав його у ***** а віддав мудачуку? А зрадник зеля забрав націоналізував і посадив мудачука а не призначив уповноваженим.
12.07.2021 09:40 Відповісти
ти дебіл?
Так, схоже. Причому:
1.брехливий;
2.неграмотний;
3.73/43%зебіл.
12.07.2021 09:49 Відповісти
Хто почне процедуру імпічменту, трускавецьке моностадо перукарів, масажистів?
Щаз ... При відставці їхнього роботодавця Зєлі і вони довго не затримаються на своїх дуже прибуткових місцях.
Тому імпічмент для Зєлі неможливий.
12.07.2021 09:26 Відповісти
Починай ти ніхто не забороняє,от тільки кого обирать замість зеленого,оце питання?
12.07.2021 09:30 Відповісти
Питання, поставлене українською мовою не зрозуміле?
Скільки депутатів згідно процедури, прописаної в законі зеленського, повинно проголосувати за початок процедури імпчменту?
12.07.2021 09:36 Відповісти
Хто тобі заважає завести у раду тих депутатів котрі проголосують імпічмент? Обирай більшість і буде тобі щастя.
12.07.2021 09:43 Відповісти
Я за цих наркоманів, українофобів і не голосувала.
12.07.2021 09:51 Відповісти
У 2014р на президентських виборах було 54.7%.то як же треба було керувати що навіть після обрання зе і його (зрадницького) правління на протязі двох років все одно рейтинг однотурового( патріота) 13%,от тобі і імпічмент.
12.07.2021 10:11 Відповісти
Зомбоящик Бэні, Ахмєтова, Пінчука продукує стільки негатива, часто брехливого, про Зєлю, як вони вкидалі і продовжують вкидати проти Порошенка?
12.07.2021 10:15 Відповісти
Я тобі вірю,от тільки в кожного з виборців окрім зомбоящика.є ще й холодильник і свій розум,котрий ніяк не хоче повернення минулих керівників.
12.07.2021 10:23 Відповісти
В савєцких громадян також був холодильник, і в расєян є холодильник, і вже навіть є можливість їздити по світу, але у пукіна найвищий рейтинг поміж всіх політиків, діячів на расєє.
12.07.2021 10:32 Відповісти
Так чому ж з 54.7 % стало 13% і навіть у бойка і юлі більше,невже вони більші патріоти%
12.07.2021 10:35 Відповісти
Згідно яких, чиїх даних у бойка та юлі вищий рейтинг?
12.07.2021 10:39 Відповісти
а за брата допы стыдно не было?
вообще, стыдно должно быть тем, кто за него голосовал, и будет голосовать дальше.
да и стыдно - это не то слово.
может ли насекомому быть стыдно?
12.07.2021 09:08 Відповісти
стидно...але воно там було одне...прикоцане... інші якщо і були - не палились))))
а зараз навпаки- одне-два нормальних (умовно) а інший сброд і хто попало (а попало таке...ніяке)
12.07.2021 10:15 Відповісти
Шапито 95 пришло надолго...,даже больше чем 74 года Советского дерьма...Мужайтесь...
12.07.2021 09:13 Відповісти
Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 4222
12.07.2021 09:15 Відповісти
Лишь бы не Порошенко и Байден сказала когда то Ольга *********... Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 2511
12.07.2021 09:15 Відповісти
"Мудрий народ" Украины не сумевший отличить политика от Шоу-бизнесмена,не достоин быть ни в НАТО,ни в ЕС...жуйте 73 % рейтинга Зелемойских...
12.07.2021 09:32 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/117916#gsc.tab=0 Таня Адамс:
По городам Украины ползают обдолбанные пауки из Слуг народа.
Тот, который советовал собак продавать в уплату коммуналки, и еще один, подозреваемый в вымогании взятки в 213к долларов у мусорного бизнеса. И я сейчас не про почетного мусороведа Авакова, за которого мы с детства, а про настоящих мусорщиков.
17.09.2020 президент Зеленський, кстати, лично обещал, что Юрченко будет сидеть в тюрьме! "А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" И голосом так сыграть, раскатисто чтоб... И шо таки сидит? Нет, ползает под дозой, олицетворяет афоризм «Если ветер сдувает кокс с буферов вашей любовницы, когда вы мчитесь в кабриолете по встречке, значит жизнь удалась!»
И я тут вот напомню вам, каким прекрасным нардепам мы с вами платим за кокс, мустанги и буфера любовниц:
- *****-террорист Роман Иванисов отсидел за изнасилование малолетки. Зеленский обещал отставку. *******.
- Богдан Яременко заказывал шлюх прям на рабочем месте, всё еще член зелёной фракции.
- Игорь Васильковский был заловлен бухим за рулём. Отпустили, обвинения сняли, произошла прикра помилка.
- Про Колю Оболонского писать долго, этот просто не может даже изображать человека. Хоть иногда.
2 апреля сего года товарисч Зе заявил (можете начинать ржать), что из-за контрабанды держава теряет 300 млрд ежегодно, дал голове СБУ 2 недели на забороть контрабанду, и прилюдно отшлёпал Топ-10 контрабандюг, тем самым произведя контрольный в голову змеищу лютому.
А теперь немношко математики. До победы над контрабандой таможня несла в казну 25-30 млрд в месяц. После победы - в бюджет должно влиться дополнительно 25 млрд в месяц ( 300 / 12). Т.е. поступления от таможни должны удвоиться или хотя бы ополторашиться. Но таможня показывает виляние доходов в пределах стат.погрешности.
Таки куда делась прибыль от побежденной контрабанды?
А, ну да…Шлюхи, кокс, мустанги…Или(и) Вова тупо ******.
Группа одного из самых известных украинских диверсантов, действующая на оккупированных территориях и причастная к безвременной фрагментации гиви, моторолы и захарченка, оказывается находится под следствием. В Украине.
ГУР предоставила все доказательства необоснованности выдвинутых подозрений, но дело висит. Вам это налазит на голову? Мне - нет. Я в душе не ***, как это комментировать…
Госсекретарь США заявил, что в Украине воруется сорок миллиардов долларов ежегодно, треть ВВП страны. Треть. ВВП. Оседает по карманам. И об этом нам говорит Госсекретарь Штатов.
Он, наверное, не понимает, что наш горячо любимый президент и есть глава коррупции в стране. Вернее не глава, а зитцпредседатель Фунт, которого назначили посидеть немножко в президентском кресле, пока нормальные пацаны лавэ намутят, и которому потом очень надолго придёцца присесть в тюрьму.
Почему-то в этом у меня сомнений нет. Вова хорошо не закончит.
12.07.2021 09:32 Відповісти
А кнопкодав, котрий продавець собак складе повноваження, чи йому закон не писаний?
Понабирали в партію всілякого мотлоху щоб потім помпезно виганяти їх з ВР.
12.07.2021 09:47 Відповісти
«Глава ВР Д.Разумков выступил в эфире программы "Подробности недели" телеканала Фирташа+Львочкина "Интер"» - це вони, зелені, так з олігаржами брикаються... під одною ковдрою
12.07.2021 09:54 Відповісти
Ага! И вернет украденное пиво! Сейчас, разбежался!
12.07.2021 09:57 Відповісти
Цей етнічний кацап - Разумков не повинен взагалі в Україні займати якусь посаду. І вказує нехай своєї бабусі.
12.07.2021 09:59 Відповісти
Так ищите возможность лишения мандата. Многолетняя постоянная трескотня по этому поводу уже набила оскомину. Если хотите сделать - делайте, а не выражайте озабоченность призывами к совестливости.
12.07.2021 10:00 Відповісти
ну хоть кому-то там стыдно стало
12.07.2021 10:04 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Наркоманы во власти - это беда для Украины.- Песня: "Каждую пятницу я - в говно!". Народный депутат Юрченко решил не ждать пятницы и начал все в четверг: попал в ДТП во Львове. И себя неадекватно. Он на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке, после чего попытался убраться с места ДТП, но не смог. Все это снимал второй участник ДТП. Тогда Юрченко набросился на второго участника ДТП с кулаками и начал выбивать у него телефон. Свидетели ДТП оттеснили неадекватного нардепа.
В общем, такая странная реакция вызвала у всех удивление и нардепа, который пришёл в ВР при помощи Зеленского в составе партии "Слуга народа", проверили на употребление наркотических средств. По данным медэкспертизы, нардеп совершил аварию, будучи под действием наркотиков. И это феерично. Дело не в том, что Юрченко до того, как его в политику привёл Зеленский, прославился тем, что украл в магазине 4 бутылки пива. И не в том, что НАБУ записало его и обвиняет в коррупции. И дело даже не в том, что он лжив, туп и аморален, но за него радостно вслепую проголосовали 34,73% избирателей в Голосеевском районе Киева. А проблема в том, что если бы в любой цивилизованной стране нардеп был замешан хоть в части из всего, во что вляпался Юрченко, то он бы уже не был нардепом. А в Украине такой позор сидит в ВР вместе с насильником Иванисовым, анал-табу Яременко, которых так же привёл в ВР Зеленский, и голосует за все, что скажет Зеленский и Ермак. И такая лояльность к Банковой гарантирует ему нахождение в Верховной Раде Украины.
Интересно, Банковая с ДБР и сейчас будут давать на полицию, чтоб оправдать своего верного прислужника, как она это делает все время? Но я в очередной раз понимаю, что "Слуга народа" - это не только партия лжецов, аферистов, слуг олигархов и коррупционеров, но сборище наркоманов. И они с Зеленским правят Украиной. Поэтому необходимо всю эту шоблу срочно проверить на наркотики. И не в клинике Пальчевского. Потому что наркоманы во власти - это беда для Украины. А значит этот парламент должен быть переизбран. И всех кандидатов в новую ВР проверить на наркотики. Иначе ситуацию не исправить и Зеленский опять заведёт в ВР наркоманов. А это точно, что не нужно Украине!﻿

- https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Борислав Береза
12.07.2021 10:04 Відповісти
Ребятки, явно не могут понять параллельности процессов.
1. Они, давно "положили" на население (да-да и нарИд тоже). И конечно считают, что это прекрасно.
2. Ну а теперь сами зеленотвари, "ложат" на них самих, а ребятки, не могут понять, почему так получается. И начинают искать виноватых вокруг.
Круг замкнулся.
Мозгов не хватает понять, что это только начало и так с ними, будет всегда.
12.07.2021 10:08 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26961892.html Нищівний удар по олігархам

Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 5260

Зеленський ввів у дію чергові санкції проти Ріната Ахметова. Згідно з указом №283/2021 було конфісковано ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова і призначено його новим прес-секретарем Офісу Президента.
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/235202951778396/ Olexiy Drone
12.07.2021 10:08 Відповісти
Бла бла бла о борьбе с коррупцией от ОП уже надоела и очевидна... Надежда на патриотов активистов. Зе не смог набрать команду патриотов... но кого выбирать на следующих выборах ??!!! Смешко наверное... Он пока рыло не испачкал....
12.07.2021 10:16 Відповісти
А давно об патрушева рыло не пачкается?
12.07.2021 11:47 Відповісти
Зе-дебіли вже і ригіАналів,коли ті були при владі,пререплюнули. За що велика подяка їх тупорилим зе-виборцям. Тьху, пля,гидота...
12.07.2021 10:18 Відповісти
а вот что бы сделал разумков и депутаты если бы украинксий народ каждому из них подарил по веревке с мылом? или очко не железное?
12.07.2021 10:41 Відповісти
Ахтиж невпе рвыйразпи даразвс раный!!!!!
А не по Вашему ли "зелёному" списку он стал депутаном?

Яка товщина і довжина мотузки має бути на одного "слугу" - має хтось знання?
12.07.2021 12:48 Відповісти
Коврово-кабинетный слизнячок надеется, выступает за, не исключает и чрезвычайно обеспокоен
12.07.2021 16:15 Відповісти
Цей " полум"яний спіч" нагадує крокодилячі сльози мірошниченка після розстрілу Небесної сотні.
12.07.2021 20:29 Відповісти
сначала разумков с юрченком по барышням аналтабуинят, а теперь бульбы пускают
12.07.2021 23:31 Відповісти
Главное шо за ломбарды барыге-Разумкову не стыдно
13.07.2021 09:54 Відповісти
 
 