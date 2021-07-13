УКР
Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі. ВIДЕО

Вранці у вівторок, 13 липня, в російському Геленджику стався вибух газу в готелі. В результаті події загинула людина, відомо ще про декількох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

За попередніми даними, вранці 13 липня в одному з приміщень першого поверху готелю на вулиці Радянська в Геленджику стався вибух, "в результаті якого загинув молодий чоловік, який перебував на вулиці", заявили в регіональному управлінні СКР. "Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

Вибухом пошкоджені скління і внутрішні конструкції першого поверху готелю. 50 осіб були евакуйовані.

У прокуратурі повідомляли про одного загиблого і трьох постраждалих. За даними МНС РФ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали. У свою чергу інформоване джерело заявляло, що загиблих вже двоє.

Також читайте: Вибух пролунав на одному з підприємств Мелітополя - є постраждалі

Зазначається, що постраждалі госпіталізовані.

+31
никакой это не взрыв, это - хлопок. И никто не погиб, просто стал отрицательно жить
показати весь коментар
13.07.2021 10:19 Відповісти
+17
Правильно делают, я считаю. Чем их меньше - тем мир чище.
показати весь коментар
13.07.2021 10:22 Відповісти
+15
ГАЗПРОМ-всегда рядом!
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 10:19 Відповісти
Мощный взрыв прогремел в гостинице в Геленджике: есть погибшие и пострадавшие - Цензор.НЕТ 2515
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
почти как зеля
показати весь коментар
13.07.2021 12:17 Відповісти
только газ туда не подведен...
показати весь коментар
13.07.2021 13:03 Відповісти
Почав жити у борг.
показати весь коментар
13.07.2021 10:30 Відповісти
Правильно казати : "обнулився або задвухсотився".
показати весь коментар
13.07.2021 11:44 Відповісти
пошел на концерт кабздона!
показати весь коментар
13.07.2021 11:54 Відповісти
Ща агентов сбу найдут
показати весь коментар
13.07.2021 10:19 Відповісти
Кацапы самоубиваются...
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 10:22 Відповісти
слабовато ..
показати весь коментар
13.07.2021 10:21 Відповісти
Ага-а,самая важная новость для Украины.
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
Ага-а. И у тебя бомбануло.
показати весь коментар
13.07.2021 10:28 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
Осталось приплести украинских националистов и можно ехать "асвабаждать наваросию".
показати весь коментар
13.07.2021 10:25 Відповісти
Цей непрємний говор расійський такий неприємний
показати весь коментар
13.07.2021 10:27 Відповісти
Мощный взрыв прогремел в гостинице в Геленджике: есть погибшие и пострадавшие - Цензор.НЕТ 2494
показати весь коментар
13.07.2021 10:32 Відповісти
Ну, если это не Навальный устроил, то тогда - Порох! Адназначна! Зуб даю!)))
показати весь коментар
13.07.2021 10:37 Відповісти
Зуб - то добре. Лиш не кажіть - чий.
показати весь коментар
13.07.2021 11:12 Відповісти
Бубачккін, звичайно. Сподіваюся, що там хоч один залишився, а нє отеті от вініри всє.)
показати весь коментар
13.07.2021 11:18 Відповісти
а визитку Яроша там случайно не нашли? Ну, чтоб было на кого списать?
показати весь коментар
13.07.2021 10:38 Відповісти
Іщут пожарниє, іщєт міліция (с).
Як видно, ще не знайшли. Інакше, ********* вже би голосила.
показати весь коментар
13.07.2021 11:10 Відповісти
Треба щоб Моргенштерн дав святковий концерт на дачі Х..ла з цього приводу.
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
Певно, напередодні його вгостили зкріпними щами. От і бомбануло болєзного.
показати весь коментар
13.07.2021 11:09 Відповісти
І на який ляд українцям ця новина з терен мокшанської московії ?
показати весь коментар
13.07.2021 10:49 Відповісти
...бо гарні новини покращують психічне та фізичне самопочуття.
показати весь коментар
13.07.2021 10:56 Відповісти
Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі - Цензор.НЕТ 3809
показати весь коментар
13.07.2021 10:49 Відповісти
Скоро и в кремле взорвётся газ.
показати весь коментар
13.07.2021 11:15 Відповісти
сахар завезли ванильный ватниковый
показати весь коментар
13.07.2021 10:54 Відповісти
і вішенка на торт - В России бронетранспортер протаранил автобус с людьми, 2 человека погибли
показати весь коментар
13.07.2021 10:59 Відповісти
А зачем на украинском новостном сайте новости из Геленджика? Ну взорвалось, ну ок. Что в Украине взріва газа не было за день?
показати весь коментар
13.07.2021 11:03 Відповісти
Отвлекать народ как то нужно
Не смотреть же , и не дать призадуматься , как зелёные сближаются с китайской ком партией, со страной врагом НАТО, а потом видосики снимать почему нас в НАТО не пускают
А так желтые новости делают своё бело
показати весь коментар
13.07.2021 11:14 Відповісти
Людям нужен позитив.
показати весь коментар
13.07.2021 11:15 Відповісти
Чтобы украинцы порадовались смертям свинособак.
показати весь коментар
13.07.2021 13:34 Відповісти
віднеси цвєточки до пасольства, страдалєц
показати весь коментар
13.07.2021 14:42 Відповісти
Цікаво як таке трапилось, що говорящі голови із прокуратури та МНС лаптєстану наговорили про вибух, а не про бавовну? Не інакше, як і проміж них проникли правосєкі. Біда бідезна - геть чисто, і нема на то ради!
показати весь коментар
13.07.2021 11:06 Відповісти
Вот это вот все ..звенья одной цепи. Не бывает просто взрывов.
И не бывает просто поджогов поля. Не бывает молний, которые косят за раз ..десятками. Еще раз десятками человек. Это все умышленное применение других энергетических технологий. У нас такие технологии называются - ОРУЖИЕМ. Его применение стало массовым в последнее время, это по сути нападение, считайте война за наше существование.

Сотрудники ГСЧС потушили пожар на пшеничном поле у села Новокальчево в Березовском районе Одесской области. Вероятной причиной пожара спасатели считают удар молнии ?????


Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 13:28. Преодолев расстояние 19 км, спасатели приступили к ликвидации пожара, https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/5956525481056775 говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в области.
Чтобы помешать распространению огня, работники предприятия "Агро-2000" вспахали трактором защитную борозду.
Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14:28. Огонь уничтожил 2 га и повредил 5 га пшеницы на корню. Площадь поля составляет 170 га.
показати весь коментар
13.07.2021 11:16 Відповісти
Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі - Цензор.НЕТ 4374
показати весь коментар
13.07.2021 11:24 Відповісти
Взагалі то дивно, в готелях зазвичай кладуть все електричне, і плити і все інше, якщо опалення то воно ззовні, чи в Геленджику так холодно?
показати весь коментар
13.07.2021 12:11 Відповісти
"...Утром во вторник, 13 июля, в российском Геленджике произошел взрыв газа..."

http://www.radikal.ru Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі - Цензор.НЕТ 31
показати весь коментар
13.07.2021 12:36 Відповісти
Що почалася підготовка до виборів і знову "мирній" расеюшке заважають абреки і інші народи? Чи пора заблокувати місто, щоб не лазили до дачі ботоксного?
показати весь коментар
13.07.2021 12:39 Відповісти
Да, пусть хоть всем своим ягелеядным свинством взлетят, а хоть и ПОД небеса ... МНЕ это - НЕ ИНТЕРЕСНО... Сколько зла принесли за 300 неполных лет своего недосуществования, пусть столько же и вернется ааленям в один день...АМИНЬ !!!
показати весь коментар
13.07.2021 13:32 Відповісти
Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі - Цензор.НЕТ 9270
показати весь коментар
13.07.2021 14:02 Відповісти
РОССИЯ ОТ МАССОВОСТИ СВОЕГО ОРУЖИЯ УЖЕ ВЗРЫВАЕТСЯ !!! НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА !!!
показати весь коментар
13.07.2021 14:06 Відповісти
 
 