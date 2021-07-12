Бойовики продовжують блокувати КПВВ на лінії розмежування. Із семи пунктів пропуску працює тільки один - в Станиці Луганській, - штаб ООС. ВIДЕО

За розпорядженням Командувача об'єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щодня, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, на КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове".

