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Нардеп "ЄС" В'ятрович нагадав "слугам народу", які подали "мовні" правки, про долю закону Колесніченка-Ківалова та його авторів: "Це урок історії". ВIДЕО

Народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, виступаючи в парламенті, подякував тим колегам з фракції "Слуга народу", які відкликали свої мовні поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2021.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

В'ятрович закликав інших депутатів, хто також подавав подібні поправки, відкликати їх.

Нардеп нагадав, колегам історію з прийняттям мовного закону авторства Колесніченка-Ківалова, коли один з лідерів "Партії регіонів", нині покійний Михайло Чечетов, сказав: "Ми їх розвели, як кошенят".

"Але кошенята виросли", - зазначив В'ятрович.

Парламентарій нагадав, що один з авторів закону Вадим Колесніченко втік до Росії, а сам документ в Україні був визнаний неконституційним.

"Це урок історії для всіх, хто думає, що можна безкарно боротися з українською мовою", - підсумував він.

В'ятровича підтримав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, який також попросив колег відкликати свої поправки і не порушувати Регламент.

"Не перетворюйте останній пленарний тиждень роботи парламенту на те, що ми знову будемо боротися за українську мову", - заявив Железняк.

Автор: 

ВР (15021) Ківалов Сергій (71) українська мова (836) Чечетов (278) мова (742) В’ятрович Володимир (237) Слуга народу (2816) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+15
Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории" - Цензор.НЕТ 1158
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14.07.2021 13:27
+12
Дурачок. Ич это вообще славянское окончание. Оно не только у украинцев есть. Возьми тех же хорват. Они недавно в футбол играли - там у всех окончания на ич.
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14.07.2021 13:33
+10
Это так же как и кацапские бредни про то,что фамилии оканчивающиеся на -ов- чисто рюське. Вот кадыров удивится.)
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14.07.2021 13:36
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Дурачок. Ич это вообще славянское окончание. Оно не только у украинцев есть. Возьми тех же хорват. Они недавно в футбол играли - там у всех окончания на ич.
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14.07.2021 13:33 Відповісти
Это так же как и кацапские бредни про то,что фамилии оканчивающиеся на -ов- чисто рюське. Вот кадыров удивится.)
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Ага, а еще Мухамедов, Назарбаев, Басаев, Дудаев, Кадыров. Сразу видно от кого мокшане пошли, тюрками были, тюрками и есть, только они почему-то этого стесняются.
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14.07.2021 13:45 Відповісти
дурачку всегда есть над чем посмеяться. Можешь начинать.
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14.07.2021 14:11 Відповісти
И только у кацапов оказывается в бывшей Югославии живут одни евреи , ведь там же 70% заканчивается на ич - спасибо расмешил
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14.07.2021 14:34 Відповісти
+ У беларусов тоже фамилии оканчивающиеся на ич очень распространены.
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14.07.2021 13:57 Відповісти
Рюзьгэ?
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14.07.2021 13:50 Відповісти
Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории" - Цензор.НЕТ 1158
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14.07.2021 13:27 Відповісти
Фундаменти з цегли не ро *****!
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14.07.2021 13:29 Відповісти
Ти напевно щасливий від цього висновку.
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14.07.2021 13:32 Відповісти
Я констатую факт.
Бо якщо дурень будуватиме фундамент з цегли, споруда завалиться.
Тепер твоя черга радіти.
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Чому радіти?
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14.07.2021 13:37 Відповісти
Тому, що фундамент "міцний" робимо.
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14.07.2021 13:41 Відповісти
Взагалі то відкрий Вікіпедію та прочитай про фундамент. Чи тобі як прорабу на будівництві це не потрібно щоб чіплятися до звичайного виразу?
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14.07.2021 13:45 Відповісти
Дурню не читаю.
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14.07.2021 13:47 Відповісти
Та хто б сумнівався в такій твоїй відповіді))
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14.07.2021 13:51 Відповісти
Я її не читаю, бо знаю, хто її пише.
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14.07.2021 13:53 Відповісти
Ага. Напевно боти з Лахти.
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14.07.2021 14:28 Відповісти
Не матюкася.
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14.07.2021 13:32 Відповісти
Взагалі-то роблять:
http://svaltera.kiev.ua/2020/04/20/tseglyanij-fundament/ Цегляний фундамент

але особисто я не рекомендую.
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14.07.2021 14:31 Відповісти
Це поганий урок. Слабенький і недостатній.
От якби кідалова та колісниченка повісили на каштані....
Може теперішнім негідникам випаде така честь ?
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14.07.2021 13:34 Відповісти
Наркоманская шобла уверенно идет по пути петухоча. Хотя по своей сути и содержанию, зебилы - это и есть рыги, только главные морды другие - более тупее
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14.07.2021 13:35 Відповісти
Україна може існувати тільки україномовна і це добре розуміють московські вороги та їхні агенти.
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14.07.2021 14:14 Відповісти
Було колись, комсомол просив: "Партія, дай поруліть!" От в нас зараз і руліт комсомол партії регіонів.
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14.07.2021 16:49 Відповісти
 
 