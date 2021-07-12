У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У центрі Києва, на вул. Січових стрільців, 49 почався демонтаж будівлі "Квіти України". Сьогодні на території будівлі з'явилася важка будівельна техніка. До обіду вже демонтували частину будівлі.
Разом з тим, місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт, тим самим зупинили демонтаж будівлі. Вони заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, так воно побудовано в стилі модернізм і отримало нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний витвір 1985 року.
Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.
Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.
Проєкт нового будинку
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Арендаторы офисов ушли.
Угробила зесрань дом за два года!
До речі про українську архітектуру:
Пару років тому на кафедрі історії НаУКМА вчилась одна дама, яка писала роботу про архітектуру 90х в Києві і всерйоз намагалась знайти в тому хаотичному дерибані і намаганнях скосить побільше бабла якийсь один стиль
Наскільки я пам'ятаю, все закінчилось на етапі інтерв'ювання тодішніх архітекторів та забудовників, коли їй подзвонили і сказали припинити копати інформацію про забудову 90х, інакше її повезуть в ліс в різних пакетах
с душею і індивідуальністю...
оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
" Под реконструкцию здания "Квіти України" будет проведен конкурс фасадных решений, - инвестор"
12 июля 2021 г.
А простіше повернути у філармонію рояль.
Здание уже угандонили. Скоро и Украину не узнаете.
Мудрый нарид дал власть им только в Украине.
и причем Ахметка к тому театру
А Гоголівська це ж йще непогані хрущьоби . На Павлівський (напроти садочка) хрущоби дуже мерзотні .
Про Гоголєвську в радянськи часи були дуже цікаві байки , як трамвай пустили в обхід , бо на куту з Павлівської напроти 38 школи райкомівський дом тоді збудували й воно їм заважало .
Наверное, с элитными инвест-нянями.
Какой вообще "бизнес" в этом шиддовском бардаке ?
Цей район - моє дининство й юнісь . Кожен клаптик знаю цих вулиць .
Ця побудова достатнє нова , сердце заболіло , коли знесли усю Павлівську з будинками неомодерну початку 20 століття . Не кажучи про Димитрівську . А "будинок квітів" це 197х років .