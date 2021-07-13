"Він організував у Донецьку вертикаль влади, яку ми не визнаємо", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 році вів переговори з російським терористом Бородаєм для "визначення майбутнього Донбасу". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич у березні 2014 року вів переговори з кремлівським терористом Олександром Бородаєм, щоб "визначити майбутнє Донбасу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти з телеефіру, на яких Шуфрич сам говорить про факт таких переговорів.

"Шуфрич заявив, що намагався визначати майбутнє Донецької і Луганської області з громадянином Російської Федерації, який взагалі не мав ніякого стосунку до цієї території і приїхав на Донбас з Москви. Погодьтеся, якось це не в'яжеться з легендою про внутрішній конфлікт і громадянську війну, якою нас з самого початку годували всі ці представники проросійських сил. Тоді вони нас переконували, що потрібно почути Донбас ... А насправді від імені "народу Донбасу" говорив громадянин іншої країни, який приїхав і щось вимагав, прикриваючись жителями Донбасу", - каже в коментарі до відео Казанський.

