Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Корабель ВМС РФ "Павел Державин" використав сигнал "судно без можливості керуватися". Але коли наші моряки по рації запитали, що сталося, росіяни відповіли, що в них все гаразд, і вони очікують "розпорядження зверху".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державин", аби виправдати своє перебування в точці стеження за іноземними військовими кораблями у безпосередній близькості до територіального моря України, використовував сигнал "судно без можливості керуватися" (дві кулі одна над однією). Але на запит українських прикордонників, чи потрібна допомога, "ввічливі люди" визнавали, що поломки у корабля немає і посилалися на очікування розпорядження "зверху"", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Українські прикордонники зазначили, що росіяни близько підійшли до кораблям Морської охорони Держприкордонслужби та супроводжували міжнародні тактичні групи з кораблями країн НАТО. Особливо вони турбувалися, коли учасники Sea Breeze підходили до району газоконденсатних родовищ у Чорному морі.
"У кораблів країни-агресора негайно виникали загрозливі нотки у повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошувалися закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів оголошувався небезпечним, лунали вимоги негайно змінити курс та залишити район родовищ", - зазначено в повідомленні.
Попри це, план навчань було виконано в повному обсязі.
"Міжнародні тактичні групи кораблів благополучно повернулися в пункти базування, а північні сусіди на поважній дистанції лише пильно дивилися вслід", - підсумували в Держприкордонслужбі.
людейкацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
От которой все уссыкаются от смеха и крутят пальцем у виска
Гроза российского флота прикинулась дохлым лемингом, шоб рассмотреть никчемные корабли загнивающего запада.
А ведь кацапы могли и беременных женщин на надувных плотиках запустить.
На кацапских сайтах пишут точно также - они дескать защитили вышки, а корабли 30-ти стран почтительно держались на расстоянии (кроме отщепенца Дефендера)