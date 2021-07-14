Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена. ВIДЕО

У середу, 14 липня, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає на Атлантичній Раді у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Київський безпековий форум.

Під час дискусії обговорюються, зокрема, питання, чи справді нинішня влада має намір продовжити курс реформ, розпочатий у 2014, а також прогрес проведення реформ в Україні сьогодні.

"У той час як президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією та демократичні реформи, чи достатньо цих нових зусиль? Чого очікує Україна від Заходу? І як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення?" - йдеться в повідомленні.

Модератором розмови - заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінґ.

У розмові взяв участь Деніел Фрід - почесний член Атлантичної ради, помічник Держсекретаря США з питань європейських та євразійських відносин в 2005-2009 рр. Зі вступним словом виступив колишній заступник міністра закордонних справ України, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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