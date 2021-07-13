"Від потоку вітру намети зрівняло із землею": в курортній Грибівці вертоліт одеського бізнесмена зніс кемпінг і мало не скалічив людей. ВIДЕО
Вертоліт одеського бізнесмена, приземляючись біля заміського будинку, повітряним потоком від гвинта зірвав кілька парасольок із пляжу, а вони пошкодили намети відпочивальників, що стояли поруч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
"Приїхали на відпочинок в кемпінг Грибівка. Розклали намети і тут над головами почав сідати на гору вертоліт UR-ICH. Від потоку вітру у наших сусідів намет зрівняло з землею, і хлопчика, який перебував у ньому, вдарили кріплення. Зламався повністю намет. І тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить у наш бік, пробиває намет і летить у мого сина і мене ... Слава Богу, нікого не зачепило", - розповіла відпочивальниця.
Жінка пішла лаятися з пілотом, але не почула від нього вибачень.
Щоправда, льотчики все ж зробили висновки з цієї ситуації - за словами автора відео, такі посадки відбувалися вже після заходу не з боку моря.
За даними "Державного реєстру повітряних суден України", вертоліт Eurocopter EC155B1 з реєстраційним номером UR-ICH експлуатує ТОВ "Челендж Аеро Юкрейн", а належить він відомому одеському бізнесмену, засновнику і генеральному директору фармацевтичної компанії "Інтерхім" Анатолію Редеру.
За відомостями "Думської", вертолітний майданчик у приватної будівлі в селищі Грибівка не сертифіковано Державіаслужбою України, однак пілоти мали право на таку посадку.
За словами експерта, який побажав залишитися невідомим, кваліфікація пілотів цього вертольота дозволяє сідати навіть на непідготовлені майданчики, у них є відповідний допуск.
"В даному випадку, з точки зору авіаційних правил порушень з боку пілотів немає, вони мають так званий допуск на підбір майданчика з повітря", - зазначає експерт.
П.С. Я не розумію, чому ви намагаєтесь захистити явного правопорушника, коли правопорушення - очевидне та ще й зафіксоване
Смех продлевает жизнь.
Смотрю на всеобщее беззаконие, отношение богачей к людям как к мясу, как к средству обогащения, так и хочется взять в руки оружие и перестрелять их. Надо было не бросать их в урны, а сразу ставить к стенке. Тогда бы эти шакалы (кто избежал расстрела) разбежались бы по всему миру, а нам тогда легче было бы выбрать достойное правление, болеющего за Украину, за украинский народ!!!
Так можно дожить до того что киевляне начнут сбивать боинги садащиеся в Жулянах, чтобы не шумели.