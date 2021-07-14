УКР
Проєкт "Без цензури": Що задумав Аваков? Все про відставку "вічного" міністра внутрішніх справ. ВIДЕО

Ввечері у вівторок, 14 липня, Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ, і Богдан Буткевич по гарячих слідах аналізує, що і чому сталося.

Чи була відставка Арсена Авакова очікуваною? Хто його на це вмовив (якщо вмовив)? Що задумав сам Аваков і кому варто напружитися? Що його відставка означає для влади і для вуличних протестів? І хто такий Денис Монастирський – ймовірний наступник Авакова?

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Кастинг на нового міністра МВС стартував.

Якби на місце міністра МВС запропонували Еку Згуладзе, або Хатію Деконаїдзе (і вони б погодились), то можна було б зітхнути з полегшенням. А так ще багато питань, яке "шило поміняли на мило".
Як раз Аваков і повертав "мусорську" систему в МВС. А те, що було позитивного, зробили саме грузинки.
Зеліни колеги з жовтого цирку.
В ідеалі хочуть повернути часи Кучми, коли все вирішувалось нагорі - в тому числі які справи і проти кого відкривати.
Тільки одна, єдиноосібна влада з добре працюючим репресивним апаратом може навести лад в нашому бедламі. Так років зо 3-5 бажано попрацювати. А потім передати владу в руки демократів. Як це зробив Піночет.
Була одноосібна влада при Кучмі разом з репресивним апаратом))
Де ти бачив і коли репресіі в Україні? Навіть при Янику їх не було. Це і розплодило говорунів, болтунів, безвідповідальність, як за сказане, так і за незроблене. І кінця йому не має. Як не злочин - так і політичне переслідування; як злочинець- так особа з особливими заслугами пере державою...
Репресій Україні вистачило і в 20 столітті. Які це результати дало? Це розплодило дебілів.
Ті репресії, про які ви мовите знищили еліту нації(але не держави Україна) і вселили страх в цілі покоління людей. А сьогодні йде мова про державу України, "еліта " якої сформувалася на злочинному пограбуванні тих надбань, які були створені минулими поколіннями. І до того ж я не закликаю до репресій, а до жорсткої системи державної влади і безумовної відповідальності за слова і вчинки, без огляду на посади, політичні уподобання, заслуги (реальні,чи видумані) .
"Жорстка система державної влади і безумовна відповідальність за свої вчинки, без огляду на посади, політичні уподобання, заслуги" - все як в США.
Але США розбудували німці і англійці, а в них відповідальність, самоконтроль і самоповага на генетичному рівні закладані, тут 3-5 років нічого не змінять.
1. В репресивному апараті будуть працювати - ...хто? І ти згодин що за доносом прийдут до тебе?
2. Чи є гарантії що ця "єдиноосібна влада" не "інтегрує" нас у росію?
3. Чи є гарантії що за "3-5 років" щось зміниться?
4. Чи є гарантії що за "3-5 років" владу передадуть? І кому саме?
5. Якщо ці "руки демократів" такі чудові - то де ж вони? Чи вони відростуть за ці роки?
Гарантій ніяких, окрім того, що точно будуть вбивства.
Авжеж, регіоналів давно треба було вішати, але ти пропонуєш трохи інше - диктатуру та потенційно тиранію як у Білорусі. Щось не дуже перспектива...
Ати пропонуєш дивитися ще роки на оцей бедлам? Ти почитай про що тут пишуть і як! І оці
говоруни здатні щось зробити добре?
Чому за доносом? Прийдуть, якщо сказав завідомо брехну, пообіцяв, а не виконав(про депутатів усіх рівнів); вкрав-посадили по самі я..ця, а не слухати бредні про політичні переслідування; взяв взятку (на посаді)- забрати все до третього коліна, а самого на уранові розробки; дав взятку- заплати в бюджет в потрійному розмірі( даєш-знать є звідкиля)...
і як система правосуддя працює в Європі і без диктатури?
Ви краще зрівняйте з Гондурасом. В Європі працює тому, що там живуть європейці. Я вам ще раз рекомендую- пройдіться по постам і визначіться :з ким маєте справу.
"Здесь Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить. Возможно даже ногами".
цитата из 12 стульев, по моему очень к месту.
У Авакова, чуйка получше чем у Клоуна.
Думаю отставка (точнее заявление об отставке) скорее всего связана с арестом генерала Павловского. После дела Шеремета, Стерненко, Семенченко...снежный ком растет все больше! И хоть ноги растут из ОП, винить будут не Клоуна и не генпрокурора, а министра МВД и ему, нужно как то от этого отстраниться (типа это не я, а я вообще был сильно против и подал в отставку)
Якби на місце міністра МВС запропонували Еку Згуладзе, або Хатію Деконаїдзе (і вони б погодились), то можна було б зітхнути з полегшенням. А так ще багато питань, яке "шило поміняли на мило".
уже ставили. ничего не дало. они работали исключительно картинкой для телевизора, а все мусорские хенералы продолжали и продолжают решать на своих местах. ну может кто-то перешел из одного кресла в другое. один человек не может сломать эту феодально- олигархическую клановую систему, управляющую Украиной.
Як раз Аваков і повертав "мусорську" систему в МВС. А те, що було позитивного, зробили саме грузинки.
чучма в начале двухтысячных начал строить эту мусорскую систему. он же ее и построил. с тех пор она, система, никуда не уходила, чтобы ее возвращать. и весь позитив грузинок - улыбки перед камерами. они прекрасно осознали, что абсолютно бессильны перед этой мусорской системой и свалили при первой же возможности.
До речі, як раз саме сильні, порядні та ефективні особистості і можуть ламати гнилу систему. А психологія: "ми нічого не можемо", "від нас нічого не залежить", "один нічого не може" це типовий "совок" та ******** "запребрик". Приклад: Едвард Гувер, Нікола Граттері...
ерунда. лозунг, за которым ничего нет. у одного человека, какой бы он сильный и порядочный не был, шанса против системы нет. только у сплоченной команды. а откуда эта команда может быть у залетных грузинов? тот же Гувер из твоего примера, он с пеленок в политике был, у него огромная поддержка была и среди своих, и даже среди противников, ему было на кого опереться. а закинь этого же Гувера к нам в мусарню, его сожрали бы уже через неделю.
Результат роботи "зальотних" грузинок в Грузії абсолютно очевидний - нова, чесна, ефективна поліція. Тільки там не було Авакова з Геращенко. А навʼязування думки: "сидіть і не рипайтесь" за походженням як раз дуже похоже з кабінетів "на Лубʼянці".
забавно. не подскажешь, где она, та самая "нова, чесна, ефективна поліція"? все мусора, от хенералов до майоров, остались на своих местах. некоторых передвинули из одной области в другую, перетасовали по креслам. да даже участковые, капитаны, остались те же, в Сумах так все до единого. если и пытались грузинки кого подвинуть - быстро получили по рукам от "нужных" людей. после чего набрали кучу молодняка - рядового состава, пофоткали, покрутили роликов на ТВ и отдали весь этот молодняк на перевоспитание проверенным системным кадрам, свалив в родную Грузию. вот и вся "нова, чесна, ефективна поліція". а ну да, вывески еще поменяли и форму черненькую оформили.
Треба уважно читати: "Результат роботи "зальотних" грузинок в Грузії..."
"Без цензуры" - маленький Бигус.
И вот тут все начнется. Труба протекала, а тут прорвало. Может и к лучшему.
Идет банальный передел собственности а Аваков не попадает в зеленую обойму
Аналитика не совсем правильная. За 7 лет Аваков построил все под себя, все его кадры. Плюс это еще и часть армии, ГО. Его было можно только упросить уйти на его условиях. Никого он там не дурил в последний момент.
Я конечно не в курсе, но похоже на то, что Аваков что-то такое знает и поэтому вовремя самоустранился, чтоб и ему не прилетело. Жду, когда он "заляжет на дно" и перестанет "отсвечивать" т.е. поступит в точности как Степанов (бывший министр от медицины если кто не помнит). Где этот гад в крутой курточке затаился, кстати
Монастырский скорее всего тоже временно, пока часть кадров зеленые под себя не поменяют.
Ничего не поменяется:как были поборы на дорогах,отжатие квартир при помощи ментов,бездействие,взятки так и останется,некуй смаковать отставку,это Ишакам для успокоения..Нужно менять не псов власти а самих главарей этой сучей власти.
нда... удивил так удивил чего там.... барысыч вождь краснокожых ждём ритуала скальпообре-
зания потому шо человек и параход просто так не отчаливает да ещё в сторону танко- и само-
лётостроения.... ну теперь в добавок станет человек и танк человек и самолёт.... пристёгиваем
ремни малята скоро будет весело........
в справі шеремета аваков вийшов ...на себе?тобто йому це сказали? схоже,що короткіх(той,який останній говорив з шереметом біля його під'їзду в 11 вечора),протеже авакова, був організатором убивства шеремета.
Буткевич канечно кльовий шльоц, ше раз роказав ху из ху, і сів в свої студії і попиває пивко холодне, і чекає зашквара очередного на свій сюжет. А не таки все просто, сидить ціла студія, сценарист, режисер, звукорежисер, оператор і тд... і Буткевич, котрий хизується невідомо чим і схожий дуже на жовут прессу, колись тоже такий був Романчик аля Громадське тб 2014, на політиці бабосік підрубив і невідомо де дівся, висновки зробив не тільки я....коли ж вам сраним акторам і гандонам вистачить?
позорище, их трое - они двое и Марина Евтушок. "оператор"? чувак, если у тя щас монитор кто-то держит(сзади монитора)..... БЕГИ!!!

ах да, им Сорос дает гранты - миллиард рублей шоп эта орава из 20 человек обсерала:
а)Зелю(если ты так решил)
б) не Зелю (если ты тоже так решил)
