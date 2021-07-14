УКР
Мова не може бути предметом спекуляції як проросійських, так і псевдопатріотичних сил, - Ткаченко. ВIДЕО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що мова не може бути предметом спекуляцій як проросійськи налаштованих, так і псевдопатріотичних сил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Мова не може бути предметом маніпуляцій і спекуляцій, мова не можна використовувати для розколу країни, мова не може бути предметом використання як проросійськи налаштованих сил, так і псевдопатріотичних сил. Мова - це наш бронежилет і він об'єднує", - зазначив глава МКІП.

Крім того, міністр додав, що просування української мови неможливо без його фінансування на різних рівнях.

"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням", - підсумував Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Російська мова це не власність Росії", - Зеленський

Ткаченко Олександр українська мова мова
+26
Едина державна і ділова мова в Україні - українська. І жодних спекуляцій.
14.07.2021 11:00 Відповісти
+25
Сказал псевдоминистр.
14.07.2021 11:01 Відповісти
+18
Это кого этот подкацапник называет псевдопатриотами , наверное тех кто , пока он жировал на коррупционных кормушках на подкорме у олигархов , проливал кровь в боях с русофашистами . А может тех кто в стране Украина хочет смотреть украинское кино , учить детей на украинском языке , слушать украинские песни и не ходить в лаптях под балалайку и бубнеж росиянских попов освящающих ракеты нас убивающие .
14.07.2021 11:07 Відповісти
Едина державна і ділова мова в Україні - українська. І жодних спекуляцій.
14.07.2021 11:00 Відповісти
этот пророссийский КАзел должен пояснить ,что за псевдопатриотические силы появились в Украине,это не те ,кто хотел заграбастать Одесскую киностудию ? зеленый воришка !!!
14.07.2021 11:34 Відповісти
Це ті шо одягаючи вишиванку за гроші кацапів проводять начебто проукраїнські мітинги, але з обов'язковим мордобоєм та вандальними акціями для картинки кацапсячих СМІ
14.07.2021 13:15 Відповісти
Наприклад?
14.07.2021 19:25 Відповісти
Сказал псевдоминистр.
14.07.2021 11:01 Відповісти
Понятнінько, для ЗЄткаченка українці діляться лише на 2 категорії: псевдопатріотичні і проросійські сили.
14.07.2021 11:03 Відповісти
Ну так он же по себе судит, вот и несет эту ересь.
14.07.2021 11:23 Відповісти
Висказався, тепер нехай змиє після себе.
14.07.2021 11:27 Відповісти
При чому проросійські сили зі знаком+; а патріотичні зі знаком -
14.07.2021 11:39 Відповісти
вот и проговорился - по Фрейду! у него все патриоты - это псевдопатриоты, настоящих нет!
14.07.2021 14:18 Відповісти
Это кого этот подкацапник называет псевдопатриотами , наверное тех кто , пока он жировал на коррупционных кормушках на подкорме у олигархов , проливал кровь в боях с русофашистами . А может тех кто в стране Украина хочет смотреть украинское кино , учить детей на украинском языке , слушать украинские песни и не ходить в лаптях под балалайку и бубнеж росиянских попов освящающих ракеты нас убивающие .
14.07.2021 11:07 Відповісти
Проросійські - правильні? Проукраїнські - псевдопатріоти? "Цікава думка" наркалиг?
14.07.2021 11:10 Відповісти
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні "Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
14.07.2021 11:11 Відповісти
А сам Ткаченко - пророссийский или псевдопатриотический?
14.07.2021 11:14 Відповісти
2008 працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві заступником генерального директора телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%95%D0%9D_%D0%A2%D0%92 «РЕН-ТВ»
14.07.2021 11:29 Відповісти
Йди в дупу ткаченко.
14.07.2021 11:15 Відповісти
вот и заткнись
14.07.2021 11:21 Відповісти
Кого Бєніна шістка відносить до псевдопатріотів?
14.07.2021 11:35 Відповісти
и уж тем более, не может бьіть предметом спекуляции зеленьіх малороссийских ничтожеств
14.07.2021 11:40 Відповісти
Мова не може бути предметом спекуляції як проросійських, так і псевдопатріотичних сил, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1220
"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням",
- підсумував українофоб Ткаченко.
Що то виходить так, що далеко не всі українці можуть безпечно говорити
на своїй рідній українській мові
14.07.2021 12:39 Відповісти
Спекуляции вокруг языка устраивают "Слуги Каннабиса".
14.07.2021 13:39 Відповісти
Населення українських міст, за останні 40-50 років стрімко поповнювалося за рахунок вихідців із сіл, для яких "разгаваривать на русскам" було верхом приналежності до культурнава слоя. Це ж було так круто: Приїзжають селюки з міста в своє україномовне село, а їхні отприски "чтокают" і "какают". І у їхніх асимільованих батьків груди розпирало від гордості, що їхні діти не такі, як селюки. Ну, а "селюки", із свого боку, дико заздрили "культурним" і старалися бути на них схожими. Отака коротка історія "какунов"
14.07.2021 13:45 Відповісти
это всё мелочи -а началось сверху, в ЦК в Москве решили создать "единая общность - советский народ" с русским языком во главе и автор лозунга был Суслов, привилегии русскому языку, доплата учителям русского языка, высокомерное отношение Москвы к "хохлам", украинский язык - "исковерканный русский", "как это физика и математика на укр. языке" ? особенно старались евреи, особенно в Киеве и Днепропетровске, Харькове.
После войны и до 60-х и даже 70-х годов укр. мова была в почете, много укр. школ - везде и в Домбассе и Луганской обл, Мариуполе, а потом пришел Щербицкий, который принялся русифицировать Украину - очень хотел в ЦК, в Москву.
14.07.2021 14:13 Відповісти
Телевидение и радио должны быть исключительно на украинском языке. Это не эстонский, не казахский язык, это язык наших бабушек и дедушек, наших предков. Насколько я знаю среди своих знакомых все всё понимают. Хочется кому-то продавать"продукт" в РФ, пускай делают озвучку на украинском и на русском сейчас это сделать нетрудно и недорого. Это должна быть принципиальная позиция всего украинского общества.
14.07.2021 14:07 Відповісти
Враховуючи який наступ останнім часом зелена пошесть почала на українські культурні проєкти як то держкіно, арсенал, студія Довженко, УКФ, впускання таких рускомірцев як то кіркоров та інші, словам цього штемпа я б не довіряв ані трохи
14.07.2021 14:07 Відповісти
Ще одне дмудло висер зробило. Пояснюю цьому ублюдку - українська мова єдина, державна мова.
14.07.2021 14:09 Відповісти
Месснер вернулся сдать дела в свою дивизию - ее в марте 1918 перевели в Одессу. Дроздовский уже выступил в поход как противник красных, а оказавшиеся в Одессе офицеры остались «ничейными». «Через месяц откуда-то взявшийся гетманский генерал Колодий (до отделения Украины он назывался Колодей) созвал нас, офицеров, и объявил, что дивизия украинизируется и входит в состав гетманского корпуса со Штабом в Одессе... Я заявил Колодию, что украинизироваться не желаю, покинул собрание офицеров (растерявшихся от слов Колодия: украинизироваться никому не хотелось, но жить без жалованья было уже невмочь). А денег мне Казначейство для дивизии не выдавало, не зная, кому оно и кому мы принадлежим - бывшему Временному правительству, нынешнему Ленинскому или народившемуся гетманскому?» - цитирование Евгения Эдуардовича Месснера (1891-1974), эмигрировал в Югославию,... Аргентину. Умер Месснер в Буэнос-Айресе. Хаос - вне времени...
14.07.2021 14:20 Відповісти
Коли вже ці гондони закінчаться, не буває ніяких лагідний українізацій, українізація або є або її немає. Ці ординські обсоси вже дістали.
14.07.2021 14:24 Відповісти
Ткаченко на гілляку!
14.07.2021 14:32 Відповісти
Що ця сволота від бєні верзе-зміниться влада і цей хапуга зникне назавжди з політичного небосхилу України, якщо не сяде за якійсь дії, що порушують закон разом зі своїми працедавцями
14.07.2021 15:14 Відповісти
Понятненько. Пророссийские силы - без кавычек. А патриотические - в кавычках (севдо) - сообщил нам псевдо -министр ...
14.07.2021 15:16 Відповісти
Доки крим і донбас не повернуть з репараціями - заборонити московську мову.
14.07.2021 16:04 Відповісти
 
 