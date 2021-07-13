УКР
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей. ВIДЕО

Вертоліт одеського бізнесмена, приземляючись біля заміського будинку, повітряним потоком від гвинта зірвав кілька парасольок із пляжу, а вони пошкодили намети відпочивальників, що стояли поруч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"Приїхали на відпочинок в кемпінг Грибівка. Розклали намети і тут над головами почав сідати на гору вертоліт UR-ICH. Від потоку вітру у наших сусідів намет зрівняло з землею, і хлопчика, який перебував у ньому, вдарили кріплення. Зламався повністю намет. І тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить у наш бік, пробиває намет і летить у мого сина і мене ... Слава Богу, нікого не зачепило", - розповіла відпочивальниця.

Жінка пішла лаятися з пілотом, але не почула від нього вибачень.

Щоправда, льотчики все ж зробили висновки з цієї ситуації - за словами автора відео, такі посадки відбувалися вже після заходу не з боку моря.

За даними "Державного реєстру повітряних суден України", вертоліт Eurocopter EC155B1 з реєстраційним номером UR-ICH експлуатує ТОВ "Челендж Аеро Юкрейн", а належить він відомому одеському бізнесмену, засновнику і генеральному директору фармацевтичної компанії "Інтерхім" Анатолію Редеру.

За відомостями "Думської", вертолітний майданчик у приватної будівлі в селищі Грибівка не сертифіковано Державіаслужбою України, однак пілоти мали право на таку посадку.

За словами експерта, який побажав залишитися невідомим, кваліфікація пілотів цього вертольота дозволяє сідати навіть на непідготовлені майданчики, у них є відповідний допуск.

"В даному випадку, з точки зору авіаційних правил порушень з боку пілотів немає, вони мають так званий допуск на підбір майданчика з повітря", - зазначає експерт.

Топ коментарі
+14
"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей - Цензор.НЕТ 1244
показати весь коментар
13.07.2021 12:22 Відповісти
+6
Якась паралельна реальність
показати весь коментар
13.07.2021 12:29 Відповісти
+6
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
13.07.2021 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"От потока ветра палатки сровняло с землей": в курортной Грибовке вертолет одесского бизнесмена снес кемпинг и чуть не покалечил людей - Цензор.НЕТ 1244
показати весь коментар
13.07.2021 12:22 Відповісти
Це така візуальний ефект. Там висота до літака метрів 30. Просто літак дуже великий і здається, що він майже на голову людям сідає...
показати весь коментар
13.07.2021 13:41 Відповісти
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
13.07.2021 13:42 Відповісти
Ну так це ж зовсім інша справа. Там дуже коротка зліта смуга, люди навпаки прикалуються від цього, свого роду безкоштовний атракціон
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей - Цензор.НЕТ 6282
показати весь коментар
13.07.2021 13:43 Відповісти
Це не той випадок
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
Вобще-то есть разница между вынужденной посадкой, и стебом из вертолета над нищебродами в палатках.
показати весь коментар
13.07.2021 15:24 Відповісти
"Что мы имеем" (с) С одной стороны, место посадки не сертифицировано, а значит, за неподготовленную инфраструктуру и соответствующие ограждения и предупреждающие знаки никто ответственности не несет. С другой стороны, пилоты имеют право на посадку на неподготовленную площадку, чем они и воспользовались. Таким образом, если их и можно за что-то привлечь, то за воздушное хулиганство, что пострадавшие в результате инцидента и попытаются инициировать... наверное... Или не попытаются.
показати весь коментар
13.07.2021 15:29 Відповісти
Все правильно, тільки вони порушили і правила виконання польотів ,НЕ ПРАВИЛЬНО ВИБРАВШИ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕННЯ.
показати весь коментар
13.07.2021 16:55 Відповісти
Площадку выбрали правильно, согласно цели полёта. А вот заход на посадку совершили без учета окружающей обстановки, случайно, или намеренно.
показати весь коментар
13.07.2021 16:57 Відповісти
Що ЦЕ означає"согласно целі пальота"? Це не єдиний критерій, за яким обирають посадковий майданчик. Чи мав він дозвіл на польоти в цій зоні, і ТОЧНО НЕ МАВ ПРАВО ПРИЗЕМЛЯТИСЯ ПОРЯД З ЛЮДЬМИ, які уявлення не мають ПРО ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ ПОРЯД З ГВИНТОКРИЛОМ. Я вже не кажу про хамство зі зносом палаток. Це, як Вас автомобіль заляпає. І це в кращому випадку, а в гіршому пілот або не мав уявлення до чого МОЖУТЬ привести його дії, або не справився з управлінням
показати весь коментар
13.07.2021 20:36 Відповісти
В полётном задании есть конечная точка, чаще всего это посадочная площадка. Они прилетели туда, куда и планировали. Без разрешения диспетчера он бы не смог подняться в воздух. Сел он на посадочную площадку (если верить источнику), точно не рядом с этими людьми. Остается только хамство со сносом палаток. Но, без заявления потерпевших, никто не будет в этом разбираться. Всё в их руках.
показати весь коментар
13.07.2021 21:22 Відповісти
Ви бачили Це польотне завдання? Щось, дуже багато у вас умовностей.
показати весь коментар
13.07.2021 21:54 Відповісти
І чому ви вважаєте що цей майданчик був КПМ? А СУДЯЧИ з того, як ті палатки "махали крилами", безпечною відстанню там і НЕ ПАХЛО.
показати весь коментар
13.07.2021 21:57 Відповісти
Место НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО, а значит никто не определяет какое там расстояние. Вертолёт сел там, где и собирался сесть в соответствии с планом полета.
показати весь коментар
14.07.2021 10:38 Відповісти
Ви помиляєтесь, безпечна відстань визначається в такому випадку інструкцією по експлуатації даного гвинтокрила.
П.С. Я не розумію, чому ви намагаєтесь захистити явного правопорушника, коли правопорушення - очевидне та ще й зафіксоване
показати весь коментар
14.07.2021 12:50 Відповісти
Можете процитировать инструкцию?
показати весь коментар
14.07.2021 12:58 Відповісти
Без этого вертолёт не поднимется в воздух
показати весь коментар
14.07.2021 10:37 Відповісти
Там теж за огорожею аеропорту кемпінг облаштований чи просто зіваки на власний розсуд життям ризикують ? Перш аніж ьакі фото у коменти викладати потрібно розібратися !
показати весь коментар
13.07.2021 14:31 Відповісти
Во-первых, это не фото. Во-вторых, что вас не устраивает?
показати весь коментар
13.07.2021 14:33 Відповісти
Не влаштовує порівняння - про цей аеропорт весь світ знає , ті хто за огорожею - шукачі екстриму , вони самі так обрали своє життя ; у ситуації з місцевим барином чи він , чи його вертолітна ччелядь плювати хотіли на оточення - вони " хазяйни життя" мають навіть вертоліт ((( щоб він на ньому наступного разу десь у морі приводнився !
показати весь коментар
13.07.2021 14:40 Відповісти
Где вы увидели сравнение?
показати весь коментар
13.07.2021 14:41 Відповісти
БувайТЕ !
показати весь коментар
13.07.2021 14:46 Відповісти
Всё? Кусать больше нечем?
показати весь коментар
13.07.2021 14:47 Відповісти
Все набагато простіше - довести щось ідіоту - собі дорожче ! Веселої прогулянки під лопатями сідаючого вертольота тільки не обкакайтеся - із штанів по всьому фейсу розмаже як декому із викладеного відео - там правда не лайном , а мізками на бетоні закінчилося ( якщо вони там у черепі були )
показати весь коментар
13.07.2021 14:53 Відповісти
Вам никто ничего не доказывает. Вы сами сюда пришли, сами посмотрели и сами возбудились
показати весь коментар
13.07.2021 14:56 Відповісти
Это не возбуждение а пролетарская ненависть к олигархам! Осмелюсь предположить что если бы сошёл песок с обрыва то виноват был бы все тот же олигарх, который построил вертолётную площадку а не турЫсты, которые зная что там такое происходит регулярно, поставили палатки.
показати весь коментар
13.07.2021 15:47 Відповісти
Вы можете юридически подкрепить суть своих претензий? Хотя бы просто цитатами из Украинского Законодательстыа.
показати весь коментар
13.07.2021 15:49 Відповісти
Где Вы увидели претензии с моей стороны?
показати весь коментар
13.07.2021 15:55 Відповісти
Нет претензий? Тогда о чем разговор?
показати весь коментар
13.07.2021 15:56 Відповісти
Кондиционер отремонтируйте, потому что с такими темпами и врачи могут не помочь.
показати весь коментар
13.07.2021 15:57 Відповісти
Что-то вас понесло. Таки жара вас беспокоит
показати весь коментар
13.07.2021 15:58 Відповісти
Там пляж вузький, але набудовано кафешок добісу.
показати весь коментар
14.07.2021 05:19 Відповісти
Це https://www.google.com/maps/place/Beacon+Hill+Road,+Simpson+Bay,+Sint+Maarten/@18.03969,-63.1225903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1*******************:0xab111c547dd51571!8m2!3d18.0396835!4d-63.1203223?shorturl=1 Махо пляж, Сент-Мартін . Там дійсно не страшно, особливо коли сідає. Проблеми бувают на зльоті - смуга починається зразу за дорогою і парканом, і газують літаки страшенно бо смуга на сході впирається в гору. https://www.travelandleisure.com/travel-tips/travel-warnings/maho-beach-death Один раз жінку кинуло вихлопом об бетонну медіану на смерть.
показати весь коментар
14.07.2021 05:18 Відповісти
везет мажорве палатки море джипы шашлыки((
показати весь коментар
13.07.2021 12:25 Відповісти
Якась паралельна реальність
показати весь коментар
13.07.2021 12:29 Відповісти
"они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха.. " Ну так какие проблемы, можно и на пляж приземлиться, там же быдло отдыхает
показати весь коментар
13.07.2021 12:30 Відповісти
Дело в том что исходя из статьи пилоты ничего не нарушили. А вот то что палаточный городок там находился легально ни слова. Тот песчаный обрыв, который находится на заднем плане, каждый год сходит и постоянно закапывает таких вот отдыхающих, поэтому у меня есть подозрения что там даже таблички есть или были до этих турЫстов "палатки не ставить".
показати весь коментар
13.07.2021 12:38 Відповісти
Не буду спорить, но прибрежная зона все-же больше подходит для отдыха, нежели для полетов
показати весь коментар
13.07.2021 12:41 Відповісти
Это Вам в Государственную Авиационную Службу необходимо обращаться...
показати весь коментар
13.07.2021 12:42 Відповісти
Чтобы поехать отдыхать в грибовку?
показати весь коментар
13.07.2021 12:44 Відповісти
Что бы выразить свое недовольство...
показати весь коментар
13.07.2021 12:47 Відповісти
Для цього потрібно звернутись в Державну Авіаційну Інспекцію
показати весь коментар
13.07.2021 16:52 Відповісти
Це як із статті виходити , а якщо із реалій то і вертолітна площадка нелегальна ! Просто що дозволено барину зась смердам ((
показати весь коментар
13.07.2021 14:34 Відповісти
"квалификация пилотов этого вертолета позволяет садиться даже на неподготовленные площадки" это означает что пилоты могут сесть где угодно даже рядом с не сертифицированной площадкой и это не будет нарушением. Такого скорее всего не было, но вины пилотов я никакой не вижу а наоборот, вижу что как Вы изволили выразиться, смерды поставили палатки там где это делать не стоит и опять винят во всех своих бедах проклятых олигархов...
показати весь коментар
13.07.2021 14:41 Відповісти
Тобто виходячи з Ваших суджень якщо я маю посвідчення посвідчення водія з усіма можливими відкритими категоріями і стаж водіння СОРОК РОКІВ , то це дає мені право ДАВИТИ на автошляхах усіх без перебору хто переходить дорогу у невстановлених місцях незалежно від ситуації ???? Передбачаю Вашу реакцію - зараз скажете що це некоректне порівняння (( Я нічого не пишу про законність наметів на пляжі , але пілот же не дурень , він що - не розумів наслідків від такого заходу на посадку ? - не думаю ( самі пишете про їхню кваліфікацію ) отже дії пілота були свідомими і він свідомо хотів показати хто у цьому світі крутіший ! Заробив від господаря цукерочку порадував барина А от закінчуватися стаття мала б приблизно так : " поліцією складено протоколи на відпочивальників за порушення громадського порядку шляхом встановлення наметів у заборонених для цього місцях , а на пілота вертольота за вчинення дій які спричинили нанесення травм стороннім особам та загрожували життю відпочиваючих "
показати весь коментар
13.07.2021 16:15 Відповісти
Я так понимаю Вы из тех кто охотно поверит что кто то вор без каких либо доказательств? В статье черным по белому написано что пилоты ничего не нарушили, но даже это для Вас не аргумент, т.к. ненависть к олигархам затмила Ваш разум... При чем тут то бред, который Вы написали про " ДАВИТИ на автошляхах усіх без перебору хто переходить дорогу у невстановлених місцях незалежно від ситуації" Кого задавили в данном случае???
показати весь коментар
13.07.2021 16:22 Відповісти
Ви краще нашим судам подивуйтеся за те що вони зрадників України на волю випускають , а інших за підозру в економічному злочині під варту беруть , а потім судіть хто я ! Бо судячи з Вашої непереборної любові до олігархів можна зробити висновок що Ви або пасажир того вертольота , або його рідний батько ! Решту навіть не коментую - коментувати нічого ((Вже вийшов на волю один із Вами любимих олігархів Лозінський - згадайте як він героїчно від "озброєного ножами пенсіонера який кидався на джипа " карабінами разом із прокурором захищався і нічого при цьому не порушував ; депутати хотіли його навіть героєм України зробити (( Допоки дотримання закону не стане обов"язковим для усіх , мозок буде затьмарювати багатьом ((( в т. ч. і Вам ((( Ось таке біле і чорне ! Всього Вам доброго , шановний !
показати весь коментар
13.07.2021 16:51 Відповісти
Начали за здравие, закончили за упокой.... Если Вам будет так легче, продолжайте винить во всех своих бедах олигархов или кого либо еще, только от этого в Вашей жизни ничего не изменится пока Вы не увидите причинно следственную связь в происходящем.
показати весь коментар
13.07.2021 16:56 Відповісти
У своїх бідах я звинувачую тільки себе ........ у бідах держави - тих хто до цього довів : якщо вже перефразувати нашого *********** , то всі ми у державних бідах винні (((((
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Как бы за порчу чужего имущества статья есть, так что нарушение уже на лицо. А вот запрещено там ставить палатки, зонтики и тд это вряд ли.
показати весь коментар
13.07.2021 16:16 Відповісти
Так а почему никто не написал заявлений о порче имущества если оно имело место быть?
показати весь коментар
13.07.2021 16:22 Відповісти
Это очень своевременный вопрос.
показати весь коментар
13.07.2021 16:47 Відповісти
Самое время бежать писать, еще и в ООН забежать!
показати весь коментар
13.07.2021 16:51 Відповісти
Но статью этим не отменить.
показати весь коментар
13.07.2021 16:56 Відповісти
Пилотов расстрелять, вертолет конфисковать и отдать детям!
показати весь коментар
13.07.2021 16:58 Відповісти
Вряд-ли там такая ответственность.
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
И я Вам больше скажу - пассажир этого вертолета не имеет ни малейшего понятия где летает и кому может помешать вертолёт. Это головная боль авиакомпании и пилотов...
показати весь коментар
13.07.2021 14:48 Відповісти
І я Вам теж хочу сказати , що пасажир цього вертольота , який через фірму є його власником , все добре знає , якби не знав , то вже б пілота вигнав бо це і його безпека та імідж також , але понти вище за все " князья из дерьма -еще те князья (((( " , Порівняйте поведінку заможних іноземців з поведінкою наших "нуворишів" там прояви хамства одиничні , а у нас як не день , так зашквар ((
показати весь коментар
13.07.2021 16:21 Відповісти
Носите панамку в такую жару....
показати весь коментар
13.07.2021 16:24 Відповісти
І Ви валідольчик під язичок покладіть , заспокойтеся , бо у таку спеку з нервами жартувати не варто........
показати весь коментар
13.07.2021 16:54 Відповісти
Предпочитаю холодное пиво в запотевшей бутылке...
показати весь коментар
13.07.2021 16:57 Відповісти
Не раджу у спеку ((( не від заздрощів , просто турбуюся за Ваше серденько , побережіть ; краще натурального лимонаду або мохіто безалкогольний якщо просто вода Вам за стасусом не підходить ((((
показати весь коментар
13.07.2021 17:05 Відповісти
Так я вечерком, заходит на ура! Особенно когда на вертолете катаешься и специально отдыхающих с пляжа разгоняешь!
показати весь коментар
13.07.2021 17:07 Відповісти
Не переборщіть перед польотом з пивком , природні функції організму ніхто не скасовував , жаль салон - потім не відмиє ніяка челядь (((( запашок доведеться компенсувати придбанням нового борту (((( а мені жаль Ваших грошей - після націоналізації вони мені мають дістатися )))
показати весь коментар
13.07.2021 17:16 Відповісти
Уважаемый, коммунизм уже в прошлом, что бы что то досталось работать надо...
показати весь коментар
13.07.2021 17:19 Відповісти
Мій прадід ульянова до петрограда що - дарма завозив ? )) Я його справу гідно продовжу , Аврору вже викупив , працюю над митною декларацією , грьобана зекоманда змінила правила ввезення морських суден з іноземною реєстрацією ((
показати весь коментар
13.07.2021 17:24 Відповісти
Все таки попытайтесь меньше времени проводить на открытом солнце...
показати весь коментар
13.07.2021 17:31 Відповісти
Я на Вас орієнтуюся - ми поруч живемо , Ваш графік мене цілком влаштовує .......
показати весь коментар
13.07.2021 17:41 Відповісти
Союз меча и орала! Заграница нам поможет! Смерть олигархам! Всего хорошего!
показати весь коментар
13.07.2021 17:43 Відповісти
І Вам нехай здоровиться ! Вдалого перечитування класики !
показати весь коментар
13.07.2021 17:48 Відповісти
В нормальных странах где отдыхают далеко не миллионеры , вертолеты постоянно садятся на пляжи и катают туристов ! А у наших дикарей он вызывает шок и зависть ! То ли дело оставить после себя горы мусора и дерьма пролежав пьяным в душной палатке ! Вот это отдых да , а тут нарушили идиллию крикливым шаровкам .
показати весь коментар
13.07.2021 12:36 Відповісти
У діда афганца стингер трофейный завалялся, пожадуй , можно с ним на отдых ехать в грибовку
показати весь коментар
13.07.2021 12:46 Відповісти
На такій дальності, що на відео, плюс хмари, плюс зріз кручі, ПЗРК не спрацьовує.
показати весь коментар
13.07.2021 13:05 Відповісти
Дед, видимо не в курсе... Да и не стингер то наверное, но получить срок по пути в Грибовку сможет...
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
правильно легче палкой сбить
показати весь коментар
13.07.2021 14:11 Відповісти
дроном простіше
показати весь коментар
13.07.2021 15:48 Відповісти
Где то там поля лечебного канабиеса - первая пайка - надо презеденту первую тягу передать.
показати весь коментар
13.07.2021 13:10 Відповісти
Жаль, что воздушный поток от вертолета сорвал только зонтик, а не горы мусора и гавна, оставляемого подобными туристами. Впрочем, за неполные два месяца курортного сезона туристическое гавно на пляже в Грибовке успело уже окаменеть.
показати весь коментар
13.07.2021 13:26 Відповісти
Нет другой такой страны в мире, где вертолеты слуг воздушным потоком сносят палатки хозяев.
показати весь коментар
13.07.2021 13:33 Відповісти
для какой цели эти идиоты устроили такой трешь? они выгоняли людей из пляжа?
показати весь коментар
13.07.2021 13:36 Відповісти
Да просто прикольно сверху смотреть, как простой нарид мечется по пляжу, ловя свои пожитки.

Смех продлевает жизнь.
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
Не тренди дятле і не намагайся тлумачити те, в чому ні бельмес. Можливо, цей аптечний поц і МАЄ ТАКІ ПРАВА, в сенсі "довів" комісії, щоМОЖЕ це робити, в чому я, особисто, сумніваюся. Тому що САМА ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОСАДКИ, зобов'язує цего пуцера, не дай Боже, не завдати шкоди життю, здоров'ю і майну громадянина. Що целайно і порушило в повному обсязі.
показати весь коментар
13.07.2021 13:39 Відповісти
Вибачаюсь, правильно "не трИнди".
показати весь коментар
13.07.2021 16:49 Відповісти
Два де..ла - это сила!
показати весь коментар
13.07.2021 13:46 Відповісти
Холопы! Разлеглись, понимаешь, на пляже, когда я домой возвращаюсь. А ну пшли вон отсюда! И гуано свое палаточное забирайте!
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
Да, плєбєї, ухадіть-ухадіть, барін на вєлосіпєдє, ой, на вєртальотє лєтіт!
показати весь коментар
13.07.2021 14:33 Відповісти
Надо привыкать к новым реалиям: бизнесмен всегда прав.
показати весь коментар
13.07.2021 14:38 Відповісти
Ибо нехрен быдлу у стен боярских владений в тряпочных шатрах располагаться!
показати весь коментар
13.07.2021 14:58 Відповісти
"В данном случае, с точки зрения авиационных правил, нарушений со стороны пилотов нет, они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха", даже если на этой площадке люди!!!???

Смотрю на всеобщее беззаконие, отношение богачей к людям как к мясу, как к средству обогащения, так и хочется взять в руки оружие и перестрелять их. Надо было не бросать их в урны, а сразу ставить к стенке. Тогда бы эти шакалы (кто избежал расстрела) разбежались бы по всему миру, а нам тогда легче было бы выбрать достойное правление, болеющего за Украину, за украинский народ!!!
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
ах вот зачем авакову вертолеты)))))
показати весь коментар
13.07.2021 15:43 Відповісти
Сідай на голову, маємо право.
показати весь коментар
13.07.2021 16:06 Відповісти
какие проблемы купить помпу - от 7 тыс грн
показати весь коментар
13.07.2021 16:08 Відповісти
А присесть потом надолго - сколько стоит?
Так можно дожить до того что киевляне начнут сбивать боинги садащиеся в Жулянах, чтобы не шумели.
показати весь коментар
14.07.2021 05:22 Відповісти
И....хим радость наракамана
показати весь коментар
13.07.2021 22:44 Відповісти
шо пилоти , шо експерти , шо курва бізнесмен , шоб возле них так садились / взлетали
показати весь коментар
27.08.2021 12:56 Відповісти
 
 