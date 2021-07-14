Нардеп "ЄС" В'ятрович нагадав "слугам народу", які подали "мовні" правки, про долю закону Колесніченка-Ківалова та його авторів: "Це урок історії". ВIДЕО

Народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович, виступаючи в парламенті, подякував тим колегам з фракції "Слуга народу", які відкликали свої мовні поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2021.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

В'ятрович закликав інших депутатів, хто також подавав подібні поправки, відкликати їх.

Нардеп нагадав, колегам історію з прийняттям мовного закону авторства Колесніченка-Ківалова, коли один з лідерів "Партії регіонів", нині покійний Михайло Чечетов, сказав: "Ми їх розвели, як кошенят".

"Але кошенята виросли", - зазначив В'ятрович.

Парламентарій нагадав, що один з авторів закону Вадим Колесніченко втік до Росії, а сам документ в Україні був визнаний неконституційним.

"Це урок історії для всіх, хто думає, що можна безкарно боротися з українською мовою", - підсумував він.

В'ятровича підтримав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, який також попросив колег відкликати свої поправки і не порушувати Регламент.

"Не перетворюйте останній пленарний тиждень роботи парламенту на те, що ми знову будемо боротися за українську мову", - заявив Железняк.