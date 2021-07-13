Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": Оборонні підприємства пропонують передати в статутні капітали якихось невідомих корпорацій. ВIДЕО

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала парламентарів не голосувати за законопроєкт про реформу "Укроборонпрому", оскільки це буде "знищенням оборонної галузі України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас воююча країна. В країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це є основа основ надії і здатності до перемоги України в цій війні. Оборонно-промисловий комплекс - це єдиний, що сьогодні забезпечує Україну зброєю, здатністю тримати свої кордони і здатністю взагалі бути суб'єктом у глобальному просторі", - заявила Тимошенко.

За словами парламентарки, українські оборонні підприємства є різні, але є ті, які справді потрібно перевірити і, можливо, їхня робота не є ефективною.

"Але більша частина - це як раз ті підприємства, які забезпечують існування самої України. І що тепер пропонується? Тепер пропонується, щоб наші оборонно-промислові підприємства під час війни просто були передані до статутних капіталів якихось невідомих корпорацій. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Навіщо? Яка приватизація оборонно-промислових комплексів під час війни? Що ви збираєтеся голосувати?" - зазначила Тимошенко.

Нардепка попросила всіх, хто є патріотами України, не голосувати за цей закон і проголосувати проти "знищення оборонної галузі України і тримати позицію".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, за законопроєкт проголосували 256 парламентарів.