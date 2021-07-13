УКР
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині. ВIДЕО

Що можна відповісти Путіну на його статтю про "один народ" і чому краще поговорити про сором Зеленського в Німеччині і чому Меркель дивилася на нього приблизно як солдат на клопа?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає візит президента Зеленського до "мадам Меркель".

У Берліні в ніч на вівторок завершилися чотиригодинні переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, головною темою яких було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому Меркель так хоче якнайшвидших виборів на Донбасі? Що спільного у Росії і Німеччини в питанні України? Але чому Берліну загалом теж досить вигідна описана Путіним формула Малоросії?

+32
А разве есть места где осел не опозорился.??? Ну разве что в Омане когда счета для складирования бабла открывал....и то вряд ли..
13.07.2021 15:54 Відповісти
+23
вже це набридло якщо чесно. вава уйо..й на х..й чіпідріс наркоманський.
13.07.2021 16:00 Відповісти
+20
в слові лідер у вас помилка, перша літера повинна бути п
13.07.2021 16:12 Відповісти
Та подожди ещё лет 8....
13.07.2021 16:43 Відповісти
та не будут его выставлять на второй термин)) там же тоже не дебилы сидят) разумков пойдет
13.07.2021 16:52 Відповісти
ахаха, да Кива больше наберет чем он. плюс он уже открыто подсерает Зеле, и уже с полгода как, ты откуда сам то, шо так решил?
14.07.2021 20:05 Відповісти
Проте він найвеличніший лідер **********)
13.07.2021 16:04 Відповісти
в слові лідер у вас помилка, перша літера повинна бути п
13.07.2021 16:12 Відповісти
згоден))
13.07.2021 16:17 Відповісти
Чотири години соромився-соромився, соромився-соромився.

Таке враження як новини з-за порєбріка читаєш.
13.07.2021 16:07 Відповісти
...Про останню дику й незаконну атаку слуг Путіна й Зеленського на Закон про державну мову. Не було ще тексту таблиці правок, тому мав мізерну надію, що це не так. Зараз уже опублікували фото сторінок таблиці (запозичив у В'ятровича), там усе підтверджено. І зараз коротко по формі.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
13.07.2021 16:09 Відповісти
Тетяну Чорновол пожаліти треба, у неї важка хвороба
показати весь коментар
13.07.2021 16:15 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4826
13.07.2021 16:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 1983
13.07.2021 16:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 7886
13.07.2021 16:26 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4278
13.07.2021 16:17 Відповісти
Ещё 8 лет!!!!
13.07.2021 16:41 Відповісти
Данунах!!!
14.07.2021 00:33 Відповісти
Зеленський - і "осоромився"? Це смішно, бо у Зелені і стиду ніколи не було, повний відморозок, як усі наркомани. Взагалі проблема точно не в Зеленському особисто, а у тупому мудрому і інфантильному свідомому українському народові, який примудрився три рази підряд вибрати в *********** відвертих потвор чудових людей - двічи судимого неписьменного брехливого гопника, потім найбрехливішого і найжадібнішого з міністрів гопника, і, нарешті, так само неосвіченого блазня, що зіграв народу з телеекрану прутнем по мордяці роялю казочку про Голобородька.
13.07.2021 16:23 Відповісти
У нас бери любую Марину Данилюк-Ярмолаеву, накрась ее, дай камеру, и вот тебе готовый международный эксперт мирового уровня!
13.07.2021 16:42 Відповісти
а вы, милейший, сойдете ненакрашенным?
13.07.2021 16:55 Відповісти
Я дядя, мне можно не краситься.
13.07.2021 16:57 Відповісти
ну, так жгите!
13.07.2021 17:08 Відповісти
Да, "експерты" еще те что она, что ее дружок
13.07.2021 16:57 Відповісти
Знаете, что грустно?
Избирателю Вовы по барабану, как он назвал канцлера: мадам, фрау, Ангела.
Да хоть женщина!
Ведь, если Вова преЗедент, то каждый его избиратель такой же...
13.07.2021 16:54 Відповісти
тот момент когда президент клоун-а народу не до смеха...
13.07.2021 16:54 Відповісти
Какая разница, хуже не будет!
13.07.2021 16:59 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1414674669844709378 18 ч

Меркельша повторила то,что Зеленский подписал в Нормандском формате-в коммюнике имплементация формулы Штайнмайера в Укр.законодательство. Так что ничего нового и все предсказуемо. Зе получил очередные инструкции.
13.07.2021 17:03 Відповісти
https://enigma.ua/users/alex_77 Проєкт "Без цензури": "Мадам Меркель" і вибори в ОРДЛО. Як Зеленський осоромився в Німеччині - Цензор.НЕТ 4839

https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

13 Июля 13:37 1

0
Фіаско Зеленського у Німеччині - навіть міністр оборони відмовилась з ним зустрічатись

Повний провал міжнародної політики Зеленського демонструє вчорашній візит у Німеччину. І на жаль, це буде мати негативні наслідки для всіх нас.
Які підсумки візиту Зеленського ми маємо на сьогодні? Отже:
1) Ніяких офіційних документів підписано або узгоджено не було.
2) Розмови про військове співробітництво, про яке розповідав нам Зеленський, взагалі не було. Тому що міністр оборони Німеччини просто відмовилась спілкуватись с Зеленським.
3) Основні питання домовленостей про обсяги газу, що гарантовано прокачується через українську ГТС росіянами - перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
4) Питання про модернізацію української ГТС і обсяги фінансування цих робіт перенесені для вирішення новим складом уряду Німеччини.
5) Німеччина відмовилася обговорювати питання деокупацію Криму.
6) Німеччина наполягає на законодавчій імплементації "формули Штайнмаєра".Тобто вимагає разом з росіянами спочатку вибори на Донбасі під дулами автоматів окупантів,а потів "вивід" російських окупаційних військ.
7) 2 млрд євро від Німеччини не буде виділено найближчим часом. Це перенесли на розгляд майбутнього уряду Німеччини.
З огляду на це, яка ваша думка, навіщо тоді взагалі бюджет України виділяв кошти на цю поїздку? Щоб Зеленський міг попити пивка з ковбасками?
13.07.2021 17:05 Відповісти
Підпишуся під кожним словом.
13.07.2021 20:12 Відповісти
Походу величайшего преЗЕ!дента настигла скоропостижная политическая смерть как главы государства. Ни какой уважающий себя политик ни в грош не ставит потуги найвэлычнишого. Земля ему пухом
13.07.2021 20:38 Відповісти
А где он не опозорился?
13.07.2021 21:41 Відповісти
Насчет ЗЕ я абсолютно согласен.

А вот насчет Германии отдельный разговор.
США после 1945 года совершили большую ошибку, что стали развивать Германию, как промышленного гиганта, а не захудалую сельхоз-колонию, которой видит Украину нынешняя сытая Германия.
14.07.2021 01:00 Відповісти
а то что совок вскормили и он уничтожил миллионы твоих соотечественников и развязал войну, это так, пустячки? ведь лучше было бы с Германии щас картошку и свинину импортировать, а не Мерседесы и тыщи видов другой техники чо.
я бы не удивился если бы это сказал ватник... а еще Япония тоже видит сельхоз колонией, и Корея - их надо было ваще разбомбить, а то мало бабла дают, Япония ваще дает машины, которые мусора тут же разбивают. хорошо шо хоть Рашку амеры после совка сохранили, а то бы полудикие орды дошли до Черновцов уже, а так Рашка хотя бы цивилизованная и пощадила
14.07.2021 20:38 Відповісти
спаси Боже Украину от выбора в будущем клоунов, артистов, пианистов... это же не только ужасно с точки зрения полнейшего отсутствия ума, но и стыдно... поехало оно на переговоры с ермаком... лучше бы немцы выгнали его на йух и объявили на весь мир...
14.07.2021 05:13 Відповісти
от голодоморов твое боше уже спасло - мало кому понравилось, ведь выжили не только лишь не все....
14.07.2021 20:39 Відповісти
 
 