Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині. ВIДЕО
Що можна відповісти Путіну на його статтю про "один народ" і чому краще поговорити про сором Зеленського в Німеччині і чому Меркель дивилася на нього приблизно як солдат на клопа?
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає візит президента Зеленського до "мадам Меркель".
У Берліні в ніч на вівторок завершилися чотиригодинні переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, головною темою яких було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.
Чому Меркель так хоче якнайшвидших виборів на Донбасі? Що спільного у Росії і Німеччини в питанні України? Але чому Берліну загалом теж досить вигідна описана Путіним формула Малоросії?
Таке враження як новини з-за порєбріка читаєш.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
тупомумудрому і інфантильномусвідомому українському народові, який примудрився три рази підряд вибрати в *********** відвертих потворчудових людей - двічи судимого неписьменного брехливого гопника, потім найбрехливішого і найжадібнішого з міністрів гопника, і, нарешті, так само неосвіченого блазня, що зіграв народу з телеекрану прутнем по мордяціроялю казочку про Голобородька.
Избирателю Вовы по барабану, как он назвал канцлера: мадам, фрау, Ангела.
Да хоть женщина!
Ведь, если Вова преЗедент, то каждый его избиратель такой же...
Меркельша повторила то,что Зеленский подписал в Нормандском формате-в коммюнике имплементация формулы Штайнмайера в Укр.законодательство. Так что ничего нового и все предсказуемо. Зе получил очередные инструкции.
Фіаско Зеленського у Німеччині - навіть міністр оборони відмовилась з ним зустрічатись
Повний провал міжнародної політики Зеленського демонструє вчорашній візит у Німеччину. І на жаль, це буде мати негативні наслідки для всіх нас.
Які підсумки візиту Зеленського ми маємо на сьогодні? Отже:
1) Ніяких офіційних документів підписано або узгоджено не було.
2) Розмови про військове співробітництво, про яке розповідав нам Зеленський, взагалі не було. Тому що міністр оборони Німеччини просто відмовилась спілкуватись с Зеленським.
3) Основні питання домовленостей про обсяги газу, що гарантовано прокачується через українську ГТС росіянами - перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
4) Питання про модернізацію української ГТС і обсяги фінансування цих робіт перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
5) Німеччина відмовилася обговорювати питання деокупацію Криму.
6) Німеччина наполягає на законодавчій імплементації "формули Штайнмаєра".Тобто вимагає разом з росіянами спочатку вибори на Донбасі під дулами автоматів окупантів,а потів "вивід" російських окупаційних військ.
7) 2 млрд євро від Німеччини не буде виділено найближчим часом. Це перенесли на розгляд майбутнього уряду Німеччини.
З огляду на це, яка ваша думка, навіщо тоді взагалі бюджет України виділяв кошти на цю поїздку? Щоб Зеленський міг попити пивка з ковбасками?
А вот насчет Германии отдельный разговор.
США после 1945 года совершили большую ошибку, что стали развивать Германию, как промышленного гиганта, а не захудалую сельхоз-колонию, которой видит Украину нынешняя сытая Германия.
я бы не удивился если бы это сказал ватник... а еще Япония тоже видит сельхоз колонией, и Корея - их надо было ваще разбомбить, а то мало бабла дают, Япония ваще дает машины, которые мусора тут же разбивают. хорошо шо хоть Рашку амеры после совка сохранили, а то бы полудикие орды дошли до Черновцов уже, а так Рашка хотя бы цивилизованная и пощадила