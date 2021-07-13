УКР
Семенченко: "Від мене вимагають розкрити операції військової розвідки на запит КДБ Білорусі. Це зрада в керівництві України". ВIДЕО

Екснардеп Семен Семенченко розповів у залі суду про справу проти нього, а також про зраду в керівництві України.

Як інформує Цензор.НЕТ, промову Семенченка із зали суду оприлюднено на його сторінці в Facebook.

"Мені пред'явлено підозру в керівництві НВФ і в тому, що я образив канал кума Путіна "112", нібито скоїв проти нього терористичний акт у 2019 році. І зараз я, в порушення законодавства, перебуваю в одиночці без можливості побачити свою дружину, через скло хіба що, своїх дітей і, скажімо так, я вважаю, що це нахабно і дуже нерозумно сфальсифікована політична справа. Це наслідок зради, яку скоєно в керівництві України, яка віддала наказ сфабрикувати проти нас кримінальну справу і це не єдине наше діло, яке це доводить. Значить, перше, не існує ніякого ПВК Семенченка, ніяких терористів, є люди, які заарештовані у моїй справі. Ці люди з ризиком для життя конфіденційно співпрацювали з українською військовою розвідкою в інтересах національної безпеки України і виконували роботу з протидії Путіну на окупованих територіях і за межами України", - сказав він.

Семенченко зазначив, що підозру у створенні НВФ і тероризмі проти каналу кума Путіна було висунуто відразу після звинувачення, яке озвучив проти нього Комітет державної безпеки Білорусі (КДБ).

"І ось так званий Комітет держбезпеки, тому що нічим іншим, крім як ФСБ це, по суті, не називається. І ось доручення КДБ Білорусі нашому СБУ про те, що проти мене, ось зокрема, "встановити на території України Семенченка Семена Вікторовича і допитати на тему співпраці і спілкування з тими патріотами Білорусі, яких у Білорусі звинувачують в тероризмі". Також мені пропонується за цим дорученням, по суті, видати всі конфіденційні телефони, бази прикриття та операції української військової розвідки. Це навіть не якийсь запит, це доручення, яке під час війни КДБ країни, в який вибори не визнані всім світом, дає доручення СБУ.

Так от, що відбулося насправді ... Всі ті звинувачення в тероризмі, створенні НВФ, висунуті для того, щоб дати можливість Лукашенку і КДБ Білорусі сфабрикувати кримінальні справи проти білоруських патріотів, які також як і я, тільки я в Києві, а вони в Гродно і Мінську перебувають за звинуваченням у тероризмі", - розповів він і показав відповідні документи.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Автор: 

Білорусь (8034) КДБ (47) суд (11820) Семен Семенченко (251)
+36
это зеленая плесень, за которую вы так топили
показати весь коментар
13.07.2021 08:49 Відповісти
+27
Так ти долбодаун топив же за них. Я думаю, що ти отримав по своїм заслугам.
показати весь коментар
13.07.2021 08:51 Відповісти
+22
Этот свиномордый сам делал все, чтобы снести единственного проукраинского президента.
Теперь пусть по полной насладится результатом своей работы.
показати весь коментар
13.07.2021 08:58 Відповісти
и братоубийца, да?
показати весь коментар
13.07.2021 10:26 Відповісти
А черт его знает.
показати весь коментар
13.07.2021 10:35 Відповісти
А ишо он Вальцман, и "иму выгадна вайна", правда?
показати весь коментар
13.07.2021 10:45 Відповісти
мертвечук твою маму в ж имел -тут точно без вариантов)
показати весь коментар
13.07.2021 14:57 Відповісти
після "зливу" вагнерівців зеля "на гачку"..
і гачок будуть постійно смикати
показати весь коментар
13.07.2021 10:07 Відповісти
Сьома! А де ж твої захисники Соболєв той же Міхо "принциповий" Сракашвілі? Сидять по тепленьким місцям як миші під віником! Чому Міхо палатки під ОП не встановив досі?
показати весь коментар
13.07.2021 10:14 Відповісти
туристические товары подорожали сильно
показати весь коментар
13.07.2021 12:06 Відповісти
Семенченко казалось бы должен радоваться ибо сейчас "зато не Порошенко...", ведь он сам приложил немало усилий, чтобы зеленые предатели теперь беспредельничали...
показати весь коментар
13.07.2021 10:15 Відповісти
Конченый, а при Барыге Матиос и ваши рыго-соевые "суды" не беспредельничали?
показати весь коментар
13.07.2021 10:24 Відповісти
Скажите, Всеволод Маркович Конченый, а при чём здесь Порошенко к новым судам Зе?
показати весь коментар
13.07.2021 10:29 Відповісти
Ты дурак соевый, или притворяешься блаженным? Хоть бы поинтересовался, кто назначил 90% ныне действующих "судей"
показати весь коментар
13.07.2021 10:33 Відповісти
Ты дурак солевый, или притворяешься блаженным? Хоть бы поинтересовался, реформами судов от наркомана Зе
показати весь коментар
13.07.2021 10:43 Відповісти
ты дурилка ЗЕленая, тупоголовая, сначала читать научись и понимать прочитанное тебе русским по черному Семенченко говорит, что дело против него завело СБУ по просьбе КГБ Беларуси (читай ФСБ РФ), при чем здесь суды??? Но уж если ты, зеленое затронуло суды, то при ЗЕленом мародере они все курируются юристом януковоЩа Портновым, который при Порохе шарахался по заграницам, а при твоем зеленом предателе сейчас де-факто рулит всей судебной системой... И последнее дело против генерала Павловского инспирировано тоже Портновым,т.е. фактически кремлем...
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
дурашка зеленая, то что 2 года творит зеленый мародер не с чем даже сравнить, это убийство независимого государства... но вам зеленым тупоржачникам этого не понять ибо нечем.
показати весь коментар
13.07.2021 11:13 Відповісти
А кого это в 18-м под ВР порошковые беркута ставили на колени и вышвыривали Саакашвили? Заткнись, холуй соевый! Если б не депутатство, Семена б тоже загребли!
показати весь коментар
13.07.2021 10:28 Відповісти
Вы о том Сааке, который финансировался Курченко?
показати весь коментар
13.07.2021 10:35 Відповісти
Это тебе соевый сказал? Ну-ну...
показати весь коментар
13.07.2021 10:48 Відповісти
Нет, это сцакашвили сам на плёнки наговорил. Но вам, солевым наркоманам, это не интересно
показати весь коментар
13.07.2021 10:54 Відповісти
таким склеенным плёночкам только сладчайшие сектанты и верят.
показати весь коментар
13.07.2021 17:28 Відповісти
Что не мешает их клепать зелёной бигусятине тоннами. Но - "это другое", правда?
показати весь коментар
13.07.2021 19:05 Відповісти
Не зелёной на ПЕлёной бигусятине. Для тебя это не другое дело. Правда.
показати весь коментар
13.07.2021 19:08 Відповісти
Интересно, ты сам прочитать и понять то шо накарябал сможешь? Не, я понимаю, Трускавецкий выш....
показати весь коментар
13.07.2021 19:15 Відповісти
точно. хорошо, ты зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало "Интересно, ты сам прочитать и понять то шо накарябал сможешь? Не, я понимаю, Трускавецкий выш.... "
показати весь коментар
13.07.2021 19:20 Відповісти
Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского...
показати весь коментар
13.07.2021 19:24 Відповісти
снова молодец. точно. хорошо, ты зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало: "Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у ПЕленского... "
показати весь коментар
13.07.2021 19:40 Відповісти
Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы!
показати весь коментар
13.07.2021 19:49 Відповісти
блестящее самовнушение ты, зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало, повтори себе десять раз: "Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы!
показати весь коментар
13.07.2021 19:51 Відповісти
Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей
показати весь коментар
13.07.2021 21:30 Відповісти
молодца, теперь давай всё вместе сам себе о себе: "Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы! Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского...
показати весь коментар
14.07.2021 01:47 Відповісти
Отлично!!! Теперь повторяй три раза перед сном. Как выучишь наизусть - научу не срать
ртом
показати весь коментар
14.07.2021 02:04 Відповісти
да ты прям сам себе кашпировский.
давай, накопительным итогом 20 раз: "Отлично!!! Теперь повторяй три раза перед сном. Как выучишь наизусть - научу не срать ртом "Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы! Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского... "
показати весь коментар
14.07.2021 02:09 Відповісти
Я сказал - три раза. Ты шо - тупое?
показати весь коментар
14.07.2021 09:00 Відповісти
Мда, лечение идёт туго Напрягись, "три раза, перед сном". Запомнило?
показати весь коментар
14.07.2021 17:01 Відповісти
Слава тебе ххоспади! Пока не попинаеш, домашку не сделает.
Так, приступим к дальнейшему препарированию данного экземпляра.
Следующее задание - надо попытаться выражать свои мысли самому (применяй ctrl c ctrl v , со смыслом)
Давай, я жду
показати весь коментар
14.07.2021 18:18 Відповісти
О как? Вас двое? У одного левое полушарие, у другово правое?
Один фиг. Задание повторить, мозгов конечно не добавит, будем работать с рефлексами.
И так - фас
показати весь коментар
14.07.2021 19:03 Відповісти
Молодец У тебя получается!
Кстати, прими соболезнования по поводу братишки Но ничего, не даром у мокшанской куры две башки
показати весь коментар
14.07.2021 19:30 Відповісти
Туго конечно Но ничего, ты ведь стараешься. В крайнем случае на рефлексах выедешь, как псинка Павлова. Главное - не останавливайся
показати весь коментар
16.07.2021 09:57 Відповісти
Саак цілком заслужив, свиня невдячна і зрадлива.
показати весь коментар
14.07.2021 07:25 Відповісти
методичку свою ватную засунь поглубже... зеленое недоразумение...
показати весь коментар
13.07.2021 11:17 Відповісти
У Семенченко была высокая вероятность сесть и при втором сроке Порошенко. Он бы и при первом сел, если бы не был депутатом ВР.
А вот то, что нам пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским - это трагедия. И в эту трагедию вклад Порошенко - основной.
показати весь коментар
13.07.2021 16:10 Відповісти
трагедия не в том, что пришлось выбирать между Порошенко (Армия,Мова,Віра) и зеленым клоуном-совком (Какаяразница), а трагедия в том, что люди, не умеющие ни думать, ни критически мыслить, напрочь инфантильные и безответственные, благодаря наличию паспорта выбирают "по приколу", а когда через 2 года наконец до них доходит, что выбрали зеленое говнище, то виноваты у них все, кроме них самих ... Зеленого предателя-мародера, слугу кремля и олигархов выбрал вам не Порошенко, а вы сами, так имейте мужество и малость совести подойти к зеркалу и увидеть там того, кто 2 года назад отдал страну в управление безмозглой кукле, которая из себя ничего не представляет, а лишь имитирует роль "президента" ...
показати весь коментар
13.07.2021 16:36 Відповісти
"Армия,Мова,Віра" - это для секты. Для тех, кто не помнит, как Порошенко Харьковские соглашения с РФ поддерживал, о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму до 2047 года.
Для тех, кто не помнит, как он был министром у Януковича. И где он только не был, лишь бы у власти оказаться..
И с Кремлем "жму руку, обнимаю".
И не слуга олигархов, а сам олигарх.
А виноваты - не "все", а телеканалы и причие медиа олигархов (и Порошенко, и других) которым все 30 лет успешно дурят народ, предлагая выбор только из своих кандидатур.
показати весь коментар
13.07.2021 16:56 Відповісти
Всю методичку "слуг кремля" зачитал? ты еще забыл приплести про то, как Порох убил и съел своего родственника ЗЕленые совкодрочеры уже 2 год пытаются Пороха в чем-то уличить, но за брехню про Свинарчуков ваши "бигусы" уже извинились, придет время и за всю остальную брехню извиняться придется... А то, что вас, "слуг кремля", бесят "Армия,Мова,Віра" так это ж закономерно, кремлевское ху@ло от этих слов тоже ботоксом брызжет... Лучше ответь почему ДО СИХ ПОР не подписан оборонный госзаказ на ЭТОТ год??? При Порохе одоронный заказ подписывался в конце текущего года на последующий... Почему оборонные предприятия за последние 2 года банкротятся и сидят в многомиллиардных долгах, а работники без зарплат??? Почему при зеленом клоуне кошмарят малый и соедний бизнес хуже, чем при донецких бандитах овоща?? Сколько населенных пунктов за 2 года освободил от рашистов твой зеленый писюньковый игрун??? Что пообещал твой клоун китайцам в обмен на взятый миллиардный кредит и почему эта сделка проводилась в тайне от украинского народа??? Почему отменены тендеры при получении многомиллиардных заказов на "велике кРадівництво"?? При Порохе все тендеры шли через систему Прозоро... Когда ваше зеленое ничтожество публично извинится за свои оскорбления Украины, когда оно сравнивало нашу страну с актриссой немецких порнофильмов???
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
Не приписывайте мне "брата", если _не можете опровергнуть то, что я сказал про Порошенко_.
Дело Свинарчука - в суде.
Не надо съезжать с темы - я не говорю, что Зеленский лучше Порошенко.
показати весь коментар
13.07.2021 18:27 Відповісти
это ты съезжаешь, так и не ответив на всего лишь несколько простых вопросов :

- почему ДО СИХ ПОР не подписан оборонный госзаказ на ЭТОТ год??? При Порохе оборонный заказ подписывался в конце текущего года на последующий...

- Почему оборонные предприятия за последние 2 года банкротятся и сидят в многомиллиардных долгах, а работники без зарплат???

- Почему при зеленом клоуне кошмарят малый и средний бизнес хуже, чем при донецких бандитах овоща??

- Сколько населенных пунктов за 2 года освободил от рашистов твой зеленый писюньковый игрун???

- Что пообещал ваш клоун китайцам в обмен на взятый миллиардный кредит и почему эта сделка проводилась в тайне от украинского народа???

- Почему отменены тендеры при получении многомиллиардных заказов на "велике кРадівництво"?? При Порохе все тендеры шли через систему Прозоро...

- Когда ваше зеленое ничтожество публично извинится за свои оскорбления Украины, когда оно сравнивало нашу страну с актриссой немецких порнофильмов???
показати весь коментар
13.07.2021 18:44 Відповісти
А я не справочное бюро, чтобы отвечать на любые вопросы.
У нас тут дискуссия.
Мы тут высказываем утверждения и в случае разногласий - доказываем свою правоту.
Если правильность моих утверждений вы оспорить не можете - до свидания.
показати весь коментар
13.07.2021 19:30 Відповісти
у тебя нет утверждений, так, набор кремлевской туфты, которую теперь как попугаи повторяют "слуги кремля"... а на мои вопросы ты ответить не можешь, потому что крыть тебе нечем, сдают страну твои "слуги", уже 2.5 года сдают, валят по всем параметрам ...
показати весь коментар
13.07.2021 19:47 Відповісти
"у тебя нет утверждений"
Если оппонент не понимает обращенную к нему речь - дискуссия невозможна.
показати весь коментар
13.07.2021 20:01 Відповісти
вот когда начнешь понимать обращенную к тебе речь, тогда и подискутируем кстати, ты уже один раз прощался или тебя обком "слуг кремля" вернул на партийное задание???
показати весь коментар
13.07.2021 20:16 Відповісти
Вы "в первый раз" не заметили слово "если".
Хотя кому я это пишу...
показати весь коментар
13.07.2021 20:20 Відповісти
ах, оставь-те свои колкости ...
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
А в чому полягає твоя "речь"? Тільки в одному -- Порошенко не дає тобі спокійно спати. Чемодан, вокзал, расєя. В добрий путь.
показати весь коментар
14.07.2021 07:37 Відповісти
У свою секту з двоголовою куркою.
показати весь коментар
14.07.2021 07:43 Відповісти
Ви абсолютно не зрозуміли що я сказав.
Якщо коротко - під проводом зрадника неможливо здобути перемогу.
показати весь коментар
14.07.2021 11:17 Відповісти
Пук в калюжу : Справа Семенченка і Шевченка: Саакашвілі закликав президента розігнати СБУ
Дії Служби безпеки України у справі щодо приватної військової компанії, організаторами якої нібито є екснардеп Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, більше схожі на окозамилювання
показати весь коментар
13.07.2021 10:19 Відповісти
Стараешься? Ты точно при соевом режиме задницу Толяну Тепловизору подтирал.
показати весь коментар
13.07.2021 10:22 Відповісти
Стараешься? Ты точно зебильном режиме задницу Бенедиктовой подтираешь.
показати весь коментар
13.07.2021 10:37 Відповісти
Так она ж женщина -а там совсем другие расклады.....
показати весь коментар
13.07.2021 12:44 Відповісти
Как-то...фу
показати весь коментар
13.07.2021 12:46 Відповісти
Три комента в ТОПЕ говорят о том, что порохатое быдло неисправимо. Чудаки соевые на букву М, кто засадил Торнадовцев и приказал убить Лисныка-Мужчиля, вам, беспамятным, напомнить?
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
Твои отмазки зебилоидных быдланов, говорят о том, что слуги урода неисправимы. Чудаки солевые на букву М, кто не посадил рифмастера и приказал развалить гособоронзаказ, вам, беспамятным, напомнить?
показати весь коментар
13.07.2021 10:41 Відповісти
лузер, объясни зачем ты так за пороха топишь? смысл?
показати весь коментар
13.07.2021 11:07 Відповісти
лузер? точно? я? а не обосравшиеся избиратели сепаратиста зелёного? кстати, ты "в своей галаве вайну закончил" ?
показати весь коментар
13.07.2021 11:15 Відповісти
войну начало .уйло, а не я! а про пороха ответа нет...
показати весь коментар
13.07.2021 11:26 Відповісти
«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну», - завил он. При этом Зеленский пояснил, что это значит, что каких-то спорных моментов для него больше нет.
а что ты хотел о порохе услышать? за бюджет? за армию? за веру? международную поддержку? за развитие оборонного комплекса? тебе ведь не это надо? тебе надо бигусятину приплести - 80 тышш патриотов в тюрьмах, разбогател в 800 раз, вайна ему выгадна.... нет дружок, жри-те эту хрень сами
показати весь коментар
13.07.2021 11:39 Відповісти
Три комента в топе говорят еще и о том, что на эту тему до сих пор выделяется бюджет.
показати весь коментар
13.07.2021 15:16 Відповісти
... - не мешки ворочать.
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
Почему Семенченко не остановили когда он выносил оружие из путинского лагеря возле Рады, вот ключевой вопрос.
показати весь коментар
13.07.2021 10:37 Відповісти
А кто видел, что это оружие? Почему не ноутбуки и телефоны?
показати весь коментар
13.07.2021 15:19 Відповісти
фейкобот раскажи как барыжил в крыму и в донецке ..в каких училищах получал офицера...
показати весь коментар
13.07.2021 10:59 Відповісти
был зол - стал очень бобр
как и Гомчаренко - любил Рашку - стал патриотом(чьим то)
показати весь коментар
13.07.2021 11:40 Відповісти
почему без маски..с дырками для моргалов и рота))
показати весь коментар
13.07.2021 11:00 Відповісти
клоуни і в Африці клоуни, як вибрали так і їжте.
показати весь коментар
13.07.2021 11:18 Відповісти
https://es-la.facebook.com/govoryt.velykyi.LVIV/posts/465926610801043

- ещё один мутный хлопчик аля гадя-пуля...... наразорвавшиеся бонбы..........
показати весь коментар
13.07.2021 12:10 Відповісти
неразорвавшиеся (очепятка)
показати весь коментар
13.07.2021 12:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ivcvsEqBxxo

https://litsa.com.ua/22250/

- был костя гришин зделали семёна семенченко стал мата хари......... тики дела.....
показати весь коментар
13.07.2021 12:14 Відповісти
СВОБОДУ ЙОДЕ !)
показати весь коментар
13.07.2021 14:14 Відповісти
Для пропутинского хвоста - зели защита Украины это и есть преступление.
"Семенченко: Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины"
показати весь коментар
13.07.2021 14:38 Відповісти
Теперь каждаю зесрань,которая так жаждала прихода зекретина, будет наказана зекрысой -в угоду пуйлу)))
показати весь коментар
13.07.2021 15:09 Відповісти
И кто это, интересно, тебя, Сёма, посвятил в дела "украинской военной разведки"?
показати весь коментар
13.07.2021 15:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 