Нардеп "ЄС" В'ятрович нагадав "слугам народу", які подали "мовні" правки, про долю закону Колесніченка-Ківалова та його авторів: "Це урок історії". ВIДЕО
Народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, виступаючи в парламенті, подякував тим колегам з фракції "Слуга народу", які відкликали свої мовні поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2021.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
В'ятрович закликав інших депутатів, хто також подавав подібні поправки, відкликати їх.
Нардеп нагадав, колегам історію з прийняттям мовного закону авторства Колесніченка-Ківалова, коли один з лідерів "Партії регіонів", нині покійний Михайло Чечетов, сказав: "Ми їх розвели, як кошенят".
"Але кошенята виросли", - зазначив В'ятрович.
Парламентарій нагадав, що один з авторів закону Вадим Колесніченко втік до Росії, а сам документ в Україні був визнаний неконституційним.
"Це урок історії для всіх, хто думає, що можна безкарно боротися з українською мовою", - підсумував він.
В'ятровича підтримав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, який також попросив колег відкликати свої поправки і не порушувати Регламент.
"Не перетворюйте останній пленарний тиждень роботи парламенту на те, що ми знову будемо боротися за українську мову", - заявив Железняк.
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Бо якщо дурень будуватиме фундамент з цегли, споруда завалиться.
Тепер твоя черга радіти.
http://svaltera.kiev.ua/2020/04/20/tseglyanij-fundament/ Цегляний фундамент
але особисто я не рекомендую.
От якби кідалова та колісниченка повісили на каштані....
Може теперішнім негідникам випаде така честь ?