Із 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, убитим російським снайпером на Донбасі, попрощалися на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, 11 липня, в селі Локня Сумського району Сумської області відбулася церемонія прощання із 24-річним Євгенієм Олександровичем Курасовим, сержантом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 8 липня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Юнаківської громади Сумського району Сумської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо найщирі співчуття родині та близьким загиблого в ООС Євгена Курасова. Це непоправна втрата для нашої громади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині. ФОТО

Сьогодні наші серця наповнені смутком і болем. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину. Дружина втратила чоловіка, родина – близьку людину, ми – відважного земляка, а Україна – свого захисника – патріота. Саме завдяки таким мужнім українським воїнам більша частина населення нашої країни маємо мирне небо і тверду віру в перемогу над ворогом, їм ми завдячуємо своїм життям.

Нехай світлі спогади про героя, який виконував військовий обов’язок перед Батьківщиною, назавжди залишиться у серцях земляків. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять українському воїну.", - зазначається у повідомленні.

















