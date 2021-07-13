УКР
5 490 84

Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Позафракційний нардеп, екс-"слуга народу" Олександр Юрченко запевнив, що здав аналізи на наркотики і вони показали негативний результат. Він готовий їх здати повторно в присутності журналістів.

Про це Юрченко розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп заявив, що ще у Львові паралельно державній експертизі здав аналізи на наявність наркотичних речовин в організмі.

"Вони мене тримали. У Львові всюди шукав, де можна паралельно здати кров, сечу і все, щоб довести, що ніяких наркотиків я не вживав. В деяких місцях здав. Приїхали вночі мої помічники. Ми сіли в автомобіль і поїхали на Київ. Приїхавши в Київ, я почав здавати в усіх клініках, де здають на наркотики, на все. На екстазі, як мені сказали, здавав окремо", - пояснив Юрченко.

Він також заявив, що готовий здати аналізи в присутності журналістів.

Читайте також: Юрченко про ДТП у Львові: Наркотики не вживав, або підсипали, або це було якось сплановано

"Якби ви сказали будь-яку клініку, разом з вами під прямий ефір, під все, здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. Екстазі міститься в організмі 21 день. Давайте якихось наркологів, лікарів опитаємо, нехай вони дадуть професійні висновки", - звернувся Юрченко до журналістів.

Також він надав журналістам копії результатів аналізів, які, за його словами, він здав.

Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно 01

Також читайте: Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

+39
У Пальчевського?
13.07.2021 12:33 Відповісти
+32
готов то он готов, только в лаборатории пальчевского, где и бесноватый вовка-шут "сдавал" анализы))
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
13.07.2021 12:31 Відповісти
+22
Это к киве.
13.07.2021 12:38 Відповісти
готов то он готов, только в лаборатории пальчевского, где и бесноватый вовка-шут "сдавал" анализы))
Уже и мальчика лет 10 наверняка нашел.. ну, чтобы наверняка не нашли ничего))
13.07.2021 12:31 Відповісти
слівай, уже нє жалко

Сьогодні ми розпочинаємо серію статей про народних обранців. Першим нашим героєм стане колишній "слуга" Олександр Юрченко. Він став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб "відкусити частину пирога". Він же нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп'яніння.

bykvu.com/ua/show/jak-monobilshist-narodu-sluzhit-habar-ta-avtoprigodi-oleksandra-jurchenka/
13.07.2021 15:45 Відповісти
десь і колись ми це вже бачили))))))))))))))))))
13.07.2021 20:17 Відповісти
У Пальчевського?
13.07.2021 12:33 Відповісти
Опередил)))
13.07.2021 12:34 Відповісти
у Пальчевского сдать анализ на наркоту это "как два пальца" ..... легко
13.07.2021 13:10 Відповісти
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 901
13.07.2021 14:19 Відповісти
Там, где потерпевший сдавал?))))) Тогда нечего бояться...
13.07.2021 12:33 Відповісти
Ну як йому не доходить що його використали як нацюцюрник щоб замняти скандал з продавцем собак - Брагаром.
Чувак - ти не такий цінний як Брагар для ЗЄ, просто змирися з цим )).
13.07.2021 12:33 Відповісти
А що толку повторно здавати, як стільки днів пройшло вже...
13.07.2021 12:35 Відповісти
толк есть. без специального курса детоксикации полностью очистить
организм от продуктов распада наркотических веществ невозможно. они
накапливаются в тканях, вызывают хроническую интоксикацию, особенно при
регулярном приеме, наркота откладывается в жировой ткани, а при
физической нагрузке, которая сопровождается сжиганием жиров, микродозы
наркотического вещества попадают в кровоток. даже после однократного употребления наркотика его следы можно обнаружить в ногтях и волосах через
несколько месяцев, а уж если тип на наркоте постоянно - то вообще не вопрос.
тут весь вопрос состоит в том, кто будет проводить анализ?
13.07.2021 13:16 Відповісти
ну конечно, амфетамины через 2 дня не найдешь в организме, а если такая жара да много питья то и быстрее
13.07.2021 13:47 Відповісти
ну, ну. верь дальше в такую сказку и кушай амфетамины. никто не найдет
13.07.2021 14:16 Відповісти
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 8806
13.07.2021 18:11 Відповісти
а вы, батенька, в теме...
13.07.2021 15:54 Відповісти
да. старик почти 30 лет наркологом работал
13.07.2021 17:14 Відповісти
м-да, вам бы не коменты, вам бы книжки писать...
13.07.2021 17:20 Відповісти
Сечу перед камерами хай здасть! Зебіли хоч посміються.
13.07.2021 12:35 Відповісти
А сперму?))
13.07.2021 12:37 Відповісти
Это к киве.
13.07.2021 12:38 Відповісти
прямо зебуинам в очі))))
13.07.2021 14:12 Відповісти
Окуляри начепив, вирішив косити під інтелігента.
Актор підгорілого театру.
13.07.2021 12:36 Відповісти
Чому підгорілого ?
Згорілого повністю.

Театр згорів, артисти остались.
14.07.2021 04:41 Відповісти
Мозг бы лучше на анализ сдал. По частям и в разных лабораториях по всей стране.
13.07.2021 12:37 Відповісти
Наркоман никак не угомонится. Фуфло тычет и сказки рассказывает.
13.07.2021 12:37 Відповісти
Лучше бы ехал не "на Киев", а на расею
13.07.2021 12:37 Відповісти
список неполный.

...а также почки, печень, мозоли, бледную спирохету и кишечную палочку.
13.07.2021 12:39 Відповісти
чувак на приколе?
он пытается держать всех за лохов

поясню - он не на системе сидит. не постоянно угашивается. скорее как вся золотая молодежь - для похода в ночник. так вот волосы и ногти сдаются на анализ и могут показать только системных наркоманов. у них по всему образцу будет следы наркоты. а если человек время от времени употребляет то вероятность попадания на тот самый слой кератина, который сформировался в момент принятия наркотиков, крайне мала. на это поц и бьет.
13.07.2021 12:41 Відповісти
у него обнаружили "экстази" или производное
эта дурь не системная. её закидывают для временного кайфа и не часто - дорого
13.07.2021 12:45 Відповісти
Для системщиков, свой метод есть -
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 6689
13.07.2021 12:59 Відповісти
всіх уродів, починаєчи з головного - на тестування допінгу!
13.07.2021 12:41 Відповісти
Вопрос не в том кто присутствовать будет, а кто анализы делать . Знаем мы этих "факиров" доморощенных
13.07.2021 12:42 Відповісти
Этот полупид..р готов сдать волосы,мочу,ногти и даже почку,лишь бы мандата не лишали.
Такое же мерзкое животное как и все слуги урода во главе с зеленомордым клоуном.
Даже отьявленные враги Украины-опзж курят за углом,глядя на эту зеленую вакханалию.
И это при том,что Кива и Рабинович-официально подтвержденные дураки со справками.
13.07.2021 12:43 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Всі депутати мають здати наркотести, щоб країна бачила, кого наобирала

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликала всіх депутатів здати тест на вживання наркотиків.
«Тільки за останній тиждень двох «слуг народу» зловили на порушенні правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Знаєте, це яке їхало, таке й здибало. Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від всіх виборців: кожен депутат ВРУ має здати наркотест, для того щоб розуміти, кого наобирали в цій залі. Досить творити те, що ви творите. Ви обіцяли підняти зарплати і пенсії. Поки що ви підняли тільки ціни, ви підняли тарифи, підняли ціни на газ, на комунальні послуги. І всі ваші обіцянки сьогодні є брехнею», - наголосила Геращенко.

- https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ https://eurosolidarity.org/2021/07/13/iryna-gerashhenko-deputaty-mayut-zdaty-narkotest-shhob-*******-*******-kogo-naobyrala/ Ірина Геращенко:
13.07.2021 12:44 Відповісти
Обов'язково здати тест на вживання наркотиків перед голосуванням про легалізацію канабісу.
13.07.2021 14:17 Відповісти
а чего в тот же день не захотел ???? да в обычной больничке????
13.07.2021 12:44 Відповісти
вот это самый главный вопрос и ответ одновременно
13.07.2021 12:46 Відповісти
был морально не готов, мля !
14.07.2021 00:15 Відповісти
Вони б все одно примусили написати таку довідку, як їм треба.

=чіст=.
14.07.2021 04:43 Відповісти
Ну, і коли буде шоу зі здавання калу Юрченком у прямому ефірі?
13.07.2021 12:46 Відповісти
а очочки нафига нацепил? умнее выглядеть? напрасный труд ))))
ну какое ж оно скользкое да мерзкое... жаба жабой !
13.07.2021 12:49 Відповісти
Слуги урода сплошь наркоманы, сосны и гандоны.
13.07.2021 12:53 Відповісти
..и *********..
13.07.2021 13:08 Відповісти
Причём и в хорошем смысле и не очень
13.07.2021 13:14 Відповісти
Пусть глаз сдаст. Какие же все-таки уроды его избиратели...
13.07.2021 12:55 Відповісти
В прямом эфире "сдать волосы, ногти, мочу, кровь, ДНК, что угодно" Фуууу, Избавь нас , бедных, от этого зрелища
13.07.2021 13:07 Відповісти
в євролаб іди- там свої! вова ж здавав, і ти здаси
13.07.2021 13:10 Відповісти
ДНК он тоже готов сдать. ДНК покажет, что он потомственный зебил, а вот наркоту вряд ли.
13.07.2021 13:14 Відповісти
Доктор, почему у меня такие плохие анализы?
- А сколько вы за них заплатили?
- По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие анализы стоят теперь куда дороже.
13.07.2021 13:21 Відповісти
Вот только после некоторых видов наркоты,через три дня и следа не остаётся
13.07.2021 13:26 Відповісти
Таке дійсно є. GHB, наприклад. Але це треба бути гурманом наркоти, щоб знати якими грибами смакувати з текілою.
13.07.2021 14:20 Відповісти
Только вдуматься в этот абсурд, депутат ВР хочет сдать анализы, чтобы доказать, что он не наркоман. Как можно было проголосовать за такое??
13.07.2021 13:30 Відповісти
К сожалению, за это дерьмо проголосовали жители Голосеевского района г. Киева, где я живу.
Причем это чудо было безработным, но киевлян это не остановило и они решили проявить заботу и трудоустроить его прямо в депутаты.
Меня психоз, в который ввели перед выборами народ, безжалостно проманипулировав массовым сознанием, уже тогда пугал.
13.07.2021 13:46 Відповісти
Понимаю, у нас также победило одно из этих "слуг", с существенным отрывом..
13.07.2021 13:49 Відповісти
Я жила трохи в Голосіївському районі.

От козли. Вибрали ! А що тепер кажуть ? Не знаєте ?
14.07.2021 04:46 Відповісти
Шовкопьёрі зазвичай троє суток під крапельницями в таких випадках лежать, потім виходять і починають розповідати байки шо вони чістиє та ніколи не вживали. А то де були три доби говорять шо був в шокє от проізошедшєго, в себе приходив та звертався до психолога...
13.07.2021 13:34 Відповісти
Саме так.

"...Він продемонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не 8 липня, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.
Однак нарколог пояснив журналістам, що здавати такий тест через три доби після вживання психотропних наркотиків нема сенсу.«Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже», - пояснює лікар..."https://portal.lviv.ua/news/2021/07/12/kraina-z-mene-robyt-narkomana-nardep-iurchenko-rozpoviv-svoiu-versiiu-dtp-u-lvovi «Країна з мене робить наркомана»

А в мене інше питання:якщо попередні аналізи,за твердженням цього наркомана, підроблені,коли буде позов до лаборантів,адже це Стаття 366.ККУ "Службове підроблення"

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 3368
13.07.2021 14:00 Відповісти
Стосовно того, що немає сенсу здавати біологічні зразки на аналіз через три доби після вживання психотропів, то це є правда наполовину. Сечу, кров, слину здавати немає сенсу. А волосся, нігті - є сенс. Це аналіз на вживання наркотиків у довгостроковій ретроспективі. Навіть можна таким способом приблизно визначитися коли людина почала або припинила вживати наркотики.
13.07.2021 14:27 Відповісти
Знаєте, я хоч зелебубочок не люблю, але в цьому випадку вірю більше депутату, ніж пентам. Чувак шукає кожну можливість довести що наркоти в організмі не було. Про волосся він правильно сказав - там довго залишаютсья сліди. Той хто вживав - шукає як з'їхати з теми і спетляти від дослідження, як от наш любий **********.

А зі сторони пентів - якась мутна історія з нічною зупинкою і чисто випадково вимкненими боді камерами.
13.07.2021 13:37 Відповісти
да да да, и что, просто побалаболил или оюратились в Шарите ?
или вас пальчевский устроит ?
13.07.2021 14:14 Відповісти
Та воно й видно,що не любиш.
Переплутав з іншим служкою-наркоманом,-Брагарем.
Цей наркоша теж здавав тести в тій же лабораторії,що й Юрченко .
Й теж виявився "чистим" .
Більше ! Більше сциклиння в очі !
Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно - Цензор.НЕТ 9979
13.07.2021 14:19 Відповісти
Цей список надзвичайно короткий. Наприклад, якщо людина вживала синтетичні каннабіноїди ( так звані солі чи щось їм подібне, MDPV, або,наприклад, меткатінон), то вони тут взагалі не згадуються.
13.07.2021 14:32 Відповісти
вы верите, что это чмо не залепило , за левый анализ 100-500 долларов? он же сраный солевик, копы таких называют собаками, потому что бегают по улицам и закладки ищут, иногда даже роют руками.
13.07.2021 17:42 Відповісти
Не важливо, ЯКІ аналізивоно здаватиме.
Головне - ХТО його лайно перевірятиме.
Згадайте Шмарклю.)))
13.07.2021 13:40 Відповісти
УРОД МАНДАТ СДАВАЙ !!!
13.07.2021 13:55 Відповісти
Може здати невіть кал. Він все одно ТУПОРИЛИЙ дурень, який показав себе як хабарник.
Це твій останній строк депутатства мерзото
13.07.2021 13:56 Відповісти
грязный ублюдок, как и Брагар
13.07.2021 14:15 Відповісти
Нехай волосся і нігті здає при журналістах, а відібрані зразки відправити на аналіз у Німеччину в клініку Шаріте.
13.07.2021 14:35 Відповісти
Какая **** разница ,был ли он в изменённом состоянии сознания под воздействием каких то веществ или как говорится у него "соей дури хватает" Неадекватное поведение, попадающее кстати под статью УК Украины налицо. Неадекватным человеком быть в Украине не запрещено законом, пока ты не совершаешь действий напрямую им запрещаемых и соответственно наказуемых.... Но вот быть неадекватным народным депутатом высшего законодательного органа в стране не знаю как запрещено законом (или может не только киве можно) но как минимум неприлично Кладешь мандат, и с легкостью вливаешься в нестройные ряды неадекватов, можно даже попытаться их возглавить.....
13.07.2021 14:43 Відповісти
Краще здай своє лайно, тому, хто привів тебе в Раду.
13.07.2021 14:49 Відповісти
то-же у кгбэшной Крысы пальчевского или у подельника ваЗЕлина радуцкого???
13.07.2021 15:01 Відповісти
Да не вопрос. Но в независимой клинике, которую укажут противники, а не в той, которую подгонят друзья.

ЗЕ ж уже сдавал липовые тесты на наркоту в прикормленной лаборатории. Имеем ЗЕзидента-наркомана.
13.07.2021 15:20 Відповісти
навіщо народу твої аналізи коли ведеш себе як сама остання гнида.
13.07.2021 15:25 Відповісти
Все задасть, а Ківа буде приймати, тест на IQ викреслили, кажуть якась фігня.
13.07.2021 15:47 Відповісти
зеленский тоже хотел ...
13.07.2021 16:12 Відповісти
после того как Брагару вернули права и он написал заявление на полицейских, которые его остановили, а сегодня в Раде открыто выступил и сказал, что невиновен, Юрченко воспрянул духом и подумал, а почему бы и ему не сделать тоже самое, да еще и полицию обгадить с трибуны
13.07.2021 16:28 Відповісти
Бред, если он не системно сидит на наркоте а только изредка принимает то спустя неделю уже ничего не останется.
13.07.2021 16:39 Відповісти
готов пойти посцать там же где и его вождь-чепушило?)))
да ну на*ер, президетов в стране резко поменьшало, лох на удивление начал вымирать.
не взлетит твоя затея, нарколыга!
13.07.2021 17:36 Відповісти
Нащо здавати стільки непотребу, коли потрібно здати всього один єдиний... депутатський мандат.
13.07.2021 17:58 Відповісти
За сутку роблять перелив крові, ну і ти як огурчік!!! Чомусь в у Львові він такого не заявляв!!!
13.07.2021 23:50 Відповісти
Сдай уже мандат чучело, Львов культурный город, повезло ещё, а то могли бы ему и лицо и машину подрихтовать.
14.07.2021 01:51 Відповісти
Мусиш тлю взяти з собою.
Як хочеш.
14.07.2021 04:38 Відповісти
 
 