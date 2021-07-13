"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів "зашкварних" депутатів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти ВО "Свобода" пікетують Верховну Раду з вимогою, щоб нардепи Богдан Яременко, Олександр Юрченко, Євген Брагар, Олександр Дубінський і Максим Бужанський, які, на їхню думку, оскандалилися, склали свої мандати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 13 липня, під будівлею ВР проходить акція активістів ВО "Свобода". Вони тримають прапори з партійною символікою, а також розгорнули банер із фотографіями народних депутатів Олександра Юрченка, Богдана Яременка, Євгенія Брагара і написом: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!". Мітингувальники вимагають "позбавити мандатів негідних і неодноразово зашкварних депутатів".

Читайте також: Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

"Депутати Верховної Ради України від влади від початку отримання мандатів відверто зневажають свої обов'язки, нехтують українським народом, займаються корупцією, роблять дурниці, а ще скоюють злочини, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність ... І при цьому залишаються безкарними і не несуть за свої вчинки жодної відповідальності. Може досить годувати цих дармоїдів?" - заявили організатори акції.













Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями любові не було одноразовим. За даними "Букв", політик переписується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади недолугих депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар 31 січня 2020 року в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбой#бом".

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. ""Мені дуже шкода, що мої висловлювання на" 112 каналі "з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання. У всіх нас є бабусі, дідусі, батьки, які отримують достатньо низькі пенсії", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.