"Північний потік-2" - політичний проєкт. Потрібно добре обміркувати, чи варто його запускати, - Разумков. ВIДЕО

Україна має в усіх напрямах відстоювати свої інтереси.

Про це сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради ВР заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про "Північний потік-2", він наголосив: "Усі добре розуміють, що це не тільки економічний проєкт, а й політичний, який може використовуватися як серйозний важіль впливу на країни Європи. Тому колеги, ухвалюючи рішення про те, запускати чи не запускати "Північний потік-2", мають також добре подумати і над цим питанням".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи повинна Україна в переговорах про запуск "Північного потоку-2" продовжувати наполягати на санкціях, Разумков зазначив, що потрібно вести переговори за конкретними пунктами, які будуть плюси від цього запуску, і які мінуси.

Він упевнений, що потрібно проаналізувати, наскільки "Північний потік-2" буде вигідний Україні в геополітичному плані.

+3
Ага. Как Разумков решит так и будет. Для начала хоть бы сами разорвали дипотношения и перекрыли границу с врагом. Ато у самих магазины забиты росийскими товарами а от других стран требуем чтобы они прекратили свои интересы с Рашкой.
12.07.2021 13:07 Відповісти
+3
12.07.2021 13:11 Відповісти
+2
Как будто от Разумкова что то зависит.
12.07.2021 13:02 Відповісти
12.07.2021 13:02 Відповісти
Такой деловой,не тебе решать,не ты строил и деньги вкладывал.а думать можно,думай сколько хочешь.
12.07.2021 13:41 Відповісти
Мудре сказав. Гігант мислі. Лише що вартують слова младорига, після сказаних слів абамківця дєда Джо?
12.07.2021 13:03 Відповісти
мля,дебил на дебиле,в этой зеленой кодле есть кто-нибудь с мозгами ?
12.07.2021 13:39 Відповісти
"Северный поток-2" - политический проект. .............. - Разумков .)) ТА ТИ ШО ?? Ай яй яй ,, я б ніколи не здогадався , якби не ти , Діма . . !
Який же ти розумний , Разумков . !! Аж страшно .
12.07.2021 13:05 Відповісти
Ось вам боржомчик, але він вам вже не допоможе.
12.07.2021 13:06 Відповісти
12.07.2021 13:07 Відповісти
Сейчас в ЕС в основном будут ходить электромобили, часть будет переходить на водород, с российским газом тоже можно порешать если его к примеру заполнять дополнительно своей газовой смесью и это уменьшит значительно отбор газа с российской трубы ну и тд.
12.07.2021 13:10 Відповісти
И Раша вообще прекратит транзит через Украину, за невостребованностью
12.07.2021 16:27 Відповісти
Будет дешевле продавать газ Московия воруя их со своих колоний, ведь нищий народ колоний нужно кормить, а то народ власть может поменять
12.07.2021 17:47 Відповісти
Что за колонии?
12.07.2021 17:51 Відповісти
Якутия ,Мордовия,и другие
12.07.2021 19:18 Відповісти
Колонии платят, а Якутия, полностью дотационный регион.
12.07.2021 19:28 Відповісти
12.07.2021 13:11 Відповісти
Мне лично эти новости про СП-2 уже просто надоели.. каждый день одно и тоже(( хоть я и поддерживаю его завершение но хватит уже об этом писать.
12.07.2021 13:19 Відповісти
Вата ..........
12.07.2021 13:22 Відповісти
Это ты вата а я наоборот патриот! Никаких экономических связей с агрессором! Гитлер в 1943м через СССР газ не прокачивал
12.07.2021 13:26 Відповісти
Ще і древня вата...
12.07.2021 13:28 Відповісти
Ну я то твой возраст не знаю, не вижу тебя.. древняя так древняя, значит старпер ты уже.
12.07.2021 13:31 Відповісти
Совка вже бозна скільки років немає. Навіщо його згадувать ?
12.07.2021 15:46 Відповісти
Хіба що ти совком живеш. Ніяк з тебе не вийде.
12.07.2021 15:47 Відповісти
Ну да правильно,какая торговля с врагом?сп-2 это независимость от России,
12.07.2021 13:44 Відповісти
Вже і без разумкова подумали .
Мекрель і футін.
12.07.2021 13:21 Відповісти
Хоть бы не позорился... Кому интересны его заключения не имеющие никакого значения абсолютно... Тут лучше бы ему помолчать чем мычать то что уже всем надоело. Путлер запустит поток и нехер мусолить тему. Думайте о дальнейшем экономики а не бла бла бла пиариться дешевым репортерам...
12.07.2021 13:27 Відповісти
Ну обдумывай.
12.07.2021 13:37 Відповісти
>>Он уверен, что нужно проанализировать, насколько "Северный поток-2" будет выгоден Украине в геополитическом плане.
подождите... так СП2 уже ВЫГОДЕН Украине? Я не успеваю за трендом политической мысли гениальных экспертов в Украине.
)))
12.07.2021 13:46 Відповісти
Обдумывай. Кто ж мешает то обдумывать?
12.07.2021 13:46 Відповісти
а пацаны-то и не знают! срочно курьеров к путену и меркель!
12.07.2021 13:48 Відповісти
Розумна репліка - через 100 років "обсмаження" - "зри в корень"!!!
12.07.2021 14:13 Відповісти
Кому потрібно, той вже давно добре подумав і визначився. І ніхто думку "табаків" запитувати не буде.
12.07.2021 15:47 Відповісти
Лично я не такой розумный как Розумков, и не понимаю в чем суть компенсации? А за что должны компенсировать? Германия хочет покупать газ гарантированно, и на 30% дешевле, они должны за это платить Украине?)
12.07.2021 16:53 Відповісти
13.07.2021 19:55 Відповісти
Какая такса для этого слизнячка попиариться у Бутусова?
12.07.2021 17:13 Відповісти
Смішний. Вже давно працюють СП-1 і Турецький, до якого нещодавно підключились Сербія та Угорщина, на черзі Австрія. Чим вони не "важелі впливу" на Європу? Чому саме СП-2 ним стане?
13.07.2021 01:20 Відповісти
 
 