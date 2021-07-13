Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині. ВIДЕО

Що можна відповісти Путіну на його статтю про "один народ" і чому краще поговорити про сором Зеленського в Німеччині і чому Меркель дивилася на нього приблизно як солдат на клопа?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає візит президента Зеленського до "мадам Меркель".

У Берліні в ніч на вівторок завершилися чотиригодинні переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, головною темою яких було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому Меркель так хоче якнайшвидших виборів на Донбасі? Що спільного у Росії і Німеччини в питанні України? Але чому Берліну загалом теж досить вигідна описана Путіним формула Малоросії?