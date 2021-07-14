Проєкт "Без цензури": Що задумав Аваков? Все про відставку "вічного" міністра внутрішніх справ. ВIДЕО

Ввечері у вівторок, 14 липня, Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ, і Богдан Буткевич по гарячих слідах аналізує, що і чому сталося.

Чи була відставка Арсена Авакова очікуваною? Хто його на це вмовив (якщо вмовив)? Що задумав сам Аваков і кому варто напружитися? Що його відставка означає для влади і для вуличних протестів? І хто такий Денис Монастирський – ймовірний наступник Авакова?

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.