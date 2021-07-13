Потужний вибух пролунав у готелі в Геленджику: є загиблі і постраждалі. ВIДЕО

Вранці у вівторок, 13 липня, в російському Геленджику стався вибух газу в готелі. В результаті події загинула людина, відомо ще про декількох постраждалих.

За попередніми даними, вранці 13 липня в одному з приміщень першого поверху готелю на вулиці Радянська в Геленджику стався вибух, "в результаті якого загинув молодий чоловік, який перебував на вулиці", заявили в регіональному управлінні СКР. "Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

Вибухом пошкоджені скління і внутрішні конструкції першого поверху готелю. 50 осіб були евакуйовані.

У прокуратурі повідомляли про одного загиблого і трьох постраждалих. За даними МНС РФ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали. У свою чергу інформоване джерело заявляло, що загиблих вже двоє.

Зазначається, що постраждалі госпіталізовані.