"Північний потік-2" - політичний проєкт. Потрібно добре обміркувати, чи варто його запускати, - Разумков. ВIДЕО
Україна має в усіх напрямах відстоювати свої інтереси.
Про це сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради ВР заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Говорячи про "Північний потік-2", він наголосив: "Усі добре розуміють, що це не тільки економічний проєкт, а й політичний, який може використовуватися як серйозний важіль впливу на країни Європи. Тому колеги, ухвалюючи рішення про те, запускати чи не запускати "Північний потік-2", мають також добре подумати і над цим питанням".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи повинна Україна в переговорах про запуск "Північного потоку-2" продовжувати наполягати на санкціях, Разумков зазначив, що потрібно вести переговори за конкретними пунктами, які будуть плюси від цього запуску, і які мінуси.
Він упевнений, що потрібно проаналізувати, наскільки "Північний потік-2" буде вигідний Україні в геополітичному плані.
Який же ти розумний , Разумков . !! Аж страшно .
Мекрель і футін.
подождите... так СП2 уже ВЫГОДЕН Украине? Я не успеваю за трендом политической мысли гениальных экспертов в Украине.
)))