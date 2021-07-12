Українка намагалася ввезти з Польщі патрони і телескопічні кийки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вантаж вона сховала під сидінням і під обшивкою автомобіля. У жінки вилучили кулі калібрів 7,83 мм і 8,6 мм, а також 24 телескопічні кийки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка потрапила в Україну на автомобілі "Рено" через пункт пропуску "Ягодин".

Під час огляду її авто прикордонники виявили під сидінням і під обшивкою патрони і кийки.

"З'ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібром 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібром 7,83 мм і 8,6 мм, а також 24 телескопічні кийки 23 і 26 дюймів", - сказано в повідомленні.

Вантаж і автомобіль конфіскували, а поліції повідомили про те, що, можливо, має місце незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.















