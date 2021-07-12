УКР
Бойовики продовжують блокувати КПВВ на лінії розмежування. Із семи пунктів пропуску працює тільки один - в Станиці Луганській, - штаб ООС. ВIДЕО

За розпорядженням Командувача об'єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щодня, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, на КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове".

"Шура", ві поєзжайтє в Рубєжноє і сятьтє на поєзд в сторону Харькова. Вагони просто набіти "нещасними із руського міра" Луганська і Донецька. Послушайтє о чом оні говорят. А потом спробуйтє проєхать іх маршрутом до Луганска. Я думаю, вас обменяют нескоро.
12.07.2021 12:36 Відповісти
А в чому причина?
12.07.2021 12:48 Відповісти
я б и этот закрыл ...и начал рыть ров для кракадилов
12.07.2021 12:48 Відповісти
Почекайте, нехай розмножаться в Ялті.
12.07.2021 12:51 Відповісти
Пусть отвыкают сюда ездить. Не.й шастать!
12.07.2021 14:37 Відповісти
А кто так сильно хочет получать украинскую пенсию-только лично через Укрпочку!!!! Никаких обналов под 10% с карт Ощадбанка..так как это финансирование терроризма! Лично и в Украине
12.07.2021 16:01 Відповісти
 
 