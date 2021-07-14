Проєкт "Без цензури": Що задумав Аваков? Все про відставку "вічного" міністра внутрішніх справ. ВIДЕО
Ввечері у вівторок, 14 липня, Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ, і Богдан Буткевич по гарячих слідах аналізує, що і чому сталося.
Чи була відставка Арсена Авакова очікуваною? Хто його на це вмовив (якщо вмовив)? Що задумав сам Аваков і кому варто напружитися? Що його відставка означає для влади і для вуличних протестів? І хто такий Денис Монастирський – ймовірний наступник Авакова?
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
Але США розбудували німці і англійці, а в них відповідальність, самоконтроль і самоповага на генетичному рівні закладані, тут 3-5 років нічого не змінять.
2. Чи є гарантії що ця "єдиноосібна влада" не "інтегрує" нас у росію?
3. Чи є гарантії що за "3-5 років" щось зміниться?
4. Чи є гарантії що за "3-5 років" владу передадуть? І кому саме?
5. Якщо ці "руки демократів" такі чудові - то де ж вони? Чи вони відростуть за ці роки?
Гарантій ніяких, окрім того, що точно будуть вбивства.
Авжеж, регіоналів давно треба було вішати, але ти пропонуєш трохи інше - диктатуру та потенційно тиранію як у Білорусі. Щось не дуже перспектива...
говоруни здатні щось зробити добре?
цитата из 12 стульев, по моему очень к месту.
Думаю отставка (точнее заявление об отставке) скорее всего связана с арестом генерала Павловского. После дела Шеремета, Стерненко, Семенченко...снежный ком растет все больше! И хоть ноги растут из ОП, винить будут не Клоуна и не генпрокурора, а министра МВД и ему, нужно как то от этого отстраниться (типа это не я, а я вообще был сильно против и подал в отставку)
зания потому шо человек и параход просто так не отчаливает да ещё в сторону танко- и само-
лётостроения.... ну теперь в добавок станет человек и танк человек и самолёт.... пристёгиваем
ремни малята скоро будет весело........
ах да, им Сорос дает гранты - миллиард рублей шоп эта орава из 20 человек обсерала:
а)Зелю(если ты так решил)
б) не Зелю (если ты тоже так решил)