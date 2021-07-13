Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Корабель ВМС РФ "Павел Державин" використав сигнал "судно без можливості керуватися". Але коли наші моряки по рації запитали, що сталося, росіяни відповіли, що в них все гаразд, і вони очікують "розпорядження зверху".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державин", аби виправдати своє перебування в точці стеження за іноземними військовими кораблями у безпосередній близькості до територіального моря України, використовував сигнал "судно без можливості керуватися" (дві кулі одна над однією). Але на запит українських прикордонників, чи потрібна допомога, "ввічливі люди" визнавали, що поломки у корабля немає і посилалися на очікування розпорядження "зверху"", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Українські прикордонники зазначили, що росіяни близько підійшли до кораблям Морської охорони Держприкордонслужби та супроводжували міжнародні тактичні групи з кораблями країн НАТО. Особливо вони турбувалися, коли учасники Sea Breeze підходили до району газоконденсатних родовищ у Чорному морі.

"У кораблів країни-агресора негайно виникали загрозливі нотки у повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошувалися закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів оголошувався небезпечним, лунали вимоги негайно змінити курс та залишити район родовищ", - зазначено в повідомленні.

Попри це, план навчань було виконано в повному обсязі.

"Міжнародні тактичні групи кораблів благополучно повернулися в пункти базування, а північні сусіди на поважній дистанції лише пильно дивилися вслід", - підсумували в Держприкордонслужбі.













