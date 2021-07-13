Юрченко хоче пройти тест на наркотики в присутності журналістів: Готовий під прямий ефір здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Позафракційний нардеп, екс-"слуга народу" Олександр Юрченко запевнив, що здав аналізи на наркотики і вони показали негативний результат. Він готовий їх здати повторно в присутності журналістів.

Про це Юрченко розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп заявив, що ще у Львові паралельно державній експертизі здав аналізи на наявність наркотичних речовин в організмі.

"Вони мене тримали. У Львові всюди шукав, де можна паралельно здати кров, сечу і все, щоб довести, що ніяких наркотиків я не вживав. В деяких місцях здав. Приїхали вночі мої помічники. Ми сіли в автомобіль і поїхали на Київ. Приїхавши в Київ, я почав здавати в усіх клініках, де здають на наркотики, на все. На екстазі, як мені сказали, здавав окремо", - пояснив Юрченко.

Він також заявив, що готовий здати аналізи в присутності журналістів.

"Якби ви сказали будь-яку клініку, разом з вами під прямий ефір, під все, здати волосся, нігті, сечу, кров, ДНК, що завгодно. Екстазі міститься в організмі 21 день. Давайте якихось наркологів, лікарів опитаємо, нехай вони дадуть професійні висновки", - звернувся Юрченко до журналістів.

Також він надав журналістам копії результатів аналізів, які, за його словами, він здав.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадуємо, 13 вересня 2020 року низка українські ЗМІ із посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.