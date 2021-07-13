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Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": Оборонні підприємства пропонують передати в статутні капітали якихось невідомих корпорацій. ВIДЕО

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала парламентарів не голосувати за законопроєкт про реформу "Укроборонпрому", оскільки це буде "знищенням оборонної галузі України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас воююча країна. В країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це є основа основ надії і здатності до перемоги України в цій війні. Оборонно-промисловий комплекс - це єдиний, що сьогодні забезпечує Україну зброєю, здатністю тримати свої кордони і здатністю взагалі бути суб'єктом у глобальному просторі", - заявила Тимошенко.

За словами парламентарки, українські оборонні підприємства є різні, але є ті, які справді потрібно перевірити і, можливо, їхня робота не є ефективною.

"Але більша частина - це як раз ті підприємства, які забезпечують існування самої України. І що тепер пропонується? Тепер пропонується, щоб наші оборонно-промислові підприємства під час війни просто були передані до статутних капіталів якихось невідомих корпорацій. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Навіщо? Яка приватизація оборонно-промислових комплексів під час війни? Що ви збираєтеся голосувати?" - зазначила Тимошенко.

Нардепка попросила всіх, хто є патріотами України, не голосувати за цей закон і проголосувати проти "знищення оборонної галузі України і тримати позицію".

Читайте також: Рада ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому" (оновлено)

Як повідомляв Цензор.НЕТ, за законопроєкт проголосували 256 парламентарів.

Автор: 

ВР (15021) закон (2837) законопроєкт (3613) Тимошенко Юлія (4697) Укроборонпром (1738)


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Топ коментарі
+9
Вылезла снова нафталиновая бабушка))
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14.07.2021 00:05
+8
и чтобы не один танк не вышел из бокса.
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14.07.2021 00:04
+6
Зелі зброя не потрібна. Він висаджує мільярд дерев.
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13.07.2021 23:51
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Зелі зброя не потрібна. Він висаджує мільярд дерев.
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13.07.2021 23:51 Відповісти
А воз и ныне ТАМ !
Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544За прошлый 2020 год выпущен только ОДИН ! (Карл) " Булат".
Тимошенко решит все проблемы завода им. Малышева !
https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/16/27400.htm

https://www.slovoidilo.ua/testy/yuliya-tymoshenko-yak-vykonuye-svoyi-obicyanky-lider-batkivshhyny-test
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО
обещает (Хорошее слово) *****
помочь харьковскому заводу им. Малышева в решении всех проблем,
в том числе задолженности по заработной плате.
Об этом она заявила сегодня журналистам после посещения этого предприятия в Харькове.
"Я убеждена, что и в этом году, и в следующем, мы все вместе создадим для завода прекрасные рыночные условия, и он будет зарабатывать, и не будет больше никогда иметь долгов по зарплате", - сказала премьер-министр.Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 5544
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14.07.2021 00:37 Відповісти
Так її ж швиденько зняли всім скопом і запхнули в кутузку за перепродаж Криворіжсталі.
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14.07.2021 07:57 Відповісти
І дерева потрібні! І не мільярд! А більш за все потрібні бронекрейсери.
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14.07.2021 07:51 Відповісти
Так то в воюющей....Не в той, у которой в голове Главкома война давно закончилась.
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13.07.2021 23:53 Відповісти
Это пока он гешефта не увидит
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13.07.2021 23:57 Відповісти
Так его гешефт - как раз в стране-помойке.
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13.07.2021 23:58 Відповісти
Умный мальчик у двоих сосёт
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14.07.2021 00:31 Відповісти
о курво..забула як армію з гриценком розпродувала
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13.07.2021 23:57 Відповісти
Ситуація в оборонному секторі України наближається до катастрофічної

При цьому влада робить вигляд, що все гаразд. Зеленський та Таран https://www.ukrmilitary.com/2021/07/nato-taran.html стверджують , що Україна ближча до НАТО, аніж саме НАТО. Начальник відділу розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони Віктор Трач https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ запевняє , що зривів у виконанні державного оборонного замовлення немає, що ДОЗ виконується планово, і за перші п'ять місяців цього року до Збройних Сил надійшло понад 3,3 млн одиниць продукції оборонного призначення (не уточнюючи що це - танки чи туфлі на підборах).
Однак чиновник «забув» пояснити, що йдеться про виконання ДОЗу в рамках контрактів, які були укладені ще торік. Проблеми з неможливістю укладати нові контракти з усією очевидністю постануть у 2022 році.
Наразі ж через непрофесіоналізм чи свідомий саботаж влади процедури оборонних закупівель - в умовах війни (!) - фактично заблоковані.
Мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення (StateWatch, НАКО та Проект реформи оборонних закупівель) https://statewatch.org.ua/publications/popry-ukaz-zelens-koho-riad-viys-kovykh-proektiv-pid-zahrozoiu-cherez-vidsutnist-reformy-oboronnoho-zamovlennia/ оприлюднила інформацію про те, що Міноборони ігнорує виконання Указу Президента Зеленского https://www.president.gov.ua/documents/592020-32541 № 59/2020 щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема МОУ не вчасно прийняло рішення із замовлення виробництва ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших. Йдеться про те, що низка стратегічних підприємств зараз залишилися без фінансування військових проектів в рамках оборонного замовлення Міністерства оборони України.
При цьому, уряд не звітує про реальний хід реалізації подібних військових проєктів в рамках державного оборонного замовлення, а відкриті оборонні закупівлі досі не були запроваджені. Зокрема https://statewatch.org.ua/publications/novyy-zakon-pro-oboronni-zakupivli-shche-ne-zapratsiuvav-a-staryy-vzhe-ne-diie-pidsumky-kruhloho-stolu-pro-doz/ відсутній Реєстр виконавців оборонних контрактів , без якого військові відомства фактично укладають контракти поза законом.
Як наслідок, від початку 2021 року Міноборони уклало лише 1 контракт на виконання державного оборонного замовлення, тоді як державний оборонний концерн «Укроборонпром» не уклав жодного. Зараз ані приватні, ані державні підприємства не мають юридичної можливості укладати контракти із замовниками, що ставить підприємства «Укроборонпрому» у критичну ситуацію.
Але найголовніше - це негативно впливає на рівень обороноздатності країни.
І поки влада імітує боротьбу з корупцією, переслідує демократичну опозицію та волонтерів, нею чиняться реальні злочини проти національної безпеки.
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14.07.2021 00:00 Відповісти
Соплі підбери! Все пучком.
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14.07.2021 07:52 Відповісти
Высрался, дебил? С облегченьем. Для гниды предателя вроде тебя может и пучком, только не для нормальных людей.
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14.07.2021 09:33 Відповісти
Це ти нормальний? Тобі що, справку видали?
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14.07.2021 11:33 Відповісти
Не меряй всех по себе гнида. Живешь со справкой -- твои проблемы.
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14.07.2021 11:47 Відповісти
Значит справки ще не видали. Ти просто в стадії завищеної самооцінки. Напівнаполеон!
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14.07.2021 11:53 Відповісти
Ага, только лекарство принять не забудь шизик.

Тимошенко про реформу "Укроборонпрому": У країні, що воює, оборонно-промислові підприємства - це основа основ - Цензор.НЕТ 4006
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14.07.2021 12:30 Відповісти
и чтобы не один танк не вышел из бокса.
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14.07.2021 00:04 Відповісти
Вылезла снова нафталиновая бабушка))
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14.07.2021 00:05 Відповісти
та то гражданка капительман к выборам так готовится. но ей больше ничего уже не светит.
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14.07.2021 00:08 Відповісти
политик всегда готовится к выборам и говорит соответственно, но что Она сказала не то !? или так - тебе лишь бы перднуть ..
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14.07.2021 00:11 Відповісти
Якщо нарешті не засвітить їй, не засвітить і Україні. Юзерам з очами, вухами та мізками це має бути зрозумілим за наслідками свого життя після її усунення олігархічною мафією.
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14.07.2021 00:30 Відповісти
ну и что Она не то сказала !?
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14.07.2021 00:08 Відповісти
капительманше верить себя не уважать.
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14.07.2021 00:15 Відповісти
я не в ромашку с тобой играю верю-не верю, я конкретно спросил тебя - ЧТО ОНА НЕ ТАК СКАЗАЛА !?
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14.07.2021 00:22 Відповісти
ты в ромашку будешь играть со своим дружком.
чтобы не один танк не вышел из бокса.
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14.07.2021 00:27 Відповісти
все ясно с тобой танкист.. ты главное в танке не бзди !!!
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14.07.2021 00:34 Відповісти
и все?
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14.07.2021 01:40 Відповісти
Что не так сказала... - если слегонца утрировано, то сначала она грит , мол ни один танк не должен выходить из боксов, получается, пусть кацапы строевым маршем углубляются. Здесь заблеяла по-другому... SURE, заамнезиила... - на пенсию пора.
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14.07.2021 01:23 Відповісти
сначала она грит , мол ни один танк...
Рефату Чубарову - соратнику Петра Олексійовича - віриш? https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2017-05-23/est-dva-sposoba-nanesti-udar-po-rossii---refat-chubarov-o-kryime-i-tom-kak-ubrat-putina/12492 ...був короткий проміжок часу, коли все можна було зупинити. Мова про період з самого ранку 27 лютого, коли надійшла інформація про захоплення невідомими особами будівель Верховної ради Криму і Ради міністрів, і до 28 лютого, десь до обіду, коли почалося пряме десантування російських військ з Росії...

Після того єдиним завданням нашої влади було запобігти повномасштабному вторгненню російських військ на материкову частину України. В якої зусиллями п'ятої колони дієздатної армії на той момент практично не було.
А тепер подивись на дату https://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/22/7099911/ засідання РНБО , де у якості гостя була присутня щойно прибула з колонії Ю.Тимошенко.
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14.07.2021 09:26 Відповісти
Час іде. Колись же треба починати приватизацію підприємств, які випускають зброю.
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14.07.2021 01:06 Відповісти
Уже много каких предприятий прихватизировали , шобы потом все оборудование порезать на металлолом, а остатки от предприятия тут же сбагрить вдогонку. ХЫ... остатки: фундамент от зданий, бо и БУшный кирпич тоже пошел в ход.
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14.07.2021 01:12 Відповісти
Капіталізьм ...
Крім того, при нормальних сусідах, країні стільки зброї не треба. Було.
З 2014 р. все змінилося, але зараз широкомасштабних зіткнень нема, оборонка знову почала простоювати.
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14.07.2021 09:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V9XXyNjlFGk&t=40s Главное у человека не деньги, а натурально - хворма.
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14.07.2021 05:35 Відповісти
Ага,так значит,теперь уже можно "танкам из казарм выезжать"?!
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14.07.2021 06:05 Відповісти
У старушки явна ознака деменції.
Чи забула про розвалений завод "Арсенал"?👿
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14.07.2021 12:16 Відповісти
Все правильно сказала! Тимошенко, по-моему, единственная кто в раде разбираться в политике.
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15.07.2021 17:37 Відповісти
Ты двух слов связать не можешь Откуда тебе понимать что правильно а что нет?
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18.07.2021 13:19 Відповісти
 
 