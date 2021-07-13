УКР
Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Корабель ВМС РФ "Павел Державин" використав сигнал "судно без можливості керуватися". Але коли наші моряки по рації запитали, що сталося, росіяни відповіли, що в них все гаразд, і вони очікують "розпорядження зверху".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державин", аби виправдати своє перебування в точці стеження за іноземними військовими кораблями у безпосередній близькості до територіального моря України, використовував сигнал "судно без можливості керуватися" (дві кулі одна над однією). Але на запит українських прикордонників, чи потрібна допомога, "ввічливі люди" визнавали, що поломки у корабля немає і посилалися на очікування розпорядження "зверху"", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Українські прикордонники зазначили, що росіяни близько підійшли до кораблям Морської охорони Держприкордонслужби та супроводжували міжнародні тактичні групи з кораблями країн НАТО. Особливо вони турбувалися, коли учасники Sea Breeze підходили до району газоконденсатних родовищ у Чорному морі.

"У кораблів країни-агресора негайно виникали загрозливі нотки у повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошувалися закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів оголошувався небезпечним, лунали вимоги негайно змінити курс та залишити район родовищ", - зазначено в повідомленні.

Попри це, план навчань було виконано в повному обсязі.

"Міжнародні тактичні групи кораблів благополучно повернулися в пункти базування, а північні сусіди на поважній дистанції лише пильно дивилися вслід", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze 01
Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze 02
Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze 03
Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze 04
Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze 05

ВМС (1428) Держприкордонслужба ДПСУ (6347) росія (67347) Сі-Бриз (88) Чорне море (1689)
+39
расеянские долбоебы
13.07.2021 20:50 Відповісти
+26
я и не удивлен !! подлее и людей кацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
13.07.2021 20:54 Відповісти
+13
«»»Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь»» Яка нах помошчь ??? Ви ім курва ще каву приготуйте (!)
13.07.2021 20:56 Відповісти
расеянские долбоебы
13.07.2021 20:50 Відповісти
І сміх і гріх, як вони нас на українській мові зрозуміли.
13.07.2021 20:52 Відповісти
меняйте переводчик. по-украински так не говорят. палитесь
13.07.2021 20:54 Відповісти
?
13.07.2021 20:58 Відповісти
"на українській мові" - немає такого в українській мові, та й речення взагалі побудовано неправильно
13.07.2021 21:08 Відповісти
поскольку гугловый переводчик модерируется самими пользователями, мокшане в него повводили такого бреда, что теперь их вычислять на раз-два можно)
13.07.2021 21:11 Відповісти
як вони нас українською зрозуміли(ГУГЛ взагалі мови не визнає, ніби український, але кацапом смердить та розмовляє російською українськими словами, один приклад: рослинне масло замість олії в кулінарних рецептах).
14.07.2021 01:16 Відповісти
На веслах підходив?
13.07.2021 20:52 Відповісти
Оскара этим артистам
13.07.2021 20:53 Відповісти
я и не удивлен !! подлее и людей кацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
13.07.2021 20:54 Відповісти
Ну так касабы это в переводе с тюрского мясники, живодеры...
13.07.2021 23:58 Відповісти
«»»Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь»» Яка нах помошчь ??? Ви ім курва ще каву приготуйте (!)
13.07.2021 20:56 Відповісти
Предлагали помощь затопить ущербное корыто, которое не управляемое, но кацы отказались...
13.07.2021 21:02 Відповісти
Невже навіть "кацапським нарєчієм" не можна правильно назвать сигнал? "Не могу управляться!" - саме так читається цей знак міжнародного коду!
13.07.2021 20:57 Відповісти
Поклон отвесили адмиралтейству , собрали монатки и ****** восвоясе . )
13.07.2021 20:58 Відповісти
палишся кацап
13.07.2021 21:04 Відповісти
ето кацапы не знали, шо "Ашот" в запасных на учениях сидел, о де повезло...
13.07.2021 21:00 Відповісти
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze - Цензор.НЕТ 6752
13.07.2021 21:08 Відповісти
Знову "Ашот"?
14.07.2021 01:18 Відповісти
кацапа, гугли: в апреле 2017-го судно "Ашот-7" (скотовоз) перевозил баранов, а с ним столкнулся разведывательный корабль чф "Лиман" и потонул нахер! с Ашотом и баранами всё ок! а у кацапни -1, так это был лишь скотовоз, а что будет если...
13.07.2021 21:16 Відповісти
Эта расиянская всемирно известная смекалка,
От которой все уссыкаются от смеха и крутят пальцем у виска
13.07.2021 21:00 Відповісти
"и они ожидают "распоряжения сверху". У перепуганных дебилов в результате дебильной эксплуатации своей же вундервафли случился понос в машинном отделении? Но в отмазке в стиле тупина "это не мы", рашоорки усиленно ищут дно. В храме ВС РФ им не объясняют, что они упорно ищут АД.
13.07.2021 21:06 Відповісти
просто ********
13.07.2021 21:09 Відповісти
Мабуть так . І в прямому і в переносному значенні .
13.07.2021 21:14 Відповісти
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze - Цензор.НЕТ 3648
13.07.2021 21:11 Відповісти
Тыгыгы.

Гроза российского флота прикинулась дохлым лемингом, шоб рассмотреть никчемные корабли загнивающего запада.
А ведь кацапы могли и беременных женщин на надувных плотиках запустить.
13.07.2021 21:12 Відповісти
Проект формы казачьих подразделений росгвардии…

Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 880
13.07.2021 21:13 Відповісти
Красивые фото, когда их карыто в прицеле!
13.07.2021 21:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KeNeqom-bog Белые в городе
13.07.2021 21:23 Відповісти
кассабы хотели самозатопиться, чтобы все увидели. но не сложилось. у русни чтото пошло не так.
13.07.2021 21:30 Відповісти
ЭТО ПРЕДСМЕРТНЫЕ КОНВУЛЬСИИ СТАРОЙ ПРОСТИТУТКИ РОССИИ !)
13.07.2021 21:42 Відповісти
У Державина не стоит ?
13.07.2021 22:02 Відповісти
"а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели вслед" Источник: https://censor.net/ru/v3276919

На кацапских сайтах пишут точно также - они дескать защитили вышки, а корабли 30-ти стран почтительно держались на расстоянии (кроме отщепенца Дефендера)
13.07.2021 22:09 Відповісти
Російське плавкорито імітувало військовий корабель, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze.
13.07.2021 22:18 Відповісти
Свиней тркба на кобасу! Гнть з нашого моря!!!
13.07.2021 22:21 Відповісти
Мокшанским корытам нет необходимости имитировать поломки - они редко способны отплыть от берега.... И часто тонут....
13.07.2021 23:04 Відповісти
Винторогим ничего уже не надо иммитировать, всё уже накрылось тазом.
13.07.2021 23:05 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ДРУЖИТЬ С РОССИЯНАМИ !!!
13.07.2021 23:54 Відповісти
ну вот почему его не "пристрелили", чтобы не мучился ?
14.07.2021 00:18 Відповісти
То вони так близько підійшли щоби жувачок у американців попросити.
14.07.2021 00:51 Відповісти
От не повірю, що вони там весь час в масках ходять.
14.07.2021 01:41 Відповісти
Антенна крутря. Наверное 100 кораблей одновременно отслеживает! Или тв-каналов.
14.07.2021 08:43 Відповісти
кацапы смешные
14.07.2021 08:52 Відповісти
Всеобщее презрение к паРаши вдохновляет и веселит. Народ не ведется на брехню кремля и оценивает Путлера по фактам а не по блеянию... ПТН - ПНХ!!!
14.07.2021 09:40 Відповісти
 
 