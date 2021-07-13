УКР
"Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу. ВIДЕО

У кулуарах ВР між главою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко і народною депутаткою "Голосу" Ольгою Стефанишиною відбулася дискусія щодо законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

У кулуарах парламенту Тимошенко запитала Стефанишину, з якої вона фракції. Та відповіла, що з "Голосу", на що Тимошенко заявила, що "фракція "Голос" працює на гранти і здає українські інтереси тотально".

Стефанишина своєю чергою запитала: "Як ви дивитиметеся в очі людям, які потребують допомоги?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Тимошенко продовжила: "Ця пані була заступницею пані Супрун"

Стефанишина її перебила, знову запитавши: "Як ви дивитиметеся людям в очі? Онкохворим. Двом мільйонам...".

"Ця людина проголосувала за легалізацію марихуани", - заявила Тимошенко.

"Я голосувала за ліки на основі медичного канабісу. Мені шкода людей. Я вам наведу маму маленької дівчинки...", - заявила Стефанишина.

"Не смішіть людей", - відповіла їй Тимошенко.

+30
Коса не дура лікуватись в країні, яку вона грабує вже більше 20 років.
13.07.2021 19:21 Відповісти
+25
"В кулуарах парламента Тимошенко, спросила Стефанишину из какой она фракции. Та ответила, что из "Голоса", на что Тимошенко заявила, что "фракция "Голос" работает на гранты и сдает украинские интересы тотально".
А вот Тимошенко "никогда ничего никому не сдавала"

"Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 640
13.07.2021 19:20 Відповісти
+17
Йуля этими самыми невинными глазками уже лет 20 смотрит на граждан Украины, считая их лохами. Чего только газовые схемы стоят. 5 лямов долларов недавно легализованных и никто кстати вопросы не задаёт по этому поводу. А вы со своим жалким каннабисом
13.07.2021 19:21 Відповісти
пішов нах. кацап
13.07.2021 20:44 Відповісти
Скоты
13.07.2021 20:33 Відповісти
такое ощущение что только конопля обезболивает....
13.07.2021 20:34 Відповісти
ЗЕ маніпулятори і тут хотіли проштовхнути злодійські схеми знищення українського генофонду!
13.07.2021 20:42 Відповісти
А Зедебільна біомаса розпочала полювання на відьом й розлютилася на опонентів з розумними аргументами "Дайте нам каннабісу"Хай Бог милує-такий нарід
13.07.2021 20:45 Відповісти
Интересно,а как деутаты смотрели в глаза онкобольным детям до 2021 года?
13.07.2021 20:45 Відповісти
Смотреть будет из-за высокого забора, периодически забрасывая свежего говна.
13.07.2021 21:23 Відповісти
депутаты все стараются облегчить жизнь народа - легкие наркотики, легкая проституция, коррупция, легкое лгбт, педофильство, но главное легкий всеобщий поу..изм
13.07.2021 21:45 Відповісти
Тимошенко будет смотреть в глаза онкобольным людям?.. - не смешите!
13.07.2021 22:00 Відповісти
****,пройдись по цвинтярям,подивись на безліч могил 15-35 літніх які розпочинали з коноплі.
13.07.2021 22:52 Відповісти
А тих що вмерли від раку у страшних корчах, чи у стані рослини там менше лежить? А тих шо відійшли у інший світ внаслідок непомірного споживання бухла, чи й від того що хтось в дупу синій їх вбив? Менше треба вестись на дебільні кацапські вкиди - що тупо прирівнюють МЕДИЧНИЙ КАНАБІС до шмалі -маріхуани! Ніхто не каже шоб кожен хто забажає пішов собі у "кафі-шоп" і купив там собі наркоти для кайфу, тим більш бажаючим далеко ходити не треба - відкривай "тєлєгу" і купуй все що забажаєш: від коксу до солі і креку. І все те лайно з великою для себе вигодою кришує наша"рехвормована" мусарня, і пофуй всім на тих в кого справжня біда...
13.07.2021 23:46 Відповісти
Ви далека від реальності і недалекоглядна людина з мінімумом життєвого досвіду, яка в своєму ж коментарі написала кучу протиріч і навіть не в змозі це зрозуміти.Ви ж якщо реагуєте не на статтю а на чужі коментарі,то пишіть хоть щось що має логіку та глузд,а то чесно кажучи,нецікаво спілкуватись.
14.07.2021 00:54 Відповісти
Приблизьтесь і ви до реальності, тому що саме ви поняття не маєте про що мова. Якщо коротко, то мова про конопляну олію, з якої видалені одурманюючі складові. Продаватись буде в аптеках за рецептом. Сьогодні ці люди рятуються морфіном, що набагато небезпечніше. Якщо хочете подробиць, зайдіть на сторінку до Яніни Соколової, яка рятувалась під час хвороби саме канабісом, вона дасть вам усю інформацію на цю тему. П.С Про маріхуану і наркоманію знаю не з чуток, племінник пішов у 35ть років.
14.07.2021 07:54 Відповісти
Ви колись доглядали онкохворого на останніх стадіях?Ви серйозно думаєте що канабіс там чимось допоможе?Якщо спочатку брешуть то і мету мають зовсім іншу...Для початку де закон про взяття на облік осіб вживаючих медичний канабіс,заборону керування транспортними засобами,керівними посадами,займатися професіями з підвищеним ризиком,учительсько-викладацькою діяльністю та ін.аспекти? Далі загугліть скільки коштує зробити печатку,це перед тим як "по рецепту продавтимуть в аптеці",це теперішні мєнти будуть контролювати,а "одурманюючі складові" вони ж і знищать?.Хай спочатку пояснять і зроблять все цебезпечним а потім продають людям яким це необхідно,а не навпаки.
14.07.2021 08:42 Відповісти
Якась незрозуміла возня . Вам що незрозуміло, що це пастка і шоу . Порада...мед.фарм мафія просто елементарно виготовляє і надає безкоштовно по рецепту всім, хто потребує лікування необхідний препарат. Безкоштовно. Колективна безвідповідальність і прийняття рішення 226 обєктами у вр,які без вранішньої кави ну ніяк....призведе до серйозного гемароя.
13.07.2021 23:20 Відповісти
Мать моего товарища мучается от страшных болей в спине-последствия перенесенной лимфомы.
Спасает ее печенье с препаратом конопли или капли на кусочек сахара. Все каннабиноиды оттуда извлечены.
От них не становятся high, не дуреют и не привыкают
Это только обезболивающее, работает хорошо и человек от этого не дуреет.
Покупает она это только по рецепту .
Грех это страшный- отказать человеку в облегчении его мучений от боли.
И теперь этот грех на всех, кто в силу разных причин это сделал.
13.07.2021 23:26 Відповісти
"Поганому виду немає стиду"(с)
ВОНА у Сірка очі позичить.
13.07.2021 23:54 Відповісти
ТИМОШЕНКО ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ КУРНУЛА И ПРОРЫГАЛАСЬ !!! ПОСЛЕ ЭТОГО ОНА СТАЛА УЩЕРБНОЙ ТАКОЙ КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС !)
13.07.2021 23:58 Відповісти
АЛКОГОЛИЧКА ЧЕРТОВА !!!
14.07.2021 00:03 Відповісти
Пани Стефанишина, на шо намек, по-вашему, все онкобольные должны пыхтеть , шо кацапский авианедоносец "КУЗЯ"?... чи начинать нипадеЦки ширяться?.. хмы... "Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 9565 "Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 9565 ...Побочный эффект - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F паранойя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-_98bc982b5b241bd6-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC амотивационный синдром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-_85d0b3a91233e803-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8 каннабиноидный синдром неукротимой рвоты
14.07.2021 02:08 Відповісти
80% посетителей этого сайта сторонники Порошенко. 90% посетителей клянут Тимошенко за провал голосования по марихуане. Из 27 депутатов от ЕС дали голоса ЗА только 7. Порошенко не голосовал. Но об этом ни слова.
14.07.2021 06:46 Відповісти
Под статьей о Порошенко-о Порошенко. Под статьей о тимошенко-о Порошенко. В статье о зеленском-о Порошенко. А-адекватность в понимании ненавистников Порошенко
14.07.2021 14:15 Відповісти
Поскольку мой комментарий удален, повторюсь. Каннабис как обезболивающее, довольно мягкое средство, существенно не изменит ситуацию в онкологии. На сегодня существует ряд легко доступных препаратов, комбинация которых хорошо снимает боли.
14.07.2021 07:40 Відповісти
Стефанишина!!За сколько центов проdалась наркобизнесу??
14.07.2021 13:03 Відповісти
Жулька будет смотреть в глаза онкобольным так же,как о остальным людям из окна дорогого мерседеса.
14.07.2021 14:11 Відповісти
