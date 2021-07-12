УКР
Українка намагалася ввезти з Польщі патрони і телескопічні кийки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вантаж вона сховала під сидінням і під обшивкою автомобіля. У жінки вилучили кулі калібрів 7,83 мм і 8,6 мм, а також 24 телескопічні кийки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка потрапила в Україну на автомобілі "Рено" через пункт пропуску "Ягодин".

Під час огляду її авто прикордонники виявили під сидінням і під обшивкою патрони і кийки.

Читайте також: Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі. ФОТОрепортаж

"З'ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібром 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібром 7,83 мм і 8,6 мм, а також 24 телескопічні кийки 23 і 26 дюймів", - сказано в повідомленні.

Вантаж і автомобіль конфіскували, а поліції повідомили про те, що, можливо, має місце незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Держприкордонслужба ДПСУ (6343) контрабанда (1831) зброя (7694) Польща (8759) українці (2574)
Топ коментарі
+15
Гильзы без капсуля и пули отдельно...это не патроны...
12.07.2021 19:00 Відповісти
+9
Патронов нет, соответственно и статьи нет.
Пули и гильзы по отдельности, не являются патронами.
12.07.2021 19:52 Відповісти
+3
Мабуть смєтуниха готувалась смєтать Бубачку.
12.07.2021 18:56 Відповісти
Если бить москалей - наградить и отпустить. Если барышня ватник - пустить по кругу, товар конфисковать и о потом отпустить.
12.07.2021 18:57 Відповісти
Ну да. Предъявить особо и нечего. Разве что попытку контрабанды.
12.07.2021 19:05 Відповісти
Если нет объекта контробанды, то какая попытка?
12.07.2021 20:46 Відповісти
был бы человек, а статья найдется
13.07.2021 01:03 Відповісти
не декларированный товар спрятанный в особых местах. Хоть игрушки бы были, уже контрабас
13.07.2021 04:57 Відповісти
Я не прав
13.07.2021 10:23 Відповісти
Она просто хотела убить агентов *****!
12.07.2021 19:12 Відповісти
Телескопшляхтшток. А Меркель каже що німці зброї не дадуть
12.07.2021 19:40 Відповісти
на телескопічних палицях відіграються, зроблять висновок, що холодна зброя.
12.07.2021 22:28 Відповісти
Этих палиць в продаже-валом.
13.07.2021 10:50 Відповісти
річ у тім, що може бути визнано ударно-дробильною холодною зброєю. те, що в продажі є не значить, що можна купити і носити, проси сертифікат.
13.07.2021 19:22 Відповісти
 
 