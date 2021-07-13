Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Позафракційний нардеп, екс-"слуга народу" Олександр Юрченко запевнив, що здав аналізи на наркотики і вони показали негативний результат. Він готовий їх здати повторно в присутності журналістів.
Про це Юрченко розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп заявив, що ще у Львові паралельно державній експертизі здав аналізи на наявність наркотичних речовин в організмі.
"Вони мене тримали. У Львові всюди шукав, де можна паралельно здати кров, сечу і все, щоб довести, що ніяких наркотиків я не вживав. В деяких місцях здав. Приїхали вночі мої помічники. Ми сіли в автомобіль і поїхали на Київ. Приїхавши в Київ, я почав здавати в усіх клініках, де здають на наркотики, на все. На екстазі, як мені сказали, здавав окремо", - пояснив Юрченко.
Він також заявив, що готовий здати аналізи в присутності журналістів.
"Якби ви сказали будь-яку клініку, разом з вами під прямий ефір, під все, здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. Екстазі міститься в організмі 21 день. Давайте якихось наркологів, лікарів опитаємо, нехай вони дадуть професійні висновки", - звернувся Юрченко до журналістів.
Також він надав журналістам копії результатів аналізів, які, за його словами, він здав.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.
Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
Сьогодні ми розпочинаємо серію статей про народних обранців. Першим нашим героєм стане колишній "слуга" Олександр Юрченко. Він став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб "відкусити частину пирога". Він же нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп'яніння.
bykvu.com/ua/show/jak-monobilshist-narodu-sluzhit-habar-ta-avtoprigodi-oleksandra-jurchenka/
Чувак - ти не такий цінний як Брагар для ЗЄ, просто змирися з цим )).
организм от продуктов распада наркотических веществ невозможно. они
накапливаются в тканях, вызывают хроническую интоксикацию, особенно при
регулярном приеме, наркота откладывается в жировой ткани, а при
физической нагрузке, которая сопровождается сжиганием жиров, микродозы
наркотического вещества попадают в кровоток. даже после однократного употребления наркотика его следы можно обнаружить в ногтях и волосах через
несколько месяцев, а уж если тип на наркоте постоянно - то вообще не вопрос.
тут весь вопрос состоит в том, кто будет проводить анализ?
Актор підгорілого театру.
Згорілого повністю.
Театр згорів, артисти остались.
...а также почки, печень, мозоли, бледную спирохету и кишечную палочку.
он пытается держать всех за лохов
поясню - он не на системе сидит. не постоянно угашивается. скорее как вся золотая молодежь - для похода в ночник. так вот волосы и ногти сдаются на анализ и могут показать только системных наркоманов. у них по всему образцу будет следы наркоты. а если человек время от времени употребляет то вероятность попадания на тот самый слой кератина, который сформировался в момент принятия наркотиков, крайне мала. на это поц и бьет.
эта дурь не системная. её закидывают для временного кайфа и не часто - дорого
Такое же мерзкое животное как и все слуги урода во главе с зеленомордым клоуном.
Даже отьявленные враги Украины-опзж курят за углом,глядя на эту зеленую вакханалию.
И это при том,что Кива и Рабинович-официально подтвержденные дураки со справками.
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликала всіх депутатів здати тест на вживання наркотиків.
«Тільки за останній тиждень двох «слуг народу» зловили на порушенні правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Знаєте, це яке їхало, таке й здибало. Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від всіх виборців: кожен депутат ВРУ має здати наркотест, для того щоб розуміти, кого наобирали в цій залі. Досить творити те, що ви творите. Ви обіцяли підняти зарплати і пенсії. Поки що ви підняли тільки ціни, ви підняли тарифи, підняли ціни на газ, на комунальні послуги. І всі ваші обіцянки сьогодні є брехнею», - наголосила Геращенко.
- https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Ірина Геращенко:
=чіст=.
ну какое ж оно скользкое да мерзкое... жаба жабой !
- А сколько вы за них заплатили?
- По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие анализы стоят теперь куда дороже.
Причем это чудо было безработным, но киевлян это не остановило и они решили проявить заботу и трудоустроить его прямо в депутаты.
Меня психоз, в который ввели перед выборами народ, безжалостно проманипулировав массовым сознанием, уже тогда пугал.
От козли. Вибрали ! А що тепер кажуть ? Не знаєте ?
"...Він продемонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не 8 липня, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.
Однак нарколог пояснив журналістам, що здавати такий тест через три доби після вживання психотропних наркотиків нема сенсу.«Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже», - пояснює лікар..."https://portal.lviv.ua/news/2021/07/12/kraina-z-mene-robyt-narkomana-nardep-iurchenko-rozpoviv-svoiu-versiiu-dtp-u-lvovi «Країна з мене робить наркомана»
А в мене інше питання:якщо попередні аналізи,за твердженням цього наркомана, підроблені,коли буде позов до лаборантів,адже це Стаття 366.ККУ "Службове підроблення"
1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
А зі сторони пентів - якась мутна історія з нічною зупинкою і чисто випадково вимкненими боді камерами.
или вас пальчевский устроит ?
Переплутав з іншим служкою-наркоманом,-Брагарем.
Цей наркоша теж здавав тести в тій же лабораторії,що й Юрченко .
Й теж виявився "чистим" .
Більше ! Більше сциклиння в очі !
Головне - ХТО його лайно перевірятиме.
Згадайте Шмарклю.)))
Це твій останній строк депутатства мерзото
ЗЕ ж уже сдавал липовые тесты на наркоту в прикормленной лаборатории. Имеем ЗЕзидента-наркомана.
да ну на*ер, президетов в стране резко поменьшало, лох на удивление начал вымирать.
не взлетит твоя затея, нарколыга!
Як хочеш.