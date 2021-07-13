"Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу. ВIДЕО
У кулуарах ВР між главою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко і народною депутаткою "Голосу" Ольгою Стефанишиною відбулася дискусія щодо законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
У кулуарах парламенту Тимошенко запитала Стефанишину, з якої вона фракції. Та відповіла, що з "Голосу", на що Тимошенко заявила, що "фракція "Голос" працює на гранти і здає українські інтереси тотально".
Стефанишина своєю чергою запитала: "Як ви дивитиметеся в очі людям, які потребують допомоги?"
Тимошенко продовжила: "Ця пані була заступницею пані Супрун"
Стефанишина її перебила, знову запитавши: "Як ви дивитиметеся людям в очі? Онкохворим. Двом мільйонам...".
"Ця людина проголосувала за легалізацію марихуани", - заявила Тимошенко.
"Я голосувала за ліки на основі медичного канабісу. Мені шкода людей. Я вам наведу маму маленької дівчинки...", - заявила Стефанишина.
"Не смішіть людей", - відповіла їй Тимошенко.
Спасает ее печенье с препаратом конопли или капли на кусочек сахара. Все каннабиноиды оттуда извлечены.
От них не становятся high, не дуреют и не привыкают
Это только обезболивающее, работает хорошо и человек от этого не дуреет.
Покупает она это только по рецепту .
Грех это страшный- отказать человеку в облегчении его мучений от боли.
И теперь этот грех на всех, кто в силу разных причин это сделал.
ВОНА у Сірка очі позичить.