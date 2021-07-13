Семенченко: "Від мене вимагають розкрити операції військової розвідки на запит КДБ Білорусі. Це зрада в керівництві України". ВIДЕО

Екснардеп Семен Семенченко розповів у залі суду про справу проти нього, а також про зраду в керівництві України.

Як інформує Цензор.НЕТ, промову Семенченка із зали суду оприлюднено на його сторінці в Facebook.

"Мені пред'явлено підозру в керівництві НВФ і в тому, що я образив канал кума Путіна "112", нібито скоїв проти нього терористичний акт у 2019 році. І зараз я, в порушення законодавства, перебуваю в одиночці без можливості побачити свою дружину, через скло хіба що, своїх дітей і, скажімо так, я вважаю, що це нахабно і дуже нерозумно сфальсифікована політична справа. Це наслідок зради, яку скоєно в керівництві України, яка віддала наказ сфабрикувати проти нас кримінальну справу і це не єдине наше діло, яке це доводить. Значить, перше, не існує ніякого ПВК Семенченка, ніяких терористів, є люди, які заарештовані у моїй справі. Ці люди з ризиком для життя конфіденційно співпрацювали з українською військовою розвідкою в інтересах національної безпеки України і виконували роботу з протидії Путіну на окупованих територіях і за межами України", - сказав він.

Семенченко зазначив, що підозру у створенні НВФ і тероризмі проти каналу кума Путіна було висунуто відразу після звинувачення, яке озвучив проти нього Комітет державної безпеки Білорусі (КДБ).

"І ось так званий Комітет держбезпеки, тому що нічим іншим, крім як ФСБ це, по суті, не називається. І ось доручення КДБ Білорусі нашому СБУ про те, що проти мене, ось зокрема, "встановити на території України Семенченка Семена Вікторовича і допитати на тему співпраці і спілкування з тими патріотами Білорусі, яких у Білорусі звинувачують в тероризмі". Також мені пропонується за цим дорученням, по суті, видати всі конфіденційні телефони, бази прикриття та операції української військової розвідки. Це навіть не якийсь запит, це доручення, яке під час війни КДБ країни, в який вибори не визнані всім світом, дає доручення СБУ.

Так от, що відбулося насправді ... Всі ті звинувачення в тероризмі, створенні НВФ, висунуті для того, щоб дати можливість Лукашенку і КДБ Білорусі сфабрикувати кримінальні справи проти білоруських патріотів, які також як і я, тільки я в Києві, а вони в Гродно і Мінську перебувають за звинуваченням у тероризмі", - розповів він і показав відповідні документи.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

