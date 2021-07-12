Бойовики продовжують блокувати КПВВ на лінії розмежування. Із семи пунктів пропуску працює тільки один - в Станиці Луганській, - штаб ООС. ВIДЕО
За розпорядженням Командувача об'єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щодня, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".
Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, на КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.
Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Игорь Горобец #201911
показати весь коментар12.07.2021 12:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Анатолий Панасюк
показати весь коментар12.07.2021 12:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
neverlok lok
показати весь коментар12.07.2021 12:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Анатолий Панасюк
показати весь коментар12.07.2021 12:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
баламут
показати весь коментар12.07.2021 14:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Serge Coalminer #405169
показати весь коментар12.07.2021 16:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль