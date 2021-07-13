УКР
5 966 35

"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів "зашкварних" депутатів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти ВО "Свобода" пікетують Верховну Раду з вимогою, щоб нардепи Богдан Яременко, Олександр Юрченко, Євген Брагар, Олександр Дубінський і Максим Бужанський, які, на їхню думку, оскандалилися, склали свої мандати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 13 липня, під будівлею ВР проходить акція активістів ВО "Свобода". Вони тримають прапори з партійною символікою, а також розгорнули банер із фотографіями народних депутатів Олександра Юрченка, Богдана Яременка, Євгенія Брагара і написом: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!". Мітингувальники вимагають "позбавити мандатів негідних і неодноразово зашкварних депутатів".

"Депутати Верховної Ради України від влади від початку отримання мандатів відверто зневажають свої обов'язки, нехтують українським народом, займаються корупцією, роблять дурниці, а ще скоюють злочини, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність ... І при цьому залишаються безкарними і не несуть за свої вчинки жодної відповідальності. Може досить годувати цих дармоїдів?" - заявили організатори акції.

Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 01
Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 02
Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 03
Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 04
Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 05
Зеленський, прибери своє лайно з Ради!: Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів зашкварних депутатів 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями любові не було одноразовим. За даними "Букв", політик переписується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар 31 січня 2020 року в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбой#бом".

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. ""Мені дуже шкода, що мої висловлювання на" 112 каналі "з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання. У всіх нас є бабусі, дідусі, батьки, які отримують достатньо низькі пенсії", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Автор: 

+14
це ті які топили проти бариги? так їжте шановні,,ви того варті
+14
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 614
+13
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 7429
О, Табу вже не табу?
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 614
13.07.2021 11:37 Відповісти
А рыги и свинарчуки пусть жируют себе спокойно
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 8426
13.07.2021 11:20
Який там держборг США, не підкажеш?
нєгри під мостами стаждають від гєів
13.07.2021 11:26
Справки Google Pro платные
13.07.2021 11:31
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 7429
13.07.2021 11:34
Та нехай ЗЄ не забирає з Ради своє Ге - нехай далі гробить свій рейтинг своїми наркоманами.
13.07.2021 11:58
"Свинарчуки" зараз на реальному великому крадівництві.
13.07.2021 11:31
це ті які топили проти бариги? так їжте шановні,,ви того варті
13.07.2021 11:16
прокинулись) щось не видно тієї свободи, тількі у франику землю дерибанять. а на пороха вони досі більш, ніж на клоуна брешуть.
13.07.2021 11:20
Про їхньго гей лідара Тягнисрака скоро в ***** оди співать будуть :

"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 2090
13.07.2021 11:23
це падло гроші дуже любить. приймає, як буба, з будь якого боку. у хйла брав, у янека брав, у зелених бере...
13.07.2021 11:24
Лайно - его, прибирать - другим. Все как всегда.
13.07.2021 11:16
якщо все лайно забрати з фракціі зелених, що залишится?
13.07.2021 11:19
протяг )))) і сморід ))))
13.07.2021 11:23
А що так скромно..лише три шматки лайна... А решта ?
13.07.2021 11:20
Нехай себе краще прибере.
13.07.2021 11:21
что - то только три лайнюхи нарисовали... а остальные кучи???
и разве только эти рыла самые самые? а казнокрады, воры и... татаров с дерьмаком????
13.07.2021 11:22
А от брагарів і юрченків не судять!
Бо вони мирно довбили наркоту в 14-му. І
Дубінського не судять, бо він мирно обслуговував російську пропаганду.
І Земакаку не судять, бо він розважав окупантів і глумився з загиблих на Майдані 😡
. Судять лише тих, хто став на захист України 😒
13.07.2021 11:24
Антиколорадос вас всех там подзарядил что залог великоват, и вы справедливо подумав что таки да, ринулся сюда вдалбливать одно и тоже а также что залог великоват - Даааа??? а то никто больше не удивился шо Мертвечуку на четверть меньше был
13.07.2021 11:28
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 8234
13.07.2021 11:30
После того как народ проголосовал за Котлету и Куницкого (не понаслышке знаю что из себя представляют эти персонажи) я уже не удивляюсь, и знаю что это еще не самые худшие "герои". И вот такое вот народное порицание им до одного места, точно так же как и президенту, потому что все они вертели народ а тем более его мнение на своих вертелках... Если и хотите что то изменить, вспомните как минимум про мусорные баки и проводите данную процедуру пока не добьетесь результата. Но лучше, интересоваться за кого ставишь галочку, потому что голосовать за бандоса из 90х, которого прекрасно знает весь Киев это высший пилотаж!
13.07.2021 11:24
Партийные флаги Тягнибока?
У него "мізочки" работают(это недослово он высрал не так давно в интервью, я чуть не обосрался от неож*данности)

на политические требования припереть несунов флагов - это ни разу не "пиар", не, просто сильно напряглись и языки таки вытянули из откуда-то и глубоко возмутились зашкварами зашкваренных
13.07.2021 11:25
если убрать дерьмо из Рады - там никого не останется. совсем.
13.07.2021 11:33
Ну и хорошо-будет чистота и порядок, тогда может и хорошие люди(а они у нас. поверьте. есть) будут становиться депутатами.
13.07.2021 11:56
))))) Ага))
13.07.2021 12:44
А про насильника (по приговору суда) Иванисова забыли?!
13.07.2021 11:50
Украиной правит лайно Зеленського. Ганьба!
13.07.2021 12:13
Так Україной завжди правило лайно...Це національний атребут... Когоб не вибрали завжди лайно)))
13.07.2021 12:46
пять протестантов. это третий майдан.
13.07.2021 16:54
 
 