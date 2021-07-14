Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена. ВIДЕО
У середу, 14 липня, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає на Атлантичній Раді у Вашингтоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Київський безпековий форум.
Під час дискусії обговорюються, зокрема, питання, чи справді нинішня влада має намір продовжити курс реформ, розпочатий у 2014, а також прогрес проведення реформ в Україні сьогодні.
"У той час як президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією та демократичні реформи, чи достатньо цих нових зусиль? Чого очікує Україна від Заходу? І як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення?" - йдеться в повідомленні.
Модератором розмови - заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінґ.
У розмові взяв участь Деніел Фрід - почесний член Атлантичної ради, помічник Держсекретаря США з питань європейських та євразійських відносин в 2005-2009 рр. Зі вступним словом виступив колишній заступник міністра закордонних справ України, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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Странный заголовок, да? На самом деле нет. А теперь по порядку.
Ровно за день до приезда Зеленского в Германию, Меркель заявила, что шесть западно-балканских государств "в силу геополитических причин" станут новыми членами ЕС. Речь идет об Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово. Украине в этом перечне места не нашлось.
Потом члены правительства Германии пояснили такую срочность присоединения этих стран к ЕС "угрозой их отрыва от европейской семьи". И речь идет не только о политической угрозе, но и об экономической - на Балканах активно растет влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований, не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов. В Европе заявляют об опасности китайской "дипломатии долговой ловушки". Балканские страны уже и без того должны Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 103% от ВВП страны. И это при том, что экономика одной китайской провинции Цзянсу, площадью с Ростовскую область, примерно равна экономике всей России.
А теперь немного фактов. Согласно исследованию немецкого центра MERICS, у Евросоюза есть "стратегическая зависимость" от Китая по 659 категориям товаров, а по 103 категориям - даже "критическая зависимость". В частности, речь идет о химической, фармакологической промышленности и электротехнике. Как отмечает MERICS в другом своем исследовании, официальный Пекин преследует цель представить китайскую политическую и экономическую модель как конкурентоспособную и даже лучшую, чем западная либеральная демократия. "Китай уже не просто у ворот Европы, он внутри", - констатируют исследователи.
Действительно, на протяжении последних 20 лет китайцы активно скупали европейские компании - основной вид прямых инвестиций Китая в Европу. И в ключевых европейских столицах озабоченность активностью со стороны китайцев начала воплощаться на практике с 2019 года, все больше стран стали тщательнее подходить к китайским вложениям, блокируя отдельные сделки. Коррективы европейской политики в отношении КНР стали очевидными после прихода администрации Байдена. Новый хозяин Белого дома не только жестко настроен в отношении Пекина, но и стремится к тому, чтобы политика Вашингтона и европейских столиц в этом направлении была максимально скоординированной. Например, с подачи Байдена "Большая семерка" запустила инициативу, которая предусматривает привлечение 40 трлн дол для инфраструктурного развития стран, слишком уж "завязанных" на Китай.
Иными словами, мы видим тщательно продуманную и согласованную политику США и ЕС по противостоянию гегемонии Китая и "вытаскиванию" из-под его влияния европейских стран, которые они считают важными для себя.
Что делает в это время Украина? Вернее, власть, Зеленского. Тупо попадается на крючок Пекина, с которого сейчас пытается соскочить вся Европа.
Одним из самых главных достижений Пятого президента было закрепление в Конституции Украины её Евроатлантического курса. Казалось бы, туда и надо двигаться, несмотря ни на что. Но нет. Оставшийся подростком в душе, Володя Зеленский по-детски обиделся на больших дядь из Америки и Европы, что его срочно куда-то там не приняли, и решил показать им кузькину мать посредством опасного флирта с РФ и КНР.
Днями лидеры фракции "слуг" договорились в эфире китайского ТВ чуть ли не до того, что Украина перенимает китайский опыт управления страной, а вчера Зеленский и Си Цзиньпин решили заключить соглашение о безвизе.
Получается, Пётр Пятый прорубил окно в Европу, а Вовик Полшестого распахивает дверь перед китайской экспансией, которая посредством этого безвиза хлынет сюда стремительней реки Хуанхе. И это перед самым визитом в США, во время которого наш солнцеликий намерен чего-то там "порешать".
Думаю, визита не будет. Или он окажется таким же бесполезным, как и в Германию. Причина проста: видя непоследовательность внешней политики Киева, западные партнёры всё ближе к тому, чтобы просто махнуть на него рукой. Да, США будут поддерживать нас, но только в качестве последнего европейского форпоста перед российской угрозой. Но ни на йоту больше. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придёт власть, ориентированная исключительно на западные ценности. Которая не будет искать мира в глазах Путина и в качестве шантажа распахивать двери перед китайской экспансией.
Вы просили правду - к сожалению, она такова. В подготовке статьи использованы материалы Bloomberg, The Wall Street Journal,
Например, что ЗЕ доверять любую хоть скольк-то ценную информацию нельзя потому, что ЗЕ ее сольет России.
Например, что помощь Украине сейчас можно оказывать только целевую и с очень жесткими условиями ее использования.
Например, что сейчас самое время вводить санкции против абсолютно антиукраинской и антиамериканской ЗЕ-власти.
Он много чего может рассказать.
Сейчас вас, дегенератов, голосовавших "лишь бы не Порох", днем с огнем уже не сыщешь.
Причем хитрожопый дегенерат, который даже не может признаться в том, что сделал глупость.
Мантру "спаситель" слышали. Только вот спасали деньгами тех кто платит НАЛОГИ. А штат дармоедов давно надо было урезать, расходы также.
Несмотря на постоянную критику, когда речь заходит о борьбе с коррупцией, именно шаги в этом направлении эксперты аналитической платформы Vox Ukraine, которая занимается анализом украинских реформ, оценивают выше всего.
Член Национального совета реформ Валерий Пекарь вспоминает в связи с этим такие шаги, как введение прозрачных государственных закупок и существенная дерегуляция. "Отменено или упрощено огромное количество бессмысленных, коррупционных и ненужных процедур во всех сферах жизни, и тут почти все министерства могут похвастаться", - подытоживает Пекарь.
Короче, практически все, что сейчас усиленно херит ЗЕ и Шмыгаль потому, что это мешает их договорнякам и откатам, было достигнуто при Яценюке.
П.С. А вобще запрос-то в гугле очень простой, если ты не только в телевизоре умеешь инфу искать.
Немає питань де він не експерт. Навіть макроеконом.
Хоча знаючи що таке Атлантична рада це неурядова організація США, котра переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти то можна допустити що там таке обговорюватимуть хоча не в такій формуліровці...як подає "поважний" сайт.))) який чомусь вже давно не є лояльним і політично незалежним.
клован в будке с кивой, брагаром и юрченкой мастурбируют
https://strana.ua/news/343564-zelenskij-po-telefonu-pozdravil-si-tszinpina-so-stoletiem-kpk.html
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
а ще про дєрьмака!