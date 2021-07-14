Мова не може бути предметом спекуляції як проросійських, так і псевдопатріотичних сил, - Ткаченко. ВIДЕО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що мова не може бути предметом спекуляцій як проросійськи налаштованих, так і псевдопатріотичних сил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Мова не може бути предметом маніпуляцій і спекуляцій, мова не можна використовувати для розколу країни, мова не може бути предметом використання як проросійськи налаштованих сил, так і псевдопатріотичних сил. Мова - це наш бронежилет і він об'єднує", - зазначив глава МКІП.

Крім того, міністр додав, що просування української мови неможливо без його фінансування на різних рівнях.

"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням", - підсумував Ткаченко.

