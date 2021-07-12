УКР
У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У центрі Києва, на вул. Січових стрільців, 49 почався демонтаж будівлі "Квіти України". Сьогодні на території будівлі з'явилася важка будівельна техніка. До обіду вже демонтували частину будівлі.

Разом з тим, місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт, тим самим зупинили демонтаж будівлі. Вони заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, так воно побудовано в стилі модернізм і отримало нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний витвір 1985 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати намагаються знищити зелену зону в Києві заради чергового бізнес-центру

Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.

Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.

Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.

Проєкт нового будинку

Проєкт нового будинку

У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 03
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 04
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 05
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 06
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 07
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 08
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 09
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 10
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 11
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 12
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 13
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 14
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 15
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 16
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 17
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 18
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 19
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 20
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 21
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 22
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 23
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 24
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 25
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 26
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 27
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 28
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 29
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 30
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 31
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 32
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 33
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 34
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 35
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

+10
гарне...було
с душею і індивідуальністю...
оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
12.07.2021 16:03 Відповісти
+9
Может отремонтируем?
Угробила зесрань дом за два года!

В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники - Цензор.НЕТ 3306
12.07.2021 15:56 Відповісти
+7
Ничего Вы не понимаете в современных тенденциях! Это креатив и нестандартное мышление. Я тут недавно на выставку ходил и понял какой я темный. Оказывается у меня во дворе всю жизнь не мусорник был а инсталляция, даже к бомжам начал относиться как к людям которые разбираются в искусстве!
12.07.2021 16:10 Відповісти
Ладно,уговорили. Застройщик назовёт свою офисную будку с планктоном "Квіти України".
12.07.2021 15:50 Відповісти
Планктон разъехался на заработки.
Арендаторы офисов ушли.
12.07.2021 20:05 Відповісти
Голосуйте за дебила кличко и скоро снесут лавру и софию.
12.07.2021 15:52 Відповісти
Разве мер Киева - зесрань? Или вопросом сносов зданий в Киеве рулит не мер Киева, а президент Украині?
показати весь коментар
https://twitter.com/solokatz

https://twitter.com/solokatz Solomon Katz @solokatz

https://twitter.com/solokatz https://twitter.com/solokatz



До речі про українську архітектуру:
Пару років тому на кафедрі історії НаУКМА вчилась одна дама, яка писала роботу про архітектуру 90х в Києві і всерйоз намагалась знайти в тому хаотичному дерибані і намаганнях скосить побільше бабла якийсь один стиль

Наскільки я пам'ятаю, все закінчилось на етапі інтерв'ювання тодішніх архітекторів та забудовників, коли їй подзвонили і сказали припинити копати інформацію про забудову 90х, інакше її повезуть в ліс в різних пакетах
12.07.2021 15:53 Відповісти
Слава Украине! Слава мудрому нариду!
12.07.2021 15:59 Відповісти
Ну шо тут непонятного? Весь народ знает, что бубочка, как представитель богемы неровно дышит к наркоте. И это здание, обвитое каким-то зеленым растением, для найвелычнишого говнокомандующего не является кошерным. Поэтому ОПой было решено убрать неправильное растение, обвившее здание и вместо него будет высажена конопля, радующая глаз бубочки и его квартала.
12.07.2021 16:02 Відповісти
А можна коноплю маком розбавити, так для шарму.
12.07.2021 16:10 Відповісти
В шаурму!
12.07.2021 16:44 Відповісти
Ничего Вы не понимаете в современных тенденциях! Это креатив и нестандартное мышление. Я тут недавно на выставку ходил и понял какой я темный. Оказывается у меня во дворе всю жизнь не мусорник был а инсталляция, даже к бомжам начал относиться как к людям которые разбираются в искусстве!
12.07.2021 16:10 Відповісти
Ніхріна собі реконструкція. МоднЯ, "турборежимна".
" Под реконструкцию здания "Квіти України" будет проведен конкурс фасадных решений, - инвестор"
12 июля 2021 г.
12.07.2021 16:04 Відповісти
А може будинок Київської міськради відремонтувати.
А простіше повернути у філармонію рояль.
12.07.2021 16:07 Відповісти
Блін, то ж не надто старий будинок в нормальному стані! Що завжало просто здати його під магазини? Тим більше, там ж на 1 поверсі маркет Пчолка останні років 5-7 був...
12.07.2021 16:08 Відповісти
дуже мила будівля .... Була. Кияни...прокиньтесь...
12.07.2021 16:21 Відповісти
Киян в Киеве уже мало, в основном понаехавшее быдло, которым плевать на Старый Киев, им лишь бы побольше всяких ТРЦ и строитель стеклянных мостов-дебил с отбитыми мозгами в мерах
12.07.2021 18:47 Відповісти
Так сейчас в любом областном центре- приезжие плевать хотели на архитектурный стиль и историю, им подавай макдональдсы и стеклянные оффисы шоб як у хвильмах заграничных, ну и скворешники по 25 этажей чтоб все поместились
12.07.2021 21:42 Відповісти
Тут главное начать, а потом скажут, разрыли, посмотрели, реконструкции не подлежит и решили построить ТРЦ!
12.07.2021 16:08 Відповісти
Вы посмотрите, что скоморох со своим зелёным сбродом делает с Украиной!!!
Здание уже угандонили. Скоро и Украину не узнаете.
12.07.2021 16:18 Відповісти
А після України хто наступний? Європа чи Азія?
12.07.2021 16:33 Відповісти
Власть зелёного шобла не распространяется ни на Европу, ни на Азию.
Мудрый нарид дал власть им только в Украине.
12.07.2021 17:27 Відповісти
Скоморох - это мер Пидалик? Он ж в Киеве рулит
12.07.2021 18:48 Відповісти
Лучше бы снесли эту новостройку Порошенка что на Андреевском спускеУ центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки - Цензор.НЕТ 6139
12.07.2021 16:24 Відповісти
Таке неможливо знести. На святе зазіхнули?
12.07.2021 16:34 Відповісти
12.07.2021 16:39 Відповісти
А причем здесь Порошенко, это театр старый прект ахметова. Не гоните чушь!
12.07.2021 16:43 Відповісти
Городские власти начали возводить драмтеатр на киевском Монмартре более 20 лет назад, но стройка неоднократно замораживалась из-за отсутствия финансирования. В 2014 году над проектом взяла шефство компания Roshen, что позволило активизировать работы.

и причем Ахметка к тому театру
12.07.2021 16:46 Відповісти
Андреевский забыли от кого отстаивали? От ахметова, частично отстояли кстати
12.07.2021 17:05 Відповісти
Охренительно "отстояли" - "очень органично" по заказу Рошена с Ахметкой вписали в архитектурный ансамбль Андреевского спуска жестяной контейнер от харьковского жлоба.
13.07.2021 20:15 Відповісти
Есть масса ценных зданий и зеленых зон где реально надо протестовать, но совдеповское безликое здание на бывшей улице Артема можно смело сносить, вместе с окружающими гнидниками.
12.07.2021 16:41 Відповісти
Прежде чем что-либо говорить подумать надо. С одной стороны там стоит здание "памятка архитектуры", с другой здание посольств Армении, Мальты и Хорватии. И все это вплотную друг к другу. Застрйщик вместо того что бы снести недоробло на Львовской площади сносит здание вдоль одной из основных улиц Киева просто для того что бы построить очередную никому не нужную высотку. Кроме того чуть ниже по Гоголевской есть недострой как жилой так и офисный которыми никто не заморачивается. Но сносят вполне функциональное здание. На Гоголевской уже 15 лет не прекращается строительство, от екотрогрых уже все устали.
12.07.2021 17:13 Відповісти
Єдина будова , яку на Львовський не жалко - це будинок "рахітектора" , як його назвав мій друг маляр ... Бо ким було потрібно бути , що б "блювотну плітку" там зробити .

А Гоголівська це ж йще непогані хрущьоби . На Павлівський (напроти садочка) хрущоби дуже мерзотні .
Про Гоголєвську в радянськи часи були дуже цікаві байки , як трамвай пустили в обхід , бо на куту з Павлівської напроти 38 школи райкомівський дом тоді збудували й воно їм заважало .
07.08.2021 20:39 Відповісти
ну и что, будет очередная миленькая высоточка, а-ля термитник, одним больше, одним меньше, уже никакого значения не имеет....
12.07.2021 16:43 Відповісти
Для понаехавшего быдла - не имеет, а киевлянам больно смотреть на весь этот беспредел
12.07.2021 18:51 Відповісти
вся проблема в тому що немає публічних конкурсів на новобудови. Забудовник ліпить хер зна що.
12.07.2021 17:01 Відповісти
Мені та будівля така страшна, як і все в совку.
12.07.2021 17:03 Відповісти
На месте этого здания хотят поставить ЭЛИТНЫЙ бизнес-центр.
Наверное, с элитными инвест-нянями.
Какой вообще "бизнес" в этом шиддовском бардаке ?
12.07.2021 19:30 Відповісти
мда, зелененькое, было ... личный выбор на жизнь в бетоне, за решетками, это конечно личный выбор. или не личный? - воспитание добровольных зеков.
12.07.2021 21:07 Відповісти
Забудовники, які діють заодно з міською владою--найгірші вороги Києва.
13.07.2021 09:01 Відповісти
Тю!... у вас Украину успешно сносят и вьі не возражаете. А из-за здания возбудились...
20.07.2021 15:44 Відповісти
Я вихованець 106 середньої школи тих часів , коли йще не було цього будинку , що росташованний між Гоголєвською й Некрасівською .
Цей район - моє дининство й юнісь . Кожен клаптик знаю цих вулиць .
Ця побудова достатнє нова , сердце заболіло , коли знесли усю Павлівську з будинками неомодерну початку 20 століття . Не кажучи про Димитрівську . А "будинок квітів" це 197х років .
07.08.2021 20:29 Відповісти
 
 