Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається". ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, який нібито скоїв ДТП у Львові, складе мандат.

Таку думку Глава ВР висловив в ефірі програми "Подробиці тижня".

"Соромно за те, що відбувається, за те, що роблять деякі наші колеги. Закон має бути один для всіх і він буде таким. Я сподіваюся, що людина дійде думки, що треба полишити депутатський мандат і почати займатися чимось іншим, тому що дуже багато скандалів, пов‘язаних із цим депутатом. Я хотів би нагадати, що є кримінальна справа в НАБУ щодо підозри про хабарництво, але вона поки що не доведена до суду. Я сподіваюся, що будь-який народний депутат, якщо він порушує закон, отримає вирок. Тоді вже є механізм, згідно з яким, він може втратити мандат", – розповів Разумков.

Водночас він висловив переконання, що необхідно шукати механізми, "як змінити законодавство і, можливо, навіть Конституцію". Адже, за його словами, саме в Основному Законі зазначені підстави, на яких депутат може втратити мандат.

"Це треба для того, щоб такі народні депутати не ганьбили Верховну Раду", – підсумував спікер.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.