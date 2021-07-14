УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5683 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 565 65

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена. ВIДЕО

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена. ВIДЕО

У середу, 14 липня, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає на Атлантичній Раді у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Київський безпековий форум.

Під час дискусії обговорюються, зокрема, питання, чи справді нинішня влада має намір продовжити курс реформ, розпочатий у 2014, а також прогрес проведення реформ в Україні сьогодні.

"У той час як президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією та демократичні реформи, чи достатньо цих нових зусиль? Чого очікує Україна від Заходу? І як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення?" - йдеться в повідомленні.

Модератором розмови - заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінґ.

У розмові взяв участь Деніел Фрід - почесний член Атлантичної ради, помічник Держсекретаря США з питань європейських та євразійських відносин в 2005-2009 рр. Зі вступним словом виступив колишній заступник міністра закордонних справ України, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Київський безпековий форум проводить молодіжні збори: Як об'єднати національні сили України для євроатлантичної мети. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

США (23280) Яценюк Арсеній (2575) Atlantic Council (17) Київський безпековий форум (168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Тот, кого в США приглашают и слушают, в отличии от ЗЕ.
показати весь коментар
12.07.2021 15:25
+21
Тада.

Сейчас вас, дегенератов, голосовавших "лишь бы не Порох", днем с огнем уже не сыщешь.
показати весь коментар
12.07.2021 17:13
+19
Ну, например, что ЗЕ денег давать нельзя ни под каким предлогом потому, что никаких реформ он делать не будет.

Например, что ЗЕ доверять любую хоть скольк-то ценную информацию нельзя потому, что ЗЕ ее сольет России.

Например, что помощь Украине сейчас можно оказывать только целевую и с очень жесткими условиями ее использования.

Например, что сейчас самое время вводить санкции против абсолютно антиукраинской и антиамериканской ЗЕ-власти.

Он много чего может рассказать.
показати весь коментар
12.07.2021 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сеня ,не подкачай ! Расскажи всем , что порношут прихвостень путлера , а его свора наркоманов - МЕГАВОРЮГИ!
показати весь коментар
12.07.2021 15:12 Відповісти
зараз проплачені далбадятли за стіну постити будуть)
показати весь коментар
14.07.2021 18:59 Відповісти
О КИТАЕ, МЕРКЕЛЬ И ЗЕЛЕНСКОМ (лонгрид).

Странный заголовок, да? На самом деле нет. А теперь по порядку.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Ровно за день до приезда Зеленского в Германию, Меркель заявила, что шесть западно-балканских государств "в силу геополитических причин" станут новыми членами ЕС. Речь идет об Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово. Украине в этом перечне места не нашлось.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Потом члены правительства Германии пояснили такую срочность присоединения этих стран к ЕС "угрозой их отрыва от европейской семьи". И речь идет не только о политической угрозе, но и об экономической - на Балканах активно растет влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований, не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов. В Европе заявляют об опасности китайской "дипломатии долговой ловушки". Балканские страны уже и без того должны Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 103% от ВВП страны. И это при том, что экономика одной китайской провинции Цзянсу, площадью с Ростовскую область, примерно равна экономике всей России.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 А теперь немного фактов. Согласно исследованию немецкого центра MERICS, у Евросоюза есть "стратегическая зависимость" от Китая по 659 категориям товаров, а по 103 категориям - даже "критическая зависимость". В частности, речь идет о химической, фармакологической промышленности и электротехнике. Как отмечает MERICS в другом своем исследовании, официальный Пекин преследует цель представить китайскую политическую и экономическую модель как конкурентоспособную и даже лучшую, чем западная либеральная демократия. "Китай уже не просто у ворот Европы, он внутри", - констатируют исследователи.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Действительно, на протяжении последних 20 лет китайцы активно скупали европейские компании - основной вид прямых инвестиций Китая в Европу. И в ключевых европейских столицах озабоченность активностью со стороны китайцев начала воплощаться на практике с 2019 года, все больше стран стали тщательнее подходить к китайским вложениям, блокируя отдельные сделки. Коррективы европейской политики в отношении КНР стали очевидными после прихода администрации Байдена. Новый хозяин Белого дома не только жестко настроен в отношении Пекина, но и стремится к тому, чтобы политика Вашингтона и европейских столиц в этом направлении была максимально скоординированной. Например, с подачи Байдена "Большая семерка" запустила инициативу, которая предусматривает привлечение 40 трлн дол для инфраструктурного развития стран, слишком уж "завязанных" на Китай.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Иными словами, мы видим тщательно продуманную и согласованную политику США и ЕС по противостоянию гегемонии Китая и "вытаскиванию" из-под его влияния европейских стран, которые они считают важными для себя.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Что делает в это время Украина? Вернее, власть, Зеленского. Тупо попадается на крючок Пекина, с которого сейчас пытается соскочить вся Европа.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Одним из самых главных достижений Пятого президента было закрепление в Конституции Украины её Евроатлантического курса. Казалось бы, туда и надо двигаться, несмотря ни на что. Но нет. Оставшийся подростком в душе, Володя Зеленский по-детски обиделся на больших дядь из Америки и Европы, что его срочно куда-то там не приняли, и решил показать им кузькину мать посредством опасного флирта с РФ и КНР.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Днями лидеры фракции "слуг" договорились в эфире китайского ТВ чуть ли не до того, что Украина перенимает китайский опыт управления страной, а вчера Зеленский и Си Цзиньпин решили заключить соглашение о безвизе.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Получается, Пётр Пятый прорубил окно в Европу, а Вовик Полшестого распахивает дверь перед китайской экспансией, которая посредством этого безвиза хлынет сюда стремительней реки Хуанхе. И это перед самым визитом в США, во время которого наш солнцеликий намерен чего-то там "порешать".

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Думаю, визита не будет. Или он окажется таким же бесполезным, как и в Германию. Причина проста: видя непоследовательность внешней политики Киева, западные партнёры всё ближе к тому, чтобы просто махнуть на него рукой. Да, США будут поддерживать нас, но только в качестве последнего европейского форпоста перед российской угрозой. Но ни на йоту больше. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придёт власть, ориентированная исключительно на западные ценности. Которая не будет искать мира в глазах Путина и в качестве шантажа распахивать двери перед китайской экспансией.

Вы просили правду - к сожалению, она такова. В подготовке статьи использованы материалы Bloomberg, The Wall Street Journal,
показати весь коментар
14.07.2021 21:56 Відповісти
Сеня, ты лапух, що що ти можеш там сказати, - що сомалі ц ценрі Европи потребує чергових кредитів. В окопи, тебе, ?учару, на передову, там де твоя стіна проти кацапоїдів побудована
показати весь коментар
12.07.2021 15:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/458692. Кремль ненавидить Яценюка, як і Порошенка.
показати весь коментар
14.07.2021 18:53 Відповісти
а хто це такий Яценюк?
показати весь коментар
12.07.2021 15:23 Відповісти
Тот, кого в США приглашают и слушают, в отличии от ЗЕ.
показати весь коментар
12.07.2021 15:25 Відповісти
шо ж он там расскажет в США , про вышки бойка , стену или про кулювлоба ?
показати весь коментар
12.07.2021 15:29 Відповісти
Ну, например, что ЗЕ денег давать нельзя ни под каким предлогом потому, что никаких реформ он делать не будет.

Например, что ЗЕ доверять любую хоть скольк-то ценную информацию нельзя потому, что ЗЕ ее сольет России.

Например, что помощь Украине сейчас можно оказывать только целевую и с очень жесткими условиями ее использования.

Например, что сейчас самое время вводить санкции против абсолютно антиукраинской и антиамериканской ЗЕ-власти.

Он много чего может рассказать.
показати весь коментар
12.07.2021 15:43 Відповісти
ваш Зе для меня тоже самое то и ваш Сеня -никто
показати весь коментар
12.07.2021 15:48 Відповісти
Тада.

Сейчас вас, дегенератов, голосовавших "лишь бы не Порох", днем с огнем уже не сыщешь.
показати весь коментар
12.07.2021 17:13 Відповісти
. ты людей дегенератами зря обзываешь. не захотели украинцы вашего пороха потому что он для людей ничего хорошего ге сделал.
показати весь коментар
12.07.2021 20:26 Відповісти
Ну вот ты дегенерат и есть.
Причем хитрожопый дегенерат, который даже не может признаться в том, что сделал глупость.
показати весь коментар
13.07.2021 01:52 Відповісти
твой хитрожопый хозяин докерувався что даже кловуну проиграл. нужно было реформы в стране делать а не карманы набивать.
показати весь коментар
14.07.2021 20:28 Відповісти
тот кого ты назвал "хитрожопым" как раз таки и делал реформы! но вам ******* повылазило, глазёнками своими пустыми в голобородька и сватов вглядывались с открытым ртом
показати весь коментар
14.07.2021 22:43 Відповісти
были б реформы а не набивание карманов люди его выбрали бы на 2й срок. а теперь он никто. больше он не станет президентом. пусть тортики лепит ,это у него лучше получается
показати весь коментар
14.07.2021 23:34 Відповісти
Да мы знаем, что ты рашистская тварь пригожинская ,поэтому тебе и *все равно*
показати весь коментар
14.07.2021 18:49 Відповісти
тварь ты в зеркале каждое утро видишь.ты точно ведешь себя как тупой кацапоид. когда нет аргументов переходите на оскорбления . работай над собой может станешь человеком
показати весь коментар
14.07.2021 23:42 Відповісти
Вася, вали на хер!!!! Здеся водки нет. Ты замахал, троль ,тут всех
показати весь коментар
14.07.2021 20:31 Відповісти
а кто для тебя не тоже самое, озвучь пожалуйста?
показати весь коментар
14.07.2021 22:40 Відповісти
Садовой. Он единственный проукраинский политик и патриот
показати весь коментар
14.07.2021 23:37 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2021 01:25 Відповісти
Слух а что при яйценюхе были реформы? Ну хоть какие-то? НЕТ.
Мантру "спаситель" слышали. Только вот спасали деньгами тех кто платит НАЛОГИ. А штат дармоедов давно надо было урезать, расходы также.
показати весь коментар
14.07.2021 20:21 Відповісти
К главным успехам действующего правительства, по мнению аналитиков, можно отнести стабилизацию украинской экономики. Согласно информации Государственной службы статистики, темпы падения ВВП замедлились: в третьем квартале текущего года ВВП сократился на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом еще во втором квартале падение составляло 14,6 процентов, а в первом - 17,2 процента. А в следующем году, согласно прогнозу Национального банка Украины, стоит ожидать роста экономики на 2-2,4 процента. Эта оценка совпадает с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ).

Несмотря на постоянную критику, когда речь заходит о борьбе с коррупцией, именно шаги в этом направлении эксперты аналитической платформы Vox Ukraine, которая занимается анализом украинских реформ, оценивают выше всего.

Член Национального совета реформ Валерий Пекарь вспоминает в связи с этим такие шаги, как введение прозрачных государственных закупок и существенная дерегуляция. "Отменено или упрощено огромное количество бессмысленных, коррупционных и ненужных процедур во всех сферах жизни, и тут почти все министерства могут похвастаться", - подытоживает Пекарь.



Короче, практически все, что сейчас усиленно херит ЗЕ и Шмыгаль потому, что это мешает их договорнякам и откатам, было достигнуто при Яценюке.

П.С. А вобще запрос-то в гугле очень простой, если ты не только в телевизоре умеешь инфу искать.
показати весь коментар
14.07.2021 20:30 Відповісти
он и в гугле найдёт то, что ему по душёнке его гнилой.
показати весь коментар
14.07.2021 22:45 Відповісти
А тебе твоя всемирная известность не мешает?
показати весь коментар
12.07.2021 16:55 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2021 18:45 Відповісти
Ватный длбб, это тот, который был премьером в самые первые трудные годы войны с 0 в казне,это тот ,который заложил основы энергетической независимости Украины! Понятно ,подонок? А память у нас хорошая ,счета будут предьявлены ...
показати весь коментар
14.07.2021 18:47 Відповісти
Про це не заведено згадувати. Тільки стіна і кулявлоба. Хоча різниця в казні "отримав-здав" у нього найкраща серед усіх прем'єрів..
показати весь коментар
14.07.2021 23:11 Відповісти
а я знаю хто ти! ти той, хто пише на стінах вбиральні "тут был вася!"
показати весь коментар
14.07.2021 19:36 Відповісти
Куля в лоба .полит труп и шо оно там скажет
показати весь коментар
12.07.2021 15:39 Відповісти
Юляяяя!!!!))) Или не?
показати весь коментар
12.07.2021 15:40 Відповісти
Вы что зацыклены на этой шахрайке старой?
показати весь коментар
12.07.2021 20:06 Відповісти
Стадію трупа він вже пройшов. Зараз він незалежний експерт. (щось нагадує "100 років самотністі "Г.Г.Маркеса).
показати весь коментар
12.07.2021 15:51 Відповісти
👍
Немає питань де він не експерт. Навіть макроеконом.
показати весь коментар
14.07.2021 18:45 Відповісти
Бл.. все цікавіще і цікавіще..становиться... Атлантична рада у Вашингтоні обговорить з Яценюком, підкреслюю ))) з Яцинюком..)))))... ***..вий чи офігенний Зеленський... Постановка питання до абсурду дебільна.. Здається Київський безпековий форум бреше або його неправильно умисно трактують... А саме смішне )))скажіть хто такий зараз Яценюк???? Колишній прем'єр міністр...???? ))) Так нахріна обговорювать з колишнім давайте обговорему з майбутнім..наприклад зі мною чи ще з кимось... Ой щось раненько стартують панове претинденти...))) в президенти))) Цікаво а хто зараз ще зі сракою в милі захоче там проаналітитись???? Здається ще один може вспливсти судяічі з формуліровки новини на цьому сайті...

Хоча знаючи що таке Атлантична рада це неурядова організація США, котра переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти то можна допустити що там таке обговорюватимуть хоча не в такій формуліровці...як подає "поважний" сайт.))) який чомусь вже давно не є лояльним і політично незалежним.
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
Київськи безпековий форум стврений фондом Яценюка... Ну знаєм ..так в цьому то собака і порилась...
показати весь коментар
12.07.2021 16:32 Відповісти
Да, да, и миллиард долларов украл, тиливизар смотреть надоть!
показати весь коментар
12.07.2021 16:41 Відповісти
А хотя бы в Вики прочитать слабо?
показати весь коментар
12.07.2021 22:52 Відповісти
а хасиды к сене каким боком?
показати весь коментар
14.07.2021 22:48 Відповісти
Наконец-то сенька кровавый -кролик объявился , гроза чеченов !!!!
показати весь коментар
14.07.2021 18:43 Відповісти
Подляки, вы - унылые
показати весь коментар
14.07.2021 19:32 Відповісти
Проєкт «Стіна» - оборонний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%80 прикордонний мур уздовж суходільного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD кордону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Російської Федерації . Запланований кінець будівництва - 2025 рік, станом на кінець травня 2020 року його готовність оцінюють на 40 % - читай дебіле!
показати весь коментар
14.07.2021 22:50 Відповісти
не понял, сеня. где деньги?
показати весь коментар
14.07.2021 18:46 Відповісти
Кто из политиков больше всех насолил Сене ? Кто злейший его враг ? Кто его унижал ? Припоминайте.....есть одно чучело ненасытное.
показати весь коментар
14.07.2021 18:49 Відповісти
может Зинка?
показати весь коментар
14.07.2021 18:51 Відповісти
Что там Кучма про обман украинцев сказал? как это расценивать, что за кидалово, нафига б, к чему это сейчас, какие ж гордоны у власти
показати весь коментар
14.07.2021 18:57 Відповісти
Вот как рвутся рашистские пердаки от Яценюка ,молодец Арсений, щеми ********* оккупантских ! Все рашкотвари помечены спамом
показати весь коментар
14.07.2021 18:57 Відповісти
Яценюк на свої гроші (до речі, звідки вони у простого чиновника) заснував якийсь фонд, за допомогою нього профінансував якийсь форум де зібралось поговорити (потовкти воду в ступі) декілька екс-ів - а в чому тут новина?
показати весь коментар
14.07.2021 19:07 Відповісти
зеленского не позвали, о него только "ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ" в ответ можно услышать,
клован в будке с кивой, брагаром и юрченкой мастурбируют
показати весь коментар
14.07.2021 19:13 Відповісти
Бывший член, бывший премьер, бывший помощник, бывший министр...сбитые летчики собрались потрындеть. Ну трындите, вреда, как и пользы ноль. Главное чтобы не за гроши украинских налогоплательщиков.
показати весь коментар
14.07.2021 19:22 Відповісти
Та да, ваши гроши нужней КалоМойше
показати весь коментар
14.07.2021 19:33 Відповісти
Зеленский позвонил Си Цзиньпину и пожелал китайцам великих достижений под руководством Компартии - Синьхуа
https://strana.ua/news/343564-zelenskij-po-telefonu-pozdravil-si-tszinpina-so-stoletiem-kpk.html
показати весь коментар
14.07.2021 19:41 Відповісти
Навіть Вашингтонщини дістався "зойк волаючого в пустелі"© і остогидливий сморід нафталіну - Сєня яЙценюк настирливо тужиться ребрендінгувати у велику політику:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
показати весь коментар
14.07.2021 19:52 Відповісти
... курвы москальские, о как вас трясет от одного упоминания Яценюка...оно и понятно: вы, мрази, самых опасных для параши нутром своим гнилым чуете...покидьки...
показати весь коментар
14.07.2021 19:53 Відповісти
Сєня, розкажи їм за Зєлупу, вiдкрий їм очi на сутнiсть цiєї криворiжської гидоти, цього зкацапленого блазня-курдуплика з рашистською ксiвою.


а ще про дєрьмака!
показати весь коментар
14.07.2021 21:15 Відповісти
Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 2276
показати весь коментар
14.07.2021 21:57 Відповісти
 
 