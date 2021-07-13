УКР
11 946 41

"Він організував у Донецьку вертикаль влади, яку ми не визнаємо", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 році вів переговори з російським терористом Бородаєм для "визначення майбутнього Донбасу". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич у березні 2014 року вів переговори з кремлівським терористом Олександром Бородаєм, щоб "визначити майбутнє Донбасу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти з телеефіру, на яких Шуфрич сам говорить про факт таких переговорів.

"Шуфрич заявив, що намагався визначати майбутнє Донецької і Луганської області з громадянином Російської Федерації, який взагалі не мав ніякого стосунку до цієї території і приїхав на Донбас з Москви. Погодьтеся, якось це не в'яжеться з легендою про внутрішній конфлікт і громадянську війну, якою нас з самого початку годували всі ці представники проросійських сил. Тоді вони нас переконували, що потрібно почути Донбас ... А насправді від імені "народу Донбасу" говорив громадянин іншої країни, який приїхав і щось вимагав, прикриваючись жителями Донбасу", - каже в коментарі до відео Казанський.

Автор: 

+21
В 2014-му терористи в окупованому донбасі створювали "парламент наваросії", який складався з головорізів і колаборантів. Біомаса України максимально наблизилась до цього золотого стандарту, наобирав в 2019му відкриту російську агентуру, аферистів, злодіїв, наркоманів і педофілів.
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
+21
лучше бы он из окна многоэтажки вывалился!
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
+19
Добровольное признание факта Государственной ИЗМЕНЫ.
Аууу, Бубочка, пАдзвани Баканову!
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
не пугайте так дваджы битого шуфрича а то он с яхты своей вывалится с перепугу....
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
лучше бы он из окна многоэтажки вывалился!
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
Добровольное признание факта Государственной ИЗМЕНЫ.
Аууу, Бубочка, пАдзвани Баканову!
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
Это такой челендж. Кстати запущенный самим Бубочкой.
показати весь коментар
13.07.2021 15:30 Відповісти
Насколько я помню, а это крутили в новостях, они туда ездили на «переговоры» с чучмой и мертвечуком
показати весь коментар
13.07.2021 15:54 Відповісти
Пять лет Порошенко с Луценком крышевали сепаров,а теперь уа...
показати весь коментар
14.07.2021 09:24 Відповісти
Ukrainian MPs have recreated the famous "Reply of the Zaporozhian Cossacks" painting by Ilya Repin as they pen a response to <******** absurd "Historical Unity of Russians and Ukrainians" essay

показати весь коментар
13.07.2021 15:24 Відповісти
давно красноперому ипло не чистили , соскучился за люлюми чертила продажная, пора уже и обзорную экскурсию. в помойном баке устроить,от Рады и до Крещатика прокатив)))
показати весь коментар
13.07.2021 15:24 Відповісти
https://politics.segodnya.ua/politics/pochemu-poroshenko-bolshe-ne-stanet-prezidentom-novyy-fragment-knigi-mendel-1563422.html Почему Порошенко больше не станет президентом: - новый фрагмент книги Мендель "Малая Земля" По моему это должны решать этнические украинцы ,кто у них должен быть за Атамана
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
Мислителька, на яку ми заслужили. хоть паржьом!

показати весь коментар
13.07.2021 15:39 Відповісти
Мрія багатьох у світі побувати аля Париж і Ейфель,мечта каждого прасвещенного кацахла с росийским поднебением мавзолей и звездочка на башне.
показати весь коментар
13.07.2021 18:11 Відповісти
мендель - просто гидота, блювотная гидота.
показати весь коментар
13.07.2021 18:31 Відповісти
Вадика-гадика не хватает для полной комплектации фото---в пиньджяке голубом в клетку!
показати весь коментар
13.07.2021 16:15 Відповісти
Пора снова бить Шуфрича.
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
его надо основательно покалечить
показати весь коментар
14.07.2021 09:29 Відповісти
В 2014-му терористи в окупованому донбасі створювали "парламент наваросії", який складався з головорізів і колаборантів. Біомаса України максимально наблизилась до цього золотого стандарту, наобирав в 2019му відкриту російську агентуру, аферистів, злодіїв, наркоманів і педофілів.
показати весь коментар
13.07.2021 15:25 Відповісти
Сейчас меня Бутусов опять на сто пятьдесят лет забанит за правду. Я еще помню этот сайт « с черными никами» Эксклюзивных тут всегда хватало, но в момент становление сайта они были искренние!
Как задолбали на современном цензоре петькины выпердыши и проплаченные гаденыши!
Уже лет двадцать эта шушера гробит Украину под россказни мы Ылита а вы дурни!
Я уже даже не вспомню все озимые поколения и другие «честные движения с горящими глазами» итог работы которых был хапнуть баблища, обосраться (потому что даже хапнуть умели единицы) и уйти в политическое небытие, изредка подрабатывая торгуя своим хлебалом на политических каналах!
Неужели Порошенко такой наивный как Вера Лукянченко которая говорила что Юща на второй срок выберут? Скорее всего нет. Только бабло и ничего более!
У нас не народ убогий! У нас герои убогие, которым наш наивный народ верит!
показати весь коментар
13.07.2021 15:46 Відповісти
ватніки і зєСкот одні і ті ж організми

показати весь коментар
13.07.2021 15:57 Відповісти
а я поки що тебе заспамлю за дурь, яка ніяк з твого черепка не вивітриться
показати весь коментар
13.07.2021 16:15 Відповісти
У тебя бонусов не хватит меня заспамить!
показати весь коментар
13.07.2021 16:19 Відповісти
Мне даже не интересно читать, что вы тут понаписываете! Спамте и славте на здоровье своего сонцеликого!
показати весь коментар
13.07.2021 16:21 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 17:20 Відповісти
В вашем опусе тема Шуфрича с бородаем не раскрыта 🤭
показати весь коментар
13.07.2021 17:36 Відповісти
В Геленджике сегодня утром кто-то впервые услышал песню харьковских фанатов. Чей-то пердак рвонул. Жертвы, говорят, есть.
показати весь коментар
13.07.2021 15:34 Відповісти
Вцентре оно самое,
Сейчас прётся в депутаты
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
расеяснкие ублюдки "антифашисты"
показати весь коментар
13.07.2021 17:49 Відповісти
рашиствующие, философствующие заднеприводные нацмены-уродцы, пишущие вирши и подвизающиеся в халдеях у кремляди, живодеры и прочая кацапо-ордынская срань.
показати весь коментар
13.07.2021 18:37 Відповісти
Не може бути ! То чого ж його не посадили за часів сивочолого ? Хто взагалі сів з топ корупціонерів, сепарів, беркутів, брильянтових прокурорів, суддів Майдану чи хабарників ? ЖОДЕН. Відхаркуються кров'ю реформи по-новому від святого петра. А зелена шмаркля сьогодні втілює в життя доробок мародера.Голосують разом, грабують нарід безмізких гоїв разом
показати весь коментар
13.07.2021 16:02 Відповісти
якщо посадити зажопів не вдається - то ти, сволотний дебіл, бери АК і йди постріляй їх
показати весь коментар
13.07.2021 16:17 Відповісти
Що довели твої образи, рошеномізкий фекалоїде ? Лише те, що в тебе окрім цього інших аргументів немає. В методичці не написали, егеж, безідейний раб парашенка ?
показати весь коментар
13.07.2021 16:31 Відповісти
Я пам'ятаю це чмо ще з часів Горбачова. Воно, з бандою, грабувало українців в Карпатах, на перевалі, котрі повертались з Югославії(тоді можна було вигідно обміняти "срублі" і зробити вигідні закупи в Югославії)
показати весь коментар
13.07.2021 16:42 Відповісти
Та пофиг. Я считаю надо идти по-ленински, бить врага его же оружием, так сказать, чем хуже - тем лучше
показати весь коментар
13.07.2021 16:55 Відповісти
не заждался ли гниду чечетов на 17-м этаже ?..
показати весь коментар
13.07.2021 17:54 Відповісти
В вашем опусе тема Шуфрича с бородаем не раскрыта 🤭Такое же гАвно как и все остальные, только более последовательное.
показати весь коментар
13.07.2021 18:36 Відповісти
И сразу добавлю ( что не было " Все п*дарасы, а я дертАньян), мы все не далеко ушли от этого определения раз позволили затащить себя и Украину в такое Г*вище.
показати весь коментар
13.07.2021 18:42 Відповісти
Это лицо мусорной люстрации.
показати весь коментар
13.07.2021 21:03 Відповісти
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
показати весь коментар
13.07.2021 21:30 Відповісти
Денис Казанський дуже класні та корисні відеороліки знімає, повага йому.
показати весь коментар
14.07.2021 09:49 Відповісти
Били, бьют и будут бить - карма! Это если коротко.
показати весь коментар
14.07.2021 11:02 Відповісти
 
 