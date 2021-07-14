Мова не може бути предметом спекуляції як проросійських, так і псевдопатріотичних сил, - Ткаченко. ВIДЕО
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що мова не може бути предметом спекуляцій як проросійськи налаштованих, так і псевдопатріотичних сил.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".
"Мова не може бути предметом маніпуляцій і спекуляцій, мова не можна використовувати для розколу країни, мова не може бути предметом використання як проросійськи налаштованих сил, так і псевдопатріотичних сил. Мова - це наш бронежилет і він об'єднує", - зазначив глава МКІП.
Крім того, міністр додав, що просування української мови неможливо без його фінансування на різних рівнях.
"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням", - підсумував Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Українською мовою повинні говорити всі жителі України, але із задоволенням",
- підсумував українофоб Ткаченко.
Що то виходить так, що далеко не всі українці можуть безпечно говорити
на своїй рідній українській мові
После войны и до 60-х и даже 70-х годов укр. мова была в почете, много укр. школ - везде и в Домбассе и Луганской обл, Мариуполе, а потом пришел Щербицкий, который принялся русифицировать Украину - очень хотел в ЦК, в Москву.