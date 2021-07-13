Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі. ВIДЕО
Вранці у вівторок, 13 липня, в російському Геленджику стався вибух газу в готелі. В результаті події загинула людина, відомо ще про декількох постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
За попередніми даними, вранці 13 липня в одному з приміщень першого поверху готелю на вулиці Радянська в Геленджику стався вибух, "в результаті якого загинув молодий чоловік, який перебував на вулиці", заявили в регіональному управлінні СКР. "Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.
Вибухом пошкоджені скління і внутрішні конструкції першого поверху готелю. 50 осіб були евакуйовані.
У прокуратурі повідомляли про одного загиблого і трьох постраждалих. За даними МНС РФ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали. У свою чергу інформоване джерело заявляло, що загиблих вже двоє.
Зазначається, що постраждалі госпіталізовані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як видно, ще не знайшли. Інакше, ********* вже би голосила.
Не смотреть же , и не дать призадуматься , как зелёные сближаются с китайской ком партией, со страной врагом НАТО, а потом видосики снимать почему нас в НАТО не пускают
А так желтые новости делают своё бело
И не бывает просто поджогов поля. Не бывает молний, которые косят за раз ..десятками. Еще раз десятками человек. Это все умышленное применение других энергетических технологий. У нас такие технологии называются - ОРУЖИЕМ. Его применение стало массовым в последнее время, это по сути нападение, считайте война за наше существование.
Сотрудники ГСЧС потушили пожар на пшеничном поле у села Новокальчево в Березовском районе Одесской области. Вероятной причиной пожара спасатели считают удар молнии ?????
Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 13:28. Преодолев расстояние 19 км, спасатели приступили к ликвидации пожара, https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/5956525481056775 говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в области.
Чтобы помешать распространению огня, работники предприятия "Агро-2000" вспахали трактором защитную борозду.
Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14:28. Огонь уничтожил 2 га и повредил 5 га пшеницы на корню. Площадь поля составляет 170 га.
http://www.radikal.ru