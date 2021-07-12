У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

У центрі Києва, на вул. Січових стрільців, 49 почався демонтаж будівлі "Квіти України". Сьогодні на території будівлі з'явилася важка будівельна техніка. До обіду вже демонтували частину будівлі.

Разом з тим, місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт, тим самим зупинили демонтаж будівлі. Вони заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, так воно побудовано в стилі модернізм і отримало нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний витвір 1985 року.

Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.

Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.

Проєкт нового будинку





































































